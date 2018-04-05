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"АТО" закончится в мае. Начнётся "Операция объединённых сил"
Режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".
Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.
Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства— цитирует Порошенко РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".
Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.
Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства— отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".
Использованы фотографии: http://asn.in.ua/ru
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