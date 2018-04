Цусима зарождается в головах

Автор статьи на проводах русского «Варяга» в Китай. 2000 год

Методическая психологическая обработка российского населения посредством ретрансляции махровой антироссийской пропаганды продолжается в режиме нон-стоп и в масштабах, угрожающих государственной безопасности.В русскоязычном интернете опубликована очередная американская «сенсация» из серии «Россия – это полный отстой!» Настолько дурно пахнущая, что хочется, зажав нос, тут же удалиться на безопасную для обоняния дистанцию. Но куда прикажете бежать, если издание, занятое распространением подобных фейков на территории РФ, является «наиболее цитируемым в русскоязычных блогах источником новостей», а количество ежемесячно окормляемых таким способом граждан достигает 20 млн. человек? То есть бежать некуда. Везде достанут. И гарантированно накроют доверчивую популяцию сосредоточенным информационным огнем.А теперь краткая инструкция о том, как это делается, на вполне типичном примере упомянутой «сенсации». Начнем с заголовка: «Адмирал Кузнецов» признан худшим авианосцем в мировой истории». Написано так, чтобы сразу внушить читателю: приговор окончательный и обжалованию не подлежит.Но позвольте вопрос! А кто, собственно говоря, сподобился выносить подобные приговоры? Может быть, это командование ВМФ России, проведя колоссальную исследовательскую работу, пришло к такому безрадостному выводу? Или, на худой конец, министерство обороны США проанализировало кучу разведданных и опубликовало свои выводы?Ничего похожего! Некое американское издание с названием, не оставляющим сомнений, кому именно оно служит (The National Interest), приняло решение зачислить «Адмирала Кузнецова» в пятерку самых худших авианосцев в мировой истории. Издевательски поставив его в один ряд с построенными в двадцатых-тридцатых годах прошлого столетия первыми в мире авианесущими кораблями США, Франции и Японии. С явным намеком на то, что русские и в 21 веке «плавают» на столь же допотопной посудине.Но, может быть, в издании, которое характеризуется как «авторитетный военно-политический журнал», пишут настолько компетентные авторы, которые имеют моральное право выносить такие вердикты?Смотрим. Автор сочинения – некий Роберт Фарли. Даже легкое касательство его биографии не оставляет ни малейших сомнений: он совершенно штатский человек из университетско-преподавательской среды, не имеющий прямого отношения не то что к российскому, но даже к американскому флоту, да и вообще к службе в армии.И вот такой вполне доморощенный «эксперт» на основе собранных в интернете сплетен о русском авианосце, типа того, что он дымит гуще всех в мире, делает «фундаментальный вывод» о его полной непригодности к военной службе.И ладно бы эта писанина оставалась только домашним чтением для местной (американской) аудитории. Пускай бы они и дальше пускали слюни от умиления при виде таких духоподъемных для них картинок.Но ведь эта дичь мгновенно ретранслируется крупнейшими новостными интернет-изданиями на территории России и при этом подается в форме непреложного факта, установленного якобы мировыми экспертами! И это при том, что среди 20 миллионов ежемесячных читателей только одного из таких ретрансляторов едва ли наберется несколько тысяч, всерьез разбирающихся в военно-морских проблемах и способных отделить котлеты от мух. Основная же масса, особенно целевая аудитория — молодежь, наверняка проглотит эту наживку, даже не вникая в то, насколько тухлый червяк там болтается.Увы, но так устроена человеческая психика, воздействовать на которую неплохо обучены подобные демотиваторы. А потом мы будем хором удивляться: откуда у наших людей такое стойкое недоверие к возможностям собственной страны? Почему даже государственный документ высшего уровня ответственности, послание президента страны, воспринимается многими как набор мультиков, за которыми ровно ничего не стоит?Да все потому же! Аудитория, которую с утра до вечера кормят такими дурно пахнущими «сенсациями», даже при всем желании не может воспринимать действительность иначе, чем через кривое зеркало этого вездесущего чужеземного агитпропа, оперативно переведенного на русский язык.Впрочем, чего еще ждать от таких переводчиков, фатальная малограмотность которых просто не позволяет им с необходимой критичностью относиться к таким сочинителям, как помянутый Фарли. И это отнюдь не пустое злословие с моей стороны. Оные ретрансляторы не то что не являются специалистами в той области, которую берутся доносить до российской аудитории, они даже английского языка не знают! Можете убедиться сами, сравнив фрагмент оригинала с его механическим переводом на русский:«Assigned to the Northern Fleet, she has periodically deployed to the Mediterranean, usually with great fanfare».«После этого «Адмирал Кузнецов», отмечает The National Interest, «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой».Любой человек, имеющий хотя бы отдаленное отношение к флоту, наверняка помрет со смеху от перевода вполне грамотного «deployed to the Mediterranean» (развертывался в Средиземном море) фразой про корабль, который туда «выезжает», как какой-нибудь автобус с туристами. Таков вполне плинтусный уровень общей «грамотности» тех, кто ежедневно бомбит многомиллионную российскую аудиторию фейками, подобными вышеуказанному.А теперь коротко, по существу вопроса. Насколько «плох» авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», можно судить по следующим общеизвестным фактам. Корабль аналогичного проекта, ТАВКР «Варяг», был приобретен Китаем в недостроенном виде на Украине спустя 20 лет после начала строительства, достроен в китайском городе Далянь, переименован в «Ляонин» и в настоящее время является флагманским кораблем ВМС НОАК.Но мало того, второй авианесущий корабль, уже полностью собственной постройки, китайцы сооружают в качестве практически точной копии всё того же «Варяга» — родного брата «Адмирала Кузнецова»! Вряд ли бы самая успешная в экономическом плане держава современного мира, которая регистрирует сегодня наибольшее в мире количество патентов на изобретения, стала бы устраивать себе вечную головную боль в виде «старых и ни на что не годных русских авианосцев».Еще более интересен индийский случай. Индусы, как известно, с превеликим желанием и переплатив против исходной цены лишний миллиард долларов, выкупили у России еще более старый, чем «Адмирал Кузнецов», авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». И опять же, с гордостью сделали его флагманом своего флота!Но и это еще не самое интересное. Примерно в то же время американцы предлагали Индии за бесплатно (!) получить у них хотя и не новый, но зато классический, вобравший в себя весь опыт американского судостроения и вполне боеспособный авианосец «Китти Хок». При условии, что Индия купит, уже за деньги, палубную авиацию для этого монстра. Индусы прикинули, посчитали и… выбрали русский авианесущий крейсер.Это, собственно, все, что надо знать о «самом отсталом и никуда не годном» российском авианосце «Адмирал Кузнецов». У которого, как и любого другого большого корабля, разумеется, есть проблемы. Но связаны они не с мнимым несовершенством его конструкции, якобы делающим его «худшим авианосцем в мировой истории», но с обстоятельствами историческими и политическими, к которым сам корабль не имеет ни малейшего отношения.И в своем классе боевых единиц, тяжелых авианесущих крейсеров, при условии должного технического обслуживания и оперативной нагрузки, он вполне соответствует всем предъявляемым к таким кораблям тактико-техническим требованиям. Именно поэтому, кстати, его сейчас усиленно ремонтируют, а не разбирают на металлолом.Но все эти весьма немаловажные «детали», которые и составляют суть дела, вряд ли когда-нибудь станут достоянием многомиллионной аудитории вышеупомянутой фабрики механического перевода на русский язык дремучих американских фейков. Просто потому, что такие «фабрики» существуют для решения специфических задач, которые к просвещению и объективному информированию населения России никакого отношения не имеют.