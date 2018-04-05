10:42 05 апреля
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Нацразведка США: Ким Чен Ына пригласили в Москву

Директор американской национальной разведки Дэн Коутс заявил, что у разведывательных структур США есть данные о приглашении Москвой Ким Чен Ына. По словам Коутса, лидер КНДР получил приглашение посетить Россию, и это приглашение было направлено в Пхеньян на фоне посещения Ким Чен Ыном китайской столицы.

Коутс:
Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с Си Цзиньпином. Мы также знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры. Но у нас пока нет данных о том, какие конкретно вопросы на этих переговорах обсуждались и обсуждаются.


Напомним, что визит в КНР стал первой зарубежной поездкой для Ким Чен Ына с момента занятия кресла главы КНДР.


По словам главы Нацразведки США, «спецслужбы США надеются в ближайшее время узнать, какие вопросы Ким Чен Ын будет обсуждать с российскими властями».

Нацразведка США: Ким Чен Ына пригласили в Москву


Напомним, что ранее журналисты поинтересовались у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, состоится ли в ближайшее время встреча высшего российского политического руководства с Ким Чен Ыном. По словам Дмитрия Пескова, лично ему ничего не известно о каком-либо российско-северокорейском саммите на высшем уровне.


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Комментарии 20

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:44
    Можно было и не ходить к гадалке, тем более его отец в своё время приезжал к нам на бронепоезде.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:49
      Союзник в лице КНДР нам совсем не помешает .
      Spartanez300
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:59
        тут возможно не союзник, а партнер , южнокорейцы хотят газопровод с РФ через КНДР пускать . Ын тоже не против был .
        а вот матрасы .....
        просто экспл
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:06
        Цитата: Spartanez300
        Союзник в лице КНДР нам совсем не помешает .

        Во-первых транскорейская газовая труба и транскорейская ЖД, как стратегическая тема причем меняющая стоимость и увеличивая конкурентность прекрасных южнокорейских товаров. Нам прибыль с газа и транзита товаров.
        Во-вторых, как раз экономическая выгода обоим Кореям принесет разрядку и мир.
        В-третьих у КНДР огромная, мотивированная и сильная, с учетом ракетной техники армия. Такие союзники нам нужны, как против США, Японии и Ю.Кореи, так и КНР.
        В-четвертых, ослабнет влияние КНР, она последнее время грабила, пользуясь безвыходным положением и обладающей богатейшими ресурсами Кореи.
        В-пятых получить рынок наших товаров и услуг, потеснить китайскую монополию.
        В-шестых за счет трубного газа Корея откажется от более дорогого СПГ, еще нагадить газовым конкурентам в Катаре и США. Высвободившиеся газовозы бросить на конкуренцию уже нашего СПГ.
        В-седьмых просто нагадить Западу по всему спектру. Чего достаточно для того, чтоб дружить с КНДР. laughing
        хрыч
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:41
          Если выгорит, эт уже не наг ... эт большой такой отлуп на западном направлени получиться! И сё очень радует!
          rocket757
      3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:16
        Скорее наоборот, - союзник в лице России совсем не помешает КНДР.
        Rostislav
    2. prapor75m (андрей) Сегодня, 09:49
      помню , я даже стоял в оцеплении вдоль путей когда бронепоезд проезжал wink
      prapor75m
    3. cariperpaint Сегодня, 09:49
      ну свои денежки проверять то надо было) был у нас банк такой Далькомбанк обзывался там хранилось кое чего северокорейское)))
      cariperpaint
    4. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:51
      Если поедет и сын, трындец расписанию поездов. laughing
      Хагалаз
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:39
        Всё очень на воде вилами писано, впрочем лишь бы мир у наших границ!
        Можно, ради такого случая и расписание передёрнуть!
        rocket757
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:46
    Нацразведка США: Ким Чен Ына пригласили в Москву

    Ну всё, капец, все углы в госдепе и пентагоне будут мокрые и источать дурной запах! bully
    a.s.zzz888
  3. ланс Сегодня, 09:51
    наверное будут договариваться о с-400 с газопроводом.
    ланс
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:54
      О поставках материалов, строй техники, медоборудования, станков и прочего.
      Вадим237
  4. assa67 (андрей) Сегодня, 09:51
    пусть приезжает товарищ Ын-враг нашего врага,наш друг...
    assa67
  5. Николай Иванов (Николай Иванов) Сегодня, 09:53
    НАЦРАЗВЕДКА США:Дабы не выглядеть круглыми идиотами в сложившейся ситуации,мы чего нибудь сморозим.
    Николай Иванов
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:56
    Но у нас пока нет данных о том, какие конкретно вопросы на этих переговорах обсуждались и обсуждаются.
    Вот такие данные получает разведка Сша. То о чем можно было прочитать в СМИ сказали с уверенностью, а вот какие вопросы обсуждались и будут обсуждаться выяснить не смогли. Наверное нет специалистов по Китаю и России.
    rotmistr60
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:01
    Но у нас пока нет данных о том, какие конкретно вопросы на этих переговорах обсуждались и обсуждаются.
    Короче - мы нифига толком не знаем , но с большой долей вероятности.. laughing Не волнуйтесь , всё узнаете из наших СМИ . laughing
    КВУ-НСвД
  8. серафимамурский (Степан) Сегодня, 10:07
    Товарища Ына нужно поддерживать иначе американские ракеты будут в 100 км от Владивостока, а там база Тихоокеанского Флота.
    серафимамурский
  9. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:31
    Я думаю - это хорошая тенденция. Надо налаживать отношения с обеими Кореями. Заключать договоры о совместной защите и, на этой основе, постепенно выдавливать американцев из Южной Кореи.
    bratchanin3
  10. Zubr Сегодня, 10:41
    Это называется, без меня, меня женили. Даже если и приедет, ничего дурного в этом не вижу. На высшем уровне, главы государств обязаны общаться. Элементарные нормы международного этикета. Тем более мы врагов не ищем, а мы ищем партнёров.
    Zubr
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