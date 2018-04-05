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Вьетнам подписал с Россией дорожную карту сотрудничества. И на "Танковый биатлон" приедет
Дорожная карта развития двустороннего военного сотрудничества на 2018-2020 годы подписана в среду в Москве по окончании встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.
Вьетнамский военачальник высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.
Он также отметил в ходе переговоров, что командирует "товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией для участия в военно-техническом форуме "Армия-2018".
Говоря о совместной подготовке военных кадров, министр выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России.
Вьетнамский военачальник высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.
Он также отметил в ходе переговоров, что командирует "товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией для участия в военно-техническом форуме "Армия-2018".
Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях "Танковый биатлон", "Медицинский бег" и "Полевая кухня" в рамках Армейских игр-2018— сказал министр.
Говоря о совместной подготовке военных кадров, министр выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России.
Это самое большое количество с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий— цитирует главу военного ведомства Вьетнама РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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