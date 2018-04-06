Двадцать лет от прототипа до серии: бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Как известно, процесс создания новых образцов военной и специальной техники отличается определенной сложностью, и потому требует времени. На разработку проекта, строительство и испытания опытных образцов и последующее развертывание серийного производства может уйти несколько лет. Однако в некоторых случаях возможны серьезные отклонения от желаемого графика и весьма неприятные «рекорды». Так, работы по «новому» украинскому проекту бронированной ремонтно-эвакуационной машины под названием «Атлет» продолжаются уже не первое десятилетие, и только теперь промышленности удалось построить первые серийные образцы.
4 апреля президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал о новейшем достижении украинской оборонной промышленности. Государственный концерн «Укроборонпром» запустил серийное производство БРЭМ «Атлет». По словам П. Порошенко, такая техника должна обеспечить правильное обслуживание боевых бронированных машин, и тем самым повысить боеспособность армии. Кроме того, президент отметил высокий экспортный потенциал новой разработки.
Вскоре свое официальное сообщение о ремонтно-эвакуационном «Атлете» опубликовал концерн «Укроборонпром». В этой новости указывались основные технические и эксплуатационные особенности бронемашины, некоторые ее характеристики и т.д. Кроме того, опять была затронута тема возможных поставок своей армии и вооруженным силам зарубежных государств. К сообщению прилагались фотографии и демонстрационный видеоролик, снятый во время недавних испытаний.
Очередная разработка украинской оборонной промышленности была поставлена в серию, и это могло бы стать поводом для похвалы. Однако ситуация выглядит достаточно сложно и фактически не оставляет поводов для оптимизма. Чтобы понять все причины этого, необходимо вспомнить историю проекта.
Вскоре после распада Советского Союза теперь уже независимая Украина запустила несколько собственных проектов модернизации существующей бронетехники. В частности, на основе танка Т-80УД специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова создали новую машину Т-84. Вскоре появился еще один проект – Т-84У «Оплот». Предполагалось, что шасси последнего может стать основой для техники новых типов. Вместе с другими образцами было решено разработать унифицированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
По известным данным, разработка БРЭМ нового типа началась в середине девяностых годов прошлого века. Проект носил рабочее обозначение «Объект 478БП». Также проекту присвоили название БРЭМ-84, указывавшее на класс техники и базовый образец, и имя «Атлет». В последних сообщениях ремонтно-эвакуационную машину называют только по последнему имени.
В 1997 году харьковские танкостроители изготовили первый опытный образец новой БРЭМ. Вскоре стартовали испытания, которые, однако, заняли достаточно много времени. В перерыве между этапами проверок состоялась первая публичная демонстрация прототипа, площадкой для которой стала малазийская выставка DSA-2000. Затем испытания, доработки и доводка продолжились, и на них ушло еще несколько лет.
Только в 2007 году украинские официальные источники сообщили о старте государственных испытаний «Атлета». По результатам этого этапа проверок машина могла поступить на вооружение. Итоги испытаний были признаны удовлетворительными, и БРЭМ-84 получила рекомендацию к принятию на вооружение. В ноябре 2008 года украинское командование издало приказ о постановке машины на вооружение, а кроме того, стало планировать будущие закупки серийной техники.
Новая ремонтно-эвакуационная машина изначально рассматривалась в качестве возможного экспортного продукта. Харьковские специалисты понимали, что украинская армия имеет ограниченные финансовые возможности, и потому не сможет приобретать большое число танков или вспомогательной техники на их базе. Как следствие, «Атлет» вскоре после своего появления попал в список изделий, подлежащих продаже третьим странам. До определенного времени БРЭМ-84, равно как и иные украинские разработки, не имела никаких успехов на международном рынке.
Впрочем, ситуация изменилась и «Атлет» смог стать предметом реального контракта. 1 сентября 2011 года организация «Укрспецэкспорт» и вооруженные силы Таиланда подписали крупный контракт на поставку нескольких десятков единиц бронетехники. В соответствии с этим документом, Украина должна была построить и передать заказчику 49 основных танков БМ «Оплот-Т» и 2 ремонтно-эвакуационные машины «Атлет». За сборку танков отвечал харьковский Завод им. В.А. Малышева, тогда как изготовителем БРЭМ в контракте значилось ХКБМ им. Морозова.
