Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики

Уже в мае ГШ ВСУ переформатирует карательную операцию на Донбассе в «операцию объединённых сил» со всеми вытекающими последствиями

Один из патрульных/артиллерийских катеров пр. 1400М «Скадовск» так называемой «Мариупольской морской охраны», регулярно дежурящий в нескольких километрах от левобережного пляжа Мариуполя

Источники информации:

https://ria.ru/world/20180402/1517779097.html

http://www.interfax.ru/world/607080

https://www.gazeta.ru/social/2018/04/05/11707207.shtml

http://novorossia.pro/strelkov/4614-igor-strelkov-osobenno-blistal-sergey-markov.html

Очень непростыми и напряжёнными как для российского политикума, так и для нас с вами выдались последние четыре года. И ожидать какого-либо просветления, стабилизации или хотя бы временной нормализации во взаимоотношениях с нашими нестабильными соседями и их западными кураторами по ключевым геополитическим вопросам пока что не приходится. Поставив подписи под перечнем пунктов «Минских договорённостей», а также заняв наиболее справедливую сторону в рамках «нормандского формата», официальная Москва дала нынешнему нелигитимному режиму «незалежной» уникальный шанс продемонстрировать свою договороспособность и начать какой-никакой, но всё же раунд переговоров относительно мирного урегулирования ситуации на донбасском театре военных действий. Дополнительными гарантами, которые имеют все дипломатические и экономические рычаги влияния на Порошенко и его окружение, стали Франция и Германия. Но их участие в наспех сколоченной четырёхсторонней дипломатической группе так и не привело к чему-либо стабильному и долгосрочному, поскольку и Париж, и Берлин являются отъявленными глашатаями идей и постулатов Вашингтона. Такой вывод можно сделать на фоне единой с США и Великобританией позиции по делу об отравлении в Солсбери, а также по другим ярко выраженным признакам.Чёткая стратегия Запада по расшатыванию обороноспособности России на западном стратегическом направлении и попытка её ослабления в экономическом плане на сегодняшний день стали абсолютно неотъемлемыми и незыблемыми пунктами любых решений, принятых в парламентах и оборонных структурах стран-членов НАТО, касающихся Москвы. Ввиду этого мы сегодня и наблюдаем преобладание в украинском Генштбе, а также в верхушке Порошенко идей проведения карательной операции против республик уже в ближайшее время. Одними только идеями вся эта предэскалационная эпопея не заканчивается. За последний квартал украинская сторона как на законодательном, так и на военно-техническом уровнях приняла все меры для реализации наступательных действий сразу на нескольких операционных направлениях. Сперва это было принятие нашумевшего законопроекта №7163 «О реинтеграции Донбасса» 18 января 2018 года, предусматривающего проведение силовой операции против молодых республик в обход утратившего практическое значение «Минска-2», затем активная переброска в Мариуполь и Волноваху (на тельмановское ОН) дополнительных танковых рот Т-64БВ и дивизионов ЗРК «Бук-М1», а также 57-й бригады ВСУ в полном составе, о чём сообщил для «News Front» общественный деятель и публицист Алексей Журавко, получающий информацию от очевидцев из Херсонской области.Параллельно этому американский стратегический БПЛА оптико-электронной и радиолокационной разведки RQ-4B еженедельно (а иногда и чаще) проводит многочасовые разведывательные проводит в воздушном пространстве близ линии соприкосновения на Донбассе, предоставляя ГШ ВСУ свежую (регулярно обновляемую) тактическую картину размещения бронетанковых подразделений армейских корпусов НМ ЛДНР для тактически верной перегруппировки на всех без исключения оперативных направлениях. Кульминацией всего этого стало предоставление украинским армейским формированиям пакета безвозмездной военной помощи в виде 35 транспортно-пусковых «тубусов» и 210 ракет ПТРК FGM-148 «Javelin», способных серьёзно изменить соотношение сил на Донбасском ТВД, а также начало разработки военным преступником генерал-лейтенантом Сергеем Наевым так называемой операции «Объединённых сил», окончательно вводящей агрессию против республик в правовое русло (конечно же, применительно к украинскому законодательству).