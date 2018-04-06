07:37 06 апреля

Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?

Когда в прошлом году на экранах телевизоров появился сериал "Спящие", то практически все зрители, хотя бы немного интересующиеся политикой, почему-то сразу же, не сговариваясь и без сомнений, узрели в слащавом правительственном чиновнике, опекавшем "спящих", то есть "пятую колонну", вице-премьера Аркадия Дворковича, хотя он и не обладает такой кристально чистой лысиной, как актер Федор Бондарчук. Впрочем, последние события, связанные с задержанием братьев Магомедовых и компании, говорят о том, что Дворкович вообще не обладает чем-либо чистым в сфере своих финансовых и организационных связей.

Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
Арест бизнесмена Зиявудина Магомедова


После своей триумфальной победы на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов ответил, что после инаугурации он займется изменениями в правительстве, и уже сейчас начинает думать об этом, в том числе и о кандидатуре премьер-министра. Этот вопрос, несомненно, наиболее интересует не только россиян, но и лиц из высших эшелонов власти. После весьма расплывчатого ответа президента России в СМИ началось гадание на кофейной гуще с анонсированием некоторых перестановок и отставок. Более всего в либеральной прессе муссировалась отставка вице-премьера, курирующего ВПК, Дмитрия Рогозина, который, по ее мнению, не справляется со своими обязанностями, буквально развалил свою отрасль и оброс родственными связями в опекаемой сфере. Правда, у думающих читателей постоянно возникал вопрос: каким же образом наши военные разработки и новые виды вооружений оказались впереди планеты всей, а наши новейшие ракеты способны заменить земную ось и вертеть всю Землю хоть через Южный полюс, хоть через Северный?


Следующей фигурой, которая, по мнению либеральных СМИ, должна покинуть свой пост, стал министр культуры Владимир Мединский. Не нравится утонченной публике, когда министр сует свой нос в то, куда гениальные прогрессивные режиссеры тратят миллионы государственных денег, и не дает новые финансы на постановку спектаклей, ставящих под сомнение психическое состояние театральных режиссеров.

Еще одним кандидатом, якобы соскучившимся по пенсии и уставшим от суетливого мира, стал руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ну не могут либералы успокоиться из-за того, что Россия стала вести независимую внешнюю политику и возвращать свой вес в мире. Их рабское самосознание привыкло к тому, что Россия должна клонить свою голову перед Западом и лизать сапог заокеанского оккупанта. Ведь за вылизывание интимных мест западной элиты можно получить сладкие печеньки и свои "честно заработанные" 30 американских тугриков.

Некоторое время благодаря Навальному, идеи, поступки и мысли которого всегда почему-то совпадают с тем, что декларирует нам Америка и "просвещенный Запад", под удар попал министр обороны Сергей Шойгу. А как не попасть, если под его непосредственным руководством наши самолеты срывают управляемый конфликт в Сирии, разработанный в недрах американских спецслужб?

Но все эти прогнозы 31 марта, в преддверии дня смеха, так сказать, накрылись медным тазом. В этот день были задержаны хозяева группы компаний "Сумма" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, но самое главное — в организации преступного сообщества, а такое обвинение беспочвенно не выдвигают (с учетом серьезных связей ненасытных братьев в высших коридорах власти и почти неисчерпаемых ресурсов на подкуп). Ведь Зиявудин Магомедов занимал по состоянию на 2017 год 63-ю строчку в рейтинге "Форбс", включающем богатейших людей России, с 1,4 млрд. долларов.

По версии следственных органов, горячие джигиты из Дагестана, являющиеся владельцами "заводов, газет, пароходов", присвоили более 2,5 млрд. рублей. Часть этой суммы была похищена при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде в рамках подготовки к ЧМ-2018. Вероятно, это не полный список преступных деяний, которые будут обнаружены следственными органами. Кремль в лице часто несущего, по словам Путина, «пургу» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявил, что этот арест произошел в рамках антикоррупционной борьбы. Правда, Песков почему-то не разъяснил, как так получилось, что следственные органы копали под финансовую империю Магомедовых еще с 2014 года, однако получили карт-бланш только сейчас, в преддверии формирования нового правительства…

Ни для кого не секрет, что братья Магомедовы тесно связаны с вице-премьером Аркадием Дворковичем, а через него с самим премьер-министром Медведевым. Зиявудин Магомедов был однокурсником Дворковича по экономическому факультету МГУ и с тех пор сохранил с ним близкие дружеские связи. Многие эксперты вообще считают, что без пронырливого премьера Магомедовы не смогли бы сколотить такую впечатляющую финансово-экономическую империю.


