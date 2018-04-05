15:24 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Европе создают новую военную структуру

Рабочая группа из 10-ти европейских стран, в том числе ФРГ, Франция, Нидерланды, Британия и Дания, предложили объединять военный потенциал для сотрудничества в области планирования, проведения анализа возникающих кризисов и быстрого реагирования на них, сообщает Взгляд со ссылкой на «Рейтер».



Организацией так называемых кризисных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС, займется правительство Франции.


Какие именно страны будут участвовать в этой структуре, неизвестно, однако, судя по всему, Германия поддержала этот план,
рассказал агентству источник Минобороны Франции.

Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы. Также создатели надеются в будущем избежать ситуаций, когда какая-либо из стран «будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике и Мали».

Издание напоминает, что в начале марта во Франции разработан законопроект о военном планировании до 2025 года, в котором отмечается, что НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права». В связи с этим Парижу необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:28
    Это чего, в НАТО будет мини НАТО ? laughing А хозяина спросили на эту самодеятельность?! bully
    a.s.zzz888
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 12:36
      НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права».

      Во французы дают! НАТО им, видишь ли, не нравится. А у амеров спросили? Может быть у них "международное право" уже изменилось.
      Прокат
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
      Похоже , в НАТО разброд и шатание набирают обороты . Ждём-с реакции Большого Брата . wink
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:46
        В статье названы пять стран... неужели будут трибалты в мини-наты взяты? laughing Тогда просто жесть, а не войска, пострашнее мумбы-юмбы будут действовать... laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:51
          Цитата: a.s.zzz888
          неужели будут трибалты в мини-наты взяты?

          Не , троебалты же съездили к Трампу на поклон , так что они Большому Брату беззаветно преданы (пока он их защищает сам знаешь от кого lol ) .
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:56
            bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:51Не , троебалты же съездили к Трампу на поклон , так что они Большому Брату беззаветно преданы (пока он их защищает сам знаешь от кого lol )

            Ну да, тем паче трамп пообещал им денюжки на патроны дать... laughing
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:57
              Угу , и похвалил что мзду исправно в НАТО платят . lol
              bouncyhunter
              1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:25
                Цитата: bouncyhunter
                Угу , и похвалил что мзду исправно в НАТО платят .

                Мзда-то из амеровского кармана. smile Отчего бы и не платить?
                Прокат
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:30
                  Тут имеет значение не "откуда деньги , Зин ?" , а сам факт оплаты . А то вон тевтоны выкобениваются , панимаишь . lol
                  bouncyhunter
                  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:34
                    Цитата: bouncyhunter
                    Тут имеет значение не "откуда деньги , Зин ?" , а сам факт оплаты . А то вон тевтоны выкобениваются , панимаишь . lol

                    Германцам Трампушка уже сказал, что 2% мало. Так и сказал: "Вы нам мало платите." laughing Им!!! Он даже не скрывает, что НАТО - структура США.
                    Прокат
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:36
                      А чего ему скрывать ? Что : кто-то есть в НАТО кто может одёрнуть ? lol
                      bouncyhunter
                      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:44
                        Цитата: bouncyhunter
                        А чего ему скрывать ? Что : кто-то есть в НАТО кто может одёрнуть ? lol

                        Ну должны же быть приличия! В конце концов, "весь цивилизованный мир", "европейская солидарность" и "мировое сообщество" это не какое то там хухры-мухры, это уже устоявшееся погоняло. Кстати, "Предки с Дона" конкретно палится. smile
                        Прокат
                    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:55
                      Цитата: Прокат
                      Ну должны же быть приличия!

                      Я Вас умоляю : приличия и Матрасия есть понятия несовместимые . bully
                      bouncyhunter
                      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:59
                        Цитата: bouncyhunter
                        Цитата: Прокат
                        Ну должны же быть приличия!

                        Я Вас умоляю : приличия и Матрасия есть понятия несовместимые . bully

                        Увы. Давненько их никто приличным манерам не учил.
                        Прокат
                    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:02
                      Цитата: Прокат
                      Увы. Давненько их никто приличным манерам не учил.

                      Вот !!! А безнаказанность порождает вседозволенность и беззаконие .
                      bouncyhunter
                      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:12
                        Цитата: bouncyhunter
                        А безнаказанность порождает вседозволенность и беззаконие .

                        И ещё искреннее чувство своей правоты. И это самое страшное. "Благими намерениями выстлана дорога в Ад." Мне кажется, они искренне толкают весь Мир в Ад.
                        Прокат
        2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:02
          Цитата: a.s.zzz888
          неужели будут трибалты в мини-наты взяты?

