15:24 05 апреля
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Эксперт: модернизация вооружения «Антеев» не увеличит возможностей по уничтожению авианосцев

Модернизация вооружения на подлодках проекта 949А «Антей» не приведет к значительному увеличению возможностей по разгрому авианосных сил противника, приводит Лента.ру мнение доктора военных наук, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитана первого ранга Константина Сивкова.



Модернизация дала существенный прирост соответствия современным условиям боевого применения» главным образом за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза. Однако при этом прирост эффективности главной задачи "Антея" – разгром авианосных сил противника – оказался сравнительно скромным, непропорциональным увеличению числа ПКР (противокорабельных ракет),
отметил Сивков.


По его словам, столь небольшой прирост связан с тем, что ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати), которая практически сравнялась с новейшими модификациями ракет малой дальности "Гарпун" и Х-35 – 260-280 км.

Очевидно, что для борьбы с авианосными соединениями это недопустимо мало. Кроме этого, существенно меньшая боевая часть "Оникса" требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца, что заметно снижает боевую эффективность модернизированного "Антея",
заявил эксперт.

С другой стороны, по словам Сивкова, «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские атомные подлодки проекта 949А будут модернизированы до 949АМ с заменой основного ракетного комплекса «Гранит» на «Оникс» и «Калибр».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 28

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  1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:21
    Ну если 260-280 км в реале превратятся в 600-800 км, то все пучком.
    vadimtt
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:27
      Цитата: vadimtt
      Ну если 260-280 км в реале превратятся в 600-800 км, то все пучком.

      по щучьему велению, по моему хотению, лети ракета куда хочешь и на сколько хочешь. lol
      LSA57
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:00
        Зря иронизируете. "Брамос" испытан индусами на дальность около 450 км, разработан он на базе "Яхонта", которая является экспортной версией "Оникса". А как вы думаете, стала бы РФ продавать за бугор что-то более сильное чем оставила себе? "Оникс" стоит на "Бастионах", и по РСМД не должен летать далее 500 км. А по другому договору, крылатые ракеты, поставляемые на экспорт не должны летать дальше 300 км. При использовании в качестве платформы АПЛ, ограничение в 500 км отпадает автоматически! Информация о том, что оникс может летать на расстояние около 800 км уже давно появлялась на "Военном обозрении" - https://topwar.ru/112398-oniks-800-km-mif-ili-rea
        lnost.html
        ioan-e
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:13
          Цитата: ioan-e
          Зря иронизируете.

          иронизирую не по этому поводу. по поводу как это было сказано.
          "в реале превращаются"
          в реале ничего не превращается
          превращаются в сказках
          hi
          LSA57
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:53
            Во-первых Антей утратил узкую специализацию Убийц авианосцев, Калибры на нем, в т.ч. для атаки стационарных целей. Т.е. Антей стал носителем стратегической КР. Ежели вспоминать Граниты, то полумегатонный заряд не требовал залет в борт, подрыв здесь почти сразу после выскакивания из-за горизонта, когда нет времени на реакцию, кто сказал, что ПКР Калибры и Ониксы при атаке на соединение США будут использовать конвенциальное вооружение. Следовательно 300 (Оникс)-450 (Калибр) кг фугасного ВВ, меняются на более легкие 150-300 килотонные ядренки, которые не превышают по весу 100-200 кг, естественно дальность применения значительно увеличивается с уменьшением забрасываемого веса. В случае с Калибром для стационарных целей в среднем на 1000 км (пропорция, как и у Томагавка) в ПКР варианте прирост будет в пару сотен километров. Поэтому сказка сказывается да дело делается laughing
            хрыч
        2. Alex777 (Александр) Сегодня, 14:39
          Этот Сивков такой Сивков... Сон про не сон, про не сон сон... (из Али Бабы). Что написал, зачем - непонятно.
          Умные люди давно говорили, что если Вулкан летит на 1000 км, то ни один адмирал в трезвом уме не закажет следующую ракету с вдвое меньшим радиусом. Но есть но - Ониксы используют в береговых комплексах, а на них распространяются ограничения РСМД. Вот и валяем дурака про 500 км по высотной траектории. Вопрос наведения на дальности в 1000 км не тема нынешнего обсуждения.
          https://vz.ru/news/2018/2/8/907443.html
          hi
          Alex777
      2. Forcecom (Денис) Сегодня, 14:28
        на 2008 год - вертикальный пуск 320 км.
        - наклонный пуск 350 км.
        это для одиночной ракеты, дальность залпа ниже на 15-20%
        Существенно увеличить дальность полета в рамках этой ракеты нельзя (данные от военпредов работавших по этой теме)
        Forcecom
  2. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:22
    «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется»

