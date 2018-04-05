19:42 05 апреля
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Американские "друзья" проинспектируют Воткинский завод

Стало известно о том, что американские «ядерные» инспекторы прилетят в Республику Удмуртия. С какой целью? Выясняется, что инспекция (а точнее – три инспекции) будет касаться работы Воткинского завода. Сообщается, что американцы будут осуществлять работу в Воткинске в рамках выполнения комплекса договорённостей СНВ-3.

РИА Новости приводит выдержку из официального документа:
Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования.


Информационное агентство напоминает, что ещё менее 10 лет назад Воткинский завод был фактически местом постоянной работы для 20 американских специалистов ядерной отрасли. При этом специалисты из США «гуляли» по заводу чуть ли не там, где им вздумается, обладая при этом ещё и дипломатическим иммунитетом. Официально объявлялось, что им было необходимо постоянное присутствие на заводе в Воткинске в связи с необходимостью непрерывного контроля за ходом выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.


Обращает на себя внимание, что приём американских инспекторов на Воткинском заводе обеспечивается контрактом предприятия с Роскосмосом.

Американские "друзья" проинспектируют Воткинский завод


Из материала РИА Новости:
Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности. В рамках контракта завод должен обеспечить встречу до 10 американских специалистов в аэропорту, обеспечить их доставку на завод, проживание в гостинице, сопровождение по объектам. При этом Роскосмос требует ограничить круг лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США.

Использованы фотографии: scoopnest.com
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Комментарии 33

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  1. Zubr Сегодня, 16:58
    Приехали, посмотрели на пару дней там где мы покажем, напоить их в стельку и отправить домой... smile
    Zubr
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:10
      Ну и еще веником в баньке отходить так что бы дорогу сюда забыли..
      Цитата: Zubr
      Приехали, посмотрели на пару дней там где мы покажем, напоить их в стельку и отправить домой... smile
      210окв
      1. Zubr Сегодня, 17:15
        А вдруг понравится им ? laughing У них там и так отклонений в психике достаточно, а в следующий раз явятся в БДСМ костюмах...... bully
        Zubr
      2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:53
        А не много ли чести?? Баня- "сокральное" место, для истинных друзей.
        Нехай ходють грязными! laughing
        Ну, а если серьёзно, то пора, уже, сворачивать это "партнёрство". Или увязывать, как то, с проблемой размещения ПРО, вдоль наших границ
        Сибирский цирюльник
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:10
      напоить их в стельку и отправить домой... smile

      Касторкой, исключительно касторкой! bully
      ioan-e
      1. Zubr Сегодня, 17:12
        Загадят же все горшки, а в гостинице фаянс итальянский....жалко однако.... laughing
        Zubr
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:21
        Пусть смотрят падлы , на "отсталую" Россию и трясутся потом за океаном...Ведь эти ракеты создают именно для них, как подарочки в случае чего! хе хе
        Помнится ЕБН уговаривали отказаться от ЯО , в обмен на списание долгов ..Слава богу у алкаша хватило ума отказаться, а может и согласился бы с похмелюги (шептунов там много вокруг него в те времена увивалось) Сахалин чуть япошкам не подарил. angry
        МИХАН
    3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:00
      Цитата: Zubr
      напоить их в стельку

      На 198 тыр??? Тююю, только губы помазать. laughing
      Владимирец
    4. Маз Сегодня, 18:06
      Раз уж нельзя не пустить, и утопить, то Приставить к ним красивых девушек, много самогона, закуски и массовика затейника. Кормить - исключительно гречкой.
      Маз
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:12
        сорта "новичок" ?)
        Не либероид Русский
    5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:15
      Да ничего себе - 198 тысяч... С какого перепуга такие расходы?
      Цитата: Zubr
      Приехали, посмотрели на пару дней там где мы покажем, напоить их в стельку и отправить домой...

      Вот это правильно. А пару дней и в казарме какой-нибудь перекантуются, чай не на отдых едут.
      helmi8
    6. Govorun Сегодня, 18:26
      .....отправить домой...НА РАКЕТАХ?!.
      Govorun
    7. gippernano (Neo) Сегодня, 19:08
      А че? нашим в США не покажут все? Напрасно. Международное право как дышло, куда повернем,- туда и вышло. Мы быстро учимся господа. К стати В СССР без господ прожили 70 лет, 3 поколения. У нас этого кастового уже не будет как не прививай. Моисей за 40 лет вытравил эту заразу. У нас с запасом. Не надо нам господ, ни своих, ни чужих. Успешные- нихай дают жить менее успешным, не надо жрать людей!!! И не надо давать жрать людей!
      gippernano
  2. assa67 (андрей) Сегодня, 17:00
    так мы еще визит этих шпионов оплачиваем? нормуль....
    assa67
  3. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:01
    Значит есть что не показать. smile Им бы что-нибудь из мультяшек посмотреть smile
    Rusland
  4. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:01
    Справедливости ради не плохо было бы публиковать информацию о том, как и наши специалисты инспектируют штатовские обьекты.
    Хагалаз
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:23
      Можно сказать никак, под настроение американцев, особенно это наглядно видно по программе "Открытое небо" hi
      Rusland
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:33
        Возможно. Вот и опубликовал бы кто статейку, где всё по полочкам разложил. Не, ну может была такая, а я пропустил what hi
        Хагалаз
  5. Чичиков (Дед) Сегодня, 17:08
    Обращает на себя внимание, что приём американских инспекторов на Воткинском заводе обеспечивается контрактом предприятия с Роскосмосом...Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей.
    Это что, такие сегодня схемы и расценки на государственные секреты России в области обороны?
    Чичиков
  6. казерог Сегодня, 17:13
    Цитата: ioan-e
    напоить их в стельку и отправить домой... smile

