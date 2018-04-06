Крупнокалиберные пулемёты. Кризис жанра или второе дыхание?

Опыт военных действий последних десятилетий, начиная с афганской войны, показал необходимость вооружения мотострелковых подразделений тяжелыми пулеметами уже на ротном, а еще лучше на взводном уровне.Мы сегодня находимся примерно в тех же условиях, в которых находилась Советская Армия в Афганистане, как бы странно это ни звучало. Соответственно, для реального увеличения огневой мощи подразделения в современных условиях нужны реальные пулеметы, а не трещотки класса LMG.Понятно, что такая "расточительность" не нравится нашим хранителям государевой казны. Пулемет — оружие дорогое. А современный пулемет особенно. А крупнокалиберный – это вообще… Дорого само производство. Дорогие боеприпасы. Весьма дорогие прицелы и прочие приспособления для качественного прицеливания.А что делать? Куда бежать?Официально нежелание вооружать ротного командира тяжелыми пулеметами мотивируют даже не столько стоимостью, сколько заботой о солдате. Пулемет и станок достаточно тяжелы. Для качественного использования такого оружия необходим расчет 3-4 человека. И, соответственно, учитывая вооружение современных армий автоматическими пушками, такой многочисленный расчет может быть достаточно быстро уничтожен. При наличии пушек.Большое видится на расстоянии. Поэтому попробуем вернуться на 30-40 лет назад. В Афганистан. Сегодня уже можно по тем событиям делать какие-то выводы.Те из читателей, кто попал «за речку» в первые годы войны, помнят пулеметные гнезда «духов» на горных перевалах. Банда из 15-20 человек, вооруженная китайским ДШКМ, «держала» роту без особых проблем. Наши крупнокалиберные пулеметы на БТР часто были просто бесполезны. Машины не могли выйти на позиции, пригодные для прицельной стрельбы.Именно тогда проявилась способность десантно-штурмовых батальонов решать проблемы, которые не могли решить мотострелковые полки. Почему? Почему группа спецназа спокойно "снимала" пулеметчиков с позиции? А ДШБ успешно решал поставленную боевую задачу?Всё дело не столько в более тщательном отборе бойцов в эти подразделения, сколько в вооружении. Помните средства огневой поддержки у комбата пехоты? БТР или БМП и... АГС-17. Хороший 30-мм автоматический гранатомет, но в реальном бою — часто единственное оружие огневой поддержки.А что было в распоряжении комбата "крылатой пехоты"? Да то же самое. Но с добавкой 82-мм минометов. Потому и бросали парашютно-десантные батальоны на выручку мотострелкам. Хорошо подготовленные расчеты минометчиков "сбрасывали" пулеметные расчеты душманов достаточно эффективно.И из СПС (скальное пулеметное сооружение), из горных дотов, из расщелин, из зарослей.А вот комбат ДШБ был "королём". В его батальоне, кроме всего перечисленного, на вооружении имелся ещё и "Утес". Тот самый, 12,7-мм станковый пулемет Никитина — Соколова — Волкова (НСВС). Именно "Утес" прекрасно справлялся с ДШКМ афганцев. Прежде всего благодаря наличию оптического прицела.Хотя, если честно, мне до сих пор непонятно, почему на такой пулемет полагалась оптика с дальностью 500 метров.Те, кто "прокатился по мосту дружбы" позже, не согласятся с автором. В мотострелковых подразделениях тоже были "Утесы". Были, но я не зря указал временные рамки войны. А те "Утесы", что появились позже, уже с учетом опыта боевых действий, как и другое тяжелое оружие, часто были вообще "вне штата". И были только в частях и подразделениях 40-й армии и спецназа.Работу расчета НСВС против ДШКМ прекрасно видно на примере действий группы спецназа. Головной дозор заметил подготовленную засаду духов. Основой позиции, естественно, было пулеметное гнездо с ДШКМ.Идти в лоб в такой ситуации самоубийство. Как и попытка снять расчет из СВД или автоматов. Эффективность такой стрельбы в горной местности никакая. Да и ручей, которых там была тьма, в жару играет роль "сумасшествия для пуль".Тогда-то на первый план и выходит расчет "Утеса". Слабенький оптический прицел все же дает серьезное преимущество советским солдатам. Начинается дуэль. Только в кино поражение происходит первыми же выстрелами. На деле стрельба ведется с нулевым эффектом. Но постепенно оба пулеметчика "находят" позицию противника.