В Европе создают новую военную структуру

Какие именно страны будут участвовать в этой структуре, неизвестно, однако, судя по всему, Германия поддержала этот план,

Рабочая группа из 10-ти европейских стран, в том числе ФРГ, Франция, Нидерланды, Британия и Дания, предложили объединять военный потенциал для сотрудничества в области планирования, проведения анализа возникающих кризисов и быстрого реагирования на них, сообщает Взгляд со ссылкой на «Рейтер».Организацией так называемых кризисных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС, займется правительство Франции.рассказал агентству источник Минобороны Франции.Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы. Также создатели надеются в будущем избежать ситуаций, когда какая-либо из стран «будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике и Мали».Издание напоминает, что в начале марта во Франции разработан законопроект о военном планировании до 2025 года, в котором отмечается, что НАТО «ведет воинственную политику и уклоняется от соблюдения международного права». В связи с этим Парижу необходимо подтвердить свою стратегическую независимость от альянса.