Для очистки острова Врангеля сформирован сводный экологический отряд

В текущем году на острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек общей массой более 320 тонн. Помимо этого для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году,

Завершено формирование сводного экологического отряда, который в текущем году продолжит работы на острове Врангеля, сообщает пресс-служба Восточного округа.Численный состав подразделения в сравнении с прошлым годом увеличен на 30 %. Работы на острове начнутся в июне и продлятся до конца октября.говорится в релизе.Также планируется провести рекультивацию около 5-ти гектаров земли, очищенной от различного мусора.Сообщается, что «для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КамАЗ, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары».Кроме того, на остров будут перевезены два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250.Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.