15:26 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории

В Беларуси во время батальонных учений впервые в истории армии республики было произведено одновременное десантирование зенитной установки (ЗУ-23-2) вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории


По замыслу учений двум ротам парашютистов, заброшенным на территорию НВФ, потребовалось дополнительное вооружение. Для того, чтобы прикрыть площадку приема грузов от воздушных атак, и была десантирована зенитная установка ЗУ‑23-2 и ее расчет
приводит легенду учений пресс-служба военного ведомства РБ.


По словам полковника Владислава Степанюка, десантирование производилось с помощью парашютной платформы П-7 с высоты 900 метров из военно-транспортного самолета Ил‑76МД. Полетный вес объекта составил 4400 килограммов. Сразу после приземления объекта десантники приступили к расшвартовке зенитной установки. Затем расчет орудия на "отлично" отработал один из эпизодов по отражению воздушного нападения противника.

Это большой опыт. Мы десантировались сразу за парашютной платформой П‑7, где находилась зенитная установка с грузами. К этому знаменательному событию готовились очень тщательно. Конечно, было волнение, но вместе с тем и уверенность в том, что у нас все получится
- рассказал командир расчета гвардии старшина контрактной службы Артём Цветков, который первым вслед за «зэушкой» покидал борт военно-транспортного самолета.


Использованы фотографии: vsr.mil.by
24

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:12
    Круто, расчет такое точно не забудет никогда. Молодцы!
    MoJloT
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:19
    Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории
    Прочитав заголовок и взглянув на фото сначало опешил belay Подумал где там эти хитрые и ловкие белорусы заховались на той зенитке.А потом посмотрел видео и успокоился.
    p/s Написали бы проще : Десантировали ЗУ-23-2 и расчет из одного самолёта.А то кто его знает что подумать можно laughing
    Наблюдатель2014
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:34
      Сергей hi ...
      Цитата: Наблюдатель2014
      белорусы заховались на той зенитке

      сам было так подумал laughing ...куда там прятаться,в стволы что ли?
      но,молодцы братья-словяне,отработали на пятерочку soldier
      assa67
    2. demo (Ван) Сегодня, 12:35
      По замыслу учений двум ротам парашютистов, заброшенным на территорию НВФ, потребовалось дополнительное вооружение. Для того, чтобы прикрыть площадку приема грузов от воздушных атак, и была десантирована зенитная установка ЗУ‑23-2 и ее расчет
      приводит легенду учений пресс-служба военного ведомства РБ.
      Полит корректность уже всех задолбила.
      Это что за НВФ у которых своя авиация имеется? И с ней необходимо бороться с помощью ЗУ‑23-2?
      Написали бы правду.
      Вооруженные силы Республики Беларусь провели тренировку перед десантированием в заданный квадрат на территории округа Колумбия, город Вашингтон, для обеспечения бесперебойного прибытия и разгрузки военнослужащих Российской Федерации, направляемых для обеспечения стабильности и правопорядка в раздробленных штатах (бывших США).
      demo
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:41
        Цитата: demo
        Это что за НВФ у которых своя авиация имеется?

        НУ как бы зушка неплоха как раз против НВФ..с их гантраками.. ТАки 3км.дальность.23мм снаряд.. Можно прилично отодвинуть переднюю линии противника.
        dvina71
  3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:20
    С расчетом на что? laughing
    А если серьезно, то молодцы! Но в следующий расчет нужно предупреждать!
    Владыка Ситх
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:22
    десантирование зенитной установки (ЗУ-23-2) вместе с расчетом
    Первая мысль была, что десантировались в машине. Оказалось ошибся. Расчет десантировался вслед за техникой (одной установкой) и, что здесь знаменательного? Расчету абсолютно ничего не угрожало.
    rotmistr60
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:30
      ну они даже этому рады нам не понять у нас каждую минуту чтонибудь десантируется.Даже с диванов. wink
      Heterocapsa
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:35
      Геннадий, hi . ЗУ-23-2 не самоходка, а буксируемая зенитка.
      sabakina
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:39
        hi Спасибо, в курсе. Почему-то "Шилка" на ум пришла - ЗСУ 23-4, тем более
        вместе с расчетом
        rotmistr60
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:44
          Бывает. Читаешь одно, а думаешь о другом.
          sabakina
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:22
    С почином, братаны-белорусы! soldier Молодцы, так держать! good
    a.s.zzz888
  6. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 12:27
    Ну, как говорил Кузьмич...
    Этого добра, в смысле дураков, у нас ещё на 100 лет вперёд припасено...
    Туз Бубен
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:29
    Теперь мир падёт на колени .
    Heterocapsa
  8. Des10 (Александр) Сегодня, 12:34
    Да, действительно, есть разница - вместе и одновременно.
    Des10
  9. sergo1914 (Сергей) Сегодня, 12:34
    Ну если бы еще цели поражали во время десантирования...
    sergo1914
  10. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:35
    ...впервые в истории армии республики было произведено одновременное десантирование зенитной установки (ЗУ-23-2) вместе с расчетом...

    Ну вот и свершилось . Можно поздравить десантников Беларуси . Не в укор , просто для информации, но это давно отработанное упражнение. ВО 1 апреля 2013г даже писало об этом: "...прошла высадка военных священников ВДВ, которые десантировались вслед за парашютной платформой с грузом из сборно-разборных конструкций мобильного храма..."
    (https://topwar.ru/26135-rossiyskie-desantniki-po
    -prezhnemu-mogut-udivit-pod-ryazanyu-desantiroval
    i-aeromobilnyy-hram.html)
    AlexVas44
  11. К.А.С (Костя) Сегодня, 12:36
    Тоже прочитав заголовок подумал, что расчёт был пристегнут к ЗУ! Даже подумал: а стрелять в момент десантирования не пробовали?
    Зачем такие заголовки.
    А по статье ну и зачем это надо?
    В БД не факт что так получится, надежней когда каждый боец может выполнять обязанности расчета!
    К.А.С
  12. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 12:44
    А никто не задавался вопросом ; а вообще зачем нужна ЗУшка на БТВ ?
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 12:45
      буковку пропустил... Д
      Туз Бубен
      1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 12:51
        Не проще было сразу Панцирь, или у братьев их нет ?
        Туз Бубен
  13. Кома_64 (Сергей) Сегодня, 12:49
    Вместо или вместе.
    Кома_64
  14. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:05
    На видео вроде как ЗУшка сама по себе и расчет сам по себе, а где-же рекордное видео?
    Жаль что не сняли как "верхом на ЗУшке" десантировались.
    Хотелось посмотреть, где и как они там рассаживались, платформа то небольшая, с одного конца швартуется пушка, а под стволом ку нее ящики с БК, куда расчет то сажать, народу то много - командир, наводчик, прицельный, два заряжающих и мехвод.
    Ну мехвод может отдельно сигануть, ему все равно БТР-Д искать, а этих пятерых надо же куда-то и усадить.
    Если действительно все было так, то это супер круто, молодцы белорусы!!!
    Романенко
  15. пиф-пяв (Игорь Трабкин) Сегодня, 13:06
    Недопонял.
    Впервые десантировали ЗУ?
    Или до этого десантировали ЗУ без расчёта, а расчёт потом подходил/подъезжал/подлетал или встречал ЗУ на земле? Или десантировали сначала расчёт, а потом подвозили ЗУ?
    пиф-пяв
    1. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:42
      Вроде как судя по заметке, сбросили ЗУшку с расчетом вместе.
      Но на видео все как обычно - отдельно пушка, отдельно расчет и без БТР-Д.
      Полный комплект расчета ЗУ-23-2 5 человек + БТР-Д (или ГАЗ-66 когда-то так было) и механик-водитель.
      Я еще раз все пересмотрел и вывод такой - скорее всего имеется в виду то, что расчеты и зенитки кидали из одного борта.
      Раньше технику, обычно, десантировали отдельно. А потом расчеты и экипажи разыскивали по приемникам Р-147 свое "хозяйство".
      Выброска из одного борта ЗУ и расчета конечно упростит поиск зенитки на местности.
      Но если это так, то это не впервые в истории. На КШУ в 1980-1981 году у нас в Болграде это пробовали делать.
      Романенко
  16. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:21
    Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории
    А в голове другая картина сложилась.... lol good
    Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с экипажем. Впервые в истории... lol
    XXXIII
  17. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:38
    Подумаешь ! Зачем же забывать древнерусскую историю ? Как Баба-Яга десантировалась вместе со ступой ?
    Nikolaevich I
  18. Laayoune (Самуил Анакойхер) Сегодня, 14:32
    Нормальный заголовок. Десантировались одновременно (в границах отдельного десантирования с одного ЛА).
    Если бы расчёт десантировался на платформе, десантирование называлось бы уже совместным. В своё время были испытаны комплексы совместного десантирования (КСД), представляющие собой некоторое количество ложементов для людей. КСД крепились на ту же платформу, что и техника, но могли применяться и отдельно от неё с целью снизить разброс ЛС по площадке приземления.
    Единственное, "впервые в истории" конечно можно было не писать. Ну или изложить в виде: "Впервые в белорусской истории".
    Laayoune
Картина дня