Вице-премьер правительства России Дворкович и бизнесмен Магомедов


Как отмечает газета "Завтра", именно Дворкович познакомил Зиявудина Магомедова с женой премьера Светланой, которая была так польщена, что поспешила представить бизнесмена мужу. В СМИ не раз сообщалось, что с 2008 года "он вам не Димон" стал таинственным покровителем группы "Сумма". В бытность Медведева президентом страны детище горячих горцев обзавелось выгодными активами и оседлало жирную лошадку госзаказов. Они наложили лапу на Новороссийский морской торговый порт, строительство казанского футбольного стадиона к чемпионату мира, прокладку трубопровода ВСТО-2, реконструкцию Большого театра, так и не построенную железную дорогу Кызыл — Курагино в Тыве и на многое другое. В правительственных кулуарах даже бытует мнение, что предприимчивые братья являются "кошельками Медведева", а супруга призывающего народ крепиться, потому что денег в казне нет, даже якобы является владелицей пакета акций "Суммы" в размере 20 процентов.

В группе "Сумма" внешними связями долгие годы заведовал Александр Будберг, член правления Института современного развития (ИНСОР), экс-председатель исполнительного комитета попечительского совета Большого театра, приятель Дворковича и незабвенный супруг пресс-секретарши премьер-министра страны Натальи Тимаковой. В марте 2015 года произошел слив информации для СМИ, в котором упоминалось о недвижимости за рубежом почти на полтора миллиона евро, о незадекларированных валютных счетах почти на три миллиона евро, о кипрских оффшорах и о виде на жительство в Латвии у мужа приближенной к Медведеву фигуры.

Еще в далеком 2000 году Александр Будберг стал одним из создателей компании "Omnes". Вскоре ее клиентами стали очень многие лица из либеральной группировки. Например, "Роснано" в лице не к ночи помянутого Чубайса, который подписал контракты для оказания ряда дорогостоящих услуг с компанией Будберга. Среди партнеров "Omnes" оказалась фирма "Полиметалл", в которой не покладая рук трудилась заместителем генерального директора жена Дворковича. Затем на горизонте появилась "Траснефть", где уже сам Дворкович просиживал штаны в совете директоров. Среди клиентов компании Будберга всплыли структуры главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова является связующим звеном между своим пока непотопляемым шефом и группой его либеральных советников из Института современного развития (ИНСОР), жаждущих ускорения реформ. Под этим ускорением они, правда, понимают не необходимость роста промышленного производства и укрепление социальной сферы, а дальнейшее разбазаривание крупных государственных активов под видом приватизации, изобретение новых налогов, увеличение пенсионного возраста и т.д. Дмитрий Медведев занимает пост председателя попечительского совета ИНСОР. На постах его заместителей засветились многие фигуры, известные из кошмарного ельцинского прошлого. Среди них Леонид Рейман и Эльвира Набиуллина, а в ранге председателя правления – Игорь Юргенс. Ранее этот деятель засветился как ярый ненавистник русского народа. "Какие там инновации, какая индустрия! Судьба России — вывозить нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном!" — заявлял он. А вот еще один перл Юргенса, достойный попаданий в сокровищницу всероссийской смердяковщины: "России мешают русские: основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет... Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность... Большая часть (народа) находится в частичной деквалификации... Другая часть – общая деградация". В правление ИНСОР также входят такие зубры ельцинизма и оголтелые адепты монетаризма, как Евгений Гонтмахер, Руслан Гринберг, Владимир Мау и Александр Будберг.

Наталья Тимакова также проявила себя лоббистом интересов многих олигархов и крупных бонз типа Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Александра Мамута, Михаила Фридмана из группы "Альфа" и многих других. 4 апреля многолетний партнер Фридмана Петр Авен заявил в интервью "Дождю" по поводу ареста братьев Магомедовых, "когда людей арестовывают, это неприятно". Чего же приятного, когда пора уже думать, куда бежать из России? В Англию нельзя, там достанут каким-нибудь газом "Новичок" или ошейником для игр людей с нетрадиционной ориентацией.


