Эксперт: модернизация вооружения «Антеев» не увеличит возможностей по уничтожению авианосцев

Модернизация дала существенный прирост соответствия современным условиям боевого применения» главным образом за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза. Однако при этом прирост эффективности главной задачи "Антея" – разгром авианосных сил противника – оказался сравнительно скромным, непропорциональным увеличению числа ПКР (противокорабельных ракет),

Очевидно, что для борьбы с авианосными соединениями это недопустимо мало. Кроме этого, существенно меньшая боевая часть "Оникса" требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца, что заметно снижает боевую эффективность модернизированного "Антея",