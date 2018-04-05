15:29 05 апреля
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США поставят Словакии истребители F-16 почти на 3 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16, приводит РИА Новости сообщение Управления военного сотрудничества при Пентагоне.



Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов,
говорится в релизе.


В ведомстве уточнили, что Минобороны Словакии запросило разрешение на покупку 14-ти истребителей.

Ранее глава военного ведомства Словакии Петер Гайдош сообщил, что среди предложений по поставке новых истребителей были шведский JAS 35 Gripen и американский F-16. Также комиссия оценивала характеристики и боевые возможности российских самолётов МиГ.

По словам министра, «вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов». Однако возможное «кратковременное продление соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29 является "планом Б"». Приоритет всё же отдается закупке новых самолётов.

Гайдош также отметил, что модернизация национальных ВВС уже началась: «в июне были доставлены первые два из девяти закупаемых в США многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk». Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2019 году. Новые вертолеты заменят в составе ВВС Ми-17 советского производства.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 16

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  1. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:40
    Приоритет всё же отдается закупке новых самолетов
    Как-то не тянет Ф-16 на новый самолет.....
    Ingvar0401
    1. К0щей Сегодня, 11:50
      Цитата: Ingvar0401
      Как-то не тянет Ф-16 на новый самолет....

      ну и что? зато стоит как новый)) план по распилу бюджетов есть во всех странах мира))
      К0щей
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:51
      Да нет же. Мы чётко сравнили ТТХ самолётов, просчитали экономическую целесообразность.... Но тут позвонили из США и УБЕДИЛИ нас, что F-16 лучше всех!
      Серж Горелый
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 12:57
        Кого это "ВАС" убедили? И как "ВЫ" уговорились, если "ваши" соседи - Чехи и Венгры не уговорились и взяли шведские JAS-39 Gripen?
        R.L.
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:44
    Американская игра - успей продать то, что еще не упало!
    Владыка Ситх
  3. mgero (Mher) Сегодня, 11:45
    3 000 000 000 : 14 = 214 000 000 ?? Stolko daje Raptor F 22 ne stoit. ??? Kak to krizis ponimaesh!
    mgero
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:56
      Цитата: mgero
      3 000 000 000 : 14 = 214 000 000 ?? Stolko daje Raptor F 22 ne stoit. ??? Kak to krizis ponimaesh!

      Так нельзя считать. Это модернизировпная машина , воорружение, тренажеры, обучение и т/д.

      Согласно уведомлению, предлагаемые Словакии самолеты F-16V должны быть оснащены двигателями серии General Electric F110 или Pratt & Whitney F100 [видимо, в этом и будет состоять различие между модификациями Block 70 и Block 72]. Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).
      Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.


      Арон Заави
      1. Soran (ChalmSoran) Сегодня, 13:38
        За такие деньги они могли обратиться к России и купить 25 штук новеньких с иголочки Су-35. Обучение и тренажеры в подарок + дисконтная карта на боеприпасы.
        Soran
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:40
          А что, су 35 имеют такой же боевой опыт, ну если в "акробатических" трюках, тогда это точно заявка...
          Shahno
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:48
    Так им и надо
    Дормидонт
  5. Громобой Сегодня, 11:49
    Однако возможное «кратковременное продление соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29 является "планом Б"
    А может им задействовать "план Ы" и начать обслуживание своих МиГов на Украине..? wassat Всё таки доверенный партнёр НАТО,а не восточный варвар?
    Громобой
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:53
    «вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов»
    А кому сейчас в Европе легко? Разве только пока полякам за чужой счет, но это в следующем году закончится. А другая часть ранее единой страны - Чехия не проявила желания?
    rotmistr60
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:24
    Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов

    За таки деньги можно было вдвое больше взять Су-35-х, которые кроют F-16, как бык овцу, просто несопоставимы по боевым возможностям.
    К-50
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:26
    Вот и ещё одним мерикатосы впарили самолёты...Время покажет...
    a.s.zzz888
  9. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:30
    Цитата: a.s.zzz888
    Вот и ещё одним мерикатосы впарили самолёты...Время покажет...

    Чтобы время покажет? Потянем ли мы все страны запада, почти все страны бывшего варшавского договора и США... Ответит ясен, надежда только на яо
    Vol4ara
  10. Грац (Грац) Сегодня, 13:51
    мдя с ума там посходили за старье 30 летнее 3 млрд платить, ну да их дело
    Грац
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