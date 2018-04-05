15:23 05 апреля
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"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами

Иракские экипажи в ближайшее время приступят к освоению прибывших из России танков Т-90С, сообщает Российская газета.

"Иракские" Т-90С оснащены кондиционерами и новыми бортовыми экранами


На появившихся в сети фотографиях видно, что машины получили новые бортовые экраны усовершенствованной конструкции, «которые имеют повышенную стойкость к противотанковым боеприпасам и могут быть усилены комплектами съемной модульной защиты в "мягком" корпусе», – отмечает автор.


Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков «Терминатор».

Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер. Как пишет газета, данный прибор «может в течение 24 часов создавать внутри машины комфортные условия обитания, что важно для климатических условий Ирака, где летом столбик термометра поднимается до 40, а порой и до 50 градусов Цельсия».



Ранее сообщалось, что Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.

Кроме того, недавно в иракский порт Умм-Каср были доставлены комплексы «Панцирь-С», седельные тягачи КАМАЗ-65225 с прицепами и бронеавтомобили «Горец-М».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Tactic.cell
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Комментарии 16

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:37
    Иракские Т-90С оснащены....новыми бортовыми экранами

    Сегодня такие экраны устанавливают на модернизированные Т-72Б3, а также на боевые машины поддержки танков «Терминатор».
    Ну хоть какая то УНИФИКАЦИЯ... А "мягкий контейнеры" с ДЗ в комплект тоже поставлены?
    svp67
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:49
      Неужто и мы научились зарабатывать на войне? Диво-дивное!
      Прокат
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:50
        Цитата: Прокат
        Неужто и мы научились зарабатывать на войне?

        Когда то ж должно было и это случится.
        svp67
  2. Damm (Владислав) Сегодня, 13:40
    Почему 90 уходят на экспорт, а себе в основном 72 дорабатываем? В чем сакральный смысл ?
    Damm
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:47
      Цитата: Damm
      Почему 90 уходят на экспорт, а себе в основном 72 дорабатываем? В чем сакральный смысл ?


      язык стер рассказывать... посмотрите в архивах обсуждения
      vorobey
      1. Damm (Владислав) Сегодня, 13:56
        Можно ссылку?
        Damm
    2. cariperpaint Сегодня, 13:56
      во первых они дешевле во вторых их очень много. это если коротко.
      cariperpaint
    3. san4es Сегодня, 13:59
      Цитата: Damm
      Почему 90 уходят на экспорт, а себе в основном 72 дорабатываем? В чем сакральный смысл ?


      http://www.arms-expo.ru/news/protivodeystvie_terr
      orizmu/prichiny_postavki_v_siriyu_tanka_t_90a_a_n
      e_byudzhetno_modernizirovannogo_t_72b3/
      san4es
    4. Грац (Грац) Сегодня, 14:32
      а вы думаете там новые танки идут? скорее всего тоже старые в переделке побывавшие
      Грац
  3. BAI Сегодня, 13:41
    Также на иракском Т-90С виден установленный термоэлектрический кондиционер.

    Кондиционер? Они же по уверениям украинских специалистов самовзрываются, да так, что многоэтажные дома на Донбассе разносит. Кому после этого верить?
    Кроме того:
    Минобороны Ирака должно получить в общей сложности 73 танка Т-90С.

    Почему не "Абрамсы"? Это же зависимость от РФ получается. Куда США смотрят?
    BAI
  4. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:42
    Главное, что наши Т-90 отлично показал себя в реальных БД, а не просто пиар....(Абрамс в пример).
    Alexey-74
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:41
      Цитата: Alexey-74
      Главное, что наши Т-90 отлично показал себя в реальных БД, а не просто пиар....(Абрамс в пример).

      Справедливости ради нужно сказать что Абрамсы много повоевали. Не меньше наших...
      raw174
      1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:07
        Повоевали? Туземцев гоняли или иракские Т-62? С равным себе противником они еще не воевали.
        Sauron80
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:14
    Дело за малым- оснастить хорошими танкистами!
    Ураган70
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:16
      В тех местах это архи сложно)))
      dvina71
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:58
    Только бы не ушел не один танк боевикам или еще страшнее, американцам! Арабы больше торгаши чем воины, могут все продать!
    Геркулесыч
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