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В Скотланд-Ярде опубликовали заявление Юлии Скрипаль
Скотланд-Ярд решил опубликовать заявление Юлии Скрипаль, которая, как утверждают в правительстве Терезы Мэй, вместе с её отцом была отравлена нервнопаралитическим газом. Ранее несколько фраз из беседы Юлии Скрипаль с её двоюродной сестрой представил телеканал «Россия1».
Сайт лондонской полиции приводит заявление Юлии, которая пришла в себя около недели назад:
Посол России в Британии Александр Яковенко прокомментировал публикацию, заявив, что он очень рад тому, что 33-летняя гражданка России не только пришла в себя, но и может говорить. По словам российского дипломата, он надеется на то, что Юлия в скором времени сможет вернуться в Москву.
«Вести» на телеканале «Россия1» приводят заявление Александра Яковенко по поводу Сергея Скрипаля:
Сайт лондонской полиции приводит заявление Юлии, которая пришла в себя около недели назад:
Вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной, и надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления. Я благодарю всех, кто желал мне выздоровления, всех врачей, сотрудников, также жителей Солсбери.
Посол России в Британии Александр Яковенко прокомментировал публикацию, заявив, что он очень рад тому, что 33-летняя гражданка России не только пришла в себя, но и может говорить. По словам российского дипломата, он надеется на то, что Юлия в скором времени сможет вернуться в Москву.
«Вести» на телеканале «Россия1» приводят заявление Александра Яковенко по поводу Сергея Скрипаля:
Что касается её отца, пусть он решает — оставаться ему в Британии или нет. У России не будет возражений, нет проблем с ними. Он несколько лет отбывал заключение в России, и, как любой человек, он отбыл свой срок, и сейчас он честен. Они (Сергей и Юлия Скрипаль) сейчас просто российские граждане.
Использованы фотографии: Фейсбук
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