15:25 05 апреля
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Индонезия получила последнюю партию вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»

В Семаранг (Центральная Ява) из США доставлена партия ударных вертолетов AH-64E «Апач Гардиан», сообщает ЦАМТО.

Индонезия получила последнюю партию вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»


Контракт на поставку 8-ми вертолетов был подписан с компанией Lockheed Martin в январе 2015 года. Стоимость сделки составила около $ 300 млн.


Первая партия из 3-х вертолетов прибыла в Индонезию в декабре 2017 года на борту самолета C-17 «Глоубмастер». Вторая партия из пяти вертолетов «Апач» была доставлена морским транспортом.

Таким образом, в настоящее время на территории Индонезии находятся все 8 заказанных AH-64E «Апач Гардиан».

Сообщается, что вертолеты будут применяться «для обеспечения обороны Индонезии и сдерживания внешних угроз, контроля границ страны, борьбы с терроризмом и пиратством, обеспечения безопасности морских коммуникаций в Малаккском проливе».

Наряду с американскими машинами будут эксплуатироваться и восемь Ми-35 российского производства, первый из которых был поставлен в Индонезию в 2003 году.

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 11

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 13:58
    Как кто то удачно написал на ветке о тунгуске: « каждому апачу свою тунгуску»
    Damm
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:07
      Цитата: Damm
      кто то удачно написал на ветке о тунгуске: « каждому апачу свою тунгуску»

      Это Серж Горелый :
      Цитата: Серж Горелый
      Каждому Апачу встретить свою Тунгуску! Аминь.

      С кем там Индонезия конфликтует ? Вот тому и "Тунгуски" поставить . lol
      bouncyhunter
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 14:27
        Цитата: bouncyhunter
        С кем там Индонезия конфликтует ? Вот тому и "Тунгуски" поставить

        С группировкой Джемаа Исламийя. Полагаете РФ должна им помочь средствами ПВО?
        Дырокол
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:29
          Да нет , я имел ввиду не бармалеев , а страны . yes
          bouncyhunter
      2. Громобой Сегодня, 14:33
        Цитата: bouncyhunter
        С кем там Индонезия конфликтует ? Вот тому и "Тунгуски" поставить .

        А Ми-35 тогда назад забрать?
        Громобой
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:41
          Цитата: Громобой
          А Ми-35 тогда назад забрать?

          Зачем же ? История имеет множество примеров когда один производитель снабжал обе стороны конфликта .
          bouncyhunter
      3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 14:36
        Против этого вертолёта "Тунгуски" не особо помогут. Он заточен под действия совместно с БПЛА
        Лопатов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:39
          Моё почтение ! hi Насколько мне не изменяет память , "Апачи" имеют броню от 23-мм снарядов . А уж отличить БПЛА от вертолёта и без тепловизора можно . Поправьте если ошибаюсь или не так понял Вас .
          bouncyhunter
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 14:41
            Цитата: bouncyhunter
            А уж отличить БПЛА от вертолёта и без тепловизора можно .

            Благодаря управляемым с самого вертолёта БПЛА он попросту не будет входить в зону эффективного применения "Тунгуски"
            Лопатов
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:48
              Вот Вы о чём . В таком контексте - согласен .
              bouncyhunter
  2. san4es Сегодня, 14:25
    Индонезия получила последнюю партию вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»

    Ранее известный как AH-64D Block III, в 2012 году он был переименован в Ah-64E Guardian, чтобы представить его увеличенные возможности. AH-64E имеет улучшенную цифровую связь, совместную тактическую систему распределения информации, более мощные двигатели T700-GE-701D с модернизированной трансмиссией передаточного механизма для размещения большей мощности, возможность управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), полную возможность IFR и улучшенное шасси. новые композитные лопасти ротора,
    san4es
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