Отдельным и очень тревожным звоночком в продолжающихся русофобских действиях Киева является медленное, но уверенное «перетекание» вседозволенности украинских силовых структур с Донбасского региона на приграничные районы Республики Крым, акваторию Азовского моря, а также на Россию в целом. Но если применительно к России в целом украинская сторона пока лишь ограничивается бредовыми угрозами «о продолжении войны даже после захвата Донбасса», о чём недавно заявил не вполне адекватно мыслящий член партии «Батькивщина» Юрий Грымчак, то в районе российско-украинской границы между Республикой Крым и Херсонской областью, а также в Азовском море действия Киева уже давно перешли все границы дозволенного. Началось всё с нападения украинской диверсионно-разведывательной группы численностью в 20 человек на КПП «Армянск» 7 августа 2016 года с целью прорыва на территорию Крыма и осуществление терактов на нескольких стратегически важных объектах. В результате удар на себя приняли сотрудники пограничной службы ФСБ России и подразделение 247-го десантно-штурмового полка, прибывшего из Ставропольского края.В боестолкновении с противником погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и мехвод БМД ефрейтор Семён Сычев. Больше всего до бешенства доводит тот факт, что в соответствии с информацией от известного крымского блогера Бориса Рожина («colonelcassad»), отступление уцелевших украинских боевиков осуществлялось под прикрытием огня БТР, расположенного в районе посёлков Ставки и Червоный Чабан; и, к сожалению, последнему не было оказано огневого противодействия со стороны противотанковых расчётов российской армии, либо армейской авиации. В ходе отражения нападения было уничтожено 3 боевика, но «мягкая» ответка в виде обычной переброски в Армянск дополнительных подразделений российской армии подвигла хунту к новым нападкам в отношении российских граждан.Следующий инцидент не заставил себя долго ждать: 20 ноября 2016 года, на автомобильном пункте пропуска «Джанкой», сотрудниками СБУ были похищены младший сержант контрактной службы Александр Баранов и прапорщик Максим Одинцов. Ребятам, которые отказались поддерживать нацистский режим Украины и перешли на сторону ВС России, приписали госизмену с мерами пресечения в виде 13 и 14 лет лишения свободы. Возможно, что наши военнослужащие будут освобождены в результате предстоящего обмена пленными. Но точно ещё ничего неизвестно, ведь изначально А. Б аранов и М. Одинцов должны были отправится на родину в ходе обмена на украинских политзаключённых Олега Сенцова и Романа Сущенко, но с подачи Киева этот вопрос пробуксовывает уже на протяжении нескольких месяцев.Куда более провокационно и нагло Киев стал действовать весной 2018 года, после получения от Вашингтона отмашки на проведение карательной операции на Донбассе и гарантий о всесторонней дипломатической и военно-технической поддержке во время грядущей эскалации. На этот раз целью Киева стала акватория Азовского моря, где 25 марта 2018 года украинскими пограничниками был задержан российский сейнер «Норд». Экипаж отконвоированного в порт Бердянска рыболовецкого судна уже 11 дней удерживается на борту без разрешения схода на берег. Попытка сойти на причал сопровождалась жестким противодействием со стороны украинских пограничных войсковых формирований, в то время как на сейнере установились «критические санитарные условия», связанные с естественной порчей улова. У экипажа из 10 человек были изъяты паспорта и предложено принятие украинского гражданства, но рыбаки отказались. Согласно информации Александра Руденко, являющегося адвокатом капитана «Норда» Владимира Горбенко, последний вновь переведён из больницы в изолятор временного содержания, и это несмотря на то, что Владимир нуждается в амбулаторном лечении. Как сообщалось ранее, капитан сейнера пожаловался на издевательства и унижения со стороны СБУшников и украинских пограничных формирований. Сейчас В. Горбенко инкриминируют ст. 332-1, предусматривающую до 5 лет лишения свободы. Вчера в 15:00 поступила обновлённая информация, что Херсонский городской суд перенёс слушание по делу капитана «Норда» на 6 апреля.