19:42 05 апреля
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Полторак: Мы, в отличие от России в Чечне, на Донбассе ведем себя цивилизованно

Министр обороны Украины Степан Полторак сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.

Полторак: Мы, в отличие от России в Чечне, на Донбассе ведем себя цивилизованно


Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и в цивилизованный способ решит проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий
– цитирует «Правительственный курьер» Полторака.


По его утверждению, закон о «реинтеграции» Донбасса поможет Киеву вернуть контроль над территорией.

Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон обеспечивает эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке освобождения украинских земель
– заявил министр.

Ранее в четверг Порошенко назвал дату завершения «АТО» в Донбассе. При этом он заявил, что война продолжается, и «закончится нашей победой». 18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор», передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://укроп.org/
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Комментарии 40

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 17:41
    Министр мародёров Украины похвастался "цивилизованностью".
    Altona
    1. st25310 (Евгений) Сегодня, 17:44
      В отличие от чеченских повстанцев, повстанцы ЛДНР тоже ведут себя цивилизованно!
      st25310
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:51
        Цитата: st25310
        ...В отличие от чеченских повстанцев, повстанцы ЛДНР тоже ведут себя цивилизованно!...

        Я в Чечне повстанцев не видел.
        Стадо местных шайтанов, ведомых пришлыми "эмирами". Ни одного идейного, про которого можно было бы сказать, что он повстанец. Там было каждой твари по паре - турки, саудиты, катарцы, подданые мелкобритании, бандерлоги в роли подносчиков кофе и прочая шваль.
        Мерины, саксы, турки - по самые ноздри мутили там. Инструкторы, наёмники, информационное прикрытие.
        Финансирование - опять мерины, саксы, саудовцы, катарцы, турки.
        Реальный террористический интернационал.
        Лично у меня это в подкорке просто вбито, я этого ни при каких обстоятельствах не прощу. При любом раскладе, дружим мы с этими деятелями или нет, при первом же возможном случае - свою часть долга, я с них истребую.
        Андрей К
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:10
          Цитата: Андрей К
          Там было каждой твари по паре - турки, саудиты, катарцы, подданые мелкобритании, бандерлоги в роли подносчиков кофе и прочая шваль

          Да и каклов там хватало... Тот же Сашко Билый. А с этого недоумка что взять - текст дали - он озвучил.
          helmi8
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:24
            Цитата: helmi8
            ...Да и каклов там хватало... Тот же Сашко Билый. А с этого недоумка что взять - текст дали - он озвучил...

            Да они там были.
            Но хотел бы развеять миф, об их "вкладе" в дело кавказских шайтанов.
            Это позёры, понторезы. За редким исключением - единицы воевали с нами.
            Они не участвовали в боевых действиях - всё для чего они годились, это признавали сами чеченцы - это пытки над безоружными пленными и охрана лагерей. Привлекались в качестве инструкторов-подрывников, это тоже правда.
            Основное назначение всех этих бандерлогов - медийная картинка, показать как Дудаева, а затем Масхадова поддерживают за пределами России.
            Возьмите того же Яценюка - он там был, но не воевал. Для медийной картинки - стрельнул в нашу сторону. Попал, не попал - другой вопрос и его этому выродку всё равно зададут, только ответ будет не интересен никому. Ответит по полной. В отряде "Арго" был на роли шныря, где опасно не лез. Наш СКР, подозревает его в пытках пленных.
            Андрей К
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 19:41
          Цитата: Андрей К
          при первом же возможном случае - свою часть долга, я с них истребую.

          laughing belay как? в Турцию не поедешь.....или турецкие продукты будешь покупать и выкидывать?
          Тикси-3
      2. Тралл Сегодня, 17:55
        Блин, 1,5 литра пива в ПЭТ-упаковке это "полторашка", а что такое "Полторак"? smile
        Тралл
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:59
          Цитата: Тралл
          ...Блин, 1,5 литра пива в ПЭТ-упаковке это "полторашка", а что такое "Полторак"? smile...

