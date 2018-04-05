15:24 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

National Interest назвал «худший в истории авианосец»

Пятерку худших авианосцев, когда-либо спущенных на воду во всем мире, возглавляет российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полагает журнал The National Interest.

National Interest назвал «худший в истории авианосец»


«Заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов" периодически выходил в Средиземное море, как правило, с большой помпой, и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33», – приводит статью Лента.ру.


По мнению автора, причиной неудач крейсера является «низкое качество строительства и плохая поддержка», а приведение его в надлежащее состояние потребует «бо́льших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля».

Издание также включило в пятерку «худших» британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (1920), японский Kaga (1921) и американский Ranger (1934).

Журнал отмечает, что все эти корабли в дальнейшем «послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации». Исключение составляет лишь «Адмирал Кузнецов», который «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».

Напомним, в июне прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Британии Майкла Фэллона «о красоте авианосца Queen Elizabeth и обветшалости российского "Адмирала Кузнецова"». Он отметил, что Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя кораблями, первый из которых – «авиаматка», а второй – авианесущий крейсер.

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
30

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 87

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:31
    Да у нас все худшее. И Армата, и ракеты, и Солнцепек, и самолеты. Вот только так США и могут конкурировать с Россией на военном рынке. laughing
    Венд
    1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 11:02
      Повторюсь...
      ТАВКР "Адмирал Кузнецов" ИДЕАЛЬНЫЙ АВИАНОСЕЦ! В СССР умные люди были. Плюсы: 1. Котлотурбинный! здесь смеються только глупые последователи Илона Маска, а ТАВКР и на дровах куда надо пару раз в жизни дойдет! 2. Самовзлетающие самолеты! Сопите не сопите, но Это будущее! нафига тогда Американцам F-35В? 3. Ракетный, это вам не охраняемая плавмастерская Нимиц))), это еще и Ракетный Крейсер! А еще собственное ПВО, ПЛО! В общем-то и без соправождение кого хочет нагнет. Это у американцев авианосец лучший спорно, а Кузнецов лучший и беспорно! Минусы: да их просто нет! России не надо "авианесущих корыт" типа Форда, никаких атомных, это удел крейсеров типа Петр -1, никаких 90 самолетов, как говорят американцы " если нехватит 6, то и нехватит и 36! И не надо никаких атомопароэлектрокатапультоносцев))) К нему бы еще три, именно таких же!

      good
      КОСМОС
      1. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 12:28
        Цитата: КОСМОС
        1. Котлотурбинный! здесь смеються только глупые последователи Илона Маска, а ТАВКР и на дровах куда надо пару раз в жизни дойдет!

        Только это нахрен не надо ибо занимает кучу полезного пространства, требует очистки воды, если её не очищать то требуется постоянный дорогостоящий ремонт(очистить на 100% вообще не возможно ибо дорого и энергозатратно). Ну и САМЫЙ ВАЖНЫЙ ТЕЗИС нахрена вам авианосец способный плавать на дровах если для авиации всё равно нужно доставлять топливо?
        Цитата: КОСМОС
        2. Самовзлетающие самолеты! Сопите не сопите, но Это будущее!

        Да будущее, кто же спорит, только это будущее наступит тогда, И ТОЛЬКО ТОГДА, когда: появятся тяжелые самолёты ДРЛО и заправщики способные взлетать без катапульты. Хде они? нету? ну и нахрена тогда АВ если он слеп и глух?
        Цитата: КОСМОС
        Сопите не сопите, но Это будущее! нафига тогда Американцам F-35В?

        Только по одной причине, хариеры устарели и морально и физически.
        Цитата: КОСМОС
        3. Ракетный, это вам не охраняемая плавмастерская Нимиц))), это еще и Ракетный Крейсер! А еще собственное ПВО, ПЛО! В общем-то и без соправождение кого хочет нагнет.

        "Может нагнуть" и "нагибает" это две большие разницы. Так то весело орать про "один АВ в поле воин" только на практике кузнецов один не ходит, ему тоже нужна группировка. И нужна она по вполне прозаической причине, корабли охранения позволяют максимально сконцентрировать и отдалить "фронт".
        остальное даже разбирать не хочу всё равно жажо не переубедить. fool
        ProkletyiPirat
        1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 13:18
          Цитата: ProkletyiPirat
          Только это нахрен не надо ибо занимает кучу полезного пространства, требует очистки воды, если её не очищать то требуется постоянный дорогостоящий ремонт(очистить на 100% вообще не возможно ибо дорого и энергозатратно)

          А для атомного реактора воду очищать не надо? и ремонтировать там нечего? Скажите как часто амезкие авианесущие корыта по волнам плавают? А на приколе ядрен котёл тоже тушат? fool
          Цитата: ProkletyiPirat
          Ну и САМЫЙ ВАЖНЫЙ ТЕЗИС нахрена вам авианосец способный плавать на дровах если для авиации всё равно нужно доставлять топливо?

          Это была да аллегория, а вы и в правду про дрова? wassat
          Цитата: ProkletyiPirat
          ТОЛЬКО ТОГДА, когда: появятся тяжелые самолёты ДРЛО и заправщики способные взлетать без катапульты. Хде они? нету? ну и нахрена тогда АВ если он слеп и глух?

          Специальные ДРЛО и заправщики в будущем будут не нужны. А сегодня достаточно спутников, РТР и собственных возможностей боевых самолетов и ракет.
          Цитата: ProkletyiPirat
          Может нагнуть" и "нагибает" это две большие разницы.

          А что у вас есть примеры? Ну и кто кого нагнул?
          Цитата: ProkletyiPirat
          остальное даже разбирать не хочу всё равно жажо не переубедить.

          Какой трезвый ребенок lol
          КОСМОС
        2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:29
          Цитата: ProkletyiPirat
          "Может нагнуть" и "нагибает" это две большие разницы.

          Вы путаете Военно-морские концепции России и США. Штатам необходимы авианосцы (которые по определению являются оружием агрессии) для постоянного военного присутствия во всём мире и поддержания своего "мирового" порядка. Подскажите хоть один случай, когда американцы использовали авианосцы для защиты своих берегов? Россия же не ставит своей задачей бомбить "неудобные" государства находящиеся на других континентах.
          Orionvit
  2. Лесс Сегодня, 10:32
    Более значимых новостей, видимо, не нашлось. В скучном мире живём, наверное)
    Лесс
    1. jjj Сегодня, 10:46
      И слава Богу!
      jjj
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:36
    Хорошая хуцпа. Остренькая
    Дормидонт
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:57
      все авианосцы-пережиток и гигантская трата денег...я уже выражал своё мнение. с появлением гиперзвуковых ракет это мишени.
      Дедкастарый
      1. annodomene (Алексей) Сегодня, 11:17
        Да и без гиперзвуковых ракет "Гранитами" в режиме "Стрельба 2-х ПЛ" тоже неплохо получится.
        annodomene
  4. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:37
    Потому что это не авианосец.. Авианесущий крейсер,имеющий на борту наступательное ударное вооружение,ПЛО и ПВО..,кроме авиакрыла.. Смысл его в их рейтинг пихать?
    dvina71
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:47
      Цитата: dvina71
      Смысл его в их рейтинг пихать?

      Смысл - полить дерьмом Россию . А то , что "Адмирал Кузнецов" ни разу не авианосец для матрасов несущественно . Главное - пукнуть своё "авторитетное" мнение на весь мир .
      bouncyhunter
      1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 11:05
        Цитата: dvina71
        Смысл его в их рейтинг пихать?

        Цитата: bouncyhunter
        Главное - пукнуть своё "авторитетное" мнение на весь мир .

        Прямо из рейтинга!!!! fellow
        AlexVas44
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:08
          Цитата: AlexVas44
          Прямо из рейтинга!!!!

          Всё у матрасов не как у людей : выхлопную трубу "рейтингом" обозвали зачем-то ... lol
          bouncyhunter
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:06
        Привет Дон Пабло! drinks Во-первых его история еще не окончена и героическая, победная судьба еще впереди. Во-вторых индийский авианосец и два китайских сделаны по этому проекту и выражение
        но еще не производит потомство
        Хоть и сделали оговорку, мол
        (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)

        превращается в пургу. Однако Ляонин просто был недостроен, а Горшков еще служил прежде чем стать Викрандитьей. И фактически 4 плавающих авианосца ныне сделаны по данному проекту и 3 уже выполняют боевые задачи. Также к сведению западных оналитегов РФ не воевала, как и Индия, как и Китай пока, что использовать сей девайс. Если взять Сирийскую операцию, то задача была отогнать натовцев и задача выполнена. Потеря самолетов - мизер, в связи с тем сколько аварий и потерь самолетов было у американцев. А Киев, Минск и Новороссийск проданы и уничтожены предателями.
        хрыч
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:13
          Привет , дружище ! hi drinks Так ведь матрасы желаемое за действительное горазды выдавать . Ну оченно им хочется чтобы Кузя булькнул на абиссаль . От васаби ушки им , скорее ихний вундервафельный Форд кормой на банку сядет . soldier
          bouncyhunter
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:34
            Паша, приветствую hi
            скорее ихний вундервафельный Форд кормой на банку сядет .

            Энтерпрайз уже "посидел" на этой банке. lol
            http://nvo.ng.ru/realty/2018-01-12/8_979_enterpri
            se.html
            Svarog51
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:35
              Привет , Серёга ! hi drinks
              Цитата: Svarog51
              Энтерпрайз уже "посидел" на этой банке.

              Дык это : свято место пусто не бывает . bully
              bouncyhunter
              1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:37
                Им бы лоцмана из фильма "Волга-Волга" туда определить - точно сядут. wink drinks
                Svarog51
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:45
                  Угу , или фамилия лоцмана должна быть Сусанин . wassat
                  bouncyhunter
    2. mvg (Максим) Сегодня, 10:58
      Да нету там ничего наступательного. Граниты давно не летают. .Ни самолеты, ни ракеты. Банка консервная, над которой все ржут и которая топит свои самолеты и сжигает десятки/сотни/тысячи тонн топлива и бабосикофф. И еще хочет вбухивания от 40 до 80 млрд рублей.
      mvg
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:59
        Цитата: mvg
        Граниты давно не летают.