Что примечательно, весь экипаж, помимо капитана, украинская сторона пообещала вернуть домой в Керчь в ближайшее время, о чём заявил так называемый начальник управления надзора за уголовным производством АРК И. Поночовный. Очевидно, что создание Оперативной группы для противодействия пиратским действиям со стороны Украины заметно отрезвило мыслительный процесс украинского руководства и морской охраны Госпогранслужбы «незалежной», ведь с 5 апреля на базе АЧТУ (Азово-Черноморского территориального управления) начинает действовать оперативная группа, координирующая действия Росрыболовства с пограничными управлениями. Другими словами, пограничные управления смогут в настоящем времени (с использованием ГЛОНАСС) отслеживать местонахождение любого рыболовецкого судна в акваториях Чёрного и Азовского морей. В любой чрезвычайной ситуации на помощь рыбакам могут выйти быстроходные патрульные катера и авиация ЧФ. Что же касается капитана Владимира Горбенко, то здесь картина совершенно другая, нежели остальным экипажем «Норда». Складывается такое впечатление, что нынешний украинский режим попытается задержать его на максимально длительный период для поддержания градуса дипломатической войны с Москвой, а также для использования в качестве «разменной монеты» на будущих дипломатических торгах с российской стороной. Такой вывод делается на основании следующей информации, полученной вечером 5 апреля.В частности, перенос слушания по избранию меры пресечения В. Горбенко на 6 апреля связан с тем, что капитана так и не доставили в здание суда из изолятора временного содержания. При этом, о его местонахождении нет никакой информации. Возможно, что имеет место быть намеренное затягивание рассмотрения дела Горбенко со стороны украинских спецслужб на фоне требований адвокатов Александра Руденко и Дмитрия Щербины об освобождении капитана прямо в здании суда, а также на фоне мощного дипломатического давления со стороны Министерства иностранных дел России. Очевидно, что в этом деле основная роль принадлежит преступному проправительственному «конгломерату» СБУ с подразделением №23 Мариупольской морской охраны, которому отдали приказ о затягивании дела. Так, последние уже «засветились» в похищении Владимира Горбенко под прицелами автоматов прямо с борта сейнера. Очень важным моментом является то, что на 19:00, 5 апреля, срок действия определения о задержании капитана истекает, а поэтому уже сегодня утром ситуация должна проясниться.Следует отметить, что в таких сложных ситуациях, как захват «Норда», связанных с неадекватным и агрессивным поведением нашего неблагополучного соседа, реакция как МИДа, так и оборонных структур должна быть незамедлительной и крайне жёсткой, поскольку проявление уступчивости и толерантности со 100%-ной вероятностью повлечёт за собой новые «плевки» и «ножи в спину». Здесь и силовой вариант освобождения рассматриваться должен, ведь в степени наглости и распоясанности Киев давно превысил все лимиты. Представьте себе на минуточку сценарий, при котором ВМС Вьетнама задерживают китайский рыболовный сейнер, конвоируют в Камрань, удерживают капитана и экипаж рядом с тоннами гниющей рыбы в отвратительных санитарных условиях и под прицелами стрелкового оружия доводят до гипертонического криза допросами и несоблюдением предписаний местных врачей. Ханой бы уже сто раз пожалел о содеянном, поскольку Пекин вряд ли бы чего-либо дожидался. А что делает Киев? Угрожает дальнейшими задержаниями российских судов, выходящих из крымских портов. На этом фоне создание Оперативной группы противодействия пиратским действиям Украины является той самой контрмерой, которая быстро поставит все «шарики и ролики» в «горячих головах» порошенковских «диячив» на необходимые места. Но это касается только лишь Крыма и акватории Азовского моря. Есть же ещё и Донбасс, где российской стороне также придётся показывать «медвежий оскал».