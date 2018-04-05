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Т-90М «Прорыв-3» пойдет в войска в этом году. С климат-контролем
В этом году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3», сообщил «Уралвагонзавод».
Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается.
Отсутствие фреона позволяет термоэлектрическому кондиционеру работать как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, на Т-90М есть дополнительный дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойное снабжение танка электричеством на стоянке.
Охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключатся автономно.
Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году— говорится в заявлении пресс-службы.
Речь идет об изделии КТЭ-ВТ – термоэлектрическом кондиционере, работающем не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это термоэлектрическое явление, которое заключается в том, что при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников один из них нагревается, а другой охлаждается.
Отсутствие фреона позволяет термоэлектрическому кондиционеру работать как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, на Т-90М есть дополнительный дизель-генератор, который обеспечивает бесперебойное снабжение танка электричеством на стоянке.
Охладительные блоки кондиционера могут включаться и выключатся автономно.
Использованы фотографии: http://t-digest.ru/
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