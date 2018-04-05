Американские "друзья" проинспектируют Воткинский завод

Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования.

Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности. В рамках контракта завод должен обеспечить встречу до 10 американских специалистов в аэропорту, обеспечить их доставку на завод, проживание в гостинице, сопровождение по объектам. При этом Роскосмос требует ограничить круг лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США.