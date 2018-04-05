15:26 05 апреля
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Первая ласточка. На Азовском море создана группа для борьбы с украинским пиратством

Оперативная группа для недопущения пиратских действий со стороны Украины создана в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Первая ласточка. На Азовском море создана группа для борьбы с украинским пиратством


Игорь Рулев (руководитель АЧТУ) проинформировал участников совета о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности российских рыбаков, осуществляющих промысел в Азовском море. Он сообщил, что в АЧТУ создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины
- пояснили в пресс-службе.


Территориальное управление Росрыболовства направило рыбопромышленникам рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море. Рыбопромышленники должны предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте.

Вопрос о мерах по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море обсудили во время заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону после задержания украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд".

Использованы фотографии: http://www.gogetnews.info/
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Комментарии 62

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  1. ALEXX. (Алексей) Сегодня, 14:21
    Давно пора защищать своих.
    ALEXX.
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:26
      У нас всегда так пока жареный петух в задницу не клюнет не почешемся. А раньше что у нас там ни одного кораблика что ли не было.
      Borik
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:10
        Ну так раньше и шумеры не были опыленные Сомалийскими пиратами, wink
        Терский
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:33
      Топить пиратов и все дела! Это же мировая традиция. am
      сибиралт
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:40
        Цитата: Borik
        У нас всегда так пока жареный петух в задницу не клюнет не почешемся. А раньше что у нас там ни одного кораблика что ли не было.


        Когда раньше?

        Мы что, должны были ждать пиратства в Азовском море?

        Кому приходила в голову такая мысль?

        Относились к этому так же, как к захвату Украиной Ростовской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также, пиратству укрокорсаров и укрофлибустьеров на Байкале


        Значит, будем знать, что голь на выдумки хитра и провокаций будет все больше и больше ...
        bulvas
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:52
          Вася , салют ! hi Как показывают события - от свидомых можно ждать подлости с любой стороны . И поди угадай где они в следующий раз нагадят . Но в том , что нагадят - сомнений нет ! negative
          bouncyhunter
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:53
            Привет, Паша!
            hi

            Цитата: bouncyhunter
            Как показывают события - от свидомых можно ждать подлости с любой стороны . И поди угадай где они в следующий раз нагадят . Но в том , что нагадят - сомнений нет ! negative


            Что делать, времена неспокойные вокруг России, знали на что идем, когда собирались порядок наводить
            bulvas
        2. 320423 (родион ) Сегодня, 14:52
          а когда платформы защищали в черном море, а постоянные заявления украинских фашистов. или для вас пока как в кемерево не сгорит с детьми магазин ни чего делать не надо. в голову надо есть!!!
          320423
      2. Red_Hamer Сегодня, 15:25
        Україна - це Європа? Та ні, Україна - це Сомалі!
        Red_Hamer
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:56
      На сайт зашли прочли наши комментарии, сделали правельные выводы! !! good
      Геркулесыч
      1. Borik (Борис) Сегодня, 15:24
        Точно! А то они до этого сами никак ни могли додуматься. Будем им и дальше советы подбрасывать.
        Borik
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:24
    В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте.
    Вот это настораживает. Не сложно же радиостанцию и "глушануть"....
    svp67
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:27
      а сотовая связь не робит в море?
      Heterocapsa
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:30
        Цитата: Heterocapsa
        а сотовая связь не робит в море?

        Системами РЭБ глушат всю радиосвязь.
        Тут надо, что бы наш БПЛА в том районе дежурил...вот тогда, можно будет владеть оперативной информацией. И жаль, что нет пока ударного БПЛА, тогда можно было и хорошо ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, от не разумных действий
        svp67
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:35
          всё будет если того потребует обстановка.У нас тактика такая.Всю жизнь учимся на ошибках.Вот пока не заглушать связь и ещё не упрут одно судно ни о каких ваших беспилотниках никто не задумается.
          Heterocapsa
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:42
          Цитата: svp67
          Тут надо, что бы наш БПЛА в том районе дежурил.