        Кто вам это сказал?
        dvina71
        1. mvg (Максим) Сегодня, 11:05
          Поинтересуйтесь вопросом, про аварию, когда топливо затопило отсек с Гранитами и ремонт признали нерациональным. Направляшки есть а ракет нет.
          mvg
          1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:09
            ТАм 12 ПУ.. Все затопило? И вы думаете,что на заводе который способен откачать РА воду и отходы не смогут откачать несколько тонн горючки? Серьезно?
            ГРанит

            ПВО и ПЛО,РЭБ
            dvina71
          2. annodomene (Алексей) Сегодня, 11:20
            Было такое, даже ракетчиков с апкррк привлекали для устранения. Но все уже в прошлом.
            annodomene
    3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:08
      Цитата: dvina71
      Потому что это не авианосец.

      Он стал авианосцем в тот момент,когда с него главный калибр сняли-ПКР Гранит.
      НЕКСУС
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 10:39
    Как показала практика, "Кузя" дорогая и никчёмная посудина. Сплошные ремонты, практически после каждого "похода". Первая же попытка "повоевать", обернулась потерей 2-х самолётов, при чём , не из-за противодействия противника. С оценкой в статье согласен, со слезами в глазах. "Кузя" - не гордость нашего флота. crying
    askort154
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:46
      Цитата: askort154
      Первая же попытка "повоевать

      Нормальная попытка.. Новые самолеты обкатали,новую морскую тактику откатали..Аллепо отжали..,натовские пл в средиземке погоняли.. Свою задачу он выполнил.
      dvina71
      1. mvg (Максим) Сегодня, 11:00
        Странная обкатка самолетов, на краш-тест больно похоже. Да-да, именно Су-33 с чугунием помогли отжать Алеппо. По поводу ПЛ погонять... вы сегодня закусывали?
        mvg
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:19
          Цитата: mvg
          вы сегодня закусывали?

          Не пью..принципиально,а может от лени.. Чай пил прикуску..
          Вы серьезно полагаете,что пл нато не попытались отработать свои бз по такой цели?
          "Противолодочное вооружение

          Корабль оборудован системой противолодочной обороны Удав-1 с 60 противолодочными ракетами. Удав-1, поставляемый Научно-Производственной Ассоциацией "Сплав", защищает надводные корабли отвлекая и уничтожая торпеды противника. Система также обеспечивает защиту от подводных лодок, карликовых подводных лодок и диверсионных средств, таках как подводные мотоциклы. Система имеет 10 секций и способна вести огонь глубинными реактивными снарядами 111СГ, ставить минные заграждения (111СЗ) и использовать отвлекающие снаряды (111СО). Дальность действия составляет до 3000 метров по горизонтали и до 600 метров по глубине.
          Корабельное гидролокационное оборудование включает расположенный в корпусе корабля гидролокатор обнаружения и управления вооружением, действующий на средних и низких частотах, способный обнаруживать торпеды и подводные лодки. Противолодочная авиация корабля оборудована РЛС поиска надводных целей, погружными гидролокаторами, погружными буями и детекторами магнитных аномалий."
          dvina71
      2. тлауикол (Иван) Сегодня, 11:55
        Алеппо как раз при нем повторно потеряли
        тлауикол
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:57
          Цитата: тлауикол
          леппо как раз при нем повторно потеряли

          ЧО.. ЧО?
          dvina71
    2. zyzx (Костик) Сегодня, 10:46
      Д.Б. Это про вас .
      zyzx
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:47
      Цитата: askort154
      Как показала практика, "Кузя" дорогая и никчёмная посудина

      belay когда и как тебе была показана практика?? и кстати посудину найдешь у себя на даче fool
      Цитата: askort154
      Первая же попытка "повоевать", обернулась потерей 2-х самолётов

      а вы как хотели? победой без потерь над вселенной? wassat
      Цитата: askort154
      С оценкой в статье согласен, со слезами в глазах. "Кузя" - не гордость нашего
      флота.

      тогда вам надо на родину " National Interest " отправляться и там писать бред в котором ну ни на йоту не понимаешь!!!!!
      Тикси-3
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:52
        Тикси-3.....когда и как тебе была показана практика?? и кстати посудину найдешь у себя на даче

