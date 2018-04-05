10:42 05 апреля
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Нужно ещё жёстче. Белый дом призвал союзников более активно противостоять России

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Международное сообщество должно предпринимать больше усилий для того, чтобы Москва изменила свое поведение, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.



Мы выслали персонал (дипломатов) в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России,
сказала Сандерс на брифинге.


При этом она отметила, что сами США сегодня занимают очень жесткую позицию по отношению к Москве, поскольку хотят, чтобы она изменила свою политику.

Как накануне сообщило агентство «Рейтер», предположительно, 5 апреля американская администрация объявит о новых санкциях в отношении «близких к Владимиру Путину и российскому правительству олигархов».

Предполагается, что новые ограничения, о которых агентству сообщили информированные источники, коснутся 19 физических лиц и пяти организаций. Имена «олигархов» и названия организаций не раскрываются.

Напомним, в конце января Минфин США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» представил конгрессу «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в отношении которых впоследствии могут быть введены персональные санкции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18
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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:42 Новый
    Повод состряпан, коалиция подобрана, в перед к наградам!
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    MoJloT
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:51 Новый
      Фантомные боли лидерства в однополярном мире терзают нагло-саксонский мир. Для этого все методы хороши - и санкционные списки, и экономическое давление с оплёванным ВТО, и провокации с химоружием от Сирии до Солсбери, и военная и организационная помощь режиму на Украине, как впрочем, и "умеренной опозиции" в Сирии.
      А самое главное - информационная война...
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      stalkerwalker
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:54 Новый
        Многополярный мир сказки для взрослых, все равно кто то будет впереди и к нему будут прибиваться прилипалы... Дело тут в сколачивании коалиции для уничтожения России, как способ ослабления Китая, для сохранения лидирующего места на планете золотого миллиарда.
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        MoJloT
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:52 Новый
      Я стесняюсь спросить, а когда уже либерастических "друзей Трампа" будут высылать за Можай? am
      И желательно без штанов. Для янкесов это будут те ещё ответные санкции!
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      майор Юрик
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:55 Новый
        Вы предлагаете перенести Рублевку ?
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        MoJloT
        1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 10:09 Новый
          Вы предлагаете перенести Рублевку ?
          - лучше дустом, двойным слоем.
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          Астория
  2. Genych (Геннадий) Сегодня, 09:42 Новый
    Как говорит Николай Дроздов в телепередаче «В мире животных»: «Какие забавные милые создания! Давайте просто за ними понаблюдаем». smile
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    Genych
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47 Новый
      Цитата: Genych
      Как говорит Николай Дроздов в телепередаче «В мире животных»: «Какие забавные милые создания! Давайте просто за ними понаблюдаем». smile

      good Очень хочется процитировать применительно к США слова того же Н.Н.Дроздова : "А сейчас мы с вами наблюдаем редкий и вымирающий вид ." bully
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      bouncyhunter
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 09:44 Новый
    помешались на "противостоянии с Россией"...а так называемое давление на олигархов только народ простой радует..еще бы детишек золотых выслали,и вообще хорошо было бы....
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    assa67
  4. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:45 Новый
    Вы там пупки не надорвите, когда усилия будите предпринимать.
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    sgr291158
  5. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:48 Новый
    Да, давайте ещё жёстче! И хорошо бы дружит, дружить, дружить!
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    Хагалаз
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:49 Новый
    «О противодействии противникам Америки посредством санкций»
    О как! Уже и не скрывают, что мы противник...
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    Ingvar0401
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:50 Новый
    представителя Белого дома Сары Сандерс.
    Говорящая кукла!
    Хотя обижать куклу, говорящую "Ма-ма!" не хочу - у неё больше интеллекта. bully
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    a.s.zzz888
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:51 Новый
    Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России,
    Так кому охота вместо Сша подставлять свой европейский фейс под лапу медведя. Поддержали как могли и опять в засаду наблюдать за тем, что натворили.
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    rotmistr60
  9. askme (Илья) Сегодня, 09:58 Новый
    Надо еще 60 янки выслать из России. Чтоб не тявкали. Именно сейчас нужно мощно на травлю ответить, когда смысловая победа есть по делу скрипалей. Нужно переходить в наступление, ломать психологическую позицию, всю ситуацию!
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    askme
    1. Хорон (Харон) Сегодня, 10:33 Новый
      Выровнять баланс между их дипломатами у нас и наших дипломатов у них!
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      Хорон
  10. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 10:01 Новый
    Слушаешь заявления представителей западной банды политиков, и создаётся впечатление, что там засела кодла извращенцев и мазохистов: " жёстче, ещё жёстче...".
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    Б.Т.В.
  11. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:37 Новый
    Очевидно, что Россия даёт англосаксонкому миру надежду на силовое решение по сговорчивости русских. Возможно МИД не дорабатывает в этой части заняв, в основном, позицию ни два, ни полтора. Надо ярче провести "Красную" линию, что можно, а что не получится ни как.
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    bratchanin3
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