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На Украине окончательно ликвидировали ВДВ
Большинством голосов Верховная рада сегодня ликвидировала такое понятие как Воздушно-десантные войска. 236 голосами «за» украинский парламент поддержал законопроект о том, что аббревиатуры ВДВ в вооружённых силах Украины оставаться не должно. Как «необходимость» изменения названия объясняют в министерстве обороны майданного государства?
В пояснительной записке к законопроекту, который и разрабатывался в недрах министерства обороны Украины, говорится, что аббревиатура ВДВ неприемлема для страны в связи с «оккупацией Вооружёнными силами России части территории Украины».
Далее в МО Украины пытаются объявить, что ликвидацию названия ВДВ поддерживают и сами украинские военнослужащие:
Таким образом, на Украине ВДВ трансформируются в ДШВ.
Напомним, что ранее Порошенко отменил главный атрибут десантников – голубой берет. Вместо него на украинских десантниках – берет коричнево-бордового цвета.
В пояснительной записке к законопроекту, который и разрабатывался в недрах министерства обороны Украины, говорится, что аббревиатура ВДВ неприемлема для страны в связи с «оккупацией Вооружёнными силами России части территории Украины».
Далее в МО Украины пытаются объявить, что ликвидацию названия ВДВ поддерживают и сами украинские военнослужащие:
Действия России вызвали негатив у личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска и воздушно-десантные войска). Не должны повторяться атрибуты страны-агрессора. Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооружённых сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.
Таким образом, на Украине ВДВ трансформируются в ДШВ.
Напомним, что ранее Порошенко отменил главный атрибут десантников – голубой берет. Вместо него на украинских десантниках – берет коричнево-бордового цвета.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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