          Это "полторашка", у которой газами крышку и дно вышибло laughing
          Андрей К
          1. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 18:25
            Просто - сиська...
            Kisso4kin
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:46
      Ну ну "цивилизованные " вы наши..Помнится Моторолла вас шугал криками Аллах Акбар, бежали все бросая от страха.. laughing А в Чечне мы воевали против мирового терроризма (который ваши хозяева за океаном неплохо финансировали, обкатка новой схемы ИГИЛ и развала государств) и всячески поддерживали надеясь ,что Россия захлебнется в крови и развалится сама и воевать не нужно, бери голыми руками..Не вышло господа! А в Ираке, Ливии получилось ..
      МИХАН
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:54
      Цитата: Altona
      Министр мародёров Украины похвастался "цивилизованностью".

      Ну а что, ведь великие цивилизаторы, хозяева нынешних каклов, цивилизовано заливали Вьетнам напалмом и химией! Так почему бы этим цивилизаторам не пострелять по мирному населению. Из цивилизованых побуэдений естественно.
      Я уж не говорю про отцивилизованные Хиросиму и Нагасаки.
      Хагалаз
      1. volodya (владимир) Сегодня, 17:57
        Вот и пусть скажут "Ку" Американцы ждут!
        volodya
      2. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:22
        Так все эти 'цивилизации' - так, ширма, чтоб творить свои делишки под видом благих намерений.
        шура матросов
    4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 17:58
      А "мы" это кто? Может хлопцы Корчинского, воевавшие за Дудаева?
      Серж Горелый
    5. Маз Сегодня, 18:04
      Сказала свинья и снова плюхнулась в лужу с помоями.
      Маз
    6. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:04
      А что? Цивилизация, правда времен феодального строя. Но то таке. Главное погромче крикнуть
      шура матросов
    7. красноярск Сегодня, 19:02
      Цитата: Altona
      Министр мародёров Украины похвастался "цивилизованностью".

      Господи, и не завернет ему язык за такие слова. Но, что самое интересное, он врет и сам себе верит.
      И мечтатель то какой!. Ну ну, помечтай, реинтегратор... блин.
      красноярск
    8. Damm (Владислав) Сегодня, 19:13
      Как хочется , что бы эта ожиревшая морда поутратила вальяжность попав под минометный обстрел. Но да Бог не фраер
      Damm
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 17:45
    Цивилизованно обстреливают мирных жителей, мародерствуют, насилуют женщин...... Насмешил...
    Ingvar0401
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 17:46
    ой дypaк...(с) belay
    изя топ
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 17:53
      Цитата: изя топ
      ой дypaк...(с) belay

      Даже добавить к характеристике не чего! Многие украинцы в самом деле не видят разницы между Чечней и отрезанием голов и Донецком, когда отдают летчиков бомбивших города!
      К.А.С
  4. Vard Сегодня, 17:50
    Есть такое заболевание.. При котором человек постоянно врёт... У них просто эпидемия...
    Vard
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:50
    да когдаже у них языки отсохнут и на клавах клавиши поотскакивают angry
    LSA57
  6. Громобой Сегодня, 17:52
    Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей.
    А поначалу ой-как планировали и даже пытались провести эти самые операции,но получили по зубам от Новороссии на земле и в воздухе,их ещё пожалели и дали выбраться из котлов.Отсюда вся эта "цивилизованность" и попёрла,т.к. если опять начнут проводить широкие наступательные операции,то опять упрутся в стену и кровью умоются.
    Громобой
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:53
    Лживый лицемер, и трус! Был бы мужиком, уже бы застрелился!
    Геркулесыч
  8. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:54
    Полторак: Мы, в отличие от России в Чечне, на Донбассе ведем себя цивилизованно