Премьер-министр России Д. Медведев и его пресс-секретарь Н. Тимакова


К слову сказать, режиссер Никита Михалков в августе 2017 года прямо обвинил пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову в "латентной русофобии". "С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы", — отметил он, имея в виду ту заботу, которую Тимакова проявляет к зловредному "Ельцин-центру", или как его называют в народе, "Алкаш-центру".

5 апреля Аркадий Дворкович отказался комментировать слухи о поддержке им бизнеса братьев Магомедовых. "Я эту тему не комментирую", — сказал он журналисту "Известий". Но по его кислой физиономии можно было понять, что дела у "правой руки" Медведева не очень перспективны, как, возможно, и у его шефа. Ведь в преддверии формирования нового кабинета либеральная группировка в правительстве, которая всегда жила с ориентиром на свои интересы за границей, а иной раз и ради интересов этой заграницы, лишилась одного из самых крупных кошельков.

Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, один из авторов знаменитого броска на Приштину в 1999 году, генерал Л.Г. Ивашов еще в августе 2017 года отмечал: "И, конечно, сегодня на тактическом уровне в среднесрочной перспективе в Вашингтоне и особенно в Нью-Йорке очень боятся, что господин Медведев будет свергнут со своего поста".

Многие аналитики отмечают, что удар по братьям Магомедовым с прицелом на Дворковича и самого Медведева был нанесен из стана патриотов-силовиков в руководстве страны, которым надоела свистопляска в экономическом блоке правительства, когда бюджетные средства выводятся за пределы России, а не вкладываются в развитие собственной экономики, когда в финансово-экономическом блоке исполнительной власти сидят откровенные воры и ненавистники России.

Российский экономист и политолог Михаил Делягин в мае 2016 года в интервью Интернет-изданию "Znak" отметил, что Путин терпит либералов в правительстве для того, "чтобы иметь приемлемые отношения с Западом", но, когда "он увидит, что интересы Запада объективно несовместимы с нашим существованием, он займется обеспечением самостоятельного развития России и станет патриотом не только во внешней политике, но и в социально-экономической сфере".

Запад окончательно сбросил свои маски в отношении России и показал, что он видит нашу страну только в ущербном и униженном состоянии, как это было в 90-е годы. Следовательно, время компромиссов с либералами и западниками прошло. Так не пора ли нашему президенту сбросить эти гири, тормозящие взлет экономики страны, да и самой России? Удар по братьям Магомедовым вселяет большой оптимизм по этому поводу.

Автор: Игорь Семёнов

Использованы фотографии: svpressa.ru, onkavkaz.com, pbs.twimg.com,
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Комментарии 30

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  1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:40
    Грубо поставлен вопрос.ну какие они предатели.они ни кого не предали.присягу давали совсем другим...
    И патриоты первостатейные.только своего интереса.
    апро
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:48
      Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
      - огласите весь список пожалуйста...тогда решим.
      Дедкастарый
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:28
        Цитата: Дед кастарый
        огласите весь список

        Подождем инагурации ...А по вопросу в заголовке: команда патриотов своего кармана и команда измены Родине.
        Uncle Lee
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:28
      Нормально поставлен вопрос..Они предатели в отношении граждан России-простых людей.
      Цитата: апро
      Грубо поставлен вопрос.ну какие они предатели.они ни кого не предали.присягу давали совсем другим...
      И патриоты первостатейные.только своего интереса.
      210окв
      1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 07:07
        Цитата: 210окв
        Нормально поставлен вопрос..Они предатели в отношении граждан России-простых людей.

        А какое отношение они имеют к гражданам России?
        апро
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:20
          Цитата: апро
          А какое отношение они имеют к гражданам России?

          Да никакого конечно. Просто не все поняли ваш циничный сарказм. good
          Ингвар 72
    3. народник (юрий) Сегодня, 06:29
      Так не пора ли нашему президенту сбросить эти гири, тормозящие взлет экономики страны, да и самой России?

