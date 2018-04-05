15:24 05 апреля
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"АТО" закончится в мае. Начнётся "Операция объединённых сил"

Режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"АТО" закончится в мае. Начнётся "Операция объединённых сил"


Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства
— цитирует Порошенко РИА Новости.


Ранее Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".

Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.

Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства
— отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

Использованы фотографии: http://asn.in.ua/ru
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Комментарии 21

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:50
    Фсё. Пора бижать. Скоро нагрянут еумолимые орды грозных козакив... Страшно, аж жуть.
    Серж Горелый
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:52
      Готовятся... в мае пойдут... надеюсь "экспресс" поддержал Донецк чем нужно...
      НасРать
      1. kot28.ru Сегодня, 15:01
        остановите петю,остановите
        пете надо выпить good
        kot28.ru
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:22
          Цитата: kot28.ru
          пете надо выпить

          belay Судя по его перлам, Пете больше не наливать no
          Терский
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:53
      Куда бежать -на склад, за пулеметом? wassat Берите два -и на мне один тоже wassat да патронов побольше! !!
      Геркулесыч
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:08
      В мае запустят "прострочку" автомагистрали от Крыма до Владивостока. Создадут пограничную группировку для борьбы с украинскими портовыми пиратами в азовье. Но до моста с ПМР ждать еще год придётся. Потерпим, нам не привыкать. winked
      сибиралт
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:20
        Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".
        winked Интересно кого он там "объединил", ду@аков с де@илами, или наоборот.
        отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".
        Он прежде чем это брякнуть свои памперсы на "сухость" проверял?
        Терский
  2. polpot (Andru) Сегодня, 14:50
    Для невежды нет ничего лучше молчания.
    polpot
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 14:51
    Ой, погодите, там еще и американские миротворцы появятся. американцы не те ребята, которых можно мультиками плохого качества и "озабоченностями" напугать...
    tchoni
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:51
    Потом начнется Ането, после Аэто, но главное, что гражданская война так и будет идти!
    Геркулесыч
  5. Метан Сегодня, 14:52
    Своими руками вывернул бы эту...гадину мехом внутрь.
    Метан
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:53
    Проще говоря - война продолжится.
    Вадим237
  7. kot28.ru Сегодня, 14:53
    отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".
    а сам порох поди не просыхает wassat
    кодируйте его уже,он хочет быть сухим,но не может,надо помочь! laughing
    kot28.ru
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:03
      Цитата: kot28.ru
      кодируйте его уже,он хочет быть сухим,но не может,надо помочь!

      Не надо его кодировать . Просто вместо этилового спирта метиловый подсунуть .
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:19
        А если только ослепнет? И будет ванговать для нациков smile
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:20
          Судя по роже - этот фендрик огненную воду вёдрами потребляет . Так что слепотой не отделается - в морг , однозначно ! lol
          bouncyhunter
  8. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:57
    Понятно, что гнойный нарыв прорвет однозначно.....если сам анонсировал, то значит получил "добро" от своих господ на Западе....
    Alexey-74
  9. Zubr Сегодня, 15:02
    Вот и договор по этому продлить с нами не собираются. Закончился и бог с ним, ну он же закончил действие, а новый заключать не будем, но главное то, что они хотят начать войну на Донбассе и остаться в стороне не выставлял себя инициатором. А потом скажут, России нужен договор и о мире и сотрудничестве, мы должны были его пролонгировать. И начнётся очередная волокита с этим договором или нам придётся передушить всю их верхушку как клопов. Вот так и решил порошенко нас подставить. А матрасные, только возрадуются.Ну будем ждать новостей от верховного и МИДа.
    Zubr
  10. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:03
    Будет, вероятно, войсковая операция, а перед ее началом устроят какую-нибудь провокацию. Жди беды.
    astepanov
  11. Чичиков (Дед) Сегодня, 15:09
    Читать перлы этого пpидурка, как и его окружения, уже надоело!
    Чичиков
  12. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:23
    "АТО" закончится в мае. Начнётся "Операция объединённых сил"
    Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства
    Дуримар разбушевался laughing
    Наблюдатель2014
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