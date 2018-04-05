19:42 05 апреля
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В Скотланд-Ярде опубликовали заявление Юлии Скрипаль

Скотланд-Ярд решил опубликовать заявление Юлии Скрипаль, которая, как утверждают в правительстве Терезы Мэй, вместе с её отцом была отравлена нервнопаралитическим газом. Ранее несколько фраз из беседы Юлии Скрипаль с её двоюродной сестрой представил телеканал «Россия1».

Сайт лондонской полиции приводит заявление Юлии, которая пришла в себя около недели назад:
Вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной, и надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления. Я благодарю всех, кто желал мне выздоровления, всех врачей, сотрудников, также жителей Солсбери.


В Скотланд-Ярде опубликовали заявление Юлии Скрипаль



Посол России в Британии Александр Яковенко прокомментировал публикацию, заявив, что он очень рад тому, что 33-летняя гражданка России не только пришла в себя, но и может говорить. По словам российского дипломата, он надеется на то, что Юлия в скором времени сможет вернуться в Москву.

«Вести» на телеканале «Россия1» приводят заявление Александра Яковенко по поводу Сергея Скрипаля:
Что касается её отца, пусть он решает — оставаться ему в Британии или нет. У России не будет возражений, нет проблем с ними. Он несколько лет отбывал заключение в России, и, как любой человек, он отбыл свой срок, и сейчас он честен. Они (Сергей и Юлия Скрипаль) сейчас просто российские граждане.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 50

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  1. Тралл Сегодня, 17:57
    Ага, русские прям так и выражаются:
    Вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной, и надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления. Я благодарю всех, кто желал мне выздоровления, всех врачей, сотрудников, также жителей Солсбери.

    Хоть бы дали текст написать русскоязычному агенту, а потом перевести.
    Тралл
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:03
      Сейчас ее обработают и по другому заговорит..Деньги будет зарабатывать и не малые! Подозрительно все это , опять вой начнется про "кровавый режим Путина" ..Но наше дело предложить.
      МИХАН
      1. Тралл Сегодня, 18:04
        Сделают из нее замену сдувшемуся Навальному.
        Мировая известность уже есть, "жертва" режима, доступ для обработки идеальный.
        Тралл
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:11
          Цитата: Тралл
          ...Сделают из нее замену сдувшемуся Навальному.
          Мировая известность уже есть, "жертва" режима, доступ для обработки идеальный...

          Замена из неё никакая. Не из той породы.
          Мозги ей клепают уже неделю. Наверняка захезали их по самое нехочу. Естественно она будет дезориентирована. Это действительно её слова. По ящику запись крутили. По интонации было понятно, что бабёнку запугали до чёртиков.
          Андрей К
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:13
            На Пасху и папа Скрипаль воскреснет. После чудесного воскрешения Скрипалей, пострадавших от нервно-паралитического газа, возникает резонный вопрос, а что за формулу продал Вил Мирзоянов американцам 25 лет назад? Может это была формула хлороформа,от которого впадают в состояние наркоза недельки на две? А Мирзоянов подсунул ее американцам и преспокойненько 25 лет за их счет живет в Америке?
            Аристарх Людвигович
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:28
              Цитата: Аристарх Людвигович
              , возникает резонный вопрос, а что за формулу продал Вил Мирзоянов американцам 25 лет назад? Может это была формула хлороформа,от которого впадают в состояние наркоза недельки на две? А Мирзоянов подсунул ее американцам и преспокойненько 25 лет за их счет живет в Америке?

              Я в химии не разбираюсь, может Вы поймёте.
              sabakina
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:59
          Я не думаю,что она способна заменить этого пустышку брехуна "жёлтого утёнка"..После всего случившегося обычно люди сидят на попе ровно и не возбухают.
          Цитата: Тралл
          Сделают из нее замену сдувшемуся Навальному.
          Мировая известность уже есть, "жертва" режима, доступ для обработки идеальный.
          210окв
      2. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:55
        Что-то совсем российские спецы сдали - травили-травили секретными ядами, да недотравили. Гречка ныне не та crying
        шура матросов
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:32
          Цитата: шура матросов
          Что-то совсем российские спецы сдали - травили-травили секретными ядами, да недотравили.
          А чего удивляться, довели у же всех, если придя с работы и открыв банку пива, сходу прочитал: " как утверждают в правительстве Терезы Мэй, вместе с её отцом была окончательно отравлена нервнопаралитическим газом."
          sabakina
      3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:59
        Цитата: МИХАН
        Сейчас ее обработают и по другому заговорит..

