15:26 05 апреля
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ГРУ ВС РФ "спалилось". СБУ раскрыло покушение на Мосийчука

В Службе безопасности Украины отчитались о "раскрытии" очередного громкого покушения. В СБУ утверждают, что покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука координировал сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС РФ, сообщает «Радио Свобода».

ГРУ ВС РФ "спалилось". СБУ раскрыло покушение на Мосийчука


Представитель ГРУ и соучастники использовали для подготовки теракта против Мосийчука гараж в одном из кооперативов. Там обнаружили оружие и взрывчатку
— сообщил журналистам первый замглавы СБУ Виктор Кононенко.


По его словам, один из фигурантов дела по фамилии Мятник уже задержан, другие объявлены в розыск. Обвинения им предъявлены заочно. При этом в СБУ допускают, что у подозреваемых «могут быть другие соучастники».

Кононенко добавил, что, по данным СБУ, сотрудник ГРУ РФ ездил на Украину по поддельному украинскому паспорту, «изготовленному специально для теракта против Мосийчука».

Цель — посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему — расскажем позже
— добавил замглавы спецслужбы.

Напомним, Мосийчук был ранен в результате взрыва, который прогремел вечером 25 октября рядом с офисом телеканала «Эспрессо» в Киеве. Погибли два человека, в том числе охранник парламентария и случайный прохожий. Помимо депутата, пострадали еще двое. Взрыв был квалифицирован как теракт, расследование велось под контролем СБУ.

Использованы фотографии: http://fakty.ua/
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Комментарии 38

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  1. jjj Сегодня, 13:35
    Даже "знают", что паспорт был поддельный, а вот человека назвать не могут. Англо-саксонская школа видна и в этом словосочетании: "в СБУ допускают, что у подозреваемых "могут быть другие соучастники"
    jjj
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:38
      Цитата: jjj
      Англо-саксонская школа видна и в этом словосочетании: "в СБУ допускают, что у подозреваемых "могут быть другие соучастники"

      Ну вероятно турки, иранцы, белорусы, теперь еще и австрийцы с итальянцами появятся laughing
      Венд
    2. Метан Сегодня, 13:38
      Да кому эта свинья вообще сдалась.Само сдохнет.
      Метан
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:50
        Цитата: Метан
        Да кому эта свинья вообще сдалась.Само сдохнет.

        Разборки местечковых бандюков. Убить эту грязную свинью-не наказать, а избавить от наказания . am
        Балу
      2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:57
        Цитата: Метан
        Да кому эта свинья вообще сдалась.Само сдохнет.

        В конце 2015 года в СМИ появилась информация, что у него выявили ожирение третьей степени и остеохондроз
        Vadivak
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:41
      Свидомых хлебом не корми - дай лишний раз на Россию помоями плеснуть . Вспоминаются крылатые слова Лаврова .
      bouncyhunter
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:49
        Что - то халтурят в СБУ... Обычно ими предъявляется упаковочный лист с номером в/ч и личной подписью командира. А где найденный на месте приказ с подписью Начальника ГРУ и визой Путина?
        Серж Горелый
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:52
          Так от западных кураторов новая "вказивка" поступила : главное - громко пёрнуть , а доказуха - дело десятое .
          bouncyhunter
        2. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 14:16
          Точно!Нет ни флагов, ни матрёшек, ни балалайки, ни водки!Даже будённовки нет!
          Lexa-149
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:51
        Цитата: bouncyhunter
        Свидомых хлебом не корми - дай лишний раз на Россию помоями плеснуть . Вспоминаются крылатые слова Лаврова .


        да все верно Паша.. на хрен дармоедов всех достали.. Нарышкины Бортниковы Сергуны.. там недотравили, там недоповесили,там недотопили. там недовзорвали.. бардак.. и везде следят как дети малые.. а нам потом расхлебывай отказывая себе в хамоне и моцареле..
        vorobey
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:00
          Я не исключаю что таким громким заявлением в 404-ой пытаются прикрыть какой-то очередной косяк СБУ .
          bouncyhunter
          1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:04
            Цитата: bouncyhunter
            Я не исключаю что таким громким заявлением в 404-ой пытаются прикрыть какой-то очередной косяк СБУ .

            Как можно прикрыть косяк сплошного косяка?
            Серж Горелый
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:06
              Цитата: Серж Горелый
              Как можно прикрыть косяк сплошного косяка?


              как Микельанджело - фиговым листочком laughing laughing
              vorobey
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:16
                Цитата: vorobey
                Цитата: Серж Горелый
                Как можно прикрыть косяк сплошного косяка?


                как Микельанджело - фиговым листочком laughing laughing

                Во , блин : мне и добавить-то нечего ... what
                bouncyhunter
      3. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 13:54
        hi Охотник за головами, маразм прет в разные стороны. Как там у Трофима: как будто дрожжи бросили в д...о.
        Pete Mitchell
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:58
          Бродяга , салют ! hi
          Цитата: Pete Mitchell
          как будто дрожжи бросили в д...о.

          good Очень меткое сравнение ! Распирает их и вдоль и поперёк . Как и их хозяина залужного . yes
          bouncyhunter
        2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:59
          Цитата: Pete Mitchell
          маразм прет в разные стороны


          надо наверное уподобляться... обязуюсь по окончательному выздоровлению отловить трех британских подданных .. навешать им звездюлей и выбить признание что это они организовали убийство Немцова, подменили гречку в магазине, и передавали компоненты химоружия бармалеям в Сирии. выложить их признание в Ютуб и продать ведущим мировым СМИ.. пусть доказывают что они не верблюды а я бармалей
          vorobey
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:11
            Саша , только без фанатизма : не перестарайся с раздачей люлей чтобы слова в видеопризнании разборчивыми были . А то откуда толерастным бритам знать как тяжело выбитые зубы сломанными руками собирать . lol
            bouncyhunter
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:13
              Цитата: bouncyhunter
              А то откуда толерастным бритам знать как тяжело выбитые зубы сломанными руками собирать


              а че в Марселе им что то недорассказали? и тут бардак блин... ну все.. все пропало.. пока сам не возьмешься так и будет.. laughing laughing
              vorobey
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:17
                Цитата: vorobey
                а че в Марселе им что то недорассказали?