          А еще со спутников наблюдать...
          Радаров береговой охраны не хватает, чтоб отследить выход в море? А пограничники и так патрулируют море, просто знать район промысла и сообщать им о выходе хохлов. Какие еще БПЛА?...
          helmi8
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:47
            Цитата: helmi8
            Радаров береговой охраны не хватает, чтоб отследить выход в море?

            А полужесткую надувную шлюпку они способны засечь?
            svp67
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:35
        Сотовую связь заглушить не проблема Пару - тройку сигнальных ракет и ждем катер с другими ракетами. lol
        сибиралт
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:30
      Цитата: svp67
      Не сложно же радиостанцию и "глушануть"..


      отборным украинским матом... laughing laughing эти хлопцы на свою жабодавку всем погрануправлением скидывались чтобы норд догнать.. laughing laughing laughing

      все.. хана котятам.. больше в Азов не будут... теперь еще это корыто отловить чтобы расписались в получении..
      vorobey
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:25
    быстро отреагировали я думал опять озабоченность лет 5 будут выражать.Утопите этих ушлёпков по первому же требованию ситуации.Никакой пощады этим шакалам.
    Heterocapsa
  4. Ferdinant Сегодня, 14:26
    А нельзя блокировать работу Бердянского и Мариупольского портов?
    Ferdinant
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:28
      можно но это немножко по гопоте прием)
      Heterocapsa
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:39
        Цитата: Heterocapsa
        можно но это немножко по гопоте прием)


        никто не стесняется... кроме нас почему то... почему нельзя к примеру закрывать район для проведения ракетных стрельб..
        vorobey
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:42
          видимо есть на это причины.
          Heterocapsa
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:58
            Цитата: Heterocapsa
            видимо есть на это причины.

            вы хотели сказать были были на это причины. laughing laughing
            vorobey
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 14:32
      Технически не сложно. Но визга будет - мама не горюй!
      Хагалаз
      1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:56
        Но визга будет - мама не горюй
        !
        Нам ли бояться визга? laughing Всю жизнь из-за бугра один визг и слышен. wassat
        СтВахмистр
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:37
      Цитата: Ferdinant
      А нельзя блокировать работу Бердянского и Мариупольского портов?

      второй день идут предложения под предлогом карантина, а в уркаине сейчас пик не помню какого заболевания,разворачивать все ихние корабли
      LSA57
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:41
        Цитата: LSA57
        а в уркаине сейчас пик не помню какого заболевания


        там букет уже


        сначала сифилис мозга был поголовный а теперь и корь с коклюшем и полеомелитом подтянулись
        vorobey
      2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:44
        Цитата: LSA57
        а в уркаине сейчас пик не помню какого заболевания

        Корь у них там в ВСУ.
        helmi8
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:09
          Цитата: helmi8
          Корь у них там в ВСУ.

          ещё было предложение вообще брать, по принципу мелкобритов, причину с потолка
          LSA57
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:43
      Цитата: Ferdinant
      А нельзя блокировать работу Бердянского и Мариупольского портов

      А они самоблокировались. С момента инцидента ни одного украинского пароплава в море замечено не было. Бояться. Судя по карте - Азовское море НЕОБИТАЕМО
      svp67
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:11
        Цитата: svp67
        Цитата: Ferdinant
        А нельзя блокировать работу Бердянского и Мариупольского портов

        А они самоблокировались. С момента инцидента ни одного украинского пароплава в море замечено не было. Бояться. Судя по карте - Азовское море НЕОБИТАЕМО

        что и требовалось доказать. а теперь можно и спровоцоровать нападение на наш кораблик
        LSA57
  5. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:27
    Лучше поздно, чем никогда. Всего - то на 4 годика припозднились
    Серж Горелый
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:27
    Украинским боевым джонкам нужно срочно приподать урок безопасного судоходства и международного морского права.
    Denis Obukhov
  7. BAI Сегодня, 14:29
    Оперативная группа для недопущения пиратских действий со стороны Украины создана в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

