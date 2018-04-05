15:25 05 апреля
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Архитектор «звездных войн» рассказал, как противодействовать российскому супероружию

Один из архитекторов программы SDI, известной в 80-е как «звездные войны», специалист по международным отношениям, почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал средства, которые помогут США значительно снизить угрозу со стороны российского новейшего оружия.



«Для противодействия новейшему российскому и китайскому оружию не имеет смысла полностью воспроизводить SDI, которая к настоящему времени устарела, однако некоторые ее элементы не утратили актуальности и сегодня, поэтому именно на них американским военным следует обратить особое внимание», – приводит мнение профессора Лента.ру.


Он считает, что противостоять новейшим российским ракетам смогут две системы орбитального базирования: «оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты»

Эксперт подчеркивает, что данные системы «позволят перехватывать баллистическую ракету исключительно на взлете (то есть до того, как от носителя отсоединится разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения)».

По его словам, «такой лазер был готов в США к запуску уже в 1978 году, а к настоящему времени подобные технологии продвинулись далеко вперед». Именно из космоса легче всего уничтожить влетающую ракету – там лазерный луч не преломляется, как в атмосфере.

Для обнаружения раннего пуска Кодевилла считает эффективными «системы наподобие SBIRS (Space-Based Infrared System) в составе группировки, находящейся на низкой околоземной орбите (то есть SBIRS Low)». Работы над соответствующим проектом в США были заморожены еще в 1972 году (сейчас развернуты лишь элементы SBIRS High).

«Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США, практически невозможно перехватить летящие гиперзвуковые беспилотники. Ликвидировать угрозу такого оружия сегодня можно лишь уничтожив соответствующие пусковые площадки противника», – заключает Кодевилл.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 28

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  1. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 12:57
    Зачем его выкопали? Дурачков больше нет (пятнистый, алкаш)...
    Kisso4kin
  2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 12:57
    Цитата: ......
    Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США,.

    Вывести, взорвать на орбите две бочки с болтами и забыть про космические войны на долгие годы.....
    Vadivak
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:03
      Цитата: Vadivak
      Цитата: ......
      Средствами космического базирования, имеющимися в настоящее время в распоряжении США,.

      Вывести на орбиту две бочки с болтами и забыть про космические войны на долгие годы.....

      Этто не серьёзно! Железный человек подключается к главному компьютеру. Капитан америка сбивае взглядом спутники. Люди Х зачищают русских на земле.... Америка победила!!!
      Серж Горелый
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:16
        Цитата: Серж Горелый
        Капитан америка сбивае взглядом спутники.

        Есть у них супергерой: человек-гов...фекалий, замажет любого wassat
        хрыч
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:28
          Батюшки- светы! Зачем Бориса Джонсона налысо побрили????
          Серж Горелый
      2. u1977020556 (Николай) Сегодня, 13:46
        точняк )) от америкозных фильмов меня тоже начало тошнить.
        u1977020556
    2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:03
      Американцы будут и дальше наращивать дальность противоракет, в надежде гарантированного уничтожения российских ракет на разгонном этапе.
      dorz
    3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 14:17
      Да уж когда то США запускали миллионами стальных иголок, да космос слишком обширен и для миллионов иголок... Засекают пуски МБР по тепловому следу, так запускать с первой ступенью самолётного типа взлёта под гражданский авиафлот, и нечего засекать станет на главной первичноой стадии взлёта. Космический набор противодейств уже начинают учиться убирать, вот и тушить свет корректировки с орбит, никак станет бомбить Азию и Африку, а также и РФ... Борьба за первенство перманентна в гонке вооружений и угроз, и США уже не без конкуренции...
      Vladimir 5
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:04
    Если бы такой лазер был готов у матрасии к 1978г., то он бы давно летал в космосе. Как же эти оторвы любят лепить горбатого. И ведь сами в это верят, блаженные.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:07
      Цитата: Egorovich
      И ведь сами в это верят, блаженные.

      Руководствуются принципом : "Пока сам не поверишь - никто не поверит ." .
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:16
        Они задалбали всех своими вундервафлями. Половина фе-35 не могут летать, по техническим причинам. "Петриот" на голову своим же военным пикирует у саудитов. "Абрамсы" горят как свечки в Ираке и у турок.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:20
          И за всем этим безобразием видим тень Темнейшего . laughing
          bouncyhunter
        2. bulvas (Василий) Сегодня, 13:21
          Паша, привет!
          hi

          Цитата: Egorovich
          Они задалбали всех своими вундервафлями. Половина фе-35 не могут летать, по техническим причинам. "Петриот" на голову своим же военным пикирует у саудитов. "Абрамсы" горят как свечки в Ираке и у турок.


