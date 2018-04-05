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National Interest назвал «худший в истории авианосец»
Пятерку худших авианосцев, когда-либо спущенных на воду во всем мире, возглавляет российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полагает журнал The National Interest.
«Заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов" периодически выходил в Средиземное море, как правило, с большой помпой, и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33», – приводит статью Лента.ру.
По мнению автора, причиной неудач крейсера является «низкое качество строительства и плохая поддержка», а приведение его в надлежащее состояние потребует «бо́льших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля».
Издание также включило в пятерку «худших» британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (1920), японский Kaga (1921) и американский Ranger (1934).
Журнал отмечает, что все эти корабли в дальнейшем «послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации». Исключение составляет лишь «Адмирал Кузнецов», который «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».
Напомним, в июне прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Британии Майкла Фэллона «о красоте авианосца Queen Elizabeth и обветшалости российского "Адмирала Кузнецова"». Он отметил, что Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя кораблями, первый из которых – «авиаматка», а второй – авианесущий крейсер.
«Заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов" периодически выходил в Средиземное море, как правило, с большой помпой, и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33», – приводит статью Лента.ру.
По мнению автора, причиной неудач крейсера является «низкое качество строительства и плохая поддержка», а приведение его в надлежащее состояние потребует «бо́льших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля».
Издание также включило в пятерку «худших» британский Eagle (спущен на воду в 1918 году), французский Bearn (1920), японский Kaga (1921) и американский Ranger (1934).
Журнал отмечает, что все эти корабли в дальнейшем «послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации». Исключение составляет лишь «Адмирал Кузнецов», который «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».
Напомним, в июне прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Британии Майкла Фэллона «о красоте авианосца Queen Elizabeth и обветшалости российского "Адмирала Кузнецова"». Он отметил, что Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя кораблями, первый из которых – «авиаматка», а второй – авианесущий крейсер.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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