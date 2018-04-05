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США поставят Словакии истребители F-16 почти на 3 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16, приводит РИА Новости сообщение Управления военного сотрудничества при Пентагоне.
В ведомстве уточнили, что Минобороны Словакии запросило разрешение на покупку 14-ти истребителей.
Ранее глава военного ведомства Словакии Петер Гайдош сообщил, что среди предложений по поставке новых истребителей были шведский JAS 35 Gripen и американский F-16. Также комиссия оценивала характеристики и боевые возможности российских самолётов МиГ.
По словам министра, «вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов». Однако возможное «кратковременное продление соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29 является "планом Б"». Приоритет всё же отдается закупке новых самолётов.
Гайдош также отметил, что модернизация национальных ВВС уже началась: «в июне были доставлены первые два из девяти закупаемых в США многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk». Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2019 году. Новые вертолеты заменят в составе ВВС Ми-17 советского производства.
Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов,говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что Минобороны Словакии запросило разрешение на покупку 14-ти истребителей.
Ранее глава военного ведомства Словакии Петер Гайдош сообщил, что среди предложений по поставке новых истребителей были шведский JAS 35 Gripen и американский F-16. Также комиссия оценивала характеристики и боевые возможности российских самолётов МиГ.
По словам министра, «вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов». Однако возможное «кратковременное продление соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29 является "планом Б"». Приоритет всё же отдается закупке новых самолётов.
Гайдош также отметил, что модернизация национальных ВВС уже началась: «в июне были доставлены первые два из девяти закупаемых в США многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk». Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2019 году. Новые вертолеты заменят в составе ВВС Ми-17 советского производства.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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