Контракт предусматривал передачу первой партии техники уже в конце 2012 года. Оба «Атлета» должны были отправиться в Таиланд в составе последней четвертой партии не позднее осени 2014-го. Тем не менее, как известно, украинская промышленность достаточно быстро сорвала утвержденный график. Первая партия танков «Оплот-Т» дошла до заказчика только в начале 2014 года, и к настоящему времени тайские военные получили лишь 36 бронемашин из 51 заказанных. Последняя партия техники, включающая две БРЭМ-84, должна отправиться заказчику в этом году.
Имеющиеся сведения позволяют сделать любопытный вывод о недавно анонсированном начале серийного производства машин «Атлет». Похоже, что выпуск такой техники начат именно в связи с зарубежным заказом. При этом имеют место более чем примечательные объемы производства – целых две единицы. Мало того, единственным на данный момент заказчиком оказывается зарубежная армия.
Два серийных образца в этом году уедут в Таиланд, и после этого будущее проекта «Атлет» оказывается неопределенным. С конца прошлого десятилетия военное и политическое руководство Украины неоднократно говорило о необходимости заказа БРЭМ нового типа, способных положительно повлиять на потенциал бронетанковых частей. Однако такие разговоры до сих пор ни к чему не привели. Заказ на выпуск техники для собственной армии отсутствует, а его скорое появление выглядит не слишком вероятным.
По известным данным, к настоящему времени Харьковское КБ по машиностроению построило не более трех единиц БРЭМ-84 «Атлет». Первая машина этого типа, именовавшаяся демонстрационным образцом, была собрана еще в 1997 году и предназначалась для испытаний. Кроме того, ее неоднократно показывали на различных выставках в поисках новых заказчиков. В 2014 году эта машина была передана факультету военной подготовки Харьковского политехнического университета. Бывший опытный образец теперь служит учебным пособием.
Не так давно, буквально в последние недели, харьковские специалисты построили две новые машины «Атлет», являющиеся первыми серийными образцами своего типа. Эта техника прошла необходимые проверки и в обозримом будущем отправится к зарубежному заказчику.
С точки зрения архитектуры, облика и оснащения украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет» представляет собой типичный образец своего класса. В качестве основы для нее было взято шасси основного боевого танка Т-84У. Известным доработкам подверглись корпус и состав бортового оборудования. Все эти изменения конструкции позволили установить на машину специальное оснащение, предназначенное для работы с поврежденной иной техникой. Разработчик утверждает, что «Атлет» может самостоятельно осуществлять любой ремонт бронемашин в полевых условиях.
В новом проекте самым серьезным доработкам подвергся корпус танкового шасси. Для получения правильной эргономики его лобовая часть получила надстройку-рубку с рабочим местом водителя. У левого борта располагается длинный коробчатый кожух, вмещающий часть оборудования и инструментов. Вдоль правого борта, на надгусеничной полке, в транспортном положении укладывается стрела подъемного крана.
Несмотря на перестройку корпуса, общая компоновка остается прежней. В передней части машины сохраняется обитаемый отсек, тогда как корма предназначается для монтажа силовой установки и трансмиссии. В центре корпуса, на месте бывшего боевого отделения, теперь помещается т.н. машинное отделение. «Атлет» комплектуется дизельным двигателем 6ДТ-2 мощностью 1200 л.с. При помощи механической трансмиссии мощность передается на задние ведущие колеса. Ходовая часть без изменений заимствована у танка Т-84У и включает по шесть опорных катков малого диаметра с торсионной подвеской на каждом борту. Основной двигатель дополнен вспомогательной силовой установкой типа Д-120 мощностью 30 л.с.
