19:42 05 апреля
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Т-90М «Прорыв-3» пойдет в войска в этом году. С климат-контролем

В этом году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», сообщил «Уралвагонзавод».

Т-90М «Прорыв-3» пойдет в войска в этом году. С климат-контролем


Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году
— говорится в заявлении пресс-службы.


Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается.

Отсутствие фреона позволяет термоэлектрическому кондиционеру работать как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, на Т-90М есть дополнительный дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойное снабжение танка электричеством на стоянке.

Охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключатся автономно.


Использованы фотографии: http://t-digest.ru/
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Комментарии 42

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:11
    Значит скоро в Сирию переправят ..Они там скоро пригодятся!
    МИХАН
    1. cariperpaint Сегодня, 17:14
      для чего? ъватит глупости писать уже
      cariperpaint
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:00
        В Сирии как раз в основном и идет обкатка российской техники.
        Так что это вам "ъватит" laughing глупости писать.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. cariperpaint Сегодня, 18:31
          кем она там обкатывается? танковые экипажи там наши ее обкатывают? или хотите новые модели сирийцам отдать? им дают то что у нас стоит на хранении. нового им не дадут ибо это тупость. обкатка там у них идет... не понимаете смысл подобных действий нафига вообще писать...
          cariperpaint
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:02
            Майор, хватит дерзить старшему по званию, забыли про субординацию? laughing

            А вообще, если не знаете, или не в курсе, то молчите. Для России Сирия - огромный полигон, и глупо это отрицать.
            Да и у нас тоже новейшая техника была и есть, но про это молчок.
            Генерал Песчаных Карьеров
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:17
      Виталий, ты на диване туда раньше приедешь, если прямо сейчас и отправишься в путь! Нам из дороги записки свои пиши, а на месте главное ударнее ударяй по клавиатуре! !! wassat
      Геркулесыч
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:53
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, ты на диване туда раньше приедешь, если прямо сейчас и отправишься в путь! Нам из дороги записки свои пиши, а на месте главное ударнее ударяй по клавиатуре! !! wassat

        Так тихо, что за шум в камере.. laughing laughing В Сирии их обязательно в первую очередь обкатают, это я вам точно обещаю..! Рад очень за танкистов , наконец то и о них бедных вспомнили..Хоть дышать полегче будет! soldier
        МИХАН
        1. cariperpaint Сегодня, 18:32
          того не будет от слова никогда. то я вам тоже обещаю.
          cariperpaint
    3. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:20
      Ну что тут скажешь, о человеке стали заботиться и это похвально, молодцы.
      фигвам
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:34
        Ага. Теперь танкисты будут постоянно носами шмыгать. smile
        Прокат
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:27
      Виталий,такие танки и здесь нужны..На Северном Кавказе,Ростовская области итд.Да и этот кондей работает и на нагрев.Так что везде он пригодится.Меня больше интересует другое.Есть ли на нём КАЗ?
      Цитата: МИХАН
      Значит скоро в Сирию переправят ..Они там скоро пригодятся!
      210окв
      1. cariperpaint Сегодня, 18:33
        на все танки его все равно не повесишь. станка печатного нет.
        cariperpaint
    5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:49
      В Сирии больше пригодятся пара сотен Т-62
      Yak28
    6. Маз Сегодня, 18:15
      Не может быть, наконецто поставили кондиционер! не прошло и века
      Маз
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:26
        Цитата: Маз
        Не может быть, наконецто поставили кондиционер! не прошло и века

        Не ехидничайте..))) Зато наши танкисты никогда не расслаблялись и злые были дыша пароховыми газами ..Только вперед , громи врага потом подышим fellow
        МИХАН
    7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:44
      Цитата: МИХАН
      Значит скоро в Сирию переправят ..Они там скоро пригодятся!

      В Сирии обкатываются технологии на модификациях более старых танков от Т-54 и до Т-72...зачем туда гнать Прорыв или Армату?Чтоб технологии попали к маджахедам,а значит и к матрассам? Со всеми задачами в Сирии очень хорошо справляется Т-72.И там ,на месте его и совершенствуют,чтоб потом ,что хорошо себя покажет,применить в Т-90.
      Вот гляньте к примеру на сетку под башней у Прорыва...а вот Сирия ,и Т-72 ..

      Это так,простой пример...
      НЕКСУС
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:49
        Цитата: НЕКСУС
        зачем туда гнать Прорыв или Армату?Чтоб технологии попали к маджахедам,а значит и к матрассам?

