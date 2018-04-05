15:28 05 апреля
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Новый двигатель для Ил-112В успешно испытан. Ждем летный образец

Новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, разработанный петербургской компанией «ОДК-Климов» для перспективных транспортного самолета Ил-112В и пассажирского Ил-114-300, успешно прошел стендовые испытания и первый этап летных, сообщает портал N + 1 со ссылкой на компанию. Теперь разработчики ожидают разрешения на летные испытания силовой установки на летном образце Ил-112В. Это будет первый полет самолета и первый же полет ТВ7-117СТ на Ил-112В.

Новый двигатель для Ил-112В успешно испытан. Ждем летный образец


Двигатель ТВ7-117СТ является частью семейства турбовинтовых силовых установок ТВ7-117. Его разработка ведется с 2014 года в рамках более масштабного проекта Ил-112В, заказчиком которого выступает Министерство обороны России. По сравнению с базовым двигателем семейства ТВ7-117СТ получил увеличенную на 350 лошадиных сил взлетную мощность. Этот показатель теперь составляет три тысячи лошадиных сил. Кроме того, силовая установка в чрезвычайном режиме может выдавать до 3,6 тысячи лошадиных сил.


В настоящее время «ОДК-Климов» проводит ресурсные испытания двигателя ТВ7-117СТ, а также занимается летными испытаниями силовой установки. Эти проверки проводятся в подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского на базе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Самолет такого же типа используется для летных испытаний другого перспективного российского двигателя ПД-14, создаваемого Объединенной двигателестроительной корпорацией для пассажирского самолета МС-21. Как ожидается, опытно-конструкторская работа по проекту ТВ7-117СТ завершится в 2020 году.

Разработка транспортника Ил-112В ведется по контракту Министерства обороны России с 2014 года. Новый самолет должен будет заменить в составе ВКС России устаревшие транспортники Ан-26. Военные планируют приобрести 62 новых самолета до 2020 года. Транспортник будет использоваться для перевозки и десантирования легкой техники, грузов и бойцов. Как ожидается, самолет сможет развивать скорость до 550 километров в час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тысячи километров.

Ил-112В сможет взлетать с взлетно-посадочных полос длиной не более 900 метров. Пробег Ил-112В при посадке составит около 600 метров. Проектирование транспортника велось с 1990-х годов и в 2011 году приостанавливалось.

Использованы фотографии: © ИТАР-ТАСС
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Комментарии 10

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:23
    Господи, я тебе свечку поставлю, когда Ил-112 первый раз взлетит и она будет САМАЯ БОЛЬШАЯ если это произойдет в 2018 году. Больше нам уже надеяться не на кого.
    svp67
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:38
      Торговаться с Господом бессмысленно winked Движка до начала 20-х не будет ,а
      62 новых самолета до 2020 года.
      тем более .
      КВУ-НСвД
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:42
        Цитата: КВУ-НСвД
        Торговаться с Господом бессмысленно

        Это смотря как просить.
        Цитата: КВУ-НСвД
        Движка до начала 20-х не будет ,а

        Вот это пока не понятно. Если уже ждут движков на первый борт, то почему не ждать самолеты? Испытания же могут идти и совместно?
        svp67
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 13:50
      А я чачи за это дело бахну!
      ioan-e
  2. groks (Олег) Сегодня, 13:30
    Как ожидается, опытно-конструкторская работа по проекту ТВ7-117СТ завершится в 2020 году.

    Военные планируют приобрести 62 новых самолета до 2020 года

    Ну хоть бы врали, как-то более грамотно.
    groks
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:30
    Несмотря на развитие реактивных двигателей. развитие технологий сверхзвука и гиперзвука, турбовинтовой двигатель остается востребованным как и в добрые старые времена...........
    Alexey-74
    1. Александр 3 Сегодня, 13:41
      Экономичность и ресурс никто не отменял.
      Александр 3
  4. Damm (Владислав) Сегодня, 13:42
    Как обидно , что во время разгула либерастов , авиапром просто убили. Как теперь тяжело все идет
    Damm
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 13:44
    К сожалению, чаще всего вынужденные сдвиги вправо в авиации и судостроении происходят из-за отсутствия своего производства двигателей. Слишком много осталось на Украине. Потихоньку "импортозамещаем" . Современный двигатель с 0, это 8-10 лет.
    askort154
  6. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:57
    Хорошая новость! Молодцы климовцы!
    Романенко
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