Нацразведка США: Ким Чен Ына пригласили в Москву

Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с Си Цзиньпином. Мы также знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры. Но у нас пока нет данных о том, какие конкретно вопросы на этих переговорах обсуждались и обсуждаются.

Директор американской национальной разведки Дэн Коутс заявил, что у разведывательных структур США есть данные о приглашении Москвой Ким Чен Ына. По словам Коутса, лидер КНДР получил приглашение посетить Россию, и это приглашение было направлено в Пхеньян на фоне посещения Ким Чен Ыном китайской столицы.Коутс:Напомним, что визит в КНР стал первой зарубежной поездкой для Ким Чен Ына с момента занятия кресла главы КНДР.По словам главы Нацразведки США, «спецслужбы США надеются в ближайшее время узнать, какие вопросы Ким Чен Ын будет обсуждать с российскими властями».Напомним, что ранее журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, состоится ли в ближайшее время встреча высшего российского политического руководства с Ким Чен Ыном. По словам Дмитрия Пескова, лично ему ничего не известно о каком-либо российско-северокорейском саммите на высшем уровне.