Американский орденоносец пообещал Киеву снайперское оружие. Но потом...

Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии

Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов, сообщил украинский "орденоносец", сенатор от штата Огайо Роб Портман на пресс-конференции в Киеве.По его словам, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.- сказал Портман.В ходе своего выступления Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.Ранее на "Военном Обозрении" была опубликована новость о том, что президент Украины Петр Порошенко наградил Роба Портмана орденом «За заслуги» перед Украиной III степени.