И вот тут "играет" преимущество "Утеса". Два бойца могут довольно быстро сменить позицию. "Потеряться" для противника. Несмотря на приличную массу комплекта НСВ (42,7 кг), это ни в какое сравнение не идет с ДШКМ. Такую операцию провести с ДШКМ в горах весьма проблемно. Только "тело" пулемета весит порядка 35 кг! А станок с лафетом ещё больше.Советский ДШК на колесном станке весил под 150 кг. «Духи» пользовались китайским «Тип 54», который усилиями китайских инженеров стал легче на 70 кг! И тем не менее…Покинуть позицию пулеметчики ДШК не смогут, по крайней мере, оперативно.Обычный расклад: пока длилась дуэль пулеметчиков, остальные бойцы группы, используя "мертвые зоны", подбирались к засаде и уничтожили моджахедов. Кстати, "мертвых зон" у ДШКМ было не то чтобы множество, но горная местность – это горная местность.Некоторые СПС (скальное пулеметное сооружение) имели стены до метра в основании и диаметр не менее 2-2,5 метра. Выковыривать пулеметчиков из такого СПС помогали и артиллерия, и авиация. И очень пригождался "Шмель", тогда ещё экзотическое оружие.Итак, эффективность "Утеса" была оценена быстро. Но было одно важнейшее ограничение для его работы. Боеприпасы. Как никак, короб и полсотни патронов к пулемету весят больше 11 кг.Да и беда всех пулеметов, мощная отдача, которая сбивает прицел, у крупного калибра особенно выражена. Потому расчеты стали стрелять "экономно". Одиночными, либо два патрона. Как ни странно, такая стрельба повысила эффективность оружия.Крупный калибр используется и в равнинной местности. Теперь к функциям подавления огневых точек противника добавилась ещё одна. Приличная дальность стрельбы крупного калибра превратила такое оружие ещё и в противоснайперское.Снайперские винтовки, используемые массово, редко имеют большую дальность. Прицельная же дальность пулеметов от 2000 до 3000 метров. Более того, от такого оружия не спасают укрытия. Снайпер редко может себе позволить кирпичные или бетонные стены. В поле или лесу он использует укрытия скорее для маскировки.Возвращаясь к необходимости появления пулеметов крупного калибра в ротах, необходимо назвать преимущества данного оружия перед другими средствами огневой поддержки.Прежде всего, такие пулеметы гораздо быстрее "реагируют на опасность", чем все прочие средства. Гранатометы, минометы и прочие виды вооружения не обладают таким качеством. Причина банальна. Начальная скорость боеприпаса. Начальная скорость пули пулемета больше 800 м/с. Таким образом, к примеру, уничтожение противника на дальности 600 метров займет у бойца 4-5 секунд. Гранаты и мины будут "добираться до цели" от 12 до 18 секунд.Большая дальность стрельбы. Прицельная дальность в несколько километров дает огромные преимущества для борьбы не только со снайперами, но и с расчетами гранатометов, минометов, противотанковых средств и даже артиллерийских орудий, выдвинутых на передний край.Тяжелый пулемет может выводить из строя легко бронированную технику и автомобили на приличном расстоянии. Что сегодня особенно актуально в связи с использованием легких БТР и "Хамви" в большинстве армий мира.Кстати, во всем мире БМП и БТРы «потяжелели» именно тогда, когда мы применили на своих БТР пулеметы КПВТ. Но КПВТ – это отдельная история.Ну и, наконец, надо использовать и опыт противника. Именно пулемет крупного калибра должен стать основой обороны подразделения. БТР и БМП такой быстрой "реакции" на изменение ситуации не имеют. Их дело работа по дзотам, бронированным целям и вертолетам.Так получилось, что в статье больше описано применение "Утеса". Более совершенный "Корд" по применению не отличается. Да и по габаритно-массовым и стыковочным характеристикам «Корд» аналогичен пулемету НСВС-12,7. Правда, «Корд» — рекордсмен. Первый в мире крупнокалиберный пулемет, которые работает на сошках. И даже "с рук".Тот перекос в сторону гранатометов и легких ручных недопулеметов, который возник ещё в советское время, необходимо срочно ликвидировать. Тем более что наши тяжелые пулеметы действительно хороши.