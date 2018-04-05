Нужно ещё жёстче. Белый дом призвал союзников более активно противостоять России

Мы выслали персонал (дипломатов) в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России,

Международное сообщество должно предпринимать больше усилий для того, чтобы Москва изменила свое поведение, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.сказала Сандерс на брифинге.При этом она отметила, что сами США сегодня занимают очень жесткую позицию по отношению к Москве, поскольку хотят, чтобы она изменила свою политику.Как накануне сообщило агентство «Рейтер», предположительно, 5 апреля американская администрация объявит о новых санкциях в отношении «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов».Предполагается, что новые ограничения, о которых агентству сообщили информированные источники, коснутся 19 физических лиц и пяти организаций. Имена «олигархов» и названия организаций не раскрываются.Напомним, в конце января Минфин США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» представил конгрессу «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в отношении которых впоследствии могут быть введены персональные санкции.