Т-90М «Прорыв-3» пойдет в войска в этом году. С климат-контролем

Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году

В этом году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», сообщил «Уралвагонзавод».— говорится в заявлении пресс-службы.Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается.Отсутствие фреона позволяет термоэлектрическому кондиционеру работать как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, на Т-90М есть дополнительный дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойное снабжение танка электричеством на стоянке.Охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключатся автономно.