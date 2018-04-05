Полторак: Мы, в отличие от России в Чечне, на Донбассе ведем себя цивилизованно

Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и в цивилизованный способ решит проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий

Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон обеспечивает эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке освобождения украинских земель

Министр обороны Украины Степан Полторак сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.– цитирует «Правительственный курьер» Полторака.По его утверждению, закон о «реинтеграции» Донбасса поможет Киеву вернуть контроль над территорией.– заявил министр.Ранее в четверг Порошенко назвал дату завершения «АТО» в Донбассе. При этом он заявил, что война продолжается, и «закончится нашей победой». 18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор», передает "Взгляд"