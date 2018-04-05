Кедми: В Лондоне сидит настоящее ничтожество

Израильский военно-политический эксперт, экс-глава специальной службы "Натив" Яков Кедми считает, что западная политическая элита деградирует с невероятной скоростью.



В США президентом избрали кандидата-демагога Дональда Трампа, у которого все слова расходятся с действиями. В то же время, альтернативой ему была Хиллари Клинтон, у которой столько грехов, что хватило бы на несколько поколений. Ну а нынешний глава британского МИДа, который, как считает Кедми, является полным ничтожеством, только подтверждает мнение эксперта о деградации политической системы Запада.



Ситуация вокруг отравления Скрипаля лишний раз доказывает, до какого низкого уровня пали как западными политики, так и их спецслужбы. Обвинения против России выстроены на подозрениях. При этом, против нашей страны уже приняты "карательные" меры – высланы российские дипломаты.





По мнению израильского эксперта, России нужно перестать питать иллюзии о благоразумии Запада.









