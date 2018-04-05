Пакистан заинтересовался Т-90. Соглашение не ограничится одноразовой покупкой

Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством

Власти Пакистана заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения на приобретение российских танков Т-90, заявил РИА Новости министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.— сказал Хуррам Дастгир Хан.Ранее Исламабад заявлял, что намерен наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой и изучает различные системы российских вооружений для новых закупок, в том числе танки Т-90.Впервые о закупке Т-90 Пакистан заговорил в феврале прошлого года, тогда же высказывалось желание Исламабада закупить в России системы ПВО, но речь шла не о системе С-400.Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Всего же с 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).