        Может я и не прав , но чувствую главный бой России придется принять именно в Сирии и на БВ..Все к этому идет ! И без новейших танков там ,нам не обойтись и не отсидеться в России (авось пронесет..) Время нас рассудит НЕКСУС. hi Если доживу.
        МИХАН
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:12
    Новых будет максимум 40 машин за два года, а помпезности, как будто 1000 танков с нуля соберут !
    Геркулесыч
    1. Damm (Владислав) Сегодня, 17:15
      А на фига Вам 1000 танков? С кем воевать таким бронекулаком собрались, Тухачевский Вы наш.
      Damm
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:58
        Damm -с теми, кто рискнет к нам с оружием прийти! А 1000 новых Т90М более реальны уже сегодня, чем 500 Т14 даже через пять лет! Ворошилов вы наш! !! sad
        Геркулесыч
        1. Damm (Владислав) Сегодня, 19:31
          Ню ню 25 новых танковых батальонов развернем? А бюджет не треснет? Как бы в армии кроме танков ещё кое какие мелочи нужны
          Damm
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 17:16
      ну да, вам то лучше знать
      Hammerlock
    3. cariperpaint Сегодня, 17:26
      тот вариант тоже обкатывать надо. то тоже не так и быстро. да и где тут помпа? обычная новость.
      cariperpaint
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:54
      Цитата: Геркулесыч
      Новых будет максимум 40 машин за два года, а помпезности, как будто 1000 танков с нуля соберут !

      А на кой больше?
      350 единиц Т-90 и Т-90А в строевых частях (и ещё около 200 единиц Т-90 находятся на хранении), по состоянию на 2017 год

      То есть порядка 500 Т-90 разных модификаций есть. Попутно с выпуском Прорыва,будут и эти танки доводить до уровня Т-90М.
      А есть еще Т-72Б3,который мало чем уступает 90-му. И уже идет разговор о модификации Т-72Б4. А 72-ек у нас ..
      Сухопутные войска — 1100 Т-72Б и Т-72БА, 800 Т-72Б3, и 7000 Т-72, Т-72А и Т-72Б на хранении, по состоянию на 2017 год
      Береговые войска — 50 Т-72Б и 200 Т-72Б3, по состоянию на 2017 год

      Данные по количеству Т-72 в войсках очень расходятся...мне попадались цифры порядка 5500 штук,только 72-ек...
      И спрашивается на кой нам сейчас 1000 Т-90М? Солить их? А на подходе еще Армата. А помимо бронетанковых войск ,есть еще РВСН,флот,ВКС и тд...или у нас появился печатный станок ,как у матрассов?
      НЕКСУС
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:23
    Ну хоть какие то подвижки в создании комфорта.Глядишь лет через сто и достигнем уровня западных танков
    Magic Archer
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:34
      А что с ним не так? Кожаного салона разве что не хватает, литых дисков.
      MoJloT
      1. К.А.С (Костя) Сегодня, 17:48
        Цитата: MoJloT
        А что с ним не так? Кожаного салона разве что не хватает, литых дисков.

        Литье уже есть! И салон из экокожи!
        Сужу по себе! От многого в машине могу отказаться от эл/стекол зеркал обогрева стёкла от жопогрейке от авс и прочего, но кондиционер просто нужная вещь! На машине в жаре духота! а в танке и прочей броне как в духовке!
        Интересно а на остальные танки его в мастерских установить можно?
        К.А.С
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:21
          Вы в танке были хоть раз? Экокожа...
          Единственная польза - может, отучит (некоторых) ездить с открытыми люками... и все request
          Голован Джек
        2. perepilka (Владимир) Сегодня, 19:32
          Цитата: К.А.С
          но кондиционер просто нужная вещь!