        Очень "убедительно". Лучше почитай и остынь. yes
        Нужен ли советскому флоту авианосец, дебаты в высших эшелонах МО и ЦК КПСС шли постоянно на протяжении десятилетий и не утихают до сих пор. Строить полноценный авианосец могла только судоверфь в г. Николаев (Украина). А согласно Конвекции Монтрё , проход авианосцев через проливы Босфор и Дарданеллы 1936 г. - запрещён. То есть, строить авианосцы в Николаеве нет смысла, они выйти из Чёрного моря не смогут.
        Поэтому решили пойти другим путём, создать "универсал" и назвать его "авианесущий крейсер", с соответствующим вооружением. Построили 7 единиц без катапульты, из расчёта использовать на них Як- 41М (Як-141)
        с вертикальным взлётом. "Кузю" заложили под именем "Рига", потом после смерти Брежнева переименовали в "Леонид Брежнев", затем в "Тбилиси", а после развала СССР в "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", который спустили на воду в 1985 г., а приняли на вооружение в 1995 г.
        В первом походе в декабре 1995 г. в Средиземное море, возникли серьёзные проблемы с ГЭУ ( главная энерго-установка) и корабельными системами.
        Котлы были сделаны из труб с низким качеством металла ( постоянно прогорали ). Поэтому он чаще находился в ремонте, чем в море. Эксплуатация на мазуте, огромный расход, вынуждали иметь большие резервуары. Содержать такое количество авианесущих крейсеров было накладно даже для СССР. После развала, их стали сплавлять за рубеж в
        Китай и Индию. Только "Кузя" уцелел и болтался на "банке" в ожидании своей участи. Не было ни самолётов (комплекта), ни экипажей. Тренировочный наземный комплекс для пилотов был в Крыму , тогда "украинский". Приходилось его арендовать. Только с приходом Путина,
        в начале 2000-х, вспомнили про "Кузю" и подготовку пилотов , оставался только один инструктор. Полный комплект авиакрыла (24 самолёта) на "Кузи" никогда не был. До этого были две катастрофы. В строю оставались 16 бортов. Ещё два потеряли в последнем походе. Сейчас "Кузи" вновь предстоит ремонт с модернизацией, сроком минимум в 3 года.
        Вот такова судьба (вкратце) нашего "Кузи". Единственная его сейчас заслуга и предназначение - это тренировка лётного состава на случай создания настоящего авианосца. Корабельный лётчик - "изделие" штучное.
        Нужны ли нам авианосцы - единогласного решения до сих пор нет. Может быть, когда Россия станет на 2-3 месте в мире по экономическому развитию, тогда можно к этому вопросу подойти более плотно.. Гордиться в вооружении у нас есть много чем. А "Кузя" уже не гордость, он нужный тренажёр. Я отношу себя к абсолютному патриоту Родины (хотя давно беспартийный), но руководствуюсь только здравым смыслом. hi
        askort154
    4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:56
      Если сравнивать: сколько нимитцев одновременно на ходу? Я уж молчу про француза(экипаж облучили, проблемы с винтом, бесконечная череда поломок, приводящие к прерыванию походов и возвращению для ремонтов). Все авианосцы не совсем надежны, кузя не исключение.
      Сергей985
    5. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:56
      В общем то и к сожалению, доля правды в этой рецензии есть. Надо всё ж честно признаться. Корабль проблемный. Не боевая потеря двух самолётов в одном Сирийском походе это очень плохо. И авиокрейсер это или авианосец дело десятое. Не приятно, что носом ткнули, но тут я с NI согласен.
      Но плавать должен! Хотя бы для поддержания квалификации персонала. Авось в будущем построят новый авианосец.
      Хагалаз
      1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 11:32
        Цитата: Хагалаз
        Не боевая потеря двух самолётов в одном Сирийском походе это очень плохо.

        Смотря с чем сравнивать.....

        пожар на ударном авианосце «Форрестол» в Тонкинском заливе в 1967-м году. Это крупнейшая трагедия в современной истории ВМС США. В огне погибло 134 человека, еще 161 моряк получил ранения и ожоги.

        Пожар бы вызван самопроизвольным запуском 27-мм неуправляемой ракеты «Зуни», которая сорвалась с пилона штурмовика «Скайхок» и врезалась в полностью заправленные и снаряженные к вылету самолеты. 17-часовой пожар охватил шесть палуб корабля, сдетонировали девять авиабомб на полетной палубе. Корабль и его авиакрыло полностью утратили боеспособность, 21 сгоревший самолет выбросили за борт. Пилотом скайхока был Мак Кейн

        В 1972-м году истребитель «Фантом» неудачно приземлился на палубу авианосца «Мидуэй» и врезался в стоящие на палубе самолеты. 5 погибших, 23 раненых, 8 самолетов потеряны.

        В 1966-м году на борту авианосца «Орискани» матрос переносил связку сигнальных ракет, перекинув вытяжные шнуры через плечо. Одна из ракет за что-то зацепилась, шнур рванул и ракета запустилась. Матрос отбросил ее в сторону на ящик с такими же ракетами. Ракеты загорелись и разлетелись по всему ангару. Погибло 44 человека, еще 156 были ранены и обожжены. Сгорели почти все самолеты на ангарной палубе.

        В 1981 году приземляющийся на палубу авианосца «Нимиц» самолет радиоэлектронной борьбы EA-6B «Праулер» врезался в вертолет «Си Кинг». От возникшего пожара взорвалась ракета «Сперроу», затем еще четыре. 14 убитых, 39 раненых. Сгорело девять штурмовиков «Корсар», три тяжелых перехватчика «Томкэт», три самолета противолодночной обороны S-3 «Викинг», A-6 «Интрудур», а также виновники трагедии: EA-6B «Праулер» и вертолет «Си Кинг».

