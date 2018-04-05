19:45 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Вьетнам подписал с Россией дорожную карту сотрудничества. И на "Танковый биатлон" приедет

Дорожная карта развития двустороннего военного сотрудничества на 2018-2020 годы подписана в среду в Москве по окончании встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.

Вьетнамский военачальник высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

Вьетнам подписал с Россией дорожную карту сотрудничества. И на "Танковый биатлон" приедет



Он также отметил в ходе переговоров, что командирует "товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией для участия в военно-техническом форуме "Армия-2018".

Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях "Танковый биатлон", "Медицинский бег" и "Полевая кухня" в рамках Армейских игр-2018
— сказал министр.

Говоря о совместной подготовке военных кадров, министр выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России.

Это самое большое количество с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий
— цитирует главу военного ведомства Вьетнама РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
19

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:10
    Вьетнам подписал с Россией дорожную карту военного сотрудничества. И на "Танковый биатлон" приедет
    О ,это парни серьёзные.Достойные соперники на биатлоне будут.
    Их жизнь потрепала войной как и русских.Они вояки будь здоров.
    Наблюдатель2014
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 16:12
      От доброго сотрудничества Россия никогда не отказывается , ждем вьетнамскую команду на "Танковом биатлоне" .
      Spartanez300
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:21
        Цитата: Spartanez300
        От доброго сотрудничества Россия никогда не отказывается

        Может и в Камрань вернуться? winked
        helmi8
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 16:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      О ,это парни серьёзные.Достойные соперники на биатлоне будут

      С какой стати они достойные соперники?
      РУСС
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это самое большое количество с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий


      я когда учился в ташкентском танковом... старшина рассказывал как Вьетнамцем на 62 обучали... кто знает механику Т 54-62 поймет... наводчик с командиром протягивали к мехводу веревку чтобы мехвод мог передачу переключить.. если регулировки на фрикционах сбиты а на учебных машинах они сбиты всегда то это реально сложно сделать.. сам двумя руками третью втыкал, рычаги на себя и получалось со второй трогался. . laughing laughing
      vorobey
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 17:38
        В виду давности лет и, вероятнее всего, командного ВУСа вы немного подзабыли(мягко выражаясь smile ). Разрешите вас поправить(напомнить)?
        Цитата: vorobey
        наводчик с командиром протягивали к мехводу веревку чтобы мехвод мог передачу переключить.

        Веревки привязывались исключительно для подачи команд мех.воду(если на учебных машинах ТПУ(танковое переговорное устройство) не работало(или въетнамец не знал русского). Тем более включать 2 и 4 передачи веревкой невозможно-они включаются вперед.
        Цитата: vorobey
        если регулировки на фрикционах сбиты а на учебных машинах они сбиты всегда то это реально сложно сделать.. сам двумя руками третью втыкал, рычаги на себя и получалось со второй трогался

        Регулировку Главного Фрикциона(сцепление по автомобильному) любой "учебник" делает в пять минут через лючок в днище и двух ключей 17х22. Скорее ГФ тупо спалили, тогда он ведет и тут действительно неопытному мех.водителю будет трудновато, хотя со 2ой до 5ой и обратно можно спокойно переключаться без ГФ. Без ГФ не обойтись при трогании с места, хотя и тут можно извернуться. Естественно это крайние случаи, за которые нужно технику роты тестикулы в тиски зажать и не отпускать пока не исправит.
        Цитата: vorobey
        сам двумя руками третью втыкал

        Двойной выжим вверх и перегазовка вниз облегчают переключение. Но все-таки не зря говорится - "броня не терпит дряблых мышц"(с).
        Цитата: vorobey
        рычаги на себя и получалось со второй трогался

        Хорошие учителя у вас были - это основной способ трогания с места на ровной поверхности и легких грунтах.
        kirgiz58
      2. DPN (ДПН) Сегодня, 18:55
        Похоже учили вас как СУВОРОВ крестьян сено -налево солома на право. Вьетнамцы явно по умнее.
        DPN
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Их жизнь потрепала войной как и русских.Они вояки будь здоров.

      Именно так Сергей! И они еще надежные союзники, помнят русских и очень благодарны нам..
      Как то их в "наших СМИ" совсем забыли типо их и не было и войны во Вьетнами не было ...
      Поняли на кого я намекаю? hi
      МИХАН
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:10
    Американцев побоку, Москва плохому не научит. smile
    ul_vitalii
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:26
      Цитата: ul_vitalii
      Американцев побоку, Москва плохому не научит. smile


      восток дело тонкое... американцы вот только на днях патрульные катера туда поставили
      vorobey
      1. Rusland (Виталий) Сегодня, 16:57
        Это не та конфета за которой можно повестись, там многим раздают секонд хенд hi
        Rusland
  3. Комментарий был удален.
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:21
    Ну, радости мало, глядя как вьетнамцы перед сша лобызят и заискивают.
    Геркулесыч
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:31
    Цитата: РУСС
    Цитата: Наблюдатель2014
    О ,это парни серьёзные.Достойные соперники на биатлоне будут

    С какой стати они достойные соперники?