Буквально пару дней назад в украинских средствах массовой информации муссировался вопрос о проведении майской встречи «нормандской четвёрки»в немецком Ахене, но в 3-стороннем формате (без участия президента Российской Федерации Владимира Путина), делался упор на неназванные источники в украинском руководстве. Позднее спикер украинского МИДа Марьяна Беца не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Известно лишь то, что Порошенко, Макрон и Меркель вновь попытаются поднять тему ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс на условиях Вашингтона и Киева, т.е. на всю его территорию, включая российскую границу. Очевидно, что склонить к такой абсурдной «хорватской модели» Владимира Путина не получится ни в Ахене, ни в зале заседаний Совета Безопасности ООН, где его интересы, и интересы России с республиками Донбасса будет представлять постпред России при ООН Василий Небензя. Для подвижки в этом вопросе перед Киевом уже сегодня поставлена задача устроить серьёзнейшую провокацию на линии соприкосновения с последующим захватом нескольких крупных населённых пунктов для того, чтобы появилась возможность внедрить контингент ООН в тыловых зонах армейских Корпусов народной милиции ЛДНР.Как предполагают в ГШ ВСУ и НАТО, созданные наступательные плацдармы не превратятся в новые «котлы» ВСУ благодаря оперативному вводу миротворцев, а станут стартовыми позициями для дальнейшего «ползучего наступления», где украинские формирования планируют навязать корпусам НМ ЛДНР инициативу благодаря в полтора - два раза большему количеству крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии (9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 2С3 «Акация», 2А65 «Мста-Б», 2А36 «Гиацинт-Б», 2С7 «Пион» и т.д.), бронетанковой техники, 2-3-хкратного численного превосходства, а также информационной и военно-технической поддержки со стороны НАТО. Но реализовать такой сценарий на практике «потомкам древних шумеров» и их партнёрам по НАТО вряд ли позволят.Успел недавно отличиться очередной порцией паникёрства и Игорь Иванович Стрелков (Гиркин), размышляющий над возможностью возвращения в Новороссию и даже получением гражданства ДНР перед предвыборным процессом. Согласно одному из предложенных им вариантов, на момент окончания вторых суток генерального наступления ВСУ, «Донецк будет полностью отрезан от коммуникаций с Россией; Луганск, возможно, - аналогично». На основании чего делаются такие выводы, совершенно неясно. Во-первых, о генеральном наступлении ВСУ могли только мечтать ещё с 2016 года, когда показатели готовой к эксплуатации боевой техники в корпусах НМ ЛДНР были доведены более чем до 70 - 80%. Во-вторых, как мы уже сто раз подчёркивали в наших предыдущих обзорах, идти нахрапом в наступление на донецко-макеевскую или горловско-енакиевскую агломерации не станут даже «свежие» бригады ВСУ, особенно на фоне полной деморализации, алкоголизма и наркомании на линии соприкосновения. Что не менее важно, сегодняшняя призывная компания в Украине идёт крайне вяло, с полным нежеланием более-менее здравомыслящего процента населения получать в руки повестки. Более того, и Донецк, и Горловка, и прилегающие населённые пункты превращены за последние 2,5 года в мощнейшие укрепрайоны с бесчисленным количеством противотанковых средств, а также средств радиотехнической и артиллерийской разведки огневых позиций украинской армии.Всё, на что могут рассчитывать украинские войсковые формирования, несмотря на трёхкратное численное превосходство, это наступательные броски на дебальцевском и тельмановском ОН, где сегодня и сосредоточены 54, 57 и 93-я отдельные механизированные бригады ВСУ. Именно здесь и продолжают находится наиболее уязвимые сектора в обороне армий ЛДНР. Но было бы крайне наивно полагать, что на фоне неизбежного конфликта в рамках Россия — НАТО» Москва позволит волкам в овечьей шкуре в лице наспех сколоченной ооновской банды хоть на километр приблизиться к границе Ростовской области. Ведь сам Стрелков в своей короткой заметке за 28 марта между строк намекал на новые, весьма ощутимые порывы «Северного ветра» в российском политикуме, описывая незыблемую твёрдость мнения Сергея Маркова в вопросах конфликта на Донбассе.