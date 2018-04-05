15:28 05 апреля

Россия и Турция отбирают у Украины миллиарды

Свой первый иностранный визит в качестве переизбранного главы государства Владимир Путин совершил в Турцию. И это далеко не случайно. Сегодня нас с турками объединяет не только стремление разрешить сирийской конфликт, но и ряд крупных экономических проектов. Крупнейший из них – строительство газопровода "Турецкий поток", реализация которого идет полным ходом.

На сегодняшний день построено более половины всей протяженности морского участка. Первая газовая нитка будет готова уже через месяц, а первый газ по ней пойдет в 2019 году.

Эта хорошая новость вряд ли обрадует нашего ближайшего соседа – Украину. Ведь "Турецкий поток" лишит ее определенной части доходов от транзита российских энергоресурсов в Европу. Как заявили в Киеве, две газовые нитки нового газопровода в Турцию лишат Незалежную одного миллиарда долларов в год.




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Комментарии 8

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:03
    Не нужно ссориться с Россией, это уже доказано историей не раз.
    Венд
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:17
      Та ни... плевать на Россию. Зараз выплатять долги за золото гетьмана Полуботка... Ось запануем!
      Серж Горелый
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:25
        Цитата: Серж Горелый
        Та ни... плевать на Россию. Зараз выплатять долги за золото гетьмана Полуботка... Ось запануем!

        Ну-ну и кто это будет выплачивать? laughing
        Венд
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:33
          [/quote]
          Ну-ну и кто это будет выплачивать? laughing[/quote]
          А Вы почитайте - золото Полуботка. С конца перестройки влажные мрии шумеров, про переданный на хранение в английский банк бочонок с золотом и набежавшие за хранение проценты.
          Серж Горелый
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:29
        Ось запануем!
        Нормально протролил. А ведь этим и живут - халява, халява и еще раз халява.
        rotmistr60
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:09
    Всё это результат антинародной политики Украины. Или они не знали, что "свято место пусто не бывает"? Пусть не сразу, но Россия бьёт не слабо. Прибалты следующие.
    Теренин
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:13
    Пусть укрошумеры газ теперь втридорога у Гейропы, чем практически бесплатно у России. Это для них очень полезно.
    Egorovich
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:41
    Россия и Турция отбирают у Украины миллиарды

    Украина профукала миллиарды... так вернее будет...
    Masya Masya
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