        В 1988-м году в Аравийском море на борту «Нимица» у штурмовика A-7E заклинило электрический спуск шестиствольной пушки «Вулкан», которая делает 4000 выстрелов в минуту. «Взбунтовавшаяся» пушка изрешетила самолет-заправщик KA-6D. Из его баков выплеснулся керосин, превратив самолет в огненный факел.

        Пылающий самолет столкнули за борт, но перед этим он успел поджечь 5 самолетов «Корсар», а также стоявшие рядом «Викинг» и «Интрудер».

        В 1991-м году на «Нимице» (CVN-68) при посадке разбился F/A-18C «Хорнет». Горящую машину покинул экипаж, но её двигатели не отключились и работали в форсажном режиме. Авианосец спас смелый механик, сумевший залезть в кабину самолета и отключить двигатели.
        Во время посадки на движущийся авианосец «Авраам Линкольн» погибла Кара Халтгрин – первая женщина-пилот палубной авиации. Её F-14 «Томкэт» упал в воду при заходе на посадку в 1994-м году.

        1998 год. Авария на авианосце «Энтерпрайзе». Самолет EA-6B «Праулер» нарушил запрет диспетчера и приземлился прямо на другой самолет – S-3 «Викинг».

        Совсем недавняя авария: в 2011-м году истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet взорвался и сгорел на катапульте при попытке взлета с атомного авианосца «Джон С. Стеннис». Сообщалось о 10 раненых.

        Но. Американские авианосцы вовсе не чемпионы по аварийности. Пальму первенства тут прочно удерживал французский «Шарль де Голль», корабль- катастрофа, который практически не выходил из сухого дока.
        Vadivak
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:39
          Да, правда ваша. Но заметьте, я не присоединяюсь к определению "худший авианосец". Но и успокаиваться оправданием, что у кого то тоже проблемы, как то не хорошо.
          К тому же Ваша статистика касается нескольких авианосцев и в разное время. Только Нимитц накосячил трижды, но происшествия разнесены во времени.
          Хагалаз
          1. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:52
            Цитата: Хагалаз
            Но и успокаиваться оправданием, что у кого то тоже проблемы

            "Подготовительно-заключительное время, частота, время и сложность проведения регламентных мероприятий зависит от сложности оборудования" (с) "Сложность оборудования есть величина исчислимая" (х)
            Какие, нафиг, рассуждизмы и разведения пальцев?!
            sogdy
        2. Korax71 (Александр) Сегодня, 11:58
          А не подскажите коэффициент боевого использования матрасных авианосцев и нашего кузи?ну и соотношение общего количества вылетов и аварий?так то я тоже могу выборочно про все что угодно надергать фактов и в общем и целом смотреться все это будет очень даже катастрофически.
          Korax71
          1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 12:52
            Цитата: Korax71
            ну и соотношение общего количества вылетов и аварий?так то я тоже могу выборочно про все что угодно надергать фактов и в общем и целом смотреться все это будет очень даже катастрофически.

            Надергайте. Особенно про все что угодно. Но не в этой теме
            А Кузнецов против Де Голля вполне себе достойный корабль.
            Vadivak
            1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:18
              Вадим hi А мне Ваша информационная справка по катастрофам больше понравилась, чем статья про "Кузнецова" и так называемый рейтинг. good
              Svarog51
          2. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:10
            Авы не расскажите про историю развития построики применения авианосцев у нас и в США?и сколько США набило шишек прежде чем научились?
            К.А.С
        3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:45
          Цитата: Vadivak
          Пожар бы вызван самопроизвольным запуском 27-мм неуправляемой ракеты «Зуни», которая сорвалась с пилона штурмовика «Скайхок» и врезалась в полностью заправленные и снаряженные к вылету самолеты. 17-часовой пожар охватил шесть палуб корабля, сдетонировали девять авиабомб на полетной палубе. Корабль и его авиакрыло полностью утратили боеспособность, 21 сгоревший самолет выбросили за борт. Пилотом скайхока был Мак Кейн