По составу целевого оборудования БРЭМ-84 похожа на другие машины своего класса. В лобовой части корпуса смонтирован широкий сошник по типу бульдозерного отвала с гидравлическим приводом, используемый для земляных работ или в качестве дополнительного упора. На правом борту имеется крановая установка с дистанционным управлением, показывающая грузоподъемность до 25 т. Изменяя высоту и вылет стрелы, оператор может решать различные задачи. Прежде всего, кран предназначается для перемещения крупных и тяжелых узлов и агрегатов, таких как двигатели.
Одной из главных задач «Атлета» является эвакуация поврежденных боевых машин. Для этого он оснащается двумя лебедками. Основная развивает тяговое усилие до 250 кН (до 750 кН с полиспастом). Такие характеристики достаточны для работы с любой современной бронетехникой, в том числе с основными танками соответствующей массы. Выдача троса осуществляется через лючок в лобовом листе корпуса. При вытягивании техники сошник упирается в грунт и служит дополнительной опорой. Вспомогательная лебедка показывает усилие до 900 кг. Для буксировки поврежденного объекта могут использоваться как металлические тросы достаточной прочности, так и жесткие штанги. Заявлена возможность буксировки танка со скоростью 25 км/ч.
Для перевозки ЗИП и разнообразных грузов машина имеет несколько коробов и грузовую платформу. Несколько подобных коробов располагаются внутри крупного левого кожуха на надгусеничной полке. Также предусматривается несколько иных объемов для хранения. На корме корпуса, над моторно-трансмиссионным отделением, помещается плоская площадка для перевозки сравнительно крупных грузов. Грузоподъемность машины – 1,5 т.
«Атлет» предназначается для работы на переднем крае и потому имеет оружие для самозащиты. Командирский люк оснащен открытой пулеметной установкой с ручными приводами, несущей крупнокалиберный пулемет НСВТ. Рядом с опорно-поворотным устройством крана находится блок дымовых гранатометов.
Экипаж «Атлета» состоит из трех человек. За эксплуатацию техники и специального оснащения отвечают механик-водитель, командир и слесарь-специалист. Во время движения они располагаются на собственных местах в обитаемом отсеке корпуса, доступ к которым обеспечивается собственными люками в крыше. Люки оснащены смотровыми приборами. Во время эвакуации или ремонта поврежденной техники экипаж может покидать свою машину для тех или иных работ.
Основываясь на конструкции существующей боевой машины, БРЭМ-84 имеет схожие габаритные и весовые показатели. Общая длина не превышает 8,9 м при ширине около 3,5 м и высоте 2,74 м. Боевая масса – 46 т. Машина развивает на шоссе скорость до 60 км/ч и имеет запас хода 450 км. Без подготовки преодолевается брод глубиной до 1,8 м. Возможно применение оборудования для подводного вождения.
Насколько известно, на данный момент существует не более трех бронированных ремонтно-эвакуационных машин типа «Атлет». Одна из них являлась опытным образцом, а две другие должны быть переданы армии Таиланда. Появятся ли в будущем новые представители этого проекта – неизвестно. При этом есть все основания для негативных прогнозов. Заказ от украинской армии возможен, но не слишком вероятен. БРЭМ-84 была официально принята на вооружение еще десять лет назад, но за это время министерство обороны Украины, регулярно говорившее о необходимости такой техники, не заказало ни одной серийной машины. Вряд ли стоит ожидать, что в будущем такая ситуация изменится.
Экспортные перспективы проекта тоже не дают повода для оптимизма. По ряду причин, международный рынок ремонтно-эвакуационных машин имеет ограниченные объемы, и потому далеко не каждое предложение производителя может найти своего заказчика. Кроме того, на потенциале «Атлета» негативно скажутся известные проблемы со сроками выполнения заказов. Две такие машины, презентованные только сейчас, должны были добраться до Таиланда не позднее 2015 года. Какая страна захочет иметь дело со столь «надежным» поставщиком – большой вопрос.
После двух десятилетий ожидания и неопределенности бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет» все же дошла до серийного производства, пусть даже и в самых малых количествах. Тем не менее, на фоне некоторых других украинских проектов и это можно считать успехом. Так что оглашение новостей на самом высоком уровне, вплоть до президента, вполне оправдано. Особенно если помнить, что даже такой успех может никогда не повториться.
