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Кому было выгодно отравление Скрипаля? Французский генерал рассказал
Покушение на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля путем отравления могли совершить спецслужбы США, Израиля или Британии, пишет французский генерал Доминик Делаверд в статье для ресурса ASAF.
«Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е годы единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым, бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу "State Secrets", в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что "Новичок" с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – цитирует статью Взгляд.
Автор задается вопросом, для чего было Владимиру Путину убирать экс-полковника ГРУ.
По его мнению, версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия, и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает».
Он подчеркивает, что ситуация вокруг отравления в Солсбери прежде всего на руку Израилю, эту страну «необходимо подозревать в первую очередь».
В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливать давление на него с целью сбросить ношу, полагает эксперт.
По его словам, израильский «Моссад» «не пасует перед трудностями», при этом у разведки «имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу – как на политическом, так и на медийном уровне».
Кроме Израиля заинтересованы в дискредитации России еще два государства.
«Повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающую Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между ЕС и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых», – говорится в материале.
Третьей страной Делаверд назвал Великобританию.
«"Вероломный Альбион" – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным союзником США, Англия не могла отказать в услуге», – заключает генерал.
«Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е годы единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым, бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу "State Secrets", в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что "Новичок" с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – цитирует статью Взгляд.
Автор задается вопросом, для чего было Владимиру Путину убирать экс-полковника ГРУ.
Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?пишет Делаверд.
По его мнению, версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия, и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает».
Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение "работы", при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина,отмечает генерал.
Он подчеркивает, что ситуация вокруг отравления в Солсбери прежде всего на руку Израилю, эту страну «необходимо подозревать в первую очередь».
В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливать давление на него с целью сбросить ношу, полагает эксперт.
По его словам, израильский «Моссад» «не пасует перед трудностями», при этом у разведки «имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу – как на политическом, так и на медийном уровне».
Кроме Израиля заинтересованы в дискредитации России еще два государства.
«Повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающую Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между ЕС и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых», – говорится в материале.
Третьей страной Делаверд назвал Великобританию.
«"Вероломный Альбион" – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным союзником США, Англия не могла отказать в услуге», – заключает генерал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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