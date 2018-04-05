19:41 05 апреля
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Пакистан заинтересовался Т-90. Соглашение не ограничится одноразовой покупкой

Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

Пакистан заинтересовался Т-90. Соглашение не ограничится одноразовой покупкой


Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством
— сказал Хуррам Дастгир Хан.


Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.

Впервые о закупке Т-90 Пакистан заговорил в феврале прошлого года, тогда же высказывалось желание Исламабада закупить в России системы ПВО, но речь шла не о системе С-400.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Всего же с 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:32
    Ничего личного, просто бизнес? wink
    Владимирец
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:35
      Цитата: Владимирец
      Ничего личного, просто бизнес? wink

      И не только бизнес..Продажа оружия высокотехнологичного , это и мировая политика, если покупают у нас значит доверяют.Ведь мы знаем все их достоинства и недостатки
      МИХАН
      1. Sefevi Сегодня, 19:12
        Как-то неожиданно. Пакистан сам выпускает танки "Аль-Халид". Да и китайцы снабжают их почти всей номенклатурой вооружений. Думаю, китайцы продавят их покупать их танки.
        Sefevi
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:28
          Цитата: Sefevi
          Пакистан сам выпускает танки "Аль-Халид".

          Смотрим ,что по своей сути МВТ-2000(Аль-Халид)..
          Из-за давления США и Индии танки «Аль Халид» оснащены не французскими двигателями, как планировалось первоначально, а украинскими 6ТД-2 (более реальной причиной, по-видимому, явилась разница в ценах). Более того, все моторно-трансмиссионное отделение танка было спроектировано в КБ им. А.А. Морозова по аналогии с танками Т-80УД и Т-84. Во многом поэтому кормовая часть «Аль Халида» стала похожа на кормовую часть украинского танка Т-84.

          В ходовой части танка использованы многие технические решения советской школы танкостроения, в частности танка Т-72М.

          То есть,двигуны украинские ,многие решения советской школы использованы...украинцы своих обязательств не выполняют,у китайцев танки пока не лучшего качества...
          Выбор Пакистана обьясним и логичен. Но ,если РФ начнет поставки Т-90 Пакистану, возможна негативная реакция индусов.
          Хотя бизнес ,есть бизнес. Это лишний раз подстегнет Индию к скорейшим решениям по закупке нашей техники.
          НЕКСУС
        2. avdkrd (Андрей) Сегодня, 19:40
          Думаю ради давления на Китай и появилась эта "заинтересованность",хотя возможно МВТ-2000(Аль-Халид) не устраивает Пакистан в техническом плане. Укродвигатель довольно опасная для танка составляющая, как в плане технической надежности, так и в плане надежности поставщика и техобслуживания. Не очень понимаю как индусы отреагируют, но однозначно России выгоден интерес Пакистана, так как индусы последнее время очень любят сидеть на двух стульях. В целом будет забавно если и Пакистан и Индия будут гарцевать на одинаковых танках.
          avdkrd
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:38
      Цитата: Владимирец
      Ничего личного, просто бизнес? wink

      Военно-техническое сотрудничество называется.
      Тут и бизнес и политика и геополитика и военное сотрудничество и техническое сотрудничество и ещё много чего.
      Капитан Пушкин
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:44
        Цитата: Капитан Пушкин
        политика и геополитика

        Я как раз об этом. А как же хинди руси бхай бхай? smile
        Владимирец
        1. Damm (Владислав) Сегодня, 19:04
          А так индусы дороже купят и бхай бхай расцветёт новыми гранями
          Damm
      2. Borik (Борис) Сегодня, 18:48
        Ждем протеста со стороны Индии. Или мы будем поставлять Пакистану заведомо слабее танк чем Индии?
        Borik
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:52
          Цитата: Borik
          заведомо слабее танк чем Индии?

          И даже без пушки. yes
          Владимирец
        2. Damm (Владислав) Сегодня, 19:06
          Нет просто окрашенным в другой цвет
          Damm
        3. Horst78 (Слава) Сегодня, 19:11
          Цитата: Borik
          Или мы будем поставлять Пакистану заведомо слабее танк чем Индии?

