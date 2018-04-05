Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Постоянного представителя России в НАТО не будет. Альянс пока к этому не готов
Россия не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.
Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.
По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.
Эта должность [постпреда РФ при НАТО] будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез- сказал он.
При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.
Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока... В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств– сказал он.
Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.
Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет– сказал он.
По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти