Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?



Арест бизнесмена Зиявудина Магомедова Арест бизнесмена Зиявудина Магомедова



Вице-премьер правительства России Дворкович и бизнесмен Магомедов Вице-премьер правительства России Дворкович и бизнесмен Магомедов



Премьер-министр России Д. Медведев и его пресс-секретарь Н. Тимакова Премьер-министр России Д. Медведев и его пресс-секретарь Н. Тимакова

Когда в прошлом году на экранах телевизоров появился сериал "Спящие", то практически все зрители, хотя бы немного интересующиеся политикой, почему-то сразу же, не сговариваясь и без сомнений, узрели в слащавом правительственном чиновнике, опекавшем "спящих", то есть "пятую колонну", вице-премьера Аркадия Дворковича, хотя он и не обладает такой кристально чистой лысиной, как актер Федор Бондарчук. Впрочем, последние события, связанные с задержанием братьев Магомедовых и компании, говорят о том, что Дворкович вообще не обладает чем-либо чистым в сфере своих финансовых и организационных связей.После своей триумфальной победы на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов ответил, что после инаугурации он займется изменениями в правительстве, и уже сейчас начинает думать об этом, в том числе и о кандидатуре премьер-министра. Этот вопрос, несомненно, наиболее интересует не только россиян, но и лиц из высших эшелонов власти. После весьма расплывчатого ответа президента России в СМИ началось гадание на кофейной гуще с анонсированием некоторых перестановок и отставок. Более всего в либеральной прессе муссировалась отставка вице-премьера, курирующего ВПК, Дмитрия Рогозина, который, по ее мнению, не справляется со своими обязанностями, буквально развалил свою отрасль и оброс родственными связями в опекаемой сфере. Правда, у думающих читателей постоянно возникал вопрос: каким же образом наши военные разработки и новые виды вооружений оказались впереди планеты всей, а наши новейшие ракеты способны заменить земную ось и вертеть всю Землю хоть через Южный полюс, хоть через Северный?Следующей фигурой, которая, по мнению либеральных СМИ, должна покинуть свой пост, стал министр культуры Владимир Мединский. Не нравится утонченной публике, когда министр сует свой нос в то, куда гениальные прогрессивные режиссеры тратят миллионы государственных денег, и не дает новые финансы на постановку спектаклей, ставящих под сомнение психическое состояние театральных режиссеров.Еще одним кандидатом, якобы соскучившимся по пенсии и уставшим от суетливого мира, стал руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ну не могут либералы успокоиться из-за того, что Россия стала вести независимую внешнюю политику и возвращать свой вес в мире. Их рабское самосознание привыкло к тому, что Россия должна клонить свою голову перед Западом и лизать сапог заокеанского оккупанта. Ведь за вылизывание интимных мест западной элиты можно получить сладкие печеньки и свои "честно заработанные" 30 американских тугриков.Некоторое время благодаря Навальному, идеи, поступки и мысли которого всегда почему-то совпадают с тем, что декларирует нам Америка и "просвещенный Запад", под удар попал министр обороны Сергей Шойгу. А как не попасть, если под его непосредственным руководством наши самолеты срывают управляемый конфликт в Сирии, разработанный в недрах американских спецслужб?Но все эти прогнозы 31 марта, в преддверии дня смеха, так сказать, накрылись медным тазом. В этот день были задержаны хозяева группы компаний "Сумма" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, но самое главное — в организации преступного сообщества, а такое обвинение беспочвенно не выдвигают (с учетом серьезных связей ненасытных братьев в высших коридорах власти и почти неисчерпаемых ресурсов на подкуп). Ведь Зиявудин Магомедов занимал по состоянию на 2017 год 63-ю строчку в рейтинге "Форбс", включающем богатейших людей России, с 1,4 млрд. долларов.По версии следственных органов, горячие джигиты из Дагестана, являющиеся владельцами "заводов, газет, пароходов", присвоили более 2,5 млрд. рублей. Часть этой суммы была похищена при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде в рамках подготовки к ЧМ-2018. Вероятно, это не полный список преступных деяний, которые будут обнаружены следственными органами. Кремль в лице часто несущего, по словам Путина, «пургу» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявил, что этот арест произошел в рамках антикоррупционной борьбы. Правда, Песков почему-то не разъяснил, как так получилось, что следственные органы копали под финансовую империю Магомедовых еще с 2014 года, однако получили карт-бланш только сейчас, в преддверии формирования нового правительства…Ни для кого не секрет, что братья Магомедовы тесно связаны с вице-премьером Аркадием Дворковичем, а через него с самим премьер-министром Медведевым. Зиявудин Магомедов был однокурсником Дворковича по экономическому факультету МГУ и с тех пор сохранил с ним близкие дружеские связи. Многие эксперты вообще считают, что без пронырливого премьера Магомедовы не смогли бы сколотить такую впечатляющую финансово-экономическую империю.Как отмечает газета "Завтра", именно Дворкович познакомил Зиявудина Магомедова с женой премьера Светланой, которая была так польщена, что поспешила представить бизнесмена мужу. В СМИ не раз сообщалось, что с 2008 года "он вам не Димон" стал таинственным покровителем группы "Сумма". В бытность Медведева президентом страны детище горячих горцев обзавелось выгодными активами и оседлало жирную лошадку госзаказов. Они наложили лапу на Новороссийский морской торговый порт, строительство казанского футбольного стадиона к чемпионату мира, прокладку трубопровода ВСТО-2, реконструкцию Большого театра, так и не построенную железную дорогу Кызыл — Курагино в Тыве и на многое другое. В правительственных кулуарах даже бытует мнение, что предприимчивые братья являются "кошельками Медведева", а супруга призывающего народ крепиться, потому что денег в казне нет, даже якобы является владелицей пакета акций "Суммы" в размере 20 процентов.В группе "Сумма" внешними связями долгие годы заведовал Александр Будберг, член правления Института современного развития (ИНСОР), экс-председатель исполнительного комитета попечительского совета Большого театра, приятель Дворковича и незабвенный супруг пресс-секретарши премьер-министра страны Натальи Тимаковой. В марте 2015 года произошел слив информации для СМИ, в котором упоминалось о недвижимости за рубежом почти на полтора миллиона евро, о незадекларированных валютных счетах почти на три миллиона евро, о кипрских оффшорах и о виде на жительство в Латвии у мужа приближенной к Медведеву фигуры.Еще в далеком 2000 году Александр Будберг стал одним из создателей компании "Omnes". Вскоре ее клиентами стали очень многие лица из либеральной группировки. Например, "Роснано" в лице не к ночи помянутого Чубайса, который подписал контракты для оказания ряда дорогостоящих услуг с компанией Будберга. Среди партнеров "Omnes" оказалась фирма "Полиметалл", в которой не покладая рук трудилась заместителем генерального директора жена Дворковича. Затем на горизонте появилась "Траснефть", где уже сам Дворкович просиживал штаны в совете директоров. Среди клиентов компании Будберга всплыли структуры главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова является связующим звеном между своим пока непотопляемым шефом и группой его либеральных советников из Института современного развития (ИНСОР), жаждущих ускорения реформ. Под этим ускорением они, правда, понимают не необходимость роста промышленного производства и укрепление социальной сферы, а дальнейшее разбазаривание крупных государственных активов под видом приватизации, изобретение новых налогов, увеличение пенсионного возраста и т.д. Дмитрий Медведев занимает пост председателя попечительского совета ИНСОР. На постах его заместителей засветились многие фигуры, известные из кошмарного ельцинского прошлого. Среди них Леонид Рейман и Эльвира Набиуллина, а в ранге председателя правления – Игорь Юргенс. Ранее этот деятель засветился как ярый ненавистник русского народа. "Какие там инновации, какая индустрия! Судьба России — вывозить нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном!" — заявлял он. А вот еще один перл Юргенса, достойный попаданий в сокровищницу всероссийской смердяковщины: "России мешают русские: основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет... Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность... Большая часть (народа) находится в частичной деквалификации... Другая часть – общая деградация". В правление ИНСОР также входят такие зубры ельцинизма и оголтелые адепты монетаризма, как Евгений Гонтмахер, Руслан Гринберг, Владимир Мау и Александр Будберг.Наталья Тимакова также проявила себя лоббистом интересов многих олигархов и крупных бонз типа Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Александра Мамута, Михаила Фридмана из группы "Альфа" и многих других. 4 апреля многолетний партнер Фридмана Петр Авен заявил в интервью "Дождю" по поводу ареста братьев Магомедовых, "когда людей арестовывают, это неприятно". Чего же приятного, когда пора уже думать, куда бежать из России? В Англию нельзя, там достанут каким-нибудь газом "Новичок" или ошейником для игр людей с нетрадиционной ориентацией.К слову сказать, режиссер Никита Михалков в августе 2017 года прямо обвинил пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову в "латентной русофобии". "С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы", — отметил он, имея в виду ту заботу, которую Тимакова проявляет к зловредному "Ельцин-центру", или как его называют в народе, "Алкаш-центру".5 апреля Аркадий Дворкович отказался комментировать слухи о поддержке им бизнеса братьев Магомедовых. "Я эту тему не комментирую", — сказал он журналисту "Известий". Но по его кислой физиономии можно было понять, что дела у "правой руки" Медведева не очень перспективны, как, возможно, и у его шефа. Ведь в преддверии формирования нового кабинета либеральная группировка в правительстве, которая всегда жила с ориентиром на свои интересы за границей, а иной раз и ради интересов этой заграницы, лишилась одного из самых крупных кошельков.Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, один из авторов знаменитого броска на Приштину в 1999 году, генерал Л.Г. Ивашов еще в августе 2017 года отмечал: "И, конечно, сегодня на тактическом уровне в среднесрочной перспективе в Вашингтоне и особенно в Нью-Йорке очень боятся, что господин Медведев будет свергнут со своего поста".Многие аналитики отмечают, что удар по братьям Магомедовым с прицелом на Дворковича и самого Медведева был нанесен из стана патриотов-силовиков в руководстве страны, которым надоела свистопляска в экономическом блоке правительства, когда бюджетные средства выводятся за пределы России, а не вкладываются в развитие собственной экономики, когда в финансово-экономическом блоке исполнительной власти сидят откровенные воры и ненавистники России.Российский экономист и политолог Михаил Делягин в мае 2016 года в интервью Интернет-изданию "Znak" отметил, что Путин терпит либералов в правительстве для того, "чтобы иметь приемлемые отношения с Западом", но, когда "он увидит, что интересы Запада объективно несовместимы с нашим существованием, он займется обеспечением самостоятельного развития России и станет патриотом не только во внешней политике, но и в социально-экономической сфере".Запад окончательно сбросил свои маски в отношении России и показал, что он видит нашу страну только в ущербном и униженном состоянии, как это было в 90-е годы. Следовательно, время компромиссов с либералами и западниками прошло. Так не пора ли нашему президенту сбросить эти гири, тормозящие взлет экономики страны, да и самой России? Удар по братьям Магомедовым вселяет большой оптимизм по этому поводу.