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Индонезия получила последнюю партию вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»
В Семаранг (Центральная Ява) из США доставлена партия ударных вертолетов AH-64E «Апач Гардиан», сообщает ЦАМТО.
Контракт на поставку 8-ми вертолетов был подписан с компанией Lockheed Martin в январе 2015 года. Стоимость сделки составила около $ 300 млн.
Первая партия из 3-х вертолетов прибыла в Индонезию в декабре 2017 года на борту самолета C-17 «Глоубмастер». Вторая партия из пяти вертолетов «Апач» была доставлена морским транспортом.
Таким образом, в настоящее время на территории Индонезии находятся все 8 заказанных AH-64E «Апач Гардиан».
Сообщается, что вертолеты будут применяться «для обеспечения обороны Индонезии и сдерживания внешних угроз, контроля границ страны, борьбы с терроризмом и пиратством, обеспечения безопасности морских коммуникаций в Малаккском проливе».
Наряду с американскими машинами будут эксплуатироваться и восемь Ми-35 российского производства, первый из которых был поставлен в Индонезию в 2003 году.
Контракт на поставку 8-ми вертолетов был подписан с компанией Lockheed Martin в январе 2015 года. Стоимость сделки составила около $ 300 млн.
Первая партия из 3-х вертолетов прибыла в Индонезию в декабре 2017 года на борту самолета C-17 «Глоубмастер». Вторая партия из пяти вертолетов «Апач» была доставлена морским транспортом.
Таким образом, в настоящее время на территории Индонезии находятся все 8 заказанных AH-64E «Апач Гардиан».
Сообщается, что вертолеты будут применяться «для обеспечения обороны Индонезии и сдерживания внешних угроз, контроля границ страны, борьбы с терроризмом и пиратством, обеспечения безопасности морских коммуникаций в Малаккском проливе».
Наряду с американскими машинами будут эксплуатироваться и восемь Ми-35 российского производства, первый из которых был поставлен в Индонезию в 2003 году.
Использованы фотографии: facebook.com
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