По материалам сайтов:
https://facebook.com/petroporoshenko/
http://ukroboronprom.com.ua/
http://morozov.com.ua/ru/
http://armor.kiev.ua/
https://bmpd.livejournal.com/
4 апреля президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал о новейшем достижении украинской оборонной промышленности. Государственный концерн «Укроборонпром» запустил серийное производство БРЭМ «Атлет». По словам П. Порошенко, такая техника должна обеспечить правильное обслуживание боевых бронированных машин, и тем самым повысить боеспособность армии. Кроме того, президент отметил высокий экспортный потенциал новой разработки.
Вскоре свое официальное сообщение о ремонтно-эвакуационном «Атлете» опубликовал концерн «Укроборонпром». В этой новости указывались основные технические и эксплуатационные особенности бронемашины, некоторые ее характеристики и т.д. Кроме того, опять была затронута тема возможных поставок своей армии и вооруженным силам зарубежных государств. К сообщению прилагались фотографии и демонстрационный видеоролик, снятый во время недавних испытаний.
Очередная разработка украинской оборонной промышленности была поставлена в серию, и это могло бы стать поводом для похвалы. Однако ситуация выглядит достаточно сложно и фактически не оставляет поводов для оптимизма. Чтобы понять все причины этого, необходимо вспомнить историю проекта.
Вскоре после распада Советского Союза теперь уже независимая Украина запустила несколько собственных проектов модернизации существующей бронетехники. В частности, на основе танка Т-80УД специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова создали новую машину Т-84. Вскоре появился еще один проект – Т-84У «Оплот». Предполагалось, что шасси последнего может стать основой для техники новых типов. Вместе с другими образцами было решено разработать унифицированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
По известным данным, разработка БРЭМ нового типа началась в середине девяностых годов прошлого века. Проект носил рабочее обозначение «Объект 478БП». Также проекту присвоили название БРЭМ-84, указывавшее на класс техники и базовый образец, и имя «Атлет». В последних сообщениях ремонтно-эвакуационную машину называют только по последнему имени.
В 1997 году харьковские танкостроители изготовили первый опытный образец новой БРЭМ. Вскоре стартовали испытания, которые, однако, заняли достаточно много времени. В перерыве между этапами проверок состоялась первая публичная демонстрация прототипа, площадкой для которой стала малазийская выставка DSA-2000. Затем испытания, доработки и доводка продолжились, и на них ушло еще несколько лет.
Только в 2007 году украинские официальные источники сообщили о старте государственных испытаний «Атлета». По результатам этого этапа проверок машина могла поступить на вооружение. Итоги испытаний были признаны удовлетворительными, и БРЭМ-84 получила рекомендацию к принятию на вооружение. В ноябре 2008 года украинское командование издало приказ о постановке машины на вооружение, а кроме того, стало планировать будущие закупки серийной техники.
Новая ремонтно-эвакуационная машина изначально рассматривалась в качестве возможного экспортного продукта. Харьковские специалисты понимали, что украинская армия имеет ограниченные финансовые возможности, и потому не сможет приобретать большое число танков или вспомогательной техники на их базе. Как следствие, «Атлет» вскоре после своего появления попал в список изделий, подлежащих продаже третьим странам. До определенного времени БРЭМ-84, равно как и иные украинские разработки, не имела никаких успехов на международном рынке.
Впрочем, ситуация изменилась и «Атлет» смог стать предметом реального контракта. 1 сентября 2011 года организация «Укрспецэкспорт» и вооруженные силы Таиланда подписали крупный контракт на поставку нескольких десятков единиц бронетехники. В соответствии с этим документом, Украина должна была построить и передать заказчику 49 основных танков БМ «Оплот-Т» и 2 ремонтно-эвакуационные машины «Атлет». За сборку танков отвечал харьковский Завод им. В.А. Малышева, тогда как изготовителем БРЭМ в контракте значилось ХКБМ им. Морозова.