          Индийцы сами свою версию Т-90 загубили. Им и помогать не надо.
          Horst78
    3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:41
      Цитата: Владимирец
      просто бизнес?

      И не только.Скорее всего рекламу Т-90,создал Азербайджан.Ведь не секрет,что Азербайджан и потомки Кызыл башей не разлей "союзники" drinks .А танк, действительно Чудесный.
      Владимир Тер-Одиянц
    4. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:44
      sad а как же украинские МТО для своих танков?! Так не честно... no
      шура матросов
    5. Kars (Запорожье) Сегодня, 18:46
      Интересно Индия обрадуется?
      Kars
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:47
        Цитата: Kars
        Интересно Индия обрадуется?

        Индия почувствует острую потребность тоже че-нить купить)))
        Серый брат
      2. perepilka (Владимир) Сегодня, 18:54
        Цитата: Kars
        Интересно Индия обрадуется?

        Андрей, Индия просто поймет, что ведёт себя последнее время, несколько офигевательно hi
        perepilka
    6. perepilka (Владимир) Сегодня, 18:47
      Цитата: Владимирец
      Ничего личного, просто бизнес?

      Они за дешевизной погнались, закупили у Украины супер-пупер т-64. В ноябре прошлого года, 35 юнкерсовских чемоданов, положенных на бок, вышли из строя, говорят из-за масла. Не, всё-таки В-2, это шедевр, как и его половинка. Даже х-образник не заменил его производные, надёжен, как скала, что бы в него не лили good
      perepilka
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:12
        Трудно однозначно утверждать, что присутствует только коммерческий интерес. Но заявлений официальных, так шоб всё понятно было всё же нет, так шо остаётся только гадать.
        За качество и эффективность наших танков всё пучком, а ПВО какое они схотят, эт посмотрим.
        Мир всё же меняется и не только вокруг одних полосатых он вертится!
        rocket757
      2. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:31
        Т-64?! Не фига се! Единственным покупателем сего танка был (бы) Конго
        шура матросов
    7. сибиралт (Олег) Сегодня, 19:10
      После Пакистана Индия точно тоже заинтересуется. laughing У бизнеса нет совести. belay
      сибиралт
    8. Грац (Грац) Сегодня, 19:13
      не совсем так, явно откровенным противникам мы ничего из оружия современного продавать не будем
      Грац
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:36
    А какой модификацией?На фото Т-90СМ.Так и не попавший в армию,к сожалению...
    Magic Archer
    1. cariperpaint Сегодня, 18:43
      экспортный и не попал бы)))
      cariperpaint
  3. cariperpaint Сегодня, 18:41
    не будет этого. Индия на дыбы встанет. а с учетом того что они тоже 90 закупают на дыбы они встанут по полной. наши просто индийцев тролят.
    cariperpaint
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:45
      Цитата: cariperpaint
      Индия на дыбы встанет

      Индостанцев давно пора приземлить!Чего стоят их потуги при покупке того или иного пакета вооружений,выдвигать требования о передачи техн.изготовления.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. cariperpaint Сегодня, 18:47
        вот для того что бы приземлить и тролят) бизнес он такой)
        cariperpaint
  4. Громобой Сегодня, 18:42
    Так,так...индусы наверное напряглись)))
    Громобой
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:46
    У них есть укроинские Т80, их то они куда денут? И платить по контракту чем будут -тоже пальмовым маслом? ??
    Геркулесыч
  6. Xroft (Ivan) Сегодня, 18:53
    заинтересовались это еще ничего не купили....так мы пакистану вертолеты продавали которые как бы нацелены против индийских танков.
    Xroft
  7. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 18:55
    Скоро индусы смогут подсчитать насколько дорого в современном мире обходится многовекторное вихляние задом и коррупция среди генералов. Абсолютно бездарная внешняя политика и такая же оборонная стратегия. Будда в шоке, ибо в своём учении он имел ввиду совершенно другое.
    Berkut24
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