    Не цепляйтесь к словам, они достойные уже потому, что хотят сотрудничать и не бояться выступить в соревнованиях, в отличие от некоторых...
    Ураган70
  6. лысова (владимир) Сегодня, 16:32
    Вроди всё нормально, но сдаётся, что мы покупаем дружбу.
    лысова
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:34
      Цитата: лысова
      Вроди всё нормально, но сдаётся, что мы покупаем дружбу.


      Дружбы нет... есть взаимовыгодное сотрудничество.. laughing laughing
      vorobey
      1. лысова (владимир) Сегодня, 16:37
        Да вечно у нас так, а они вообще и не только они, историю помнят ?! Что то у всех поотшибало, кроме нас.
        лысова
  7. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:32
    Цитата: Геркулесыч
    Ну, радости мало, глядя как вьетнамцы перед сша лобызят и заискивают.

    Это удел небольших стран... Потом у таких стран появляется ЯО и необходимость в заискивании отпадает сама собой...
    Ураган70
    1. Damm (Владислав) Сегодня, 16:38
      Просто так только кошки появляются, а не ЯО
      Damm
  8. sib.ataman Сегодня, 16:42
    Цитата: РУСС
    Цитата: Наблюдатель2014
    О ,это парни серьёзные.Достойные соперники на биатлоне будут

    С какой стати они достойные соперники?


    С той стати, народ они въедливый и настырный-жизнь научила. Но физически, конечно, слабоваты, приходилось встречаться в 80-м.
    По-этому, после биатлона госпиталь, а потом на кухню. Соображают-война-войной, а обед по распорядку. Подальше от начальства, поближе к кухне! Их руководство нынешнее, поди, на 99% заканчивало советские ВУЗы. Так что СССР в действии!
    Всё ждали, бедолаги, когда Россия очухается от дерьмократии. А все эти годы совместная ТНК Вьетсовпетро спокойненько работала на международном рынке, неспеша зарабатывая $ для обоих государств, под присмотром ком.руководста Въетнама, чтоб там куда в сторону не понесло некоторых отчаянных, доказывая, что социализм допускает смешанные формы хозяйствования.
    sib.ataman
  9. loginovich Сегодня, 16:51
    А эти ,что подписали или писать не умеют?
    loginovich
    1. Zubr Сегодня, 17:24
      А эти ? Эти там организовали обычную базу МТО.
      Zubr
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 17:06
    Цитата: РУСС
    С какой стати они достойные соперники?

    Как конкуренты на "танковом биотлоне" они никакие. В других случаях - вполне возможно. Но с Т-62 тягаться против как минимум Т-72Б3 - это вряд ли что-то им даст. Разве только сам факт участия
    Старый26
    1. mvg (Максим) Сегодня, 17:10
      Вьетнам, вроде, Т - 90СК покупает. Могут и на нем приехать.
      mvg
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 19:29
        Ну мы же не на арматах там тоже будем. Т-72Б3 максимум, чего будет не мало для многих, если не всех
        gippernano
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 19:31
      Че ты несешь? нет Т-72, дадут в аренду, научат. Не у вас в эуросоюзе пока соревнуемся((((
      gippernano
  11. Лерыч (Валерий) Сегодня, 17:13
    Нет. Это будет ОЧЕНЬ интересно:Индия,Китай и Вьетнам... На танковом биатлоне... Без смеха- это будет очень интересно. Жду.:)
    Лерыч
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 19:27
      Индия свою сборку танка опарофинила на прошлом биатлоне, Китай со своими в реальных боевых действиях, не захотел засветиться, а вьетнамцы, как словаки, могут показать, свой боепатенциал
      gippernano
  12. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:52
    Бывал во Вьетнаме. Добрый и симпатичный народ, очень жизнерадостный. На бытовом уровне американцев ненавидят люто. Там огромные территории навсегда отравлены гербицидами и дефолиантами, джунгли уничтожены так, что даже климат изменился, очень часто можно встретить уродливых взрослых и детей - это наследие от американских "партнеров". И с Вьетнамом, конечно же, нужно дружить - тем более, что у них стремительно развивается экономика и симпатии на стороне России до сих пор.
    astepanov
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:39
      Там вся страна прибрежная и климат что надо, потенциал с/х и туризм по крайней мере у страны огромный, правда мусора много очень...
      Incvizitor
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 19:17
        Дооооо, и с тех пор как оринжем там поливали, рыбка там со всей таблицей менделеева на борту плавает, думаю и остальная природа, не в лучшем качестве
        gippernano
  13. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 19:08
    Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях "Танковый биатлон", "Медицинский бег" и "Полевая кухня" в рамках Армейских игр-2018

    С полевой кухней зря. Проиграем в разделе жареных кузнечиков и им и китайцам.
    Berkut24
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 19:18
      Никогда!!!! горячее питание не проигрывало сухпайкам, и подножнему корму
      gippernano
  14. gippernano (Neo) Сегодня, 19:15
    Ох ти ех ти. А США? партнер и союзник где будет?(в это время, имеется в виду).
    gippernano
Картина дня