          Скажите пожалуйста, по какой траектории должна была лететь эта мифическая "ракета МакКейна", чтобы попасть в "скайхок", стоявший рядом и чуть позади самолёта МакКейна? belay
          На самом деле "Зуни" ушла из ПУ "Фантома", стоявшего по другому борту. Попала в соседний с машиной МакКейна "скайхок". Пробила бак и воспламенила топливо. МакКейн еле успел выбраться из кабины по носовому конусу - до того как и его "скайхок" начало поджаривать. А потом начали рваться бомбы.
          Основные виновники случившегося - палубная команда, готовившая самолёты к вылету, и принимавшие бомбы оружейники.
          1. Подключение кабелей к ПУ НАР по инструкции производилось на катапульте. Для сокращения времени подготовки к вылету команда начала подключать их при подвеске ПУ. А ведь этот пункт не просто так был написан - из-за наводок в бортовых цепях палубных самолётов была вероятность самопроизвольного пуска. На катапульте НАР ушли бы над пустой палубой в море. А вот на палубной стоянке - в самолёты напротив. Что и случилось.
          2. Оружейниками были приняты и подвешены к самолётам бомбы старого образца, хранившиеся лет 15 в тропиках, зачастую под открытым небом. Были даже подозрения о начале разложения в них ВВ - поэтому эти бомбы не стали спускать в погреба.
          Бомбы нового образца могли "жариться" 10 минут без детонации. Старые - взрывались через несколько минут. При этом пожарные расчёты информации о старых бомбах не имели. В результате, практически все пожарные полётной палубы, собравшиеся на тушение разлившегося топлива, были уверены, что у них есть эти 10 минут - и были выкошены при взрыве первой бомбы.
          ИЧХ, офицер-тыловик, отпускавший бомбы со склада, узнав о том, что бомбы идут на АВ, запретил выход транспорта с ними - до получения письменного подтверждения об отправке их на АВ.
          И кстати - дорога к катастрофе на "Форрестоле" была вымощена исключительно благими намерениями. Одни хотели сократить время подготовки к вылету и уменьшить риск для личного состава при работе на самолёте, стоящем на катапульте. Другие - как можно скорее возобновить вылеты, прервавшиеся из-за отсутствия бомб.
          Alexey RA
    6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:18
      Цитата: askort154
      С оценкой в статье согласен, со слезами в глазах. "Кузя" - не гордость нашего флота.

      В 80-е годы,корабли проекта Кречет были для того времени очень удачными. А ваше согласие с автором статьи говорит лишь о том,что вы в этом вопросе не понимаете вообще ничего...впрочем ,как и автор.
      К тому же тактика применения у этих авианесущих кораблей была слегка иная,нежели у авианосцев США. А учитывая эволюцию проекта 1143,то можно вспомнить проект авианосца 1143.7,который,если бы его достроили,ничем бы не уступал авианосцам США ,с авиакрылом в 70 самолетов.
      НЕКСУС
  6. iouris (iouris) Сегодня, 10:45
    Коношенкова слишком много. Я бы сказал просто: другого авианосца у нас для вас нет.
    iouris
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:51
      Цитата: iouris
      Я бы сказал просто

      Я бы сказал еще проще..авианосца у нас нет,и не предвиделось. Классический авианосец это аэродром и авиабаза, охрана которой осуществляется приданными силами.. "Кузнецов" ударный крейсер с авиакрылом..,в принципе из эскорта ему нужна пара АПЛ..,с остальным он справится сам.
      dvina71
  7. NKT (Сергей) Сегодня, 10:50
    Журнал не понимает отличий между авианосцем и авианесущим крейсером )
    NKT
    1. iouris (iouris) Сегодня, 10:59
      Цитата: NKT
      Журнал не понимает отличий

      Проблема в том, что журнал выполнил свою частную задачу информационной войны, а Конашенков свою не выполнил.
      iouris
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:54
        Цитата: iouris
        а Конашенков свою не выполнил.

        Вы уверены? А это что за дискуссия?!
        sogdy
        1. iouris (iouris) Сегодня, 14:34
          Цитата: sogdy
          А это что за дискуссия?!

          "Кузя" не авианосец. О чём дискуссия?
          iouris
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:50
    Худший! А тогда почему, от "Адмирала Кузнецова", когда он пошел в Средиземное море, к сирийским берегам, все натовские корабли разбегались от него, как мальки от щуки! what laughing wink
    Симон
    1. MadCat Сегодня, 12:49
      Цитата: Симон
      Худший! А тогда почему, от "Адмирала Кузнецова", когда он пошел в Средиземное море, к сирийским берегам, все натовские корабли разбегались от него, как мальки от щуки! what laughing wink

      ага, рОзбигались, он так дымил что они подумали это испытания Новичка просто! laughing
      MadCat
  9. san4es Сегодня, 10:51
    National Interest назвал худший в истории авианосец

    ...Видно на свой не заглянули...Ходят, .... "груши околачивают".

    ...Якорь им в жопу am
    san4es
  10. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:51
    Как-то ведь обходились, чего нагнетать, будем исходить из того что есть.
    ul_vitalii
  11. annodomene (Алексей) Сегодня, 10:51
    Свою основную функцию этот корабль выполняет (лучше или хуже - сейчас не в этом вопрос). На мой взгляд недостаток только один - это отсутствие ЯЭУ на борту. Для такого водоизмещения и необходимой дальности плавания было бы самое то, как говорится "в жилу".
    annodomene
  12. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 10:52
    Статья не о чём. "потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33», "- И что ? Американцы целыми эскадрильями теряют и не кто не вопит что ВМФ США не эффективны. "По мнению автора, причиной неудач крейсера является «низкое качество строительства и плохая поддержка»- Откуда такие выводы? Потому что он дымил? Так есть куча фото где корабли с такой же установкой дымят, ещё как дымят. "Исключение составляет лишь «Адмирал Кузнецов», который «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)». Это вопросы к Минобороне и к Государству, а не к авианосцу.
    Фишер Мартин
  13. XYZ Сегодня, 10:54
    Зато F-35 просто красавчик. Я бы, если кому-нибудь пришла в голову идея поставить памятник государственному распилу бабла, порекомендовал бы поставить именно его. Можно рядом с Конгрессом США. Для назидания потомства.
    XYZ
    1. Korax71 (Александр) Сегодня, 12:28
      Ядовитой слюной не подавитесь.смысл статьи авианосцы.при чем тут пингвин то.или вы его к каждой новости из за бугра прилетать будете?можно подумать у нас одни святые работают,а коррупция-неизвестное в России слово.или трехкратное удорожание олимпийских обьектов-это норма?или цена 1км МКАД,которая сравнима с ценой 1км андронного коллайдера наверное потому,что у нас заботятся о работяга и зарплата у каждого как у президента матрастана wassat такое ощущение,что на пингвин матрасы у половины ВО денег заняли и не вернули laughing
      Korax71
  14. shubin Сегодня, 11:05
    Всё таки надо признать, что в таком виде вооружения, как авианосный флот, Россия отстала от США на долго, если не навсегда. У США почти 100летний опыт в строительстве, боевом применении, подготовке лётсостава, и т.д. и т.п., а Россия, практически, всё начинает с ноля, и это не говоря о финансовой стороне вопроса.
    shubin
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:14
      Цитата: shubin
      Всё таки надо признать, что в таком виде вооружения, как авианосный флот, Россия отстала от США на долго, если не навсегда

