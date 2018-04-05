Кому было выгодно отравление Скрипаля? Французский генерал рассказал

Можно ли представить, что он отдал приказ о ликвидации бывшего шпиона, лично им освобожденным в 2010 году и уже долгое время не представлявшего угрозы, за 16 дней до выборов и в условиях сильного давления в связи с боевыми действиями в Восточной Гуте? Особенно заранее понимая ту истерию, которую развернут западные СМИ в отношении его страны. И почему именно в этот момент?

Российский след теряется: нет мотива, плохой выбор времени исполнения, очень плохое исполнение "работы", при очевидной недооценке интеллектуальных способностей Путина,