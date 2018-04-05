Россия и Турция отбирают у Украины миллиарды
Свой первый иностранный визит в качестве переизбранного главы государства Владимир Путин совершил в Турцию. И это далеко не случайно. Сегодня нас с турками объединяет не только стремление разрешить сирийской конфликт, но и ряд крупных экономических проектов. Крупнейший из них – строительство газопровода "Турецкий поток", реализация которого идет полным ходом.
На сегодняшний день построено более половины всей протяженности морского участка. Первая газовая нитка будет готова уже через месяц, а первый газ по ней пойдет в 2019 году.
Эта хорошая новость вряд ли обрадует нашего ближайшего соседа – Украину. Ведь "Турецкий поток" лишит ее определенной части доходов от транзита российских энергоресурсов в Европу. Как заявили в Киеве, две газовые нитки нового газопровода в Турцию лишат Незалежную одного миллиарда долларов в год.
На сегодняшний день построено более половины всей протяженности морского участка. Первая газовая нитка будет готова уже через месяц, а первый газ по ней пойдет в 2019 году.
Эта хорошая новость вряд ли обрадует нашего ближайшего соседа – Украину. Ведь "Турецкий поток" лишит ее определенной части доходов от транзита российских энергоресурсов в Европу. Как заявили в Киеве, две газовые нитки нового газопровода в Турцию лишат Незалежную одного миллиарда долларов в год.
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