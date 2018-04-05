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Юлия Скрипаль о себе и отце: Все живы, все поправляются
На телеканале «Россия-1» обнародована запись беседы Юлии Скрипаль, находящейся в одной из британских клиник, с её двоюродной сестрой Викторией, которая собиралась из России отправиться в Лондон. Запись разговора представлена в эфире программы «60 минут».
Юлия Скрипаль:
Виктория поинтересовалась, как обстоят дела со здоровьем Сергея Скрипаля – её дяди.
Юлия Скрипаль:
В программе сообщили, что речь идёт о телефонном разговоре, состоявшемся между двоюродными сёстрами накануне вечером.
Напомним, что вчера Виктория была гостьей программы «60 минут», где отметила, что для неё сейчас очень важно узнать правду о том, что произошло с её родственниками. Она сообщила, что старается нейтрально относиться в этой ситуации и к Британии, и к России. По словам Виктории, она готова предпринять все усилия, чтобы вернуть Юлию на Родину.
Из её заявления:
Юлия Скрипаль:
Всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы.
Виктория поинтересовалась, как обстоят дела со здоровьем Сергея Скрипаля – её дяди.
Юлия Скрипаль:
Он сейчас спит. У всех состояние нормальное. Ни у кого никаких непоправимых вещей нет.
В программе сообщили, что речь идёт о телефонном разговоре, состоявшемся между двоюродными сёстрами накануне вечером.
Напомним, что вчера Виктория была гостьей программы «60 минут», где отметила, что для неё сейчас очень важно узнать правду о том, что произошло с её родственниками. Она сообщила, что старается нейтрально относиться в этой ситуации и к Британии, и к России. По словам Виктории, она готова предпринять все усилия, чтобы вернуть Юлию на Родину.
Из её заявления:
Вернуть Сергея, по объективным причинам, будет гораздо сложнее.
Использованы фотографии: Фейсбук
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