    Касторкой, исключительно касторкой! bully

    гречкой кормить и только ей
    казерог
  7. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:13
    Только гречу не жрите...
    Ирек
    1. Govorun Сегодня, 18:27
      А овсянку с ЛАВРУШКОЙ...не хотитес?!.
      Govorun
  8. Mavrikiy Сегодня, 17:13
    Американские "друзья" проинспектируют Воткинский завод

    Вот цель поставили, испортить день отпускнику такими новостями!
    Mavrikiy
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:14
    А может ну их нафиг? Ненашпионили в 90е годы? Не пускать, закрыть вьезд всяким проверялам на режимные объекты до навсегда!
    Геркулесыч
  10. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:15
    Поселить их в Воткинске в какой нибудь общаге с клопами и тараканами. В следующий раз подумают - ехать или нет. good
    Piramidon
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:03
      На ближайшем кладбище, среди могил! !! am
      Геркулесыч
  11. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:17
    Если есть договоренность, пусть приезжают. Они к нам, мы к ним. Доверяй, но проверяй. Только вот "друзей" таких паскудных, лучше не иметь. stop
    Egorovich
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:05
    Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей.

    Если уж так необходимо, то пусть сами пин до сы и платят за своё желание побывать на таком предприятии.
    К-50
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:30
    Не пускать.
    Beltasir Matyagu
    1. japs (Юрий) Сегодня, 18:36
      В связи с санкциями по поводу отравления Скрипалей отказать, визы лишить.
      Или мурыжить с визами в РФ полтора года, "в связи с загруженностью дипаппарата из-за сокращения их численности."
      japs
  14. Мур (Андрей) Сегодня, 18:31
    Информационное агентство напоминает, что ещё менее 10 лет назад Воткинский завод был фактически местом постоянной работы для 20 американских специалистов ядерной отрасли.

    В начале 90-х там для них даже бар построили. Но, как говорил бармен Лёха, они туда ходить боялись.
    А место было забавное. Дамы в вечерних нарядах попивали вино "Малинка" (чебурашка с каким-то шмурдюком и этикеткой, отпечатанной на синьке-50 руб) рядом с мужиками в тулупах и с рыбацкими причиндалами.Тут же какие-то кренделя в костюмах и галстуках надирались шампанским по 110 руб. Нравы царили простые и милые.
    Довелось там пару раз оттопыриться после сдачи изделия на завод, оружия в милицию, а секретки в 1-й отдел.
    Впечатления незабываемые до сих пор.
    Мур
  15. DPN (ДПН) Сегодня, 18:49
    Будем надеяться наши спецы ,тоже гуляют по их оборонным объектам : времена горбачёва и ельцина закончились. Жаль что двоих последних так и не наказали за развал страны.
    DPN
  16. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:01
    момента вступления в силу СНВ-III 5 февраля 2011 года Соединенные Штаты и Российская Федерация:

    Отправили и получили более 14 600 уведомлений, связанных с местонахождением, передвижением и утилизацией стратегических наступательных вооружений, через свои национальные Центры по уменьшению ядерной опасности;
    Осуществили 14 обменов данными с полным учетом состояния и состава стратегических ядерных вооружений, предоставляя каждой из сторон всеобъемлющий взгляд на структуру стратегических ядерных сил друг друга каждые полгода;
    Осуществили 252 инспекции на местах;
    Провели 14 выставок для демонстрации отличительных особенностей и технических характеристик новых видов стратегических наступательных вооружений или для демонстрации результатов конверсии стратегических наступательных вооружений для лишения их потенциала использования межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) или ядерных вооружений;
    Провели 14 заседаний Двусторонней консультативной комиссии Договора (два заседания каждый год действия Договора) для обсуждения вопросов, связанных с выполнением договора, без прерывания работы Сторон во время глобальных кризисов, вызывавших трение в других областях двусторонних отношений.
    Аскет
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