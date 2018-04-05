19:41 05 апреля
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Для очистки острова Врангеля сформирован сводный экологический отряд

Завершено формирование сводного экологического отряда, который в текущем году продолжит работы на острове Врангеля, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Для очистки острова Врангеля сформирован сводный экологический отряд


Численный состав подразделения в сравнении с прошлым годом увеличен на 30 %. Работы на острове начнутся в июне и продлятся до конца октября.


В текущем году на острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек общей массой более 320 тонн. Помимо этого для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году,
говорится в релизе.

Также планируется провести рекультивацию около 5-ти гектаров земли, очищенной от различного мусора.



Сообщается, что «для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КамАЗ, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары».

Кроме того, на остров будут перевезены два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ, Сергей Горшков
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:17
    Хоть сейчас взялись за экологию! И к сожалению, пока что только армия! А гражданские институты спят сладким сном belay .Так ведь и страну проспать можно! !!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 16:21
      После очистки острова скорее всего будут воссоздавать аэродром , а может и военную базу расквартируют , место подходящее .
      Spartanez300
  2. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:18
    Всем миром будем чистить безлюдный остров, при этом свалки возле крупных городов как росли так и будут расти дальше под сказочки о строительстве мусороперерабатывающих заводов.
    cast iron
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:33
      Цитата: cast iron
      Всем миром будем чистить безлюдный остров...

      Ну, надо же с чего-то начинать laughing
      Голован Джек
      1. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:47
        Да да, начинать нужно именно с безлюдных островов. Когда острова очистят, то можно переселить на них русских из Москвы и Петербурга, чтобы гости, не имеющие национальности, уже окончательно прописались на новом месте. А то русские под ногами мешают базаробизнес делать.
        cast iron
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:51
          Цитата: cast iron
          ... начинать нужно именно...

          Расскажите лучше про герметичный танк.
          Все, что Вы пишете здесь, к сожалению - ни о чем и легко предсказуемо... а потому скучно request
          Голован Джек
          1. cast iron (cast iron) Сегодня, 17:03
            При чем тут герметичный танк?

            Можно подумать вы здесь пишете исключительно полезные и прикладные комментарии)))))
            cast iron
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:21
      Цитата: cast iron
      Всем миром будем чистить безлюдный остров, при этом свалки возле крупных городов как росли так и будут расти дальше под сказочки о строительстве мусороперерабатывающих заводов.

      При желании на каждую позитивную информацию можно найти какой то негатив. И это желание у Вас похоже просто не преодолимое. А по делу, чистят и хоро. На что средств хватает и возможностей. А ликвидация свалок возле городов - проблема по серьезней.
      Да, и насчет "всем миром" Вы явно преувеличили. Для эффекта, понимаю.
      Хагалаз
      1. cast iron (cast iron) Сегодня, 17:24
        При желании можно 30 лет закрывать глаза на то, что живешь в мире, описанном в сказках "Чипполино" и "Незнайка на Луне".
        cast iron
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:40
          30? Да Бог с Вами! Гораздо больше. Просто у нас одна сказка перетекает в другую.
          Хагалаз
  3. Комментарий был удален.
  4. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:20
    Загадить все, потом отряды создавать, когда не петух уже клюет, а дятел долбит, прямо в лобешник, это мы конечно можем. Это проще, чем мусоропереработкой заниматься! Если вдуматься, то не только острову это не обходимо, а всей России! Полиэтиленом и пластиком столько земли загублено...да и прочим .......
    Ураган70
    1. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:47
      За кого голосуете, то и получаете. Не нойте.
      cast iron
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 18:14
        Вы извините конечно, что встроился в не в свлй диалог, но с моим он все ж перекликается. Как по мне, так ноете тут как раз Вы и только Вы. За кого голосуете это Вы, я извиняюсь, кого имеете ввиду wink ? Вот свалку " выше крыши" возле своего города я вижу уже лет сорок, а это СССР. Да и Арктику зас....ли в те же времена. В те времена мы тоже голосовали....
        Хагалаз
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:34
    Это очень хорошо, что взялись за очистку Арктики. Только нужно этот "сводный экологический отряд" держать под жестким контролем, иначе могут утилизировать бочку - записать пять.
    P.S. Кстати, не указали к какому ведомству приписан этот отряд? Не дай Бог, к "Чубайсу", какому нибудь.
    Piramidon
  6. Damm (Владислав) Сегодня, 16:36
    Слово экологический откровенно напрягает. Очень уж экологи и зеленые это название скомпрометировали.
    Damm
  7. Ecilop (Алексей) Сегодня, 18:02
    При цене чермета руб 10 за кг как то напрягает новость прибыль от которой будет 3.2 млн руб, а затраты, кхе, думаю на порядок больше. Дело конечно хорошее, но так ли уж крайне необходимо именно сей час?
    Ecilop
  8. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:06
    Пора наводить порядок на территории России и не только во власти..
    А Север это один из опасных направлений удара вражеского..Много там всего накопилось ! А в чистоте и порядке служить приятней будет.Молодцы!
    МИХАН
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 19:36
    Пока они там мыслят корпоративно, тут чисто отряды рулят. Умоетесь еще своей кровушкой недоношенные.
    gippernano
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