    То есть, по сути выдал гостайну.

    Хотя вначале прикрылся открытым источником, написав, что

    ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати)
    sir_obs
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:23
    за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза.

    требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца

    С другой стороны, по словам Сивкова, «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».

    Так о чем статья и выводы эксперта?
    helmi8
    1. avt Сегодня, 13:25
      Цитата: helmi8
      Так о чем статья и выводы эксперта?

      Да ни о чём, как и прочие опусы оного автора.
      avt
      1. jjj Сегодня, 13:40
        Так и "Гранит" мог попасть только одной ракетой, максимум двумя. Остальные сбивались силами АУГ. Да и одна ракета без СБЧ не могла нанести главному пароходу ордера катастрофического ущерба
        jjj
        1. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:50
          Это что понимать под таким ущербом. Повреждения могут быть достаточно серьезными, чтобы сорвать выполнение основной боевой задачи.
          Почему-то внимание концентрируется только на повреждениях матчасти. А экипаж?
          Тряхнет так, что половина больше не сможет выполнять свои прямые обязанности.

          Еще на испытаниях старенького Аметиста, по эсминцу, когда она прошла аккурат между трубами и взорвалась в трех метрах над палубой, датчики показали, что экипаж в основном не перенес бы такой встряски.

          Кроме этого вынесло всю среднюю часть корабля, сорвало с фундаметов все механизмы и даже линии валов повреждены были.
          А на авианосцы достаточно заклинить лифты или приводы тормозных тросов, авиация будет заперта. Не говор уже о пожарах, это же плавучая бензоколонка.
          sir_obs
        2. Forcecom (Денис) Сегодня, 14:39
          Достаточно повредить полетную палубу, плюс от сильного сотрясения с большой вероятностью могли сойти со станин паровые катапульты (электромагнитные тоже могут накрыться) - это можно сделать 1 ракетой и этого достаточно чтобы не получив серьезных структурных повреждений авианосец превращался в небоеспособную лохань идущую на ремонт.
          Forcecom
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 13:32
      Цитата: helmi8
      Так о чем статья и выводы эксперта?

      О том что если они ещё не очень, то скорее всего потом и возможно все смогут то, о чем догадаться не сложно, а если нет, то и зачем тогда, ведь ясно же! wassat
      Какие то такие мысли после прочтения...
      raw174
    3. Damm (Владислав) Сегодня, 13:46
      Бред сивковой кобылы. Я ничего не знаю, но делаю экспертные выводы. Но может быть. А в МО совсем ослы сидят, что перевооружают на более неэффективное оружие?
      Damm
  4. annodomene (Алексей) Сегодня, 13:24
    Судя по заголовку статьи следует понимать, что имеющихся возможностей достаточно для разгрома АУГ.
    Кстати - на фото к статье К-186, я был на ней в составе первого экипажа, на СФ. Но потом лодку передали на ТОФ. Зачем, до сих пор не пойму...
    annodomene
  5. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 13:24
    В отрытом доступе данные Оникса с литером Э..,по международному законодательству их дальность ограничена 300км.. С чего эксперд взял что эти ОНиксы стоят на российских кораблях?
    Я часто Сивкова на радио вести слышу.. он такую пургу несет иногда..,аж удивительно..вроде военный.
    dvina71
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:42
      Согласен, полностью!! Ни разу не слышал, от него, чего то стоящего!
      Он, случаем, не замполит был? Их достаточно много, после известных событий, "переобулось",в экспертов, разного рода..
      Сибирский цирюльник
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:53
      Цитата: dvina71
      часто Сивкова на радио вести слышу.. он такую пургу несет иногда