    Вопрос о мерах по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море обсудили во время заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону

    А где ФСБ (в смысле - пограничники), МВД, Минобороны наконец (кто еще из официально вооруженных структур остался - МЧС?)? Рыбнадзор что ли на бронекатерах воевать с Украиной будет?
    BAI
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:32
      Рыболовоство я так думаю просто довело до всех указания.Их пресс служба отработала.А охранять будут не они.
      Heterocapsa
    2. DenZ (Денис) Сегодня, 14:35
      Цитата: BAI
      Рыбнадзор что ли на бронекатерах воевать с Украиной будет?

      Обсудили вопрос о мерах по обеспечению безопасности. Как именно будут реализовываться эти меры ( и кем) действительно ничего не сказано. Но это не значит, ведь что рыбнадзор будет пиратов пугать.
      DenZ
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:47
      Цитата: BAI
      А где ФСБ (в смысле - пограничники),

      пресс-службе со ссылкой на руководителя АЧТУ Игоря Рулева сообщили ТАСС, что в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создана оперативная группа, занимающаяся координацией действий ведомства с пограничными управлениями, «обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины».

      Рыбопромышленникам также направили рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море, в частности, их обязали предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации.
      Аскет
  8. Громобой Сегодня, 14:29
    В таких условиях Украина поостережётся захватывать наших моряков,а то ведь нарвётся на полный комплекс мер наших пограничников и ЧФ---с воды и с воздуха стволы наведут и тут уже гопака не спляшешь...Нормальные меры. good
    Громобой
  9. seacap Сегодня, 14:31
    Когда,к какому часу она сегодня освободит и вернет на Родину экипаж,а виновных доставит в Ростовский трибунал или уничтожит,а также орудия преступления ?
    seacap
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:07
      Цитата: seacap
      Когда,к какому часу она сегодня освободит и вернет на Родину экипаж,а виновных доставит в Ростовский трибунал или уничтожит,а также орудия преступления ?


      популизмом не занимайтесь..
      vorobey
  10. Xroft (Ivan) Сегодня, 14:31
    Как обычно....пока гром не грянет наши ничего не сделают....а как освобождать пленных будут? строчить жалобы в МИД? или все таки как с сомалийскими пиратами поступают,когда они пленных пытаються держать.
    Xroft
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:33
      работа ведётся.Сообщалось.
      Heterocapsa
      1. Комментарий был удален.
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:50
          работа сразу началась.Там адвокат и консул почти сразу вряглись.Но там идёт специальная бюрократизация.Быстро даже у аборигенов не удаётся выудить экипажи бывало а тут корюшка головного мозга у людей тут ещё сложнее.
          Heterocapsa
  11. iouris (iouris) Сегодня, 14:31
    Какое отношение имеет это к вызволению захваченных рыбаков? Никакого.
    iouris
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:43
      а кто сказал что тут отношение какоето есть? работа по вызволению идёт,ведётся дипломатами.
      Heterocapsa
  12. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:33
    Каждому сейнеру по " мухе " достаточно будет, чтоб себя защитить, или 3 РПГ-7 для надежности? winked
    Балу
  13. Комментарий был удален.
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:40
      давайте вспомним 90ые годы и уровень позора тех лет.А каких вы побед ждёте? сражение эскадры с эскадрой США? ))) никто так не воюет уже давно) главная драка это та которая не началась.А флот задачу выполнит любую какую поставит командование.
      Heterocapsa
      1. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 15:19
        Флот уже не выполнил возложенную на него задачу по обеспечению безопасной хозяйственной деятельности. Судно то угнали!
        Алекс2048
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:02
      Цитата: Алекс2048
      Давно такого позора в РФ черноморский флот не испытывал


      короче крендель... удаляю... с формулировкой -за скудоумие..
      vorobey
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:21
        Цитата: vorobey
        удаляю... с формулировкой -за скудоумие..

