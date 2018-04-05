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Российский «Горец» завоевывает свое место на международном рынке
Специальный бронеавтомобиль «Горец-М» был непременным участником различных военных выставок, проводившихся на территории РФ, и каждый раз машина привлекала к себе внимание представителей силовых структур, пишет Вестник Мордовии.
Создатели «Горца» постоянно совершенствуют свое детище. Так машина выглядела на форуме «Армия-2015».
А так – на форуме «Армия-2016».
Бронеавтомобиль имеет 5 класс защиты и обеспечивает безопасность личного состава от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств.
Отмечается, что «броня выдерживает попадание 7,62-мм стальных нетермоупрочненных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ и термоупрочненных автомата АКМ, а также взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем». Личный состав размещается в креслах, способных снижать последствия подрывов.
Вес бронеавтомобиля – около 12 т, максимальная скорость – 100 км/час, вместимость – до 10 человек.
Недавно партию таких броневиков закупил Ирак. Кроме того, автомобилем заинтересовались силовые ведомства Мексики, где «Горец-М» проходил сложные испытания.
Создатели «Горца» постоянно совершенствуют свое детище. Так машина выглядела на форуме «Армия-2015».
А так – на форуме «Армия-2016».
Бронеавтомобиль имеет 5 класс защиты и обеспечивает безопасность личного состава от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств.
Отмечается, что «броня выдерживает попадание 7,62-мм стальных нетермоупрочненных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ и термоупрочненных автомата АКМ, а также взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем». Личный состав размещается в креслах, способных снижать последствия подрывов.
Вес бронеавтомобиля – около 12 т, максимальная скорость – 100 км/час, вместимость – до 10 человек.
Недавно партию таких броневиков закупил Ирак. Кроме того, автомобилем заинтересовались силовые ведомства Мексики, где «Горец-М» проходил сложные испытания.
Использованы фотографии: "Вестник Мордовии", "Tactical cell"
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