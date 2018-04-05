Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пакистан заинтересовался Т-90. Соглашение не ограничится одноразовой покупкой
Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.
Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.
Впервые о закупке Т-90 Пакистан заговорил в феврале прошлого года, тогда же высказывалось желание Исламабада закупить в России системы ПВО, но речь шла не о системе С-400.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Всего же с 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).
Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством— сказал Хуррам Дастгир Хан.
Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.
Впервые о закупке Т-90 Пакистан заговорил в феврале прошлого года, тогда же высказывалось желание Исламабада закупить в России системы ПВО, но речь шла не о системе С-400.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Всего же с 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти