Белорусы десантировали ЗУ-23-2 одновременно с расчетом. Впервые в истории

По замыслу учений двум ротам парашютистов, заброшенным на территорию НВФ, потребовалось дополнительное вооружение. Для того, чтобы прикрыть площадку приема грузов от воздушных атак, и была десантирована зенитная установка ЗУ‑23-2 и ее расчет

Это большой опыт. Мы десантировались сразу за парашютной платформой П‑7, где находилась зенитная установка с грузами. К этому знаменательному событию готовились очень тщательно. Конечно, было волнение, но вместе с тем и уверенность в том, что у нас все получится

В Беларуси во время батальонных учений впервые в истории армии республики было произведено одновременное десантирование зенитной установки (ЗУ-23-2) вместе с расчетом из транспортного самолета Ил-76МД. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.приводит легенду учений пресс-служба военного ведомства РБ.По словам полковника Владислава Степанюка, десантирование производилось с помощью парашютной платформы П-7 с высоты 900 метров из военно-транспортного самолета Ил‑76МД. Полетный вес объекта составил 4400 килограммов. Сразу после приземления объекта десантники приступили к расшвартовке зенитной установки. Затем расчет орудия на "отлично" отработал один из эпизодов по отражению воздушного нападения противника.- рассказал командир расчета гвардии старшина контрактной службы Артём Цветков, который первым вслед за «зэушкой» покидал борт военно-транспортного самолета.