                Не дошло просто с одного раза . Необходимо закрепление пройденного материала . angry
                Повторение - мать учения ! bully
                bouncyhunter
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:22
                  Цитата: bouncyhunter
                  Повторение - мать учения !


                  кстати это мысль... предварительно еще и британским стоматологам руки переломать ... laughing laughing
                  vorobey
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:31
                    Цитата: vorobey
                    предварительно еще и британским стоматологам руки переломать

                    good Конструктивный и комплексный подход ! drinks
                    bouncyhunter
                    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:35
                      Цитата: bouncyhunter
                      Цитата: vorobey
                      предварительно еще и британским стоматологам руки переломать

                      good Конструктивный и комплексный подход ! drinks


                      ждем одобрительные возгласы израилских товарищей форумчан.... в поддержку своих стоматологов... белорусские товарищи уже одобряют.. laughing Главное Паша цену там не сбивайте... как с родных.. по полной.. laughing laughing
                      vorobey
                      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:44
                        Цитата: vorobey
                        цену там не сбивайте... как с родных.. по полной..

                        Для медицинских туристов у нас ценник даже выше , чем для "своих" . bully
                        bouncyhunter
  2. BAI Сегодня, 13:35
    Там обнаружили оружие и взрывчатку

    Это уже не в тренде. Надо - десятки литров (килограммов, кубометров) "Новичка" и оборудование для его производства. (Англичане могут обеспечить, у них есть).
    BAI
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:37
    . Почему — расскажем позже

    Замануха такая... прям сериал... lol смотрите в следующей серии... laughing
    Masya Masya
  4. Zubr Сегодня, 13:38
    laughing Как только идут нападки на ГРУ и что они в очередной раз провалили задание, а тем более сразу нашли виновных в заказнике, я сижу и делаю вот так... lol lol lol Граждане хохлы, не смешите задницу, ей и так не повезло, особенно в вашем случае...
    Zubr
  5. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 13:43
    В Службе безопасности Украины отчитались о "раскрытии" очередного громкого покушения.

    Толковые какие ребята в СБУ работают! В Лондон их надо, на подмогу Терезе с Бориской. А то ихние шерлоки чего-то сопли жуют, никаких конкретных предъяв! А эти мигом разберутся...
    Jovanni
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:45
    Судя по его роже-на него давно "зелёный змей" покусился..
    HAM
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:46
    вчера америка призвала всех быть жёстче с Россией.Так вот это ,оно и есть.А то хозяин не поймёт,надо срочно ГРУ приплетать.А доказательства я смотрю миру уже вообще не нужны.Сейчас такие времена настали что за базар никто не отвечает.Это главная беда этого разваливающегося в труху мира.Модель устарела а новая никому не нужна.
    Странно что прибалтика ещё молчит они обычно уже после отьезда хозяина пишут о нарушениях нами возд.пространства а шведам сразу мерещаться наши подлодки.Мы за один год стали жрать мельдоний стали хакерами и при это региональная изолированная держава умудрилась в британии травануть боевым веществом скрипаля,Сколько событий жуть))) но по факту то всё это не остановит нас)) вообще без вариантов.Мы скрипим,но катимся.И мир это видит и чувствует что чёто нифига не получается ничего с нами сделать.Идеи уже заканчиваются,методички не работают,все уже просекли что это всё клоунада.Даже в странах союзниках запада.
    Heterocapsa
  8. Strashila (I) Сегодня, 13:48
    За чем вообще трогать этих не далеких людей... вдруг на их место придут умные, пусть и дальше продолжают чудить.
    Strashila
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:49
    Цель — посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния.
    организовать повышение цен на энергоносители и вырубку леса в Карпатах, с одновременным вывозом янтаря
    Но нужен был именно Мосийчук. Почему — расскажем позже
    потому, что он как "неуловимый Джо", больше ни кому не нужен...
    svp67
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:51
    Цель — посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему — расскажем позже
    Ждём -с . попкорном запасся. laughing laughing
    КВУ-НСвД
  11. RelictEmpire (Дмитрий) Сегодня, 14:01
    У них там тока в СБУ гении работают? Как ни почитаешь новость оттуда, так "трое подорвались на собственном боеприпасе в Кривом роге", "ДРГ нацгвардии забрела на собственное минное поле"... и только одна СБУ раскрывает кровавые замыслы тирана.
    RelictEmpire
  12. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:11
    Ещё бы они поведали, какую ценность для ГРУ РФ представляет это полоумное нацистское чучело. Даже Рамзан Ахатович не хочет об него руки марать - само сдохнет.
    Ныробский
  13. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:13
    Срочно приставить охрану к каждому депутату и только из СБУ - они такие профи lol
    Ingvar0401
  14. mavrus (Андрей) Сегодня, 14:31
    Вна 404-ой больных на голову полно, но Мосийчук напрасно решил, что он самый-самый... Обязательно найдутся среди кастрюлеголовых ещё "самее"... которые, чтобы нагадить России грохнут этого Игоряшу... А чё? Сам надоумил.
    mavrus
  15. wasjasibirjac (Евгений) Сегодня, 14:53
    Путин снова руку приложил? сам, лично? тогда Мосийчуку гордиться надо. belay feel
    wasjasibirjac
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