Контракт предусматривал передачу первой партии техники уже в конце 2012 года. Оба «Атлета» должны были отправиться в Таиланд в составе последней четвертой партии не позднее осени 2014-го. Тем не менее, как известно, украинская промышленность достаточно быстро сорвала утвержденный график. Первая партия танков «Оплот-Т» дошла до заказчика только в начале 2014 года, и к настоящему времени тайские военные получили лишь 36 бронемашин из 51 заказанных. Последняя партия техники, включающая две БРЭМ-84, должна отправиться заказчику в этом году.
Имеющиеся сведения позволяют сделать любопытный вывод о недавно анонсированном начале серийного производства машин «Атлет». Похоже, что выпуск такой техники начат именно в связи с зарубежным заказом. При этом имеют место более чем примечательные объемы производства – целых две единицы. Мало того, единственным на данный момент заказчиком оказывается зарубежная армия.
Два серийных образца в этом году уедут в Таиланд, и после этого будущее проекта «Атлет» оказывается неопределенным. С конца прошлого десятилетия военное и политическое руководство Украины неоднократно говорило о необходимости заказа БРЭМ нового типа, способных положительно повлиять на потенциал бронетанковых частей. Однако такие разговоры до сих пор ни к чему не привели. Заказ на выпуск техники для собственной армии отсутствует, а его скорое появление выглядит не слишком вероятным.
По известным данным, к настоящему времени Харьковское КБ по машиностроению построило не более трех единиц БРЭМ-84 «Атлет». Первая машина этого типа, именовавшаяся демонстрационным образцом, была собрана еще в 1997 году и предназначалась для испытаний. Кроме того, ее неоднократно показывали на различных выставках в поисках новых заказчиков. В 2014 году эта машина была передана факультету военной подготовки Харьковского политехнического университета. Бывший опытный образец теперь служит учебным пособием.
Не так давно, буквально в последние недели, харьковские специалисты построили две новые машины «Атлет», являющиеся первыми серийными образцами своего типа. Эта техника прошла необходимые проверки и в обозримом будущем отправится к зарубежному заказчику.
С точки зрения архитектуры, облика и оснащения украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет» представляет собой типичный образец своего класса. В качестве основы для нее было взято шасси основного боевого танка Т-84У. Известным доработкам подверглись корпус и состав бортового оборудования. Все эти изменения конструкции позволили установить на машину специальное оснащение, предназначенное для работы с поврежденной иной техникой. Разработчик утверждает, что «Атлет» может самостоятельно осуществлять любой ремонт бронемашин в полевых условиях.
В новом проекте самым серьезным доработкам подвергся корпус танкового шасси. Для получения правильной эргономики его лобовая часть получила надстройку-рубку с рабочим местом водителя. У левого борта располагается длинный коробчатый кожух, вмещающий часть оборудования и инструментов. Вдоль правого борта, на надгусеничной полке, в транспортном положении укладывается стрела подъемного крана.
Несмотря на перестройку корпуса, общая компоновка остается прежней. В передней части машины сохраняется обитаемый отсек, тогда как корма предназначается для монтажа силовой установки и трансмиссии. В центре корпуса, на месте бывшего боевого отделения, теперь помещается т.н. машинное отделение. «Атлет» комплектуется дизельным двигателем 6ДТ-2 мощностью 1200 л.с. При помощи механической трансмиссии мощность передается на задние ведущие колеса. Ходовая часть без изменений заимствована у танка Т-84У и включает по шесть опорных катков малого диаметра с торсионной подвеской на каждом борту. Основной двигатель дополнен вспомогательной силовой установкой типа Д-120 мощностью 30 л.с.
По составу целевого оборудования БРЭМ-84 похожа на другие машины своего класса. В лобовой части корпуса смонтирован широкий сошник по типу бульдозерного отвала с гидравлическим приводом, используемый для земляных работ или в качестве дополнительного упора. На правом борту имеется крановая установка с дистанционным управлением, показывающая грузоподъемность до 25 т. Изменяя высоту и вылет стрелы, оператор может решать различные задачи. Прежде всего, кран предназначается для перемещения крупных и тяжелых узлов и агрегатов, таких как двигатели.
