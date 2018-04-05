Контракт с Индией по С-400 пока не подписан. В цене не сошлись

Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки

Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время

Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник- сказал собеседник агентства.Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400.- отметил он.Индия может стать третьей страной, после Китая и Турции, которая получит российские системы С-400.