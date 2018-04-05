Немецкий политик назвал Британию мафиозным государством

Я думаю, мы могли бы назвать такое государство мафиозным, поскольку то, как ведёт себя правительство Великобритании в уголовном деле по отношению к другой стране, противоречит всем европейским и международным правилам и нормам.

Бывший статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер дал характеристику Соединённому королевству, в том числе и в связи с британской истерией по делу об отравлении Скрипалей. Вилли Виммер, который в своё время занимал должность и заместителя председателя ПАСЕ, в интервью телеканалу Russia Today назвал Британию мошенническим и мафиозным государством.Из заявления немецкого политика:По словам Виммера, британское правительство эксплуатирует европейскую и евроатлантическую солидарность в своих целях. Экс-замглавы Парламентской ассамблеи Совета Европы дал понять, что такой подход со стороны Британии неприемлем, однако Лондон продолжает считать, что все должны ему верить на слово.Это очередной пример того, что большинство европейских политиков "прозревают" лишь после того, как переходят в разряд бывших.Напомним, что отравленная, как утверждают в правительстве Терезы Мэй, боевым нервнопаралитическим газом «Новичок», Юлия Скрипаль не только пришла в себя, но и несколько минут поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой. По словам Юлии Скрипаль, никаких необратимых процесс нет, чувствует она себя нормально.