      Дык, не он один. Президент недавно точно так же на Пескова жаловался. yes Похоже появилась новая профессия - пургоносец. wassat
      Paranoid50
  6. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:25
    Ну будет два попадания Оникса в палубу авика, вместо одного попадания Гранита. В чем проблема? Все равно это однозначный вывод из строя на месяцы... А если чудом заденет погреба с вооружением, то легче затопить будет это корыто.
    Wedmak
    1. annodomene (Алексей) Сегодня, 13:31
      Плюс конкретно для 949А - режим "Стрельба 2-х пл". По идее должно хватить. А у "Гранита" стартовая масса ого-го какая.
      annodomene
    2. jjj Сегодня, 13:46
      Цитата: Wedmak
      Ну будет два попадания Оникса в палубу авика, вместо одного попадания Гранита. В чем проблема? Все равно это однозначный вывод из строя на месяцы... А если чудом заденет погреба с вооружением, то легче затопить будет это корыто.

      Во "времена гласности" читал выкладки, что даже попадание обычного "Гранита" только выводит пароход в ремонт. Да, операцию срывает, но не уничтожает. Без СБЧ утопить авианосец очень сложно
      jjj
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:39
    Либо его экспертиза фейк. либо он реально глуп. Авианосец вообще не обязательно топить. Попадание хотя бы одной бомбы, или ракеты в палубу делает его бесполезным. Взлететь нельзя, сесть тоже(а если поблизости нет дружественных аэродромов, а горючее на исходе?) Самолеты в авианосце располагаются внутри в несколько ярусов. При попадании корежится вся сложная система подъемных механизмов. При всем прочем, это еще и тысячи и тысячи тонн самых различных ГСМ, которые при возгорании будут иметь эффект коктейля Молотова. Не припомню, чтобы ы осмелились применить эти плавающие гробы против стран, у которых есть хоть какие-то средства борьбы с авиаматками. Только против слабых стран с устаревшим вооружением.
    Denis Obukhov
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:54
      Цитата: Denis Obukhov
      Авианосец вообще не обязательно топить. Попадание хотя бы одной бомбы, или ракеты в палубу делает его бесполезным. Взлететь нельзя, сесть тоже(а если поблизости нет дружественных аэродромов, а горючее на исходе?)

      Для АВ критичнее повреждение катапульт или финишёра. А полётную палубу янки ещё в ВМВ научились восстанавливать прямо во время боя.
      Alexey RA
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:43
    Гарпун - дозвуковая, а Оникс сверхзвуковая - подобные ракеты сравнивать нельзя - это все равно что поршневую и реактивную авиацию - да, Сивков - он как и Борисов - голова.
    Denis Obukhov
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:46
    Вот занимался Сивков военно-геополитическими рассуждениями, так и продолжал бы. Но нет, потянуло в эксперты и лидеры мнений. Видать на Ганзе посидел. Только вот отчего его Военное Обозрение стала так бодро цитировать, сие загадка великая есть
    Denis Obukhov
  10. КОМандирДИВана Сегодня, 13:59
    Цитата: dvina71
    В отрытом доступе данные Оникса с литером Э..,по международному законодательству их дальность ограничена 300км.. С чего эксперд взял что эти ОНиксы стоят на российских кораблях?
    Я часто Сивкова на радио вести слышу.. он такую пургу несет иногда..,аж удивительно..вроде военный.

    Сивков прежде всего военный ученый доктор наук а люди науки творческие и в своих суждениях часто уходят в сторону как в анегдоте двое ученых сели в воздушный шар и полетели чтото сломалось приземлились смотрят идет мужик они спрашивают извините а мы где? Он им говорин вы в воздушном шаре один ученый другому говорит судя по ответу это военный ученый такой ответ нам на....й не нужен
    КОМандирДИВана
  11. iouris (iouris) Сегодня, 14:43
    Надо увеличивать возможности для уничтожения государств, а не авианосцев.
    iouris
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