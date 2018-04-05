В Скотланд-Ярде опубликовали заявление Юлии Скрипаль

Вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной, и надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления. Я благодарю всех, кто желал мне выздоровления, всех врачей, сотрудников, также жителей Солсбери.

Что касается её отца, пусть он решает — оставаться ему в Британии или нет. У России не будет возражений, нет проблем с ними. Он несколько лет отбывал заключение в России, и, как любой человек, он отбыл свой срок, и сейчас он честен. Они (Сергей и Юлия Скрипаль) сейчас просто российские граждане.