          у требалтов народу на две наты не тватит...
          Masya Masya
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:05
            Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:02у требалтов народу на две наты не тватит...

            hi love ! Где то будут занимать! bully
            a.s.zzz888
    3. assa67 (андрей) Сегодня, 12:43
      давно уже было это "брожение умов",и вот решились наконец-то...даже на барина тявкнули:
      Цитата: a.s.zzz888
      НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права».

      хотя,по сути,это жандармерия "старой"гейропы..вон кто в учредителях
      Цитата: a.s.zzz888
      ФРГ, Франция, Нидерланды, Британия и Дания,
      assa67
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:51
        assa67 (андрей) Сегодня, 12:43

        Коллега! Не мои это цитаты, будьте повнимательней! hi
        a.s.zzz888
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:19
          так уж сайт распорядился,я и сам заметил этот казус hi
          assa67
    4. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:28
      будет мини НАТО

      Настольная копия в масштабе. laughing
      Wedmak
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:34
    Евро армию пусть создают и выходят из НАТО. Мы это обсуждали здесь на сайте еще в 2010 году.
    Защита Европы силами быстрого реагирования без каких-то авантюр за рубежом.
    Владыка Ситх
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:37
      Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:34
      Евро армию пусть создают и выходят из НАТО. Мы это обсуждали здесь на сайте еще в 2010 году.
      Защита Европы силами быстрого реагирования без каких-то авантюр за рубежом.

      Да, они долго таскали эту идею... растянули на десятилетия...
      a.s.zzz888
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:50
      Цитата: Владыка Ситх
      Евро армию пусть создают и выходят из НАТО

      Точно. И вступают в ОДКБ.
      helmi8
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:50
      А может пусть остаётся вместе с Натой? Чем больше разных структур, тем сложней их скоординировать.
      Хагалаз
    4. К0щей Сегодня, 12:51
      Цитата: Владыка Ситх
      Евро армию пусть создают и выходят из НАТО. Мы это обсуждали здесь на сайте еще в 2010 году.
      Защита Европы силами быстрого реагирования без каких-то авантюр за рубежом.

      а в итоге будет 2 НАТО вместо одного, абсолютно никакой разницы. и вторая структура будет также исправно выполнять все команды США. абсолютно ничего не поменяется, только вояк будет в Европе побольше и бабла больше потратят.
      К0щей
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:36
    Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы
    Как вы планируете что-то предвидеть (кризисы) если со Скрипалем влезли по самое не хочу? А это ведет к настоящему кризису. Да и военная бюрократия будет слишком тормозить. Пока будете анализировать и принимать решения русские пол Европы "оккупируют".
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:39
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:36 Новый
      Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы
      Как вы планируете что-то предвидеть (кризисы) если со Скрипалем влезли по самое не хочу? А это ведет к настоящему кризису. Да и военная бюрократия будет слишком тормозить. Пока будете анализировать и принимать решения русские пол Европы "оккупируют".

      Танцы на граблях уже становятся национальной забавой гейропы... laughing
      a.s.zzz888
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:45
    Это "соломка" на случай, если НАТО развалится. А такие предпосылки уже появились. Объединённые европейские силы - это логичный шаг для ЕС. Сокращаются затраты на оборону, укрепляются связи внутри ЕС. Для нас тоже благо - на агрессивные действия такая структура долгое время способна не будет. Уж слишком она будет забюракратизирована,на одного солдата будет десяток штабных. Для полицейских операций против папуасов сойдёт. Вот только "великие" Польша - Венгрия - Румыния, думаю, против будут. У них другие приоритеты.
    Yrec
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:47
    Что то я весь в загадках от этой новости recourse
    В Европе создают новую военную структуру
    На каких условиях будут туда принимать? И будет ли там пункт о запрете на приём стран с территориальными проблемами?
    Наблюдатель2014
  6. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:56
    Парижу необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса.

    Это как? Франция опять вышла из НАТО, что ли?
    Avis-bis
  7. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:19
    Тут по Задорнову рассуждать надо.
    Членоевропейцы сабрались и решили добывать себе арабскую нефть сами без помощи членоамериканцев. Вагиноевропейцы волнуются.
    u1977020556
  8. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:22
    Прокат,
    Цитата: Прокат
    "Благими намерениями выстлана дорога в Ад." Мне кажется, они
    искренне
    толкают весь Мир в Ад.

    При этом сами искренне надеются избежать Ада либо утянуть за собой весь мир . И это действительно страшно .
    bouncyhunter
Картина дня