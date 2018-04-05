ГРУ ВС РФ "спалилось". СБУ раскрыло покушение на Мосийчука

Представитель ГРУ и соучастники использовали для подготовки теракта против Мосийчука гараж в одном из кооперативов. Там обнаружили оружие и взрывчатку

Цель — посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему — расскажем позже

В Службе безопасности Украины отчитались о "раскрытии" очередного громкого покушения. В СБУ утверждают, что покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука координировал сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) ВС РФ, сообщает «Радио Свобода».— сообщил журналистам первый замглавы СБУ Виктор Кононенко.По его словам, один из фигурантов дела по фамилии Мятник уже задержан, другие объявлены в розыск. Обвинения им предъявлены заочно. При этом в СБУ допускают, что у подозреваемых «могут быть другие соучастники».Кононенко добавил, что, по данным СБУ, сотрудник ГРУ РФ ездил на Украину по поддельному украинскому паспорту, «изготовленному специально для теракта против Мосийчука».— добавил замглавы спецслужбы.Напомним, Мосийчук был ранен в результате взрыва, который прогремел вечером 25 октября рядом с офисом телеканала «Эспрессо» в Киеве. Погибли два человека, в том числе охранник парламентария и случайный прохожий. Помимо депутата, пострадали еще двое. Взрыв был квалифицирован как теракт, расследование велось под контролем СБУ.