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"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами
Иракские экипажи в ближайшее время приступят к освоению прибывших из России танков Т-90С, сообщает Российская газета.
На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, «которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе», – отмечает автор.
Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков «Терминатор».
Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор «может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия».
Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.
Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы «Панцирь-С», седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили «Горец-М».
На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, «которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе», – отмечает автор.
Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков «Терминатор».
Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор «может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия».
Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.
Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы «Панцирь-С», седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили «Горец-М».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Tactic.cell
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