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Контракт с Индией по С-400 пока не подписан. В цене не сошлись
Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник
Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.
В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400.
Индия может стать третьей страной, после Китая и Турции, которая получит российские системы С-400.
Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки- сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.
В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400.
Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время- отметил он.
Индия может стать третьей страной, после Китая и Турции, которая получит российские системы С-400.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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