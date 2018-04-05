15:25 05 апреля
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Юлия Скрипаль о себе и отце: Все живы, все поправляются

На телеканале «Россия-1» обнародована запись беседы Юлии Скрипаль, находящейся в одной из британских клиник, с её двоюродной сестрой Викторией, которая собиралась из России отправиться в Лондон. Запись разговора представлена в эфире программы «60 минут».

Юлия Скрипаль:
Всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы.





Виктория поинтересовалась, как обстоят дела со здоровьем Сергея Скрипаля – её дяди.

Юлия Скрипаль:
Он сейчас спит. У всех состояние нормальное. Ни у кого никаких непоправимых вещей нет.


В программе сообщили, что речь идёт о телефонном разговоре, состоявшемся между двоюродными сёстрами накануне вечером.

Напомним, что вчера Виктория была гостьей программы «60 минут», где отметила, что для неё сейчас очень важно узнать правду о том, что произошло с её родственниками. Она сообщила, что старается нейтрально относиться в этой ситуации и к Британии, и к России. По словам Виктории, она готова предпринять все усилия, чтобы вернуть Юлию на Родину.

Из её заявления:
Вернуть Сергея, по объективным причинам, будет гораздо сложнее.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Метан Сегодня, 14:58
    Выходит-не дотравили?Ну,это уже хорошо.
    Метан
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:03
      как так недотравили???? значит дорежут!!!!
      д^Амир
      1. Метан Сегодня, 15:04
        Энти могут...
        Метан
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:07
      Цитата: Метан
      Выходит-не дотравили?Ну,это уже хорошо.

      Как сказал один из форумчам, а бы ли отравление.
      Венд
    3. Damm (Владислав) Сегодня, 15:15
      Оставляют задел на новую провокацию. Типа злые русские не добили с первого раза, теперь полоний или шарфик.
      Damm
    4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 15:23
      Есть юмористическое понятие *учёные англии*. По видимому появится и равноопределённое *политик англии*.
      Вот только всех этих членов правительства назначает королева. От того и столь низкий интеллект у членов правительства.
      василий50
  2. kot28.ru Сегодня, 14:59
    А как же "Новичек"-боевое отравляющее? lol Учебное штоле? wink
    Им что,средством от клопов в литсо пшикнули? lol
    Кто то тут врет,причем у этого кто то есть фантомные боли по заокеанским колониям и хроническая аллергия на Россию! hi
    kot28.ru
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:05
      Цитата: kot28.ru
      Кто то тут врет,причем у этого кто то есть фантомные боли по заокеанским колониям и хроническая аллергия на Россию!

      Ничего нового - "Англичанка гадит" (с) yes
      bouncyhunter
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:01
    Тереза в этом деле новичок
    Heterocapsa
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:12
      У них с этим рождаются, или с младых лет готовят, кому и как умело подгадить! Мы в первых рядах сего списка!
      rocket757
  4. Метан Сегодня, 15:02
    Цитата: kot28.ru
    Им что,средством от клопов в литсо пшикнули? lol

    Дустом посыпали laughing
    Метан
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:16
      ДДТ, есть такое у нас, поють! А так, это западное изобретенье, хотя засыпали у нас этим пола и леса по полной!
      rocket757
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:04
    Вообще то открою страшную тайну lol , то был дезодорант, созданный одним малым народом на основе рыбьего жира для себя lol Название вам укажит, даже какой народ этот дезик сделал "Навичукча "!!! wassat
    Геркулесыч
  6. шурави (Владимир) Сегодня, 15:14
    Вот к чему излишняя доброта доводит. Пристрелили бы тогда урода вместо тюремного срока и всё.
    шурави
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:20
    Юлия Скрипаль о себе и отце: Все живы, все поправляются
    Юли скорей от туда выйти.Сейчас начнётся подождите.Будут эту Юлю прессовать эти англичане помои на Россию лить.И не возвращаться в Россию.Будет она нужна ровно до того момента пока она нужна.А потом могут опять травануть или что угодно сделать.Жизнь её буквально теперь от её дальнейших действий зависит.
    Наблюдатель2014
  8. Strashila (I) Сегодня, 15:21
    Ну что... еще одно подтверждение, отравляющими веществами и не пахло... так массовое пищевое отравление... устрицы были не свежие или осетровые не правильно разделали.
    Strashila
  9. Felix99 (Феликс) Сегодня, 15:23
    Хочу пожелать выздоравливать, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
    Felix99
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