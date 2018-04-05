15:27 05 апреля
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Контракт с Индией по С-400 пока не подписан. В цене не сошлись

Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе нынешнего визита индийского министра обороны Нирмалы Ситараман в Москву подписан не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник

Контракт с Индией по С-400 пока не подписан. В цене не сошлись


Все технические параметры контракта полностью согласованы, однако пока стороны не договорились о стоимости сделки
- сказал собеседник агентства.


Ранее ряд СМИ сообщил, что Индия и Россия близки к заключению контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, а его подписание может состояться во время визита Ситараман в Москву.

В то же время источник ТАСС с оптимизмом оценил перспективы заключения сделки по С-400.

Стороны продолжают переговоры по этому единственному несогласованному вопросу, нет никаких сомнений, что документ будет подписан в ближайшее время
- отметил он.

Индия может стать третьей страной, после Китая и Турции, которая получит российские системы С-400.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:57
    Опять индусы по базару пошли, искать где подешевле! laughing
    a.s.zzz888
    1. ioan-e (Борис) Сегодня, 13:00
      Наверное хотят, чтобы им не просто подарили, а еще и доплатили sad
      ioan-e
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:16
        ну а Вы бы от такого отказались ?
        просто экспл
    2. Borik (Борис) Сегодня, 13:02
      Поторгуются с полгодика и договорятся. А куда они денутся, им негоже от китайцев отставать.
      Borik
      1. К0щей Сегодня, 13:11
        Цитата: Borik
        Поторгуются с полгодика и договорятся. А куда они денутся, им негоже от китайцев отставать.

        они просто как всегда хотят "совместное производство и передачу технологий". утомили уже. пусть вон пэтриот закупают, или у Израиля что-нибудь. в обоих случаях их быстро разуют, а последние еще и разденут)))
        К0щей
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:17
          да нет , тут евреев со спайками они надули , тоже обещали чуть ли не золотые горы , и даже че то закупали , а потом раз - и разрыв контракта , мол мы теперь свои делать можем и в Ваших услугах не нуждаемся .
          просто экспл
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:59
    С индусами всегда тягомотно . Торговаться - это их всё . Главное не вестись и гнуть свою линию . Один фиг у конкурентов дороже
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:05
      Витя , привет ! hi Тут может не только в цене дело быть : индусы вполне могли потребовать передачи технологий - это они умеют . yes
      bouncyhunter
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:18
        да часть технологий наши готовы передать , но не в коня корм .
        вспомните как они Т-90 собирают , хотя казалось бы , вот уж там сложно накосячить , но только не индусам .
        просто экспл
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:23
          Собственную рукозадость индусы всегда сваливали на русских . И этот случай вряд ли станет исключением .
          bouncyhunter
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:19
        Привет Паш ! Вряд-ли что критичное передадут , да и смогут ли индусы их повторить и сделать равноценную копию - большой вопрос . Да и вообще - торговая история С400 (продали Китаю , продаём туркам , не прочь продать саудитам и индусам , да и вообще кому угодно) наталкивает на мысль , что дошлифовывающийся Прометей будет сильно продвинутей и тогда пусть копируют , если смогут ... winked
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:21
          Цитата: КВУ-НСвД
          дошлифовывающийся Прометей будет сильно продвинутей и тогда пусть копируют , если смогут ...

          Те же мысли посещают , а ключевое слово я выделил . yes
          bouncyhunter
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:15
            МИГи уже скопировали
            assa67
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:19
              Цитата: assa67
              МИГи уже скопировали

              Угу , клепают сами через пень-колоду , но во всех проблемах виноваты как всегда русские . Плавали - знаем . yes
              bouncyhunter
  3. prapor75m (андрей) Сегодня, 13:05
    Что же Иран не спешит купить , им сейчас обновление ПВО не помешает , или думают 4 х дивизионов С-300 за глаза им request
    prapor75m
    1. К0щей Сегодня, 13:13
      Цитата: prapor75m
      Что же Иран не спешит купить , им сейчас обновление ПВО не помешает , или думают 4 х дивизионов С-300 за глаза им

      деньги на дороге не валяются однако. у нас тоже много чего надо, но бабла не хватат.
      К0щей
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:38
      да Иран не против был бы , только кто ж забесплатно им его даст , а покупать . так грошей немае , они потому часть товаров в РФ за нефть покупают (наши берут у них нефть . ее продают , деньги отправляют производителям товаров , схема вынужденная . у персов денег мало , а нам надо куда то свои товары спихнуть , вот и персам от того что выбирать не из чего (а кто им еще за нефть продаст?) , и нашим хоть кому то что то скинуть ) .
      просто экспл
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 14:14
        у ЮАР Иран ЗРК средней дальности собрались покупать (По информации иранского агентства Tasnim, ЮАР направила в СБ ООН запрос о разрешении на продажу Ирану зенитных ракет морского базирования (ЗР МБ) Umkhonto («Умхонто»). Получение такого разрешения станет началом реализации крупнейшего для южноафриканской компании Denel Dynamics (прежнее название Kentron) контракта в 118 млн. долларов. Основой для него стал меморандум, который в декабря 2016 года. подписали министры обороны Ирана и ЮАР Хосейн Дехган и Носививе Маписа-Нкакула. ) значит денюжки все таки есть wink
        prapor75m
    3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:42
      Деньги, возможно. "Все и сразу" купить никакого кошелька не хватит.
      А "замороженные" (по сути украденные) пингвинами средства Ирану так и не вернули, хотя это условие было прописано в "ядерной сделке".
      Rostislav
  4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 13:35
    А сколько здесь у нас статей было что "вот - вот", что типа индусы уже и в чернильницу сейчас перо макнут...
    Крепка всё же и актуальна народная мудрость - не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
    Jovanni
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:56
      Цитата: Jovanni
      что типа индусы уже и в чернильницу сейчас перо макнут...

      Ну да, перо макнули... И тут же облизали... Задумались. wassat
      Paranoid50
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:36
    Торг здесь не уместен wassat
    Хотите ПВО? Платить надо. laughing
    Горный стрелок
  6. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:05
    Цитата: просто экспл
    ну а Вы бы от такого отказались ?

    Нет, но наглости такое предложить, к меня точно не хватило бы!
    ioan-e
  7. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:28
    у них натура такая долго запрещают! они как америкосы и цыгане ну уступите! нужно стартовую цену задрать а потом делать скидку и все!
    HMR333
  8. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:30
    дешевле и по эффективности нету конкурентов в Априо́ри!
    HMR333
  9. Damm (Владислав) Сегодня, 15:19
    Вроде де бы когда то с цыганами по-другому было?
    Damm
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