      НИ СССР и РФ не стремились догнать американский авианосный флот. Но одна из задача ВМФ СССР и теперь РФ - уничтожение авианосных группировок. Для того и создавались мощные ПКР ..,В отличии от США..где ПКР практически нет.. ну их дозвуковой гарпун..максимум по 8 ПУ на эсминце....это смех.
      Собственно различие в подходах строительства флоат и средств поражение есть отражение внешней политики.. Выводы сделать не сложно.
      dvina71
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:38
        Нам ледоколы нужны очень! Поэтому есть и самые ЛУЧШИЕ!
        Авиа крейсер есть, как эксперимент и опыт ... особой нужды в них нет, как опыт норм. Развития нет, так и особой нужды просто нет.
        К нашим берегам их корыта не пойдут никогда, в Китаю поближе тоже, Индию пугать тож не катит! Опять получается колониальные, только колоний меньше и меньше и ракеты против корабельные всё лучше и лучше .... дальше то что, для чаек площадка будет?
        rocket757
    2. annodomene (Алексей) Сегодня, 11:23
      Все дело в концепции ведения войны на море. Для Империи и РФ не стоит таких задач, при которых нужно много авианосцев. Про "Мистрали", кстати, та же песня.
      annodomene
    3. Лесс Сегодня, 11:29
      Географическое положение России не располагает к появлению мощного авианосного флота. Авианосный флот для России не является жизненно необходимым. Отсутствие достаточного количества мест возможного базирования и стоимость создания такого флота не оправдываются теми задачами, которые такой флот может выполнять. Всё просто и логично.
      Лесс
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:07
    Тогда все корабли с вертолетными площадками надо оценивать, как вертолетоносцы.
    Ретвизан 8
    1. annodomene (Алексей) Сегодня, 11:25
      Во, отличная мысль laughing ! Так наречем же пр. 1134Б (БФ) миниаваиносцем! Аминь!
      annodomene
  16. annodomene (Алексей) Сегодня, 11:18
    Цитата: mvg
    Да нету там ничего наступательного. Граниты давно не летают. .Ни самолеты, ни ракеты. Банка консервная, над которой все ржут и которая топит свои самолеты и сжигает десятки/сотни/тысячи тонн топлива и бабосикофф. И еще хочет вбухивания от 40 до 80 млрд рублей.