        Скоро англицкие газеты напишут что Путин лично ей угрожал.
        Серый брат
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:05
      Трагедия оказалась фарсом
      хрыч
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:16
        Цитата: хрыч
        Трагедия оказалась фарсом

        Наглая ,дешевая провокация, но какой вой в "демократических СМИ" и как гейропа в стойку встала , как по команде..Травля России продолжается, но русские не сдаются ,мы и не такое видали за свою историю ! Владимир Россия за тебя.. soldier
        МИХАН
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:07
      Цитата: Тралл
      ...Ага, русские прям так и выражаются...
      ...Хоть бы дали текст написать русскоязычному агенту, а потом перевести...

      Если бы опубликовали её заявление без купюр, то в БАН отправили бы весь Скотланд-Ярд, вместе с правительством Терезы Мэй laughing
      Андрей К
    4. Маз Сегодня, 18:10


      Всеми любимый испанский эксперт рассказывает о деталях дела отравления Скрипаля.Видео носит исключительно развлекательный характер.Перевод не является переводом оригинального текста. Смотреть с 55 секунды
      Маз
    5. Damm (Владислав) Сегодня, 18:57
      Ума не приложу, как им дали выжить. Ждите продолжения
      Damm
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 19:15
      Отбыть срок и стать честным, это что-то новое. Честь она или есть, или её нет.
      сибиралт
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 17:57
    Ну что ж, здоровья ей и удачи. yes
    Владимирец
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 18:00
      Цитата: ........
      Вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной,

      Фига себе несколько. Дома поговорим
      Vadivak
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:04
        Цитата: Vadivak
        Фига себе несколько.

        Голова кружится, как после карусели. yes
        Владимирец
      2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:26
        Цитата: Vadivak
        Дома поговорим

        Сомневаюсь, что она в Россию приедет. Жертва рэжима, все таки.
        мордвин 3
        1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 19:32
          Она вроде замуж собиралась. Жених в России. К папе поехала посоветоваться. Возраст уже не маленький. Пора.
          _Сергей_
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:14
      Цитата: Владимирец
      здоровья ей

      Какое то ураганое и главное своевременное выздоровление и восстановление.И главное после не малого нахождения в коме по сути пограничное состояние между жизнью и смертью.Такие "осмысленные" и "взвешенные"заявления.Ну а потом по закону жанра,обличительные интервью мелко-бритским таблоидам,и вишенка на торт.Запрос на полит,убежище в мЕЛКОбритании!!!
      Владимир Тер-Одиянц
  3. jjj Сегодня, 17:58
    Интересно, ей плазмаферез делали, чтобы очистить кровь от следов примененного ОВ
    jjj
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:02
      Нет, кровь прогнали через бадью с самогоном wassat -так надежнее! !! wassat
      Геркулесыч
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 18:03
        Это в смысле "В вашем самогоне крови не обнаружено"?
        Андрей из Челябинска
        1. Тралл Сегодня, 18:10
          В Британии местный самогон это виски smile
          Мой тесть так от всех болезней лечится drinks
          Тралл
          1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:20
            Цитата: Тралл
            В Британии местный самогон это виски smile
            Мой тесть так от всех болезней лечится drinks

            Скоро в России водка появится под названием "Новичок" и "Скрипаль" ...Думаю будет очень популярная! laughing
            МИХАН
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:02
      Не факт что в обще что то было.
      MoJloT
  4. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:58
    Дипломатично и осторожно. Пока молодец! Но выбирать позицию вскоре и скорее всего прийдётся.
    Хагалаз
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:09
      И вы думаете что это были её слова???
      Borik
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 18:21
        Ну, думать то мы можем всё что угодно. А вот говорить, дабы не уподобляться тем же бритам, хорошо бы тодько то, что подтверждено.
        Хагалаз
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:01
    Вот!Началось! Теперь Юльку будут по полной использовать.Беги от туда Юля! Беги!
    Наблюдатель2014
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:01
    А чего же наши не запросили как минимум, видеозапись интервью, которая она дала? Почему не настаивают на прямой встрече с ней самой? Не требуют ее возврата в Россию? ??
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:09
      Цитата: Геркулесыч
      А чего же наши не запросили как минимум, видеозапись интервью, которая она дала?

