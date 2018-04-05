Постоянного представителя России в НАТО не будет. Альянс пока к этому не готов

Эта должность [постпреда РФ при НАТО] будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез

Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока... В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств

Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет

Россия не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.- сказал он.При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.– сказал он.Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.– сказал он.По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.