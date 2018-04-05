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Американский орденоносец пообещал Киеву снайперское оружие. Но потом...
Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов, сообщил украинский "орденоносец", сенатор от штата Огайо Роб Портман на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.
В ходе своего выступления Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.
Ранее на "Военном Обозрении" была опубликована новость о том, что президент Украины Петр Порошенко наградил Роба Портмана орденом «За заслуги» перед Украиной III степени.
По его словам, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.
Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии- сказал Портман.
В ходе своего выступления Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.
Ранее на "Военном Обозрении" была опубликована новость о том, что президент Украины Петр Порошенко наградил Роба Портмана орденом «За заслуги» перед Украиной III степени.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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