Одной из главных задач «Атлета» является эвакуация поврежденных боевых машин. Для этого он оснащается двумя лебедками. Основная развивает тяговое усилие до 250 кН (до 750 кН с полиспастом). Такие характеристики достаточны для работы с любой современной бронетехникой, в том числе с основными танками соответствующей массы. Выдача троса осуществляется через лючок в лобовом листе корпуса. При вытягивании техники сошник упирается в грунт и служит дополнительной опорой. Вспомогательная лебедка показывает усилие до 900 кг. Для буксировки поврежденного объекта могут использоваться как металлические тросы достаточной прочности, так и жесткие штанги. Заявлена возможность буксировки танка со скоростью 25 км/ч.
Для перевозки ЗИП и разнообразных грузов машина имеет несколько коробов и грузовую платформу. Несколько подобных коробов располагаются внутри крупного левого кожуха на надгусеничной полке. Также предусматривается несколько иных объемов для хранения. На корме корпуса, над моторно-трансмиссионным отделением, помещается плоская площадка для перевозки сравнительно крупных грузов. Грузоподъемность машины – 1,5 т.
«Атлет» предназначается для работы на переднем крае и потому имеет оружие для самозащиты. Командирский люк оснащен открытой пулеметной установкой с ручными приводами, несущей крупнокалиберный пулемет НСВТ. Рядом с опорно-поворотным устройством крана находится блок дымовых гранатометов.
Экипаж «Атлета» состоит из трех человек. За эксплуатацию техники и специального оснащения отвечают механик-водитель, командир и слесарь-специалист. Во время движения они располагаются на собственных местах в обитаемом отсеке корпуса, доступ к которым обеспечивается собственными люками в крыше. Люки оснащены смотровыми приборами. Во время эвакуации или ремонта поврежденной техники экипаж может покидать свою машину для тех или иных работ.
Основываясь на конструкции существующей боевой машины, БРЭМ-84 имеет схожие габаритные и весовые показатели. Общая длина не превышает 8,9 м при ширине около 3,5 м и высоте 2,74 м. Боевая масса – 46 т. Машина развивает на шоссе скорость до 60 км/ч и имеет запас хода 450 км. Без подготовки преодолевается брод глубиной до 1,8 м. Возможно применение оборудования для подводного вождения.
Насколько известно, на данный момент существует не более трех бронированных ремонтно-эвакуационных машин типа «Атлет». Одна из них являлась опытным образцом, а две другие должны быть переданы армии Таиланда. Появятся ли в будущем новые представители этого проекта – неизвестно. При этом есть все основания для негативных прогнозов. Заказ от украинской армии возможен, но не слишком вероятен. БРЭМ-84 была официально принята на вооружение еще десять лет назад, но за это время министерство обороны Украины, регулярно говорившее о необходимости такой техники, не заказало ни одной серийной машины. Вряд ли стоит ожидать, что в будущем такая ситуация изменится.
Экспортные перспективы проекта тоже не дают повода для оптимизма. По ряду причин, международный рынок ремонтно-эвакуационных машин имеет ограниченные объемы, и потому далеко не каждое предложение производителя может найти своего заказчика. Кроме того, на потенциале «Атлета» негативно скажутся известные проблемы со сроками выполнения заказов. Две такие машины, презентованные только сейчас, должны были добраться до Таиланда не позднее 2015 года. Какая страна захочет иметь дело со столь «надежным» поставщиком – большой вопрос.
После двух десятилетий ожидания и неопределенности бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет» все же дошла до серийного производства, пусть даже и в самых малых количествах. Тем не менее, на фоне некоторых других украинских проектов и это можно считать успехом. Так что оглашение новостей на самом высоком уровне, вплоть до президента, вполне оправдано. Особенно если помнить, что даже такой успех может никогда не повториться.
По материалам сайтов:
https://facebook.com/petroporoshenko/
http://ukroboronprom.com.ua/
http://morozov.com.ua/ru/
http://armor.kiev.ua/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua
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