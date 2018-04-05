15:26 05 апреля
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Кому было выгодно отравление Скрипаля? Французский генерал рассказал

Покушение на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля путем отравления могли совершить спецслужбы США, Израиля или Британии, пишет французский генерал Доминик Делаверд в статье для ресурса ASAF.



«Существование данного вещества стало известным широкой общественности благодаря заявлениям, сделанным в 1990-е годы единственным российским диссидентом Вилом Мирзаяновым, бывшим военным химиком. В 2007 году он опубликовал в США книгу "State Secrets", в которой он привел несколько химических формул в подтверждение своих утверждений. Если этот факт подтверждается, то получается, что "Новичок" с 2007 года перестал быть исключительно русским изобретением, и мог быть произведен кем угодно. Утверждения Мирзаянова никогда не подтверждались никаким другим независимым источником, или же другим диссидентом», – цитирует статью Взгляд.


Автор задается вопросом, для чего было Владимиру Путину убирать экс-полковника ГРУ.

Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?
пишет Делаверд.

По его мнению, версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия, и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает».

Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение "работы", при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина,
отмечает генерал.

Он подчеркивает, что ситуация вокруг отравления в Солсбери прежде всего на руку Израилю, эту страну «необходимо подозревать в первую очередь».

В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле. Стоит только почитать израильские СМИ, чтобы в этом убедиться. Именно благодаря этому альянсу Россия является тем звеном, из-за которого американо-израильский план по расчленению Сирии так и ничем не завершился после семи лет войны. Многочисленные визиты Нетаньяху к Путину с целью его убедить отпустить Сирию и Иран его не убедили. В результате надо было действовать и усиливать давление на него с целью сбросить ношу, полагает эксперт.

По его словам, израильский «Моссад» «не пасует перед трудностями», при этом у разведки «имеется поддержка в тех странах, где она ведет работу – как на политическом, так и на медийном уровне».

Кроме Израиля заинтересованы в дискредитации России еще два государства.

«Повышение давления на сильную, и, по словам неоконсерваторов, угрожающую Россию до максимума, находится в текущих интересах США. Так же как и провоцирование крупного кризиса между ЕС и Россией. Если они решили схитрить, то они могут добавить к криминальному расследованию несколько записей телефонных переговоров на русском языке между предполагаемыми убийцами. Этим их антироссийские обвинения будут только усилены. США однозначно могут быть включены в список подозреваемых», – говорится в материале.

Третьей страной Делаверд назвал Великобританию.

«"Вероломный Альбион" – спецслужбы Терезы Мэй могут действовать как лоцманы для США или косвенно для Израиля. Посольство Израиля в Лондоне имеет мощные связи и влияние в британских СМИ и среди политических кругов. Также следует напомнить, что в Британии имеется третья по численности еврейская диаспора после США и Франции. Являясь преданным союзником США, Англия не могла отказать в услуге», – заключает генерал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. bagr69 (Виталий) Сегодня, 12:04
    Как это кому? Уже ведь все решили - Путину однозначно... А все, что будет потом, не важно.
    bagr69
    1. mirag2 (Александр) Сегодня, 12:17
      !!!+18 ))) Британский провал...:http://coub.com/view/12k9rq
      mirag2
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:41
        Надо дождаться друзей, послушать что скажут

        АУ, Профессор, Арон, Вояка!

        bulvas
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:48
          Цитата: bulvas
          Надо дождаться друзей, послушать что скажу

          Так "моссад" вроде бы уже заявил, что обвинения в адрес России абсолютно беспочвенны и комментировать ситуацию с отравлениями не намерен. Наверное у Французского генерала зуб на Израиль, или просто знает больше.
          Orionvit
      2. Маз Сегодня, 13:45
        Тем временем в Израиле своя атмосфера. Боевой самолёт был поднят чтобы нанести удар по одному человеку (!)

        «Самолет ВВС Израиля нанес удар по вооруженному террористу, приблизившемуся к стене безопасности в северной части сектора Газа», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

        Военные добавили, что «армия не допустит причинения вреда гражданским лицам в Израиле и продолжит действия против террористов, участвующих во враждебных акциях».
        Маз
    2. Маз Сегодня, 12:28
      И что француз утверждает что у Израиля есть химическое оружие? Ни фига себе, заявочка. Нда. Хорош Израиль на этом фоне. Прям пара таких друзей и врагов не надо. А ты удивляешься Арон, как это я, кадровый офицер российской армии и такой неблагодарный к обетованной земле, якобы меня приютившей из жалости. Ага, из жадности скорее, бо здоровый, образованный, технически грамотный, воспитанный и не падлюка как местные, в спину не бью, старым и малым помогаю, кого надо защищаю. У вас на такое дефицит, Арон. Вот тебе и развернутый ответ. Причем не полный. На вопрос чего вас так все любят и лелеют.
      Маз
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:43
        Цитата: Маз
        И что француз утверждает что у Израиля есть химическое оружие?

