Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Европе создают новую военную структуру
Рабочая группа из 10-ти европейских стран, в том числе ФРГ, Франция, Нидерланды, Британия и Дания, предложили объединять военный потенциал для сотрудничества в области планирования, проведения анализа возникающих кризисов и быстрого реагирования на них, сообщает Взгляд со ссылкой на «Рейтер».
Организацией так называемых кризисных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС, займется правительство Франции.
Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы. Также создатели надеются в будущем избежать ситуаций, когда какая-либо из стран «будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике и Мали».
Издание напоминает, что в начале марта во Франции разработан законопроект о военном планировании до 2025 года, в котором отмечается, что НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права». В связи с этим Парижу необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса.
Организацией так называемых кризисных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС, займется правительство Франции.
Какие именно страны будут участвовать в этой структуре, неизвестно, однако, судя по всему, Германия поддержала этот план,рассказал агентству источник Минобороны Франции.
Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы. Также создатели надеются в будущем избежать ситуаций, когда какая-либо из стран «будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике и Мали».
Издание напоминает, что в начале марта во Франции разработан законопроект о военном планировании до 2025 года, в котором отмечается, что НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права». В связи с этим Парижу необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти