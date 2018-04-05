19:39 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

На Украине окончательно ликвидировали ВДВ

Большинством голосов Верховная рада сегодня ликвидировала такое понятие как Воздушно-десантные войска. 236 голосами «за» украинский парламент поддержал законопроект о том, что аббревиатуры ВДВ в вооружённых силах Украины оставаться не должно. Как «необходимость» изменения названия объясняют в министерстве обороны майданного государства?

В пояснительной записке к законопроекту, который и разрабатывался в недрах министерства обороны Украины, говорится, что аббревиатура ВДВ неприемлема для страны в связи с «оккупацией Вооружёнными силами России части территории Украины».

Далее в МО Украины пытаются объявить, что ликвидацию названия ВДВ поддерживают и сами украинские военнослужащие:
Действия России вызвали негатив у личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска и воздушно-десантные войска). Не должны повторяться атрибуты страны-агрессора. Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооружённых сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины.



Таким образом, на Украине ВДВ трансформируются в ДШВ.

На Украине окончательно ликвидировали ВДВ


Напомним, что ранее Порошенко отменил главный атрибут десантников – голубой берет. Вместо него на украинских десантниках – берет коричнево-бордового цвета.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:19
    Ну теперь боеспособность попрёт!! laughing Только аббревиатура мешала, цвет берета поменяли, всё то же, наконец то поняли - ВДВ!!! Вот корень зла! И военнослужащие могут вздохнуть спокойно. yes
    Владимирец
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:28
      Цитата: Владимирец
      И военнослужащие могут вздохнуть спокойно.

      под другой аббревиатурой люлей получать не так больно laughing
      LSA57
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:33
        Цитата: LSA57
        под другой аббревиатурой люлей получать не так больн

        Тут фишка в другом: выхватил, переименовался и преемственность получения люлей прервалась. Опять выхватил, опять переименовался, опять - это не мы, это те. smile
        Владимирец
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:58
          Цитата: Владимирец
          Опять выхватил, опять переименовался, опять - это не мы, это те.

          рагули они в дшв рагули.
          и когда уж такое произойдёт
          LSA57
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:50
        Транспортных самолётов нет,парашюты пропитывают.Ну какие они десантники?
        Цитата: LSA57
        Цитата: Владимирец
        И военнослужащие могут вздохнуть спокойно.

        под другой аббревиатурой люлей получать не так больно laughing
        210окв
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:39
        Цитата: LSA57
        Цитата: Владимирец
        И военнослужащие могут вздохнуть спокойно.

        под другой аббревиатурой люлей получать не так больно laughing

        Вот и правильно, нечего святое позорить. Пусть будут "ДШВ" - "Дешёвые Шакалы Вашингтона"
        Ныробский
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:29
      ДШВ тоже неплохо, похоже на ДеШеВка wassat
      хрыч
    3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 18:35
      Цитата: Владимирец
      цвет берета поменяли

      Теперь у них краповый берет! wassat
      Ингвар 72
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:49
        Вот и славненько. Думаю ДЯДЯ ВАСЯ (Василий Филиппович Маргелов) был бы не в восторге от того, что стало с его 'дитем' в Украине
        шура матросов
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:41
      Цитата: Владимирец
      ...цвет берета поменяли, всё то же, наконец то поняли - ВДВ!!! Вот корень зла! И военнослужащие могут вздохнуть спокойно. yes...

      Тельник, к которому укроскакуны не имеют никакого отношения - на полку stop
      Тогда порядок yes
      Пусть хоть 100500 раз, чего-то там десантно. Странно, а почему десантно-то? belay
      Эти высокомогильные войска, когда в последний раз видели парашют? laughing
      Андрей К
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:46
        Цитата: Андрей К
        Тельник, к которому укроскакуны не имеют никакого отношения - на полку

        Ну почему на полку? Полоски пошире и расположить вдоль... what
        Владимирец
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:13
        Цитата: Андрей К
        Эти высокомогильные войска, когда в последний раз видели парашют?

        когда на рынке их продавали laughing
        LSA57
    5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:44
      Флаг им неприменно радужный, и фаллоимитатор на берет ,нашивка ! fool
      Геркулесыч
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:54
      Сразу бы правильно и назвали, карательно - штурмовые группы. В нацисткой Германии тоже такие были, да только не коричневых беретах, а коричневых рубашках.
      сибиралт
    7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 19:15
      Цитата: Владимирец
      Ну теперь боеспособность попрёт!! laughing Только аббревиатура мешала, цвет берета поменяли, всё то же, наконец то поняли - ВДВ!!! Вот корень зла!



      А мы всегда считали это остроумной выдумкой.
      Avis-bis
    8. Damm (Владислав) Сегодня, 19:17
      Ну правильно, зачем пидо-асам тельняшки
      Damm
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:19
    Ну и слава Богу! Нечего позорить эти славные войска ..Дядя Вася , думаю доволен (царство ему небесное).
    Пусть конницу создают им в самый раз...
    МИХАН
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:29
      Цитата: МИХАН
      .Дядя Вася , думаю доволен (царство ему небесное).

      да был бы он жив, сам саморучно с них береты и тельняшки посрывал angry
      LSA57
    2. Machete Сегодня, 18:43
      Конно-десантные войска для них в самый раз будут.
      Machete
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:01
        Цитата: Machete
        Конно-десантные войска для них в самый раз будут.

        конно подводные laughing
        LSA57
        1. Machete Сегодня, 19:05
          Или так. Конн-водолазные.
          Machete
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:14
            Цитата: Machete
            Или так. Конн-водолазные.

            можно конно водолазный спецназ
            LSA57
    3. Nukesmoke (Никита) Сегодня, 18:43
      Но-но! Семён Михайлович порубал бы всех этих самостийников в капусту.
      Nukesmoke
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:00
      Цитата: МИХАН
      Пусть конницу создают им в самый раз...

      и тачанки вместо БМП
      LSA57
  3. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 18:20
    Правильно.
    Они теперь каратели.
    Livonetc
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:30
      Цитата: Livonetc
      Они теперь каратели.

      точно!!! ДКВ
      LSA57
  4. Svetoch (Фёдор) Сегодня, 18:20
    На зло бабушке отморожу уши. Только такие ассоциации.
    Svetoch
  5. Комментарий был удален.
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:24
      Цитата: Михаил177
      ДШВ

      Дуже швидкі військові. yes
      Владимирец
  6. Равик (Сергей) Сегодня, 18:24
    Как мухоморы в этих беретах...
    Равик
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 19:10
      Цитата: Равик
      Как мухоморы в этих беретах...

      В СССР тоже были такие береты. На голубые сменили то ли в конце 1960-ых, то ли в начале 1970-ых.
      Avis-bis
      1. ланс Сегодня, 19:29
        такие береты в ссср были только у спецчастей вв мвд.
        ланс
  7. JohnDorian (JohnDorian) Сегодня, 18:25
    Чиво чиво :)))
    JohnDorian
  8. zoff-2017 (Игорь) Сегодня, 18:25
    Теперь они краповые береты? Опять всё с агрессора перенимают :). Жовтоблакитные им береты надо носить.
    zoff-2017
  9. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:25
    Действия России вызвали негатив у личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ

    Брехня... Есть друзья в тех краях, наоборот - были в ступоре от замены цвета берета.
    helmi8
  10. казерог Сегодня, 18:26
    Цитата: Михаил177
    Дурацкие шуточные войска.

    дэбило шраные войска
    казерог
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:26
    Нечего карателям
    называться
    Войсками Дяди Васи.
    Denis Obukhov
  12. Гронский Сегодня, 18:28
    Я заметил, что как только строевая стойка принимает вид с расставленными ногами и руками за спиной, практикующая ее армия начинает выгребать по полной программе от русских. Вспомните хотя бы грузин.
    Гронский
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:03
      Цитата: Гронский
      Я заметил, что как только строевая стойка принимает вид с расставленными ногами

      намекают lol
      LSA57
  13. Галеон (Андрей) Сегодня, 18:32
    серьезный удар по боевому духу собственной армии, а он и так.. с душком.
    Галеон
  14. Machete Сегодня, 18:41
    В связи с оккупацией части украины, мы изымаем из обращения слово "украина". Чтобы не ассоциировалось с оккупантами. Так что ли?
    Причём здесь оккупация и переименование ВДВ?
    Machete
  15. Nukesmoke (Никита) Сегодня, 18:42
    Один хрен, десантироваться толком не с чего и некуда.
    Nukesmoke
  16. Викторио (Викторио) Сегодня, 18:43
    ничего своего скоро не останется
    Викторио
  17. mironych (Мирослав) Сегодня, 18:44
    Если в борделе не идут дела,то не вывеску меняют,а "девушек".
    mironych
  18. Slavik74 (Вячеслав) Сегодня, 18:45
    Ну и Слава Богу, а то язык уже не поворачивая, называть это отребье десантниками
    Slavik74
  19. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:55
    Деревянно-Шароварные Войска.
    Серый брат
  20. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:55
    Что то почитал статью еще раз и так стыдно за украинцев стало...Позор!
    Очнись Украина..
    МИХАН
    1. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:14
      Стыдно не то слово,они опустились на столько,что вызывают брезгливость и омерзение.
      Yak28
  21. Mavrikiy Сегодня, 18:56
    На Украине окончательно ликвидировали ВДВ
    Здравый смысл возобладал.
    А у нас когда министерство культуры ликвидируют? feel
    Mavrikiy
  22. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:02
    хлеб тоже не кушайте и воду не пейте а то страна агрессор тоже их есть и пьёт.И рот не открывайте и не разговаривайте и не моргайте потому что страна агрессор тоже самое делает.
    Heterocapsa
  23. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 19:03
    Это правильно. И флаг ВДВ запретить. Давно пора по европейски-под радужным воевать.
    АлеБорС
  24. mamont5 (Александр) Сегодня, 19:09
    Это они, наверное, вот эти слова прочитали и решили последовать совету...

    Тельняшку сними, украинский десантник!
    Носить ее точно свидомым не гоже!
    Ведь это Маргелов, а он значит, ватник,
    Придумал ее… и берет его тоже…

    Снимите берет, не позорьте береты!
    Бандиту скорее к лицу балаклава.
    Ведь ваша эмблема – СС и скелеты,
    И в этом вся ваша дешевая слава…

    Снимите с себя ордена «оккупантов»,
    Ведь ленты на них — это знак «террористов».
    Повесьте на грудь черно-красные банты,
    Ведь вы по натуре простые фашисты!

    Детишек бомбить и расстреливать женщин
    За то, что их сын воевал за свободу, —
    Все ваше уменье. Но нет таких трещин,
    Где спрячетесь вы от возмездья народа!

    Вам честь офицера, увы, не знакома,
    Забыты для вас и Отчизна, и совесть.
    И небо для вас сотрясется от грома
    И гнева народного. Так что — готовьтесь…

    Предстать пред Богом и перед народом,
    Осудят вас страшным судом тени предков.
    Воюете вы, так сказать, за свободу
    – Спокойно пожрать европейских объедков.

    За место для ваших детишек в борделях,
    И резать на органы их для злодеев,
    За право своих дочерей на панели,
    Своих сыновей добровольно стать геем!

    Вас всюду найдут, не дадут притаиться,
    За вами идут волкодавы по следу…
    У вас под ногами земля возгорится,
    Под звуки парадного марша Победы.

    Юлия Витязева
    mamont5
  25. Лерыч (Валерий) Сегодня, 19:12
    Наше ВДВ,наверно, только радо... Такого "тёзки" никому не пожелаешь...
    Лерыч
  26. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:12
    Самое главное что бы спустя годы,десятилетия Россия,граждане России не простили Украине такого предательства,они столетия кровью харкать должны за то что предали Россию и перешли на сторону наиболее вероятного противника.Вот тебе и Киевская Русь wink
    Yak28
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:30
      Цитата: Yak28
      Самое главное что бы спустя годы,десятилетия Россия,граждане России не простили Украине такого предательства,они столетия кровью харкать должны за то что предали Россию и перешли на сторону наиболее вероятного противника.Вот тебе и Киевская Русь wink

      Запомнят они это надолго(на несколько поколений) , да и Украина превратится в окраину с хуторским укладом жизни (Вальцманы с Коломойскими разбегутся сразу и все успокоятся))))..
      А то понастроили им там всем Советским народом, все лучшее туда , когда самим голодно было ..Халява закончилась!
      МИХАН
  27. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:17
    Правильно нечего дисантуру позорить!!
    ded100
  28. faterdom (Андрей) Сегодня, 19:22
    А лучше б им просто повеситься, а не переименовываться. Хотя, суицидальность во всех видах ВСУ и так неплохо растет. Естественный отбор - что не плодились и не размножались. Ибо не зачем.
    faterdom
  29. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 19:28
    вдв -это гордость, а у укропов ни парашютов ни гордости один гонор и понты -но очень дешевые
    Елизар Задунайский
  30. gurzuf Сегодня, 19:33
    Слава Богу! Детище дяди Васи эти позорить больше не будут am
    gurzuf
  31. ланс Сегодня, 19:33
    зря вы так на синие береты украины. именно они в первые дни переворота разворачивались и уходили от столкновения с русскоязычным населением -донецкая и харьковская. именно по этому и убрали украинцы синий берет.
    ланс
Картина дня