19:41 05 апреля
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Американский орденоносец пообещал Киеву снайперское оружие. Но потом...

Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов, сообщил украинский "орденоносец", сенатор от штата Огайо Роб Портман на пресс-конференции в Киеве.

Американский орденоносец пообещал Киеву снайперское оружие. Но потом...


По его словам, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.


Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии
- сказал Портман.

В ходе своего выступления Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Ранее на "Военном Обозрении" была опубликована новость о том, что президент Украины Петр Порошенко наградил Роба Портмана орденом «За заслуги» перед Украиной III степени.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 15:37
    Приблизилась к стандартам НАТО , перевод на русский: стала ограниченно боеспособной
    Damm
    1. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 15:47
      Приблизилась к стандартам НАТО

      Доктор Бармалей
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:38
    Дайте им снайперские винтовки с рассверленными стволами, и сточенными бойками, если вы точно хотите мира вна укроине.
    Геркулесыч
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:43
      Это шутка? Или правда о них такого хорошего мнения?
      rocket757
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:07
      Цитата: Геркулесыч
      Дайте им снайперские винтовки с рассверленными стволами, и сточенными бойками,

      Но мушку по-крупнее, и забить им сзади кувалдой по самые гланды, чтобы голова не качалась.
      К-50
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:42
    а он заявил о стандартах нато до или после награждения орденом ? laughing
    Heterocapsa
    1. Татьяна Сегодня, 16:32
      Цитата: Heterocapsa
      а он заявил о стандартах нато до или после награждения орденом ? laughing

      Ха! На старую сухую "ёлку" в Украине "игрушку" повесили - вот он ею и "зазвенел"!
      Правда, Портман при этом в обмен потребовал от Порошенко закончить в Украине с коррупцией!
      Порошенко на это скромно промолчал.wassat
      Татьяна
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:43
    Надо сразу было три степени вручать и поцеловать в пятую точку, может и ещё что-нибудь обломилась.
    ul_vitalii
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:44
    Лучше бы им гробов подкинули
    Дормидонт
  6. Романенко (Сергей) Сегодня, 15:56
    Цитата: "Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами...."
    Вот удивился наверное.
    Увы продолжение последует независимо от действий Пин-до_стана, тут вопрос принципиальный и Запад не поможет, как не помог еще никому, начиная с Бендера.
    Романенко
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:57
    Но потом...

    опять морковка...
    Masya Masya
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:05
    Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами.

    Жаль, мразь, что тебя там не подстрелили. sad angry
    Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов

    Наверное щиты римских легионеров, чтобы непробиваемую черепаху строить. yes
    К-50
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:43
    Цитата: Masya Masya
    Но потом...

    опять морковка...

    Ураган70
  10. BAI Сегодня, 16:46
    Они же (Украина) только что кричали, что их ослепили лазерными лучами на границе с ЛДНР. Что это не гуманно. Теперь решили сами приобрести?
    BAI
  11. assa67 (андрей) Сегодня, 16:52
    как понесло гражданина после вручения медальки...или с петрушей на грудь принял?
    assa67
  12. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 17:42
    украинская армия приблизилась к стандартам НАТО
    Только по-моему сзади - что лизать в правильном месте.......
    Ingvar0401
  13. Ecilop (Алексей) Сегодня, 18:08
    Самая лучшая защита от снайперов это: чемодан, вокзал, ..... Все остальное от лукавого.
    Ecilop
  14. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:00
    Милошевича опять вспомнил с его пророческими словами "Не верьте славяне этим собакам..!"
    МИХАН
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