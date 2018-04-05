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В Южной Корее истребитель F-15 врезался в гору
Из Республики Корея приходят сообщения о крушении военного самолёта. Самолёт F-15K, по последним данным, потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта в провинции Кёнсан-Пукто. Информационное агентство Yonhap сообщает, что истребитель-бомбардировщик F-15 врезался в гору в уезде Чхильгок. К месте крушения направлены экстренные службы и представители министерства обороны страны.
В сообщениях южнокорейских СМИ говорится о том, что фрагменты самолёта обнаружены на поле для гольфа, которое расположено на горном плато. При этом очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов. Не уточняется – до падения или в момент падения F-15.
Сведений о жертвах крушения военного самолёта ВВС Республики Корея на данную минуту нет.
По некоторым данным, истребитель-бомбардировщик участвовал в тренировочных полётах в рамках совместных с США военных учений. Эта информация не подтверждается.
Напомним, что сегодня пришли сообщения о крушении американского F-16 на территории США.
В сообщениях южнокорейских СМИ говорится о том, что фрагменты самолёта обнаружены на поле для гольфа, которое расположено на горном плато. При этом очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов. Не уточняется – до падения или в момент падения F-15.
Сведений о жертвах крушения военного самолёта ВВС Республики Корея на данную минуту нет.
По некоторым данным, истребитель-бомбардировщик участвовал в тренировочных полётах в рамках совместных с США военных учений. Эта информация не подтверждается.
Напомним, что сегодня пришли сообщения о крушении американского F-16 на территории США.
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