      Давно пора. Да, вряд ли сбудется. Как же можно корешей бросить? crying
      народник
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:46
        кислая физиономия димона "в ящике", последние полгода, придаёт малую толику оптимизма в этом вопросе....
        kepmor
    4. Артек (Павел) Сегодня, 07:23
      "новое правительство" -это вряд ли ,в этом путинском колхозе девиз один-своих не бросаем,поэтому ,что бы не разочаровываться,лучше не надеяться.
      Артек
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:54
    Песков почему-то не разъяснил, как так получилось, что следственные органы копали под финансовую империю Магомедовых еще с 2014 года, однако получили карт-бланш только сейчас, в преддверии формирования нового правительства…

    Пару тройку лет я как то сказал что ФСБшники и другие спецслужбы тихо и незаметно собирают компромат на любого крупного бизнесмена-вора (в кавычках) и политика такого же пошиба... smile все это складируется в папочках-досье и ждет своего часа в нужный момент.
    Меня всегда поражает наивность и вера некоторых бизнес-воров что все их делишки шиты-крыты и никому не видны...в наш информационный век увести крупную сумму не оставив следов невозможно а создание капитала на крови и обмане людей сейчас встречает сопротивление государства и нашего общества.
    Потихоньку... именно потихоньку ситуация в этом плане меняется к лучшему...надеюсь ВВП почистит Авгиевы конюшни ...ну не настолько он безрассуден чтобы не понимать что если ничего не делать то возникнет революционная ситуация...когда низы не могут а верхи не хотят.
    Тот же ЛЕХА
  3. Шурале (Шурале) Сегодня, 05:56
    Думаю если сказать - команда воров, то угадаешь с точностью в 99,9%...
    Шурале
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:00
    Автор поставил под подозрение людей, назвав их фамилии и должности. А как быть с презумпцией невиновности? Я не защищаю названных людей, наоборот. Но до суда, извините, должно пройти следствие. И насколько мне известно, кроме подозреваемых Магомедовых, остальные ЕЩЁ действующие и состоящие на своих должностях, названные люди. Не рановато ли? request
    a.s.zzz888
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:24
      Цитата: a.s.zzz888
      . А как быть с презумпцией невиновности?

      Овальный привел факты в фильме "Он вам не Димон!". Медведев не опроверг, не подтвердил их. И не подал в суд за клевету, а для юриста это очень странно, не находите? hi
      П.С. Про Чубайса все известно, и фактов хватает, но он на свободе.
      Ингвар 72
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:33
      Если говорить о презумпции невиновности,то она должна быть применена во всех случаях,а не только в отношении власть предержащих.А те про которых пишет автор "заклеймены" народным недоверием давно.
      Владивосток1969
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:15
    "...но, когда "он увидит, что интересы Запада объективно несовместимы с нашим существованием, он займется обеспечением самостоятельного развития России и станет патриотом не только во внешней политике, но и в социально-экономической сфере" - блажен кто верует.

    Реальная власть в "РФ" - это сложная система интересов экономических и национальных элит. Народ тут не причем. От России остались, и то частично: язык, юрисдикция и история. Народу явят лиц от "патриотов" и от "либералов". ...Ну, а дальше автор статьи может её дополнить новыми персонажами. Ничто не изменится. В 65 лет политики не склонны к реформам.
    samarin1969
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 06:37
      Ну прижали парочку "жирных котов", которые уж зажрались до такой степени, что стали ногами открывать двери кабинетов в Кремле, так уже не раз такое бывало и "до". Ну, к примеру вспомните "судьбу" главного "ремонтника" Кремля или тех же Березу с Ходором. И это из той же оперы-просто убрали тех, кто возомнил себя "хвостом" который уже может "вертеть собакой" и только. Никакой такой "революцией сверху" даже и не "пахнет".
      Monster_Fat
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:51
        Цитата: Monster_Fat
        И это из той же оперы-просто убрали тех, кто возомнил себя "хвостом" который уже может "вертеть собакой" и только.

        "Какая ещё собака" laughing
        ...Действительно, а кто обычно всем вертит??..А то в статье только про "хвосты".
        samarin1969
  6. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 06:19
    Не вижу, где тут новое правительство. Автор гадает, кого Магомедовы могут скомпрометировать? Тогда и Суркова в эту кучу.
    мордвин 3
  7. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:27
    Дворкович... Фридман..,Авен..,Мамут..,Гонтмахер..,Мау...Гринбе
    рг... Рейман...Будберг...Юргенс...Чубайс...Набиуллина..
    .Магомедовы с Билаловым...этот список можно продолжать до бесконечности...
    какие истинно "русские" имена и фамилии...не хорошая какая-то ассоциация...
    уж очень напоминает большевицкий совнарком 19 года...
    Иосиф Виссарионович придушил и не плохо в своё время этих гаденышей...жаль не до конца...
    ну что ж... посмотрим что будет после иннагурации...наступит ли "момент истины" ...
    вот интересно...что будут лепетать "больные путинизмом головного мозга", если димон останется в премьерах????....
    тьфу...тьфу...тьфу...не дай то бог продолжения "любимого" сериала "Вы там держитесь" ещё на ближайшие 6 лет...упаси,Господи...
    kepmor
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:53
      Увы, но хрущ все эту нечесть снова возвел во власть, с тех пор и терпим!
      Геркулесыч
    2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:03
      Цитата: kepmor
      воркович... Фридман..,Авен..,Мамут..,Гонтмахер..,Мау...Гринбе
      рг... Рейман...Будберг...Юргенс...Чубайс...Набиуллина..