        Саня,лупи его без всяких формулировок
        Александр романов
  14. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:37
    На каждый Норд поставить Корд . Оператор найдётся в любом экипаже , вернулись с промысла - сдали . Ответственный за применение и хранение капитан . И никакого пиратства не станет . Касается судов ведущих легальный промысел .
    КВУ-НСвД
  15. Комментарий был удален.
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:45
      а вы не задумывались почему израиль такой борзый и смелый? потому что его полностью поддерживает США.И дипломатически и чисто в оборонительном виде.
      Heterocapsa
    2. нектоV (виктор) Сегодня, 15:12
      Прежде чем бросаться словами хотя бы подумали,а кого защищать этих "белых и пушистых" а может у них "рыльце в пуху".Где их арестовывают может в России ?, нет за границей они же рвутся туда ну и получают.Что опять власть виновата?.Такой тип людей спит и видит как бы получить "гринкарту" и даже "состоятельные" ненавидят свою родину,напомнить высказывание одной "англичанки" как ей стыдно быть русской.Эти люди не имеют своей родины и что нам их жалеть?.
      нектоV
  16. Житель Урала Сегодня, 14:43
    Ну это на будущее. А "Норд" то как будут возвращать?
    Житель Урала
    1. iouris (iouris) Сегодня, 14:49
      Цитата: Житель Урала
      Ну это на будущее. А "Норд" то как будут возвращать?

      "Норд" - дело десятое. Экипаж с 26 марта страдает от издевательств и бесправия, а ведь это электорат.
      iouris
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:05
        Цитата: iouris
        Цитата: Житель Урала
        Ну это на будущее. А "Норд" то как будут возвращать?

        "Норд" - дело десятое. Экипаж с 26 марта страдает от издевательств и бесправия, а ведь это электорат.


        да я смотрю и вы страдаете вместе с экипажем... даже сильнее
        vorobey
  17. Комментарий был удален.
  18. Комментарий был удален.
  19. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:53
    Еще в прошлом году в Таганроге открылся пункт базирования пограничных катеров Береговой охраны ПС ФСБ России
    «Строительство нового военного объекта связано с требованием обстановки, необходимостью оснащения базы современными судами, поступающими на вооружение армии», - прокомментировал «АиФ-Ростов» командир дивизиона пограничных сторожевых катеров капитан второго ранга Евгений Невирович.

    В прежние годы сторожевые береговые катера располагались на арендуемой территории таганрогского морского торгового порта, что создавало неудобства в работе пограничников. Теперь, чтобы попасть с бухты в Таганрогский залив, пограничником требуется меньше минуты времени.

    Бухта рассчитана на десять быстроходных сторожевых катеров, в администрации здания разместят 100 морских пограничников."
    Правда ничего это пока не изменило.....потому что пограничники по идее не должны совмещать противопиратскую работу с охраной морской границы РФ....
    Alexey-74
  20. Чичиков (Дед) Сегодня, 14:56
    Сообщение ни о чём, - уходя из дома, сообщи соседу и в случае беды ори: - "Помогите, хулиганы зрения лишают".
    Для соответствующего реагирования на захват, у силовых структур, должны быть соответствующие приказы. А рыбакам, как "карасям", не стоит, шляться "под носом у щуки". Поход лайбы "Норд" к Обиточной Косе, вызывает больше вопросов к самому экипажу: - "Почему не крикнуть "спасайте" и начать лов сразу в Бердянском заливе?". Где Керчь и где Обиточная Коса?
    Чичиков
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:59
      да как всегда походу, клёва нет ребята ну что мы зря в море вышли? давайте махнём вооон туда по быстрому отловим и домой.забили и поплыли а потом стоны о помощи.
      Heterocapsa
    2. нектоV (виктор) Сегодня, 15:18
      Спасибо что прояснили ситуацию, а то одни вопли и махание шашками и как всегда виновата власть.
      нектоV
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