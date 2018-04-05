19:45 05 апреля
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Российский «Горец» завоевывает свое место на международном рынке

Специальный бронеавтомобиль «Горец-М» был непременным участником различных военных выставок, проводившихся на территории РФ, и каждый раз машина привлекала к себе внимание представителей силовых структур, пишет Вестник Мордовии.


Создатели «Горца» постоянно совершенствуют свое детище. Так машина выглядела на форуме «Армия-2015».

Российский «Горец» завоевывает свое место на международном рынке



А так – на форуме «Армия-2016».




Бронеавтомобиль имеет 5 класс защиты и обеспечивает безопасность личного состава от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств.

Отмечается, что «броня выдерживает попадание 7,62-мм стальных нетермоупрочненных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ и термоупрочненных автомата АКМ, а также взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем». Личный состав размещается в креслах, способных снижать последствия подрывов.

Вес бронеавтомобиля – около 12 т, максимальная скорость – 100 км/час, вместимость – до 10 человек.



Недавно партию таких броневиков закупил Ирак. Кроме того, автомобилем заинтересовались силовые ведомства Мексики, где «Горец-М» проходил сложные испытания.

Использованы фотографии: "Вестник Мордовии", "Tactical cell"
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Комментарии 7

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 15:29
    Один из многих МРАПОвских клонов. Все таки не военная это машина, а полицейская или ССОшная
    Damm
  2. Xroft (Ivan) Сегодня, 15:33
    уже писали что 2кг взрывчатки это крайне мало для современных МРАП....
    Xroft
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:35
    Как всегда, высокий как минорет, и тяжелый как три слона! Хорошо, хоть в бой на нем не пойдут! А то гореть будет за милую душу! Вот зачем у нас плодят многообразие однообразных броневагонов, иначе не назовешь эти полицейские колокольни на колесах? ?? belay
    Геркулесыч
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:48
      Ну вот продали же на экспорт и ладно. А для внутреннего использования, да, уже с избытком.
      Хагалаз
    2. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:26
      Ну а так то лучше гореть в тентованном не бронированном УРАЛ-375 :))))
      cast iron
  4. san4es Сегодня, 15:39
    автомобилем заинтересовались силовые ведомства Мексики, где «Горец-М» проходил сложные испытания.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ Колесная формула 4 x 4 Масса перевозимого груза, кг 1000 Масса снаряженного автомобиля, кг 10900 Полная масса автомобиля, кг 11900 Двигатель (модель) КАМАЗ 740.31 -240 Cummins ISB6. 7 250 Мощность двигателя кВт(л.с) 176 (240) 183(250) Аккумуляторная батарея 6СТ-190 - Максимальная скорость движения, км/час 90 100 Вместимость топливных баков, л 170+125 Контрольный расход топлива, л/100 км 25 23 Запас хода по контрольному расходу топлива, км 1150 1250 Шины, модель 425/85R21 Кама-1260, 390/95 R20 Кама-Урал 430 Глубина преодолеваемого брода, м 1.75 Угол преодолеваемого подъема, град. 40 Ширина преодолеваемого рва. м 0,6 Внешний габаритный радиус поворота, м 10,6 Ресурс автомобиля, км 250000 Количество размещаемого личного состава, чел 10
    Источник: http://bastion-opk.ru/gorec-m/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko hi
    san4es
  5. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:42
    Все таки культура проектирования в 50-60-е годы была лучше. Взять к примеру БТР40 или БТР152. Они и компактнее намного и ниже, и по весу меньше при схожих защитных характеристиках. Ничего лишнего. Сейчас же какие то дома на колесах создают с весом фуры. Благо современные ДВС позволяют. А раньше плясали от тех маломощных ДВС которые были в наличии. Отсюда и культура проектирования.
    cast iron
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