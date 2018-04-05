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Эксперт: модернизация вооружения «Антеев» не увеличит возможностей по уничтожению авианосцев
Модернизация вооружения на подлодках проекта 949А «Антей» не приведет к значительному увеличению возможностей по разгрому авианосных сил противника, приводит Лента.ру мнение доктора военных наук, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитана первого ранга Константина Сивкова.
По его словам, столь небольшой прирост связан с тем, что ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати), которая практически сравнялась с новейшими модификациями ракет малой дальности "Гарпун" и Х-35 – 260-280 км.
С другой стороны, по словам Сивкова, «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские атомные подлодки проекта 949А будут модернизированы до 949АМ с заменой основного ракетного комплекса «Гранит» на «Оникс» и «Калибр».
Модернизация дала существенный прирост соответствия современным условиям боевого применения» главным образом за счет универсализации ракетного вооружения, а также увеличения боекомплекта в три раза. Однако при этом прирост эффективности главной задачи "Антея" – разгром авианосных сил противника – оказался сравнительно скромным, непропорциональным увеличению числа ПКР (противокорабельных ракет),отметил Сивков.
По его словам, столь небольшой прирост связан с тем, что ПКР «Оникс» имеет меньшую дальность стрельбы (по данным открытой печати), которая практически сравнялась с новейшими модификациями ракет малой дальности "Гарпун" и Х-35 – 260-280 км.
Очевидно, что для борьбы с авианосными соединениями это недопустимо мало. Кроме этого, существенно меньшая боевая часть "Оникса" требует примерно в полтора раза больше попаданий для поражения авианосца, что заметно снижает боевую эффективность модернизированного "Антея",заявил эксперт.
С другой стороны, по словам Сивкова, «есть основания ожидать, что ракеты "Оникс" для "основного заказчика" имеют существенно большую дальность стрельбы, чем это декларируется».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские атомные подлодки проекта 949А будут модернизированы до 949АМ с заменой основного ракетного комплекса «Гранит» на «Оникс» и «Калибр».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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