        А сейчас и не обязательно его иметь, чтобы применить. Прошли те времена, когда оружие возят с собой по всему миру. Все есть на месте проведения акции. И не факт, что исполнителем был Израиль.
        helmi8
    3. Маз Сегодня, 13:10
      возникает вопрос а кто он такой этот Делаверд, генерал, и чего его понесло на Израиль? И шо это он такой умный? О!

      Генерал (2S) Доминик ДЕЛЬАВАРД
      бывший начальник симуляционно -разведывательно-электронного военного управления Объединенного штаба оперативного планирования
      http://www.comite-valmy.org/spip.php?article8265

      Да он тут много чего наворотил. Доминик DELAWARDE. Ай да Доменик. Странно. Франция нам не друг.
      https://reseauinternational.net/deuxieme-lettre-d
      e-vladimir-a-theresa-general-dominique-delawarde/
      Шикарное публичное письмо генерала Терезе Мэй от 24 марта 2018.. Она выбрала себе не того противника . Россия, пишет генерал с изумительном французким издевкой, гораздо больше фолклендов... и размазывает ей как желток на сковородке
      Маз
      1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 15:07
        Шикарное публичное письмо генерала Терезе Мэй от 24 марта 2018.. Она выбрала себе не того противника . Россия, пишет генерал с изумительном французким издевкой, гораздо больше фолклендов... и размазывает ей как желток на сковородке

        laughing
        СтВахмистр
  2. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 12:04
    все по делу, даже добавить нечего.. очевидные вещи для любого здравомыслящего человека с хотя бы элементарной логикой
    dik-nsk
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 12:16
      Цитата: dik-nsk
      очевидные вещи для любого здравомыслящего человека с хотя бы элементарной логикой

      Но как же быть с обвинениями в адрес Израиля? )))
      Ща, его обвинят в антисемитизме и юдофобии, и скажут - онфсёврёт!)))
      Scoun
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 12:24
        читайте внимательнее, он не обвинял Израиль, он лишь указал кому выгодно и выказал абсурдность обвинений в наш адрес.. в его словах лишь элементарные логические выводы, никаких обвинений или оправданий, не подменяйте понятия
        dik-nsk
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:52
      Цитата: dik-nsk
      очевидные вещи для любого здравомыслящего человека с хотя бы элементарной логикой

      К сожалению, всё вами сказанное, ни как не вяжется с современной международной политикой со стороны "коллективного запада", или по другому со стороны "всего цивилизованного человечества".
      Orionvit
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:05
    единственный плюс в том что единства всё меньше.Раскол европы нам на руку.
    Heterocapsa
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:06
    Дожились наши фсбшники.В пятнадцать человек и 2000 бакссов выбрать умудрились американцам Трампа.А тут в парке травануть боевым отравляющим не сумели двух человек."Новичёк" что прокисший был? wassat laughing
    Наблюдатель2014
  5. Damm (Владислав) Сегодня, 12:06
    Этот парад абсурда направлен на разрыв отношений между Россией и Европой. И повод тут может быть любым. Следующий раз Россию обвинят в том, что она Россия. Дело не в поводе, а в поставленных целях
    Damm
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:54
      Цитата: Damm
      Следующий раз Россию обвинят в том, что она Россия

      Уже. Для того всё и затевалось.
      Orionvit
  6. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:06
    Господа поймите одно, в мире всем абсолютно все равно кто и зачем его отравил, и то что версии Британии не выдерживают ни какой критики, то же всем плевать, нам тут радовать нечему, мы никогда не докажем свою невиновность - это ни кому не интересно. Не было бы скрипаля, было бы что нибудь другое и во всем всегда виновато чудовище из морских глубин, навалимся на него всем миром.
    MoJloT
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:26
      далеко не всем всё равно много людей занимающиеся бизнесом сильно переживают,потому что это большие деньги.Им просто хочется торговать спокойно а тут такая штормовая обстановка.
      Heterocapsa
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:57
      Цитата: MoJloT
      Господа поймите одно, в мире всем абсолютно все равно кто и зачем его отравил