      толку што. они на все наши запросы отвечают отказами
      LSA57
    2. Borik (Борис) Сегодня, 18:17
      Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:01 Новый
      А чего же наши не запросили как минимум, видеозапись интервью, которая она дала? Почему не настаивают на прямой встрече с ней самой? Не требуют ее возврата в Россию? ??


      Почему вы уверены что наши не просили посмотреть эту запись а может её и не было.Или она под грифом - совершенно секретно. А этих требований о встрече я думаю было не одно. Но наглы на это не согласятся если только она сама не потребует.
      Borik
  7. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 18:05
    Сейчас, начнут прессовать, потихоньку и не очень... Папочка- слабое звено, может опять дерьма подбросить, ибо не привыкать..
    Сибирский цирюльник
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:06
    Почему британцы не добили Скрипалей.живые Скрипали Англии не выгодны как никому?Может и Англия как и Россия не причём?Может в Англии предателей и перебежчиков косит третье лицо?Истина где то рядом wink
    Yak28
  9. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:07
    Я благодарю всех, кто желал мне выздоровления, всех врачей, сотрудников, также жителей Солсбери.

    а жители с какого там бока припёка? belay
    LSA57
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:09
      Цитата: LSA57
      а жители с какого там бока припёка?

      Этот Скотланд-Ярд такой Скотланд-Ярд. wink
      Владимирец
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:25
        Цитата: Владимирец
        Этот Скотланд-Ярд такой Скотланд-Ярд.

        весь городок? belay lol
        LSA57
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:26
          Цитата: LSA57
          весь городок?

          Вся улица. yes
          Владимирец
  10. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 18:18
    Предатель "и сейчас он честен".
    Резануло...
    Или это сначала перевод интервью Яковенко на английский а потом обратно на русский.
    Livonetc
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:31
    Видать гречка просроченная была, не убила не месте ))
    Denis Obukhov
  12. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:32
    Новичёк" - боевое отравляющее вещество. Не отравляет и не убивает. Сделано в Британии.
    Denis Obukhov
  13. Black_PR (Сергей) Сегодня, 18:39
    ...он отбыл свой срок, и сейчас он честен... Он никогда больше не будет честен, ибо предатель.
    Black_PR
  14. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 18:50
    Опять Россия западу халтуру подсунула. За это надо еще 100500 дипломатов выслать. С формулировкой "За обман"
    Дилетант
  15. тагил (сергей) Сегодня, 18:58
    Проведут с ней разъяснительную работу, в конце которой она попросит в Англии политического убежища. Англичане сделают все возможное чтобы она осталась в Англии с папаней, потому что правда выйти наружу не должна.
    тагил
  16. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 18:59
    Похоже, англичане после применения боевого-нервно-паралитического газа научились оживлять мёртвых... Мэй и Джонсон - два знатных клоуна. Англосаксы никогда так еще не прокалывались и не позорились.
    Berkut24
  17. maratk (Марат) Сегодня, 19:13
    ждёмс продолжения "цирка".
    maratk
  18. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 19:18
    Цитата: Тралл

    8
    Тралл Сегодня, 17:57 Новый
    Ага, русские прям так и выражаются:

    Точно-точно, особенно в условиях амнезии, о которой заявляли британские врачи и власти. И после глубокой продолжительной комы, на фоне "отравления нервно-паралитическими веществами" , поразившего центральную нервную систему . Обычно люди самыми односложными и простейшими фразами обходятся, и то - если способны на это.
    Tarasios
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