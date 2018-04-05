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Балтийский флот отстрелялся по воздушным целям

Корветы Балтийского флота РФ на учении вблизи побережья Калининградской области выполнили боевые стрельбы по имитированным воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

Балтийский флот отстрелялся по воздушным целям


Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника отработали корветы "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".


В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", "Кортик", способные надёжно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630
- говорится в сообщении

Во время боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей, сказали военные.

По их словам, стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:10
    Засекаем время. Ждём вой прибалтийских сестричек.
    Серж Горелый
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:27
      Воя не будет-они уже по схронам затихарились,партизанят.
      HAM
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:28
    Цитата: Серж Горелый
    Засекаем время. Ждём вой прибалтийских сестричек.

    Сам удивлен, что еще молчат! Ну с эстонцами понятно...
    Ingvar0401
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