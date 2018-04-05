15:23 05 апреля
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«Абрамскапут» может поделиться своей пушкой с «Арматой»

Старший брат российской «Арматы» – объект 195 (т-95), получивший прозвище «Абрамскапут», Объект до сих пор представляет интерес для военных специалистов своим мощным 152-мм орудием 2А83, пишет Вестник Мордовии.

«Абрамскапут» может поделиться своей пушкой с «Арматой»


Эта пушка превосходит всё что, имеется или будет создано в ближайшее время в иностранных армиях. Кстати, свое прозвище танк получил именно из-за пушки.


«В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд», – говорится в материале Льва Романова.

При этом цель поражалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить российскую машину.

Неудивительно, что в последнее время всё можно услышать мнения о том, что на новые модификации «Арматы» необходимо установить 152-мм пушку. Военные эксперты полагают, что это вполне решаемая задача – на то она и модульная платформа.

«С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск», – заключает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:00
    Вот что нужно было пускать на конвейер, еще в 12 ом году! Сейчас имели бы реально машину вне конкуренции на ближайшие лет 30 точно! !!
    Геркулесыч
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:03
      Только можно без этих "неимеющиханалоговвмире" - слух режет уже.
      Sauron80
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:13
        Платформа Армата очень сырая, на доводку уйдет не меньше пяти лет. Запустив производство Т95, в 12 ом году, мы бы за три -четыре года все его десткие болезни вылечили! Вот еще не меньше пяти лет армия будет получать в час по чайной ложки сырой техники на платформе Армата, и лишь через пять лет, доработав ее, можно будет при наличии финансирования закупать большие объемы техники.
        Геркулесыч
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:19
        Аналоги имеет, французы подобного мастадонта тож рекламировали! И почему то? убийцей Арматы кликали!
        rocket757
    2. Damm (Владислав) Сегодня, 15:12
      Не уверен,в необходимости данного девайса. Танковые дуэли закончились на Курской дуге. Скорее всего возможно доработать Армату под 152 мм пушку. Вопрос в целесообразности данного мероприятия
      Damm
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:17
      Цитата: Геркулесыч
      Вот что нужно было пускать на конвейер, еще в 12 ом году! Сейчас имели бы реально машину вне конкуренции на ближайшие лет 30 точно! !!


      Вы имеете реальную машину на ближайшие лет 10 - Т72 Б3... остальное пока пыль.. даже Т14.
      vorobey
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:02
    Я не танкист, но установка новой башни , а в старую такое орудие просто не пойдет,потребует очень серьезной доработки. Имеет ли это смысл , если в Западной Европе сегодня от силы 1500 тыс боеспособных танков от Польши до Испании. Может проще увеличить колличество тяжелых ПТУР, а танк использовать , как основное средство поддержки пехоты?
    Арон Заави
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:08
      Арон Заави

      На "Армате" башня необитаемая и установка этой пушки была предусмотрена при разработке танка.
      фигвам
    2. kot28.ru Сегодня, 15:09
      можно увеличить количество носителей ТЯО,предупредив "партнеров" о прыжках на месте и расстреле
      тогда и подумают,стоит ли оно того,прыгать! hi
      kot28.ru
    3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:09
      если новый танк модульный, то сделать башни двух образцов проще.....
      Alexey-74
    4. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 15:14
      Цитата: Арон Заави
      установка новой башни , а в старую такое орудие просто не пойдет,потребует очень серьезной доработки. Имеет ли это смысл

      Насколько мне известно, башня "Арматы" предусматривает установку 152мм орудия. Данная возможность предусматривалась еще на этапе проектирования. Так что особых сложностей не вижу. Другое дело, что на текущий день это некритично, имеющихся возможностей вполне достаточно.
      Fedor Egoist
    5. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:14
      Арон hi
      Цитата: Арон Заави
      Я не танкист, но установка новой башни , а в старую такое орудие просто не пойдет,потребует очень серьезной доработки.

      Это вовсе не останавливает тех же немцев : они вон новую 130-мм пушку от "Рейнметал" в новую башню всобачили и на шасси "Леопарда" поставили .
      bouncyhunter
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:20
        Цитата: bouncyhunter
        Это вовсе не останавливает тех же немцев : они вон новую 130-мм пушку от "Рейнметал" в новую башню всобачили и на шасси "Леопарда" поставили .

        Они ещё и 140 мм пушку спроектировали под новую башню и автоматом заряжания.
        фигвам
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:02
    Неудивительно, что в последнее время всё можно услышать мнения о том, что на новые модификации «Арматы» необходимо установить 152-мм пушку. Военные эксперты полагают, что это вполне решаемая задача – на то она и модульная платформа.
    Думаю, что для войск это рано. Для освоения хватит и 125-мм пушки. Но испытания проводить надо, как и налаживать выпуск 152-мм орудий и делать запас боеприпасов для них
    svp67
  4. Громобой Сегодня, 15:15
    Штурмовое орудие нужно делать,новая платформа это позволит,а пехота тогда не нарадуется как ей будет хорошо с такой мощью в городе.
    Громобой
  5. COJIDAT (Павел) Сегодня, 15:20
    Не проще ли сделать отдельную модификацию (пт сау) для поддержки танков, что с бмпт даст более универсальный бт кулак.
    COJIDAT
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