      В мире то может всем и всё равно, но на основании таких вот заявлений, строятся векторы международной политики. Вы можете повлиять на глобальную политику? И я не могу. А вот те кто кто устроил международное шоу с "отравлением" Скрипалей, могут. Для того и стараются.
      Orionvit
  7. новичок (garik) Сегодня, 12:11
    ну так мы об этом кричим на ВО с первого дня сей подставы. в инете есть материалы о жёстком игнорировании как книги предателя химика, так и самого факта существования сего препарата со стороны госдепа и других служб янки. существовала даже деректива от Клинтонщи своим “дипломатам“ и представительствам в международных организациях об игнорировании сего факта. может держали янки иже с ними этот “козырь“ как последний довод во время Х? если так, то они явно сыграли “под себя“ , так сказать.
    новичок
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:16
    Логичное обоснование французского генерала. Три, одни из самых "грязных" стран мира, могут сделать такую провокацию не поморщившись. Примеров тому множество, один Ближний Восток чего стоит.
    Egorovich
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:16
    версия виновности России «не заслуживает ни капли доверия, и лишает доверия тех, кто ее активно продвигает»
    Соберитесь бывшие генералы и политики да настучите по башке своему президенту, который все норовит бежать впереди паровоза. Еще петух не прокукарекал, а Макрон в "поход" собрался. Ладно, будем надеяться, что вода действительно камень точит.
    rotmistr60
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:47
      Цитата: rotmistr60
      Еще петух не прокукарекал, а Макрон в "поход" собрался

      Макрон известный любитель бабушек. Ну как он мог не вписаться за престарелую Терезу?
      helmi8
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:31
    Ну не всех ещё в гейропе, шиза покосила! laughing
    a.s.zzz888
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:53
    Логика в рассуждениях французского генерала есть...
    Думаю, здесь "стрелки во многом сошлись":
    1) надо дискредитировать Россию в глазах мировой общественности; перспективный противник - вероломный, кровожадный, мстительный...
    2) бриттам надо решать свои проблемы взаимоотношений с ЕС; затюканную Британию кому только не лень обижают...
    3) проверка преданности союзников в критической ситуации; Австрии, Греции можно ставить "неуд" за недостаточную лояльность интереса ЕС...
    4) давление на Россию вне (обвинение, разгон дипломатов..) и внутри (события в Кемерово, пожары торговых центров в городах России, информационное давление)...
    5) события в Сирии, где Россия уверенно изгоняет амеровцев и их помощников..
    6) попытка срыва выборов в России...
    Можно писать еще и еще..., но пока ничего у "любителей" России ничего не получается...
    Denis Obukhov
  12. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 12:54
    Разваливается британская версия уже, плохо стряпали
    САША СТАРЫЙ
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 13:52
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Разваливается британская версия уже, плохо стряпали


      Нет, они уже хим.лабораторию " хайли лайкли" на территории России " обнаружили"( сведения супер секретные).
      Б.Т.В.
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:00
        Цитата: Б.Т.В.
        обнаружили"( сведения супер секретные).

        Понятно, нам не скажут. laughing
        Orionvit
  13. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:58
    Правильными лягушками питается генерал. "Глас вопиющего в пустыне".
    ODERVIT
    1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 15:12
      Правильными лягушками питается генерал.

      Наоборот, иначе бы он тоже тявкал. laughing
      СтВахмистр
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:12
    Эта истеричная компания началась сразу, как наши начали поджарить задницы их "инструкторов "в Восточной Гуте.
    Ретвизан 8
  15. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:13
    Неужто на западе еще остались люди с пониманием происходящего?
    Удивительно, но, похоже, факт!
    Романенко
    1. iouris (iouris) Сегодня, 14:42
      Цитата: Романенко
      Неужто на западе еще остались люди с пониманием происходящего?

      На Западе все чётко понимают, в чём состоит их профит в этом бизнесе. Вопрос в том, остались ли на "Востоке" люди, которые понимают, в чём состоит наша цель и наш профит, или мы должны сгореть в топке истории.
      Что касается французского генерала, то его мнение ни на что не повлияет, однако таким образом французы показали своим британским (старшим) партнёрам нос.
      iouris
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 13:24
    Оказывается я не один такой геополитический антисемит. И в моих шутках над евреями лишь доля шутки. laughing hi
    Altona
  17. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:36
    хоть один высокий чин думает головой а не жо-й!
    HMR333
  18. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 15:04
    прежде всего на руку Израилю, эту страну «необходимо подозревать в первую очередь».
    В Сирии крепкий альянс между Россией и Башаром Асадом, Ираном, Хезболлой все с меньшей радостью оценивается в Израиле.

    Так вот где собака порылась! laughing "Евреи, евреи, кругом одни евреи... "(с)
    СтВахмистр
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