      Мудрый Сталин в 1937 вычистил страну от либеральных сионистов. Насчет Путина - сомневаюсь
      Нонна
  8. Bastinda (Михаил) Сегодня, 06:37
    Какие плохие у нашего Царя бояре! Они ему не докладывают, воруют, и в заблуждение вводят.
    Как бы не загубили супостаты Царя-Батюшку laughing
    Bastinda
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:53
      Типа, гречкой не накормили? ?? wassat
      Геркулесыч
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:51
    Их не выгонять с должности, а сажать надолго, и без право на амнистию нужно.
    Геркулесыч
  10. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:01
    "Многие аналитики отмечают, что удар по братьям Магомедовым с прицелом на Дворковича и самого Медведева был нанесен из стана патриотов-силовиков в руководстве страны, которым надоела свистопляска в экономическом блоке правительства, когда бюджетные средства выводятся за пределы России, а не вкладываются в развитие собственной экономики, когда в финансово-экономическом блоке исполнительной власти сидят откровенные воры и ненавистники России.". Блажен кто в это верит. Интересно, а откуда у нас возникла группировка патриотов силовиков?! С марса прилетела?! Почему возникла? Так она только сейчас заметила проблемы в экономике и повальную коррупцию?! laughing Статья как из желтой газетенки для пенсионера дачника.
    Nix1986
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:04
    вселяет большой оптимизм по этому поводу
    Оптимизм конечно вселяет, но этот оптимизм с горчинкой. Столько лет "боремся" с коррупцией, а победить не можем хотя бы частично, т.к. эту борьбу контролируют те кто должен в первую очередь пойти по этапу. Недавно в "60 мин" Кудрин отвечая на вопрос о возможности возрвращения в правительство со сладкой улыбкой выдал, что не исключает этого. Но потом поняв, что сказал лишнее поправил себя: "Если позовут, я готов..."
    rotmistr60
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:24
      Ну так надо же на кого-то спихнуть подготовленные и "лежащие под сукном": повышение пенсионого возраста, поднятие налогов, акцизов и пр., новый "виток" "платона", новые налоги и штрафы, трудовой кодекс "защищающий капиталиста" от работника, новый метод "подсчета бедности", и прочие и прочие "улучшатели" жизни народа. А так поставил Кудрю, он все это подготовил, сам и введет и весь поднявшийся "вой" народа на него же и списал, потом "вернул" "хоошего" Медведа обратно-и дело сделано и "сам"-хороший, и все при-делах как и раньше, а народ......, а что "народ"? побухтит и успокоится...
      Monster_Fat
  12. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 07:16
    Все эти перечисленные,
    маны,берги и прочие херы....
    Это ведь граждане мира.....
    Россия для них,просто место наживы.
    Крановщик Нахамкинсон
  13. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:21
    Все правильно, только с чего вдруг ВВП пойдет на замену команды либералов-вредителей на патриотов-производственников? Он что строй решил поменять, конституцию? Если основы неизменны ни чего не изменится и дальше Дворкович будет рулить и Магомедовых отпустят. Потому что, коренных разногласий в элитке нашей нет они хотят встроиться в западную систему и проедать ресурсы России. Нас спасает только то, что западная элита их не признает, они для них выскочки.
    Alex66
  14. kartalovkolya Сегодня, 07:35
    Ну что,похоже пора ожидать "караваны перелетных птиц" с востока на запад! Создается впечатление того,что эта "кодла" приняла " низкий старт" и ждет только отмашки,но кому они будут нужны на Западе,ведь если их вышвырнут с занимаемых постов,то цена им будет как использованной туалетной бумаге!
    kartalovkolya
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