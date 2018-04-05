Балтийский флот отстрелялся по воздушным целям

В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", "Кортик", способные надёжно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630

Корветы Балтийского флота РФ на учении вблизи побережья Калининградской области выполнили боевые стрельбы по имитированным воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе флота.Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника отработали корветы "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".- говорится в сообщенииВо время боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей, сказали военные.По их словам, стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.