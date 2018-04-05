15:24 05 апреля
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Постоянного представителя России в НАТО не будет. Альянс пока к этому не готов

Россия не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Эта должность [постпреда РФ при НАТО] будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез
- сказал он.

Постоянного представителя России в НАТО не будет. Альянс пока к этому не готов



При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.

Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока... В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств
– сказал он.

Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.

Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет
– сказал он.

По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:27
    Ну и правильно, чего штаны протирать попусту? request
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:41
      Предвижу вопли от матрасов : "Вот видите , русские сами не хотят с НАТОй дружить ." yes
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:47
        Перевернут с ног на уши и скажут - так и булО! laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:52
          Выворачивать всё шиворот-навыворот себе в угоду они умеют , это бесспорно .
          bouncyhunter
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:29
    ... пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез
    Значит надолго. Как понимаю мы без них проживем, а они и не горят желанием видеть нас (пока).
    rotmistr60
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:37
    о чём можно говорить с теми кто изначально создавался как враг России ?
    Heterocapsa
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:55
    Пока наш голос там для галочки , заморачиваться не стоит . Будет что-то неотложное - есть телефон .
    КВУ-НСвД
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:08
      КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:55
      Пока наш голос там для галочки , заморачиваться не стоит . Будет что-то неотложное - есть телефон .

      Таки да, или гонца пришлют, пусть в прихожей ждёт... bully
      a.s.zzz888
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:10
        Цитата: a.s.zzz888
        Таки да, или гонца пришлют, пусть в прихожей ждёт...

        А ежели челобитную не так подаст - на кол.. laughing
        КВУ-НСвД
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