          Выкинул, нафиг! Поставил предпусковой подогреватель и вторую печку. А нафига он мне, если с октября по май зима, а потом весна и осень. Не, лето тоже бывает, но я в тот день, как то на работе всё время sad
          perepilka
      2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:40
        А при чём тут кожаный салон и литьё?!Хотя бы эргономику улучшили,Само место для члена экипажа,штатно установили ту же микроволновку и чайник.Посмотрите подход к этом в том же Израиле!Я уж молчу про Юаровцев,которые ванну возили приделанную к башне.Просто элементарно улучшить пребывание в машине
        Magic Archer
        1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 18:58
          Цитата: Magic Archer
          Само место для члена экипажа,штатно установили ту же микроволновку и чайник

          кофеварку, бар, джакузи и бесплатный выход в ВК. Лепота. Не танк, а прям.. лимузин на гусеницах. Пушку можно выбросить, лучше большой моник и выход в WOT. Танкисты... lol
          Григорий_45
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:01
      Цитата: Magic Archer
      Ну хоть какие то подвижки в создании комфорта.Глядишь лет через сто и достигнем уровня западных танков

      По качеству,неприхотливости и надежности,это западным танкам лет 100 эволюционировать до наших машин.
      А что касаемо комфорта...так в танке не дискотеки устраивают,а воюют...или вам туалет надо с баром ? Так гляньте на ту же Меркаву с туалетом...оно нам надо такой сарай,который в постройке и проектировании затачивался именно под Израиль с тем климатом и с теми угрозами?
      НЕКСУС
  4. Комментарий был удален.
  5. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 17:49
    Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье

    вот всё у нас через одно место. Кондей на Пельтье по производительности и мощности в разы уступает обычному, не говоря уж о том, что жрет электричество, а также требует эффективного радиатора для отвода тепла. Ёкарный бабай, почему мы каждый раз изобретаем колесо и все время норовим сделать его то овальным, то квадратным?
    Григорий_45
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 17:54
      Фреоновый то работает на святом духе и просто безмерно поглощает в себя тепло. Это всем известно.
      Antidote
      1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 18:01
        то то во всем мире кондиционеры на Пельтье пользуют, обычного фреонового днем с огнем не сыщешь.
        Григорий_45
        1. Antidote (Павел) Сегодня, 18:27
          Никто не спорит что они менее эффективны, но есть и свои плюсы, что, видимо, пересилило. Хоть ВСУ поставили, уже хорошо, не прошло и 50 лет.
          Antidote
          1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 18:37
            Цитата: Antidote
            Никто не спорит что они менее эффективны

            вы и спорите. Я не имею привычки сам с собой да вслух.
            Цитата: Antidote
            но есть и свои плюсы, что, видимо, пересилило

            нет у них никаких плюсов при какой-либо приличной мощности (а не чтоб бутылку охладить) КПД ни о чем, потому никто почти их и не ставит на мобильную технику.
            Цитата: Antidote
            ВСУ поставили, уже хорошо, не прошло и 50 лет.

            речь не про ВСУ шла. Её необходимость вопросов ни у кого не вызывает. Хотя и тут мы не можем без закидонов. ДЗА давненько комплектовали, но, по непостижимой чьей-то придумке, бензиновые на дизельную технику.
            Прежде чем возмущаться неплохо бы разобраться в вопросе. А то можно дойти до мысли солнечные батареи прикрутить вместо штатного генератора - они перед ним тоже типа кой-какие плюсы имеют)
            Григорий_45
  6. Blue Fox Сегодня, 18:05
    WTF! Чую "в случае чего" все негры-заряжающие из "Абрамсов" на нашу сторону перебегать начнут!
    Ну как же - АЗ плюс климат-контроль! wassat
    Blue Fox
  7. Xroft (Ivan) Сегодня, 18:09
    действительно прорыв для наших танкистов....но 40 танков это конечно скромно.А мы еще ждем 1000ед техники обещанных на базе Арматы....
    Xroft
  8. Serzh_R Сегодня, 18:11
    построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается.

    С режимом зима/лето за счет поворота на 180 градусов laughing
    Serzh_R
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:40
    Кондей двух зонный хоть ?
    Кофеварку пускай поставят ,вообще зачёт будет.
    Denis Obukhov
    1. Genry (Genry) Сегодня, 19:38
      Жарку, кофемолку, бочку с кофе-деревом....
      Genry
  10. OML (Олег) Сегодня, 19:19
    А американцы биотуалетом должны оборудовать, он им необходим по многим причинам.
    OML
  11. ланс Сегодня, 19:23
    я вас не понял господа, кто нибудь сидел в т-72и т-64 в абхазии когда на улице+45С°. когда люки внизу и вверху открываешь надеясь хоть на какую то тягу воздуха? в танке на солнце +55С°. а сирия? наконец то настало время когда одуревший от жары механик не будет гонять танк.
    ланс
  12. san4es Сегодня, 19:39
    Т-90М «Прорыв-3» пойдет в войска в этом году soldier .
    san4es
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