    Ткнуть бы этого упыря сытой рожей в трупы убитых мирных и повесить на ближайшем столбе.
    Скотина.
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:57
    Даун, какой-то! "Цивилизованное убийство мирного населения, включая детей"
    Упырь..
    Сибирский цирюльник
  10. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:59
    Он прав на 101%. Вы посмотрите хотя бы на Мосул, или вспомните Хатынь, именно так поступают все "цивилизованные", в отличии от нас варваров взгляните хотя бы на Грозный, отвратительное зрелище!
    MoJloT
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:00
    Полторак: Мы, в отличие от России в Чечне, на Донбассе ведем себя цивилизованно

    Видимо грабёж местных жителей, конфискация их имущества без решений суда, а также насильственное привлечение их к строительству укреп. сооружений это "цивилизованное" отношение. То-то бы на трибунале в Нюрнберге бы удивились, попадись туда такие "цивилизованные".
    Даты, полтора де била не переживай, верёвка для тебя приготовлена, а берёз на Руси всегда хватало, но можем и на фонарном столбе подвесить, чтобы наглядней другим было. am angry
    К-50
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:05
    Цитата: st25310
    В отличие от чеченских повстанцев, повстанцы ЛДНР тоже ведут себя цивилизованно!

    Интересно, а в каком контексте здесь слово "тоже".
    А по существу... Чем отличаются укронацики от чеченских боевиков, кроме криков "Аллах акбар!" и "Слава Украине!"? Так это тем, что одни зверствовали "на трезвую голову", а вторые "по пьяне"...
    Может этому Полторашке скинуть подборку, из выложенных его же бойцами в сеть видео, что они по пьяне вытворяют в Донбассе.
    mavrus
  13. казерог Сегодня, 18:10
    Цитата: К-50
    и на фонарном столбе подвесить

    меж пары бетеров более человечно
    казерог
  14. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:10
    цивилизованая хунта ? это чтото новенькое.Новичка им всем раздать по 5 кубиков внутривенно срочно
    Heterocapsa
  15. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:28
    Как уже надоели эти подонки. Нет слов!
    Beltasir Matyagu
  16. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 18:45
    А ты был в Чечне къозлина? am Да если бы вам дали вы бы уже давно Донбасс истребили бы! Ополченцы вас в стойло поставили tongue вот и стойте там! laughing
    ibn.shamai
  17. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 18:57
    Украина – страна цивилизованная

    Расскажи это погибшим детям am
    pvv113
  18. gippernano (Neo) Сегодня, 18:57
    Думаю пора уже научиться, трактовать международное право в свою сторону.
    gippernano
  19. Лерыч (Валерий) Сегодня, 19:00
    "Донбасские террористы" не взорвали ни одного дома,ни одного поезда, ни одного самолёта на Украине... Метро в Киеве целое... Что,и в чём сравнение? Где отрезанные головы журналистов? Что Украинца знает о террористах? Не слышал о взрывах на рынках... Мы это пережили. И не дай Бог им узнать это.
    Лерыч
  20. ВМФ7981 Сегодня, 19:10
    Украина - цивилизация странная, непонятная, древняя, исключительная! Скорее всего в отличие от всех остальных челов, она ведет своё начало от неандертальцев, иначе объяснить их поступки, высказывания и мечты просто не возможно.
    ВМФ7981
  21. Лерыч (Валерий) Сегодня, 19:22
    Цитата: ВМФ7981
    Украина - цивилизация странная, непонятная, древняя, исключительная! Скорее всего в отличие от всех остальных челов, она ведет своё начало от неандертальцев, иначе объяснить их поступки, высказывания и мечты просто не возможно.

    Не надо трогать мирное племя,ныне вымершее,неандертальцев... Они были охотники,кочевники... У них была своя культура,своё искусство ,своя религия...; )
    Лерыч
  22. perepilka (Владимир) Сегодня, 19:23
    На Донбассе, в городах висели плакаты "Украинцы, не уезжайте, нам нужны рабы"?
    В Донецке убивали украинцев, за то, что они украинцы? А луганские обналичивали фальшивые авизо в банке Коломойского?
    70% ВСУ будет уничтожено при первом боестолкновении с ВС РФ. Это мнение американских военспецов.
    Нафига, процентов тридцать, остальные разбегутся и начнут кошмарить незалежную.
    perepilka
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