          Пусть делают все, что хотят, может когда-нибудь бумага кончится деньги печатать
          bulvas
          1. JonnyT Сегодня, 13:43
            Вам все смех, а профессор реальные вещи говорит.
            Вывести на орбиту 3 десятка боевых орбитальных лазеров для американцев не такая уж и проблема. Думаю что проблема будет в "наведении" на цель
            Вспомните про наш Скиф

            Как ни крути , мир ждет милитаризация космоса
            JonnyT
        3. Shahno (Павел) Сегодня, 13:32
          Ну, вы даете... А анализировать не пробовали. Или вы все фейки в один фильм собрали? То что вам говорят, как бы не всегда так есть. Уже не смешно....На кого вы здесь эти лозунги посылаете, есть целевая аудитория, да, конечно, ну и что...
          Shahno
        4. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:05
          Абрамсы - это по Задорнову Абрамы во множественном числе )) Звучит смешно, всё равно что ракету как шампунь назвать - Head & Shoulders. Разрисовать помажорнее. Форму сделать изящную ... Потом она спикирует не туда и выполнит своё назначение. Ошибок и обмана "не будет" - название подтвердит назначение, будет высокая эффективность - сделано же в Америке )).
          u1977020556
  4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:07
    Именно из космоса легче всего уничтожить влетающую ракету – там лазерный луч не преломляется, как в атмосфере.

    И тут же
    Ликвидировать угрозу такого оружия сегодня можно лишь уничтожив соответствующие пусковые площадки противника», – заключает Кодевилл.

    А что, лазерный луч до пусковой площадки не через атмосферу будет проходить из космоса? Похоже, мужик насмотрелся голливудских фильмов про лазеры и бластеры... lol
    helmi8
    1. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 13:12
      ещё хуже. Он щитает ,что МБР будут взлетать исключительно в солнечную погоду.
      Подлый урус
      1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:06
        считает а не "щитает"
        u1977020556
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:18
      Был проект, бомбардировки с орбиты, с помощью кинетических стержней, на базе МБР Трайдент.
      Вадим237
    3. Shahno (Павел) Сегодня, 14:27
      А что, эксперт не правильно сказал?Мегаватник самое то, когда мбр пытается раскрутить бч, уязвима. А чтобы пробить до пу мощности не хватит, да и понятно, помехи будут ставить..Проблема в том, что если с низкой орбиты кто то попытается убрать аппараты, заранее расчистить, это будет нехорошо расценено... А так 100 мгв лазер скорее не позволит мбр раскрыть потенциал.
      Shahno
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:08
    А "Посейдон" отследят? Успехов crying
    Наблюдатель2014
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:33
    Вообще, в Глобальной мировой войне возможны только 2 варианта...
    Победит Россия
    Наша планетка превратится в астероидный пояс...
    Denis Obukhov
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:36
    Главное упустил. Надо ещё и Горбачёва вернуть. Без этого дурачка ничего не выйдет.
    Denis Obukhov
    1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:10
      Точняк ))) Его там вообще главным надо назначить - дело кончиться Перестройкой № 2 ))))
      u1977020556
  8. Громобой Сегодня, 14:19
    Если они развернут подобную группировку,то в мирное время противник её естественно трогать не будет.И это может дать некоторую фору американцам при нанесении БГУ,т.к. время для нашей ,а особенно китайской(на данный момент) "ответки" станет ещё меньше,т.к. отвечать в условиях такой системы,это значит заведомо действовать в невыгодных условиях.
    Но это конечно десятилетия,поэтому расчёт на превосходство боевого потенциала наших ракет над их ПРО---дело верное и единственно правильное.
    Громобой
  9. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:32
    гениально))) а еще лутше энерго щит как в звездных войнах!
    HMR333
  10. мерцание (Николай) Сегодня, 14:42
    что противостоять новейшим российским ракетам смогут две системы орбитального базирования: «оптические датчики, обнаруживающие наземные пуски, и лазеры, уничтожающие ракеты»
    а что делать с российскими "Посейдонами" ?
    почетный профессор Бостонского университета Анжело Кодевилла назвал средства, которые помогут США значительно снизить угрозу со стороны российского новейшего оружия.
    А самое главное средство профессор то и забыл: срочно поместить всех американских политиков в психиатрические лечебницы.
    мерцание
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