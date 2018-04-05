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«Абрамскапут» может поделиться своей пушкой с «Арматой»
Старший брат российской «Арматы» – объект 195 (т-95), получивший прозвище «Абрамскапут», Объект до сих пор представляет интерес для военных специалистов своим мощным 152-мм орудием 2А83, пишет Вестник Мордовии.
Эта пушка превосходит всё что, имеется или будет создано в ближайшее время в иностранных армиях. Кстати, свое прозвище танк получил именно из-за пушки.
«В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд», – говорится в материале Льва Романова.
При этом цель поражалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить российскую машину.
Неудивительно, что в последнее время всё можно услышать мнения о том, что на новые модификации «Арматы» необходимо установить 152-мм пушку. Военные эксперты полагают, что это вполне решаемая задача – на то она и модульная платформа.
«С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск», – заключает автор.
Эта пушка превосходит всё что, имеется или будет создано в ближайшее время в иностранных армиях. Кстати, свое прозвище танк получил именно из-за пушки.
«В самом деле, в случае танковой дуэли не только американский танк, но и любая другая западная машина, после попадания в нее уникального бронебойно-подкалиберного снаряда, гарантированно превращалась в металлолом. К тому же в боекомплект еще входят не имеющие аналогов управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд», – говорится в материале Льва Романова.
При этом цель поражалась бы еще до того, как противник подойдет на расстояние, с которого сможет заметить российскую машину.
Неудивительно, что в последнее время всё можно услышать мнения о том, что на новые модификации «Арматы» необходимо установить 152-мм пушку. Военные эксперты полагают, что это вполне решаемая задача – на то она и модульная платформа.
«С новым прицельным комплексом, в который, по всей видимости, придется вводить и радиолокационный канал, танк будет настоящим ужасом для любых потенциальных агрессоров. В результате Т-14 и его модификация с более мощным орудием на десятилетия составят основу российских танковых войск», – заключает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004
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