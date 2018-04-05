10:41 05 апреля
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В Южной Корее истребитель F-15 врезался в гору

Из Республики Корея приходят сообщения о крушении военного самолёта. Самолёт F-15K, по последним данным, потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта в провинции Кёнсан-Пукто. Информационное агентство Yonhap сообщает, что истребитель-бомбардировщик F-15 врезался в гору в уезде Чхильгок. К месте крушения направлены экстренные службы и представители министерства обороны страны.

В сообщениях южнокорейских СМИ говорится о том, что фрагменты самолёта обнаружены на поле для гольфа, которое расположено на горном плато. При этом очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов. Не уточняется – до падения или в момент падения F-15.

В Южной Корее истребитель F-15 врезался в гору



Сведений о жертвах крушения военного самолёта ВВС Республики Корея на данную минуту нет.

По некоторым данным, истребитель-бомбардировщик участвовал в тренировочных полётах в рамках совместных с США военных учений. Эта информация не подтверждается.

Напомним, что сегодня пришли сообщения о крушении американского F-16 на территории США.


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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:56
    Чего то на мерикатосовскую технику мор напал! bully
    a.s.zzz888
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:04
      К сожалению, в Корее горы очень крутые. winked
      сибиралт
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:08
        И летчики об этом не знают. Наверное задумался пилот о воссоединении двух Корей и въехал в гору.
        rotmistr60
        1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:21
          Цитата: rotmistr60
          И летчики об этом не знают.

          Новичёк.
          КОСМОС
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:09
        сибиралт (Олег) Сегодня, 10:04 ↑ Новый
        К сожалению, в Корее горы очень крутые. winked

        Да, и ещё предыдущей ночью агентура Кремля наложила камней на верхотуру, и летун не увидел "новодела"...
        a.s.zzz888
      3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:38
        К сожалению, в Корее горы очень крутые
        Так и норовят на самолёт напрыгнуть
        Дормидонт
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:07
      Дождь из амеровской техники .
      Spartanez300
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:23
        Весна что ли наступила? Обострение? Самолёт падение, подряд!
        Тщательней надо ребята!
        rocket757
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:27
        Я представляю сколько было бы вони, если у нас столько самолётов рухнуло за неделю.
        фигвам
    3. Комментарий был удален.
    4. Летунъ Сегодня, 10:12
      Цитата: a.s.zzz888
      Чего то на мерикатосовскую технику мор напал! bully

      Может напасть на них, ну пока так попёрло wassat
      Летунъ
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:15
        Летунъ Сегодня, 10:12 ↑Может напасть на них, ну пока так попёрло wassat

        А может масть на них "попёрла"? laughing ( имею ввиду технику) ? О людях не злорадствую - нейтрален.
        a.s.zzz888
    5. Damm (Владислав) Сегодня, 10:14
      Кучно пошло
      Damm
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:16
        Цитата: Damm
        Кучно пошло

        четвёртую звезду рисуем...
        Дедкастарый
    6. uav80 (Александр) Сегодня, 10:23
      Ваще какая то невизуха у них пошла...
      В ночь на среду, 4 апреля, в аэропорту Хьюстон-Хобби (США) от сильного ветра обрушился ангар, в котором хранились бизнес-джеты.
      Об этом пишут в социальных сетях.
      "Повреждения различной степени получили 8 самолетов общей стоимостью несколько десятков миллионов USD", - сказано в сообщении.
      uav80
      1. demo (Ван) Сегодня, 10:27
        Мелочь, а приятно.
        Не у одних нас в России строители рука.попые.
        demo
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:08
    Цитата: сибиралт
    К сожалению, в Корее горы очень крутые. winked

    Тем не менее поля для гольфа есть....
    Ingvar0401
  3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:13
    Проблемы у врага могут только радовать.
    Но так как "горячей" войны нет, пожелаю летчикам в живых остаться после крушения.
    Rostislav
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 10:14
    Тенденция пошёл однако. Самолет-вертолет стал падать сильно. Ничего, тундра большой. laughing
    Altona
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:17
      Цитата: Altona
      Тенденция пошёл однако. Самолет-вертолет стал падать сильно. Ничего, тундра большой. laughing

      ВВП нужно притормозить...
      Дедкастарый
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:23
    Зато полеты не прекращают до выяснения обстоятельств как мы. request
    ul_vitalii
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:37
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
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