    По поводу "Гранитов" Вы погорячились, уважаемый.
    annodomene
  17. Умник (Вася) Сегодня, 11:21
    У нас оружие самое плохое именно поэтому нас еще нераскотало нато
    Умник
  18. Stoler Сегодня, 11:25
    Пока Кузнецов не укомплектован полностью авиационным парком - это точно не "авианосец" negative
    Stoler
    1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 13:23
      пока мозги не укомплектованы извилинами, а рассуждения фактами .... ))
      u1977020556
  19. anjey (Андрей) Сегодня, 11:32
    Западные ДБ, Кузя вам еще покажет Кузькину Мать !!!!!....
    anjey
  20. флотский33 (алексей) Сегодня, 11:33
    Всех приветствую! Пусть бухтят, что наш ТАВКР плохой, но он Наш! И если надо -бахнет так, что мало не покажется! Плюс ко всему экипаж мотивированный и профессиональный. И прошу не называть Крейсер корытом и писать, что он плавает -он Ходит!
    флотский33
    1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 13:26
      Всё верно, моряк дядя Игорь тоже самое говорит - плавает только *****, а корабль ходит.
      u1977020556
  21. wolfkill (Роман) Сегодня, 12:04
    меня больше всего удивило про японский авик Кага, Особенно ужасен он был когда его самолеты бомбили Перл Харбол или когда гонялся за американскими кораблями вплоть до 42 года
    wolfkill
    1. ventel (Виталий) Сегодня, 13:42
      Так в статье правильно и сравнивают с Кага и Бераном эти тоже по вооружению несли артилерию155-152мм были скорей авиокрейсера чем чистые авианосцы.
      ventel
  22. kan123 Сегодня, 12:05
    Это не авианосец, в классическом понимании - баржа с самолетами - чем больше тем лучше. Это авианесущий крейсер , именно потому что , проблема была решена в СССР, теми , еще не сердюковскими "штабами", такой корабль скорее всего , наиболее оптимален для условий РФ. В СССР 70% дохода, (тогда он еще был у страны) уходило прямо на людей, и 30% на модернизацию предприятий, создание рабочих мест, и Армию и Флот. Те генералы, триллионеры, могли строить эти баржи, но выбрали этот проект, - почему они сделали такой выбор, - значит был какой то понт в этом.Наверно уже тогда, эти авианосцы рассматривали, как большие мишени, в будущей войне.
    kan123
  23. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:36
    Статья то лукавит, все же Кузя не обычный авианосец, а значит именно по классификации авианосцев будет им уступать. Нечестное сравнение. Но что касается его похода в Сирии то тут согласен - без него управились бы лучше. Решающего вклада он не внес, самолеты взлетали полупустые, а после ЧП ещё реже летать стали, 2 небоевые потери...не дорогая ли плата за опыт? Обкатали применение - вот это да, радует. То что он устарел определенно факт. Без ЯЭУ его потенциал куда меньше для такого водоизмещения.
    Как авианосец он не очень (но и не худший), да и ничего другого у нас нет и не предвидится в ближайшие 10-20 лет. Так что радуемся тому что есть.
    Архивариус Вася
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 13:20
      Причем тут водоизмещение? ЯУ нужна авианосцу прежде всего для обеспечения работы катапульты.
      NKT
  24. u1977020556 (Николай) Сегодня, 12:54
    Точняк )) "Кузнецов" самый "худший" )) Совсем болезные сдурели...
    Сдаётся мне, если теперь после этой статьи "лучшие" американские авианосцы выйдут наконец в море, то непременно сразу утонут. .. Их потопят злые сирийские партизаны-миномётчики )) Где-то написали, что они уже рассредоточились вдоль морской границы США и зарядили в миномёты бомбы-вонючки )) Думаю, скоро появиться другая новость, .. о том как в результате успешнейшей атаки сирийских миномётчиков на паровых катерах и парусных катамаранах лучший авианосец ВМФ США "Джеральд Р. Форд" ушёл на дно )) вместе с оцепеневшим от ужаса экипажем )) .
    Вот интересно, китайцы заложили строительство 10 новейших авианосцев, сдаётся мне что The National Interest уже в курсе, что все десять штук тоже самые худшие )) Они просто пока этого не пишут, ждут, когда китайцы их на воду спустят )).
    Так что пока "худшими" будет только мы )) Вот только стоит ли расстраиваться ? ))
    u1977020556
  25. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:02
    Ну хоть в чём-то мы первые)))
    gukoyan
  26. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:02
    Ну, хоть в чём-то мы первые)))))
    gukoyan
  27. next322 (алекс) Сегодня, 13:10
    Корабль реально неудачный....80 процентов времени службы провел в ремонтах или на якоре..... Очень редко выходил в море .Считанные разы выход на боевые службы.

    В декабре 1995 года отправился в Средиземное море. В самом начале похода обнаружились проблемы в работе главной энергетической установки. Выяснилось, что у двух из восьми паровых котлов засолены трубки — матросы вместо дистиллированной залили забортную воду. Во время похода трубки других котлов регулярно лопались и протекали, отказывали испарители, турбогенераторы, дизель-генераторы. В результате корабль двигался со средней скоростью 2—4 узла.
    В феврале 1996 года при посещении Мальты отказали все котлы, и корабль остался без хода. Из-за сильного ветра возникла опасность выброса корабля на берег.
    В августе 1998 года при приёме топлива был по ошибке закрыт не тот клапан, и 60 тонн мазута вылились на пост управления стрельбой. Пост вышел из строя. Чуть ранее из-за прорыва трубы на корабле оказались затоплены два из четырёх зенитных комплексов «Кортик».
    В 2000 году на корабле от удара током погиб матрос БЧ-5.
    17 января 2002 года во время ремонта на рейде Североморска на корабле произошёл пожар. Погиб старшина 1 статьи В. Бобылев — отравился угарным газом.
    В октябре 2003 года произошёл пожар в главном газоходе, когда корабль отправился после докования в Баренцево море на ходовые испытания.
    next322
    1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 13:15
      а теперь приведи американскую статистику ... статист )) Но если "ошибёшься", ждёт тебя большое ... разоблачение ))
      u1977020556
  28. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:12
    Ну опять National Interest. Давайте еще МК комментировать будем. К стати. Почему наш любимый доктор, вице-президент и прочая Сивков перекинулся на лента.ру?
    Дилетант
  29. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:13
    Может корабль и "худший", это как посмотреть и с чем сравнить, но миссию свою он выполняет исправно: враги опасаются, друзья восхищаются.
    1536
  30. Vard Сегодня, 14:39
    Кто это сказал? Американцы... Ну это известные вруны...
    Vard
Картина дня