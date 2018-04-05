19:40 05 апреля
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Немецкий политик назвал Британию мафиозным государством

Бывший статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер дал характеристику Соединённому королевству, в том числе и в связи с британской истерией по делу об отравлении Скрипалей. Вилли Виммер, который в своё время занимал должность и заместителя председателя ПАСЕ, в интервью телеканалу Russia Today назвал Британию мошенническим и мафиозным государством.

Из заявления немецкого политика:
Я думаю, мы могли бы назвать такое государство мафиозным, поскольку то, как ведёт себя правительство Великобритании в уголовном деле по отношению к другой стране, противоречит всем европейским и международным правилам и нормам.


Немецкий политик назвал Британию мафиозным государством



По словам Виммера, британское правительство эксплуатирует европейскую и евроатлантическую солидарность в своих целях. Экс-замглавы Парламентской ассамблеи Совета Европы дал понять, что такой подход со стороны Британии неприемлем, однако Лондон продолжает считать, что все должны ему верить на слово.

Это очередной пример того, что большинство европейских политиков "прозревают" лишь после того, как переходят в разряд бывших.

Напомним, что отравленная, как утверждают в правительстве Терезы Мэй, боевым нервнопаралитическим газом «Новичок», Юлия Скрипаль не только пришла в себя, но и несколько минут поговорила по телефону со своей двоюродной сестрой. По словам Юлии Скрипаль, никаких необратимых процесс нет, чувствует она себя нормально.


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Комментарии 22

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:56
    Ну сколько можно! Заявления Экс - бывших и т.д. НЕ СЧИТАЮТСЯ официальными. Хватит вестись на чьи-то приватные думки.
    Серж Горелый
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 16:04
      Интересно что скажет Юлия Скрипаль по поводу их якобы отравления , скорее всего сначала будет репетиция интервью в МИ-6 .
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 16:12
        Цитата: Серж Горелый
        Ну сколько можно! Заявления Экс - бывших и т.д. НЕ СЧИТАЮТСЯ официальными. Хватит вестись на чьи-то приватные думки.

        Вы не правы! Это информационный фронт! Поле информационного боя не только нельзя оставлять, но и надо переходить в наступление, чтобы враг не заходил за красную черту.

        А повторение - это не просто МАТЬ УЧЕНИЯ, а ещё и "бомбандировка" закрепившейся в мозгах у населения неприятеля старой враждебной о стране-жертве информации!
        Татьяна
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:39
        Цитата: Spartanez300
        Интересно что скажет Юлия Скрипаль по поводу их якобы отравления , скорее всего сначала будет репетиция интервью в МИ-6 .

        А если с МИ-6 у неё не сложится , то она может внезапно .. покончить с собой , например .
        DMB_95
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 16:42
          Этот вариант тоже не исключение , могут проставиться как на внезапное осложнение после отравления .
          Spartanez300
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 17:23
            Цитата: DMB_95
            А если с МИ-6 у неё не сложится , то она может внезапно .. покончить с собой , например .

            Цитата: Spartanez300
            Этот вариант тоже не исключение , могут проставиться как на внезапное осложнение после отравления .


            То есть, они там не под наблюдением, или например, камеры сломаются ...
            bulvas
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:39
        Цитата: Spartanez300
        Интересно что скажет Юлия Скрипаль по поводу их якобы отравления ,

        LSA57
        1. reservist (Алексей) Сегодня, 18:03
          это была операция прикрытия ...
          на самом деле "новичок" спрятали в банке с хреном
          reservist
      4. Комментарий был удален.
      5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:57
        Цитата: Spartanez300
        Интересно что скажет Юлия Скрипаль по поводу их якобы отравления ,

        Не покупайте гречу в лондонских маркетах. fellow
        vovanpain
        1. reservist (Алексей) Сегодня, 17:36
          так вроде нет у них там гречки (за такой "экзотикой" нужно тащиться в иммигрантские магазины), местные овсянку предпочитают ...
          reservist
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 19:34
      Об чем и речь. Воров назвал ворами. Великий естествонаблюдатель)))))))))))))
      gippernano
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:57
    Все они выкормыши из общеевропейского корыта.
    ul_vitalii
  3. kot28.ru Сегодня, 16:01
    А англичанка когда нибудь была другой???
    kot28.ru
  4. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:07
    Лестничная дипломатия ни к чему хорошему не приведет. А заявлениям немцев я, например, верю еще меньше, чем заявлениям британцев. Не хватало еще, чтобы Россия снова вступила в споры между европейскими государствами. К чему это приводило в XX веке многие еще помнят или читали в учебниках по истории.
    1536
  5. prior (Влад) Сегодня, 16:11
    Англичане! Как можно доверять страну никогда не рожавшей, бесноватой климатичке !
    Обгадила она вас с ног до головы. Увы.
    prior
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:19
    Очередной бывший! А те кто сейчас у власти, позорно молчат! Так всю свою жизнишку бональными трусами и просуществуют.
    Геркулесыч
  7. лысова (владимир) Сегодня, 16:44
    Точно подметил " прозревают " - потом. когда от них уже ни чего не зависит. Перевёртыши.
    лысова
  8. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:06
    Англосаксы во все времена были пиратами и грабителями мировыми на своем острове..Сколько крови они пролили лично, а сколько стравили народов ради золота и власти..
    МИХАН
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:05
      у них до сих пор много домов торговых работает и процветает построеных за деньги которые были добыты на угнетании индийцев которые вынуждены были выращивать опиум для англичан а те в свобю очередь потом эту наркоту везли в китай население которого скуривалось и деградировало..Опиумные английские клипперы проворные кораблики торговцы смертью сновали туда сюда делая огромные бабки.Пока мы наполена колпАшили они угнетали два госудаарства и наживались по полной.
      Heterocapsa
  9. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:15
    Самое жёсткое что может быть.Вот такой сценарий.Пока Юля (допустим) находилась без сознания.Мед персонал скотленд ярда путём манипуляций над телом заложил некую медицинскую скрытую фигню которая убивает не сразу а скажем через месяц.Потом они молча отправляют её на родину в Россию.И там она первое время живёт и всё нормально и потом резкое ухудшение и смерть.И вот тогда это будет реальная подстава.Это конечно фантастично всё,но как вариант.Тогда сам факт смерти в россии супер-мега доказательств для половины мира которая даже перепост в твиттере воспринимает на веру.
    Heterocapsa
  10. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:33
    "Газ" NowWeChoke конечно же российский. Именно поэтому так и назван. Чтоб англоушам было говорящим
    Beltasir Matyagu
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:33
    За эту "Дезу" скоро выгонят Терезу. yes
    Ныробский
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