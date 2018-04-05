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Американские "друзья" проинспектируют Воткинский завод
Стало известно о том, что американские «ядерные» инспекторы прилетят в Республику Удмуртия. С какой целью? Выясняется, что инспекция (а точнее – три инспекции) будет касаться работы Воткинского завода. Сообщается, что американцы будут осуществлять работу в Воткинске в рамках выполнения комплекса договорённостей СНВ-3.
РИА Новости приводит выдержку из официального документа:
Информационное агентство напоминает, что ещё менее 10 лет назад Воткинский завод был фактически местом постоянной работы для 20 американских специалистов ядерной отрасли. При этом специалисты из США «гуляли» по заводу чуть ли не там, где им вздумается, обладая при этом ещё и дипломатическим иммунитетом. Официально объявлялось, что им было необходимо постоянное присутствие на заводе в Воткинске в связи с необходимостью непрерывного контроля за ходом выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обращает на себя внимание, что приём американских инспекторов на Воткинском заводе обеспечивается контрактом предприятия с Роскосмосом.
Из материала РИА Новости:
РИА Новости приводит выдержку из официального документа:
Осуществлять доступ инспекционной группы США к объектам инспекции в строгом соответствии с планами и по маршрутам следования.
Информационное агентство напоминает, что ещё менее 10 лет назад Воткинский завод был фактически местом постоянной работы для 20 американских специалистов ядерной отрасли. При этом специалисты из США «гуляли» по заводу чуть ли не там, где им вздумается, обладая при этом ещё и дипломатическим иммунитетом. Официально объявлялось, что им было необходимо постоянное присутствие на заводе в Воткинске в связи с необходимостью непрерывного контроля за ходом выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обращает на себя внимание, что приём американских инспекторов на Воткинском заводе обеспечивается контрактом предприятия с Роскосмосом.
Из материала РИА Новости:
Согласно контракту, Роскосмос готов выделить Воткинскому заводу на обеспечение американских инспекций 198 тысяч рублей. Дата и время прибытия американской инспекционной группы сообщаются национальным Центром по уменьшению ядерной опасности. В рамках контракта завод должен обеспечить встречу до 10 американских специалистов в аэропорту, обеспечить их доставку на завод, проживание в гостинице, сопровождение по объектам. При этом Роскосмос требует ограничить круг лиц, допущенных для организации работ и сопровождения инспекционной группы США.
Использованы фотографии: scoopnest.com
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