07:38 06 апреля
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В СБУ не выполнили постановление Херсонского суда об освобождении капитана "Норда"

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» решением Херсонского городского суда был освобождён непосредственно после судебного заседания. Однако при этом было заявлено, что Владимир Горбенко освобождается «до основного разбирательства». По последним данным, сегодня в 12:00 по местному времени суд соберётся снова, чтобы вынести окончательный вердикт по мере пресечения для российского гражданина.

РИА Новости приводит заявление Владимира Горбенко:
Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице.


Адвокат россиянина отметил, что сотрудники СБУ фактически проигнорировали решение Херсонского суда и, нарушая закон, оставили Владимира Горбенко фактически под стражей.


Из заявления адвоката, которое приводит «Интерфакс»:
То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался (до основного заседания).


Местные СМИ сообщают, что у здания суда произошла потасовка, в ходе которых украинских пограничников назвали клоунами. Кадры представлены в YouTube:


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Комментарии 31

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:43
    В Укропии нет не власти не закона , что они и подтверждают .
    Брать в таком случае арестовывать хохляцкий корабль с командой и обменивать на наших граждан , потому как по "незаконам" Укропии рыбаков вызволить не получится .
    Spartanez300
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:46
      Цитата: Spartanez300
      В Укропии нет ни власти не закона , что они и подтверждают .

      наши,тоже что то не убиваются в стараниях освободить капитана и экипаж.ждут когда капитан помрёт ? тогда-да,появятся поводы выразить озабоченности и сожаления.
      Дедкастарый
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:02
        У меня уже было за это время два гипертонических криза
        какой-то чувствительный капитан.. не, ситуация неприятная, понятно, но что ты за капитан - разыгрывает кисельную барышню
        dik-nsk
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 06:18
          Цитата: dik-nsk
          но что ты за капитан - разыгрывает кисельную барышню

          Стыдно такое говорить об этом человеке. Если бы этот капитан, как вы говорите, "разыгрывал кисельную барышню", он бы в первый день сдал российский паспорт и переобулся бы в "украинца" вместе со всей командой. Но люди стоят на своём: "Мы граждане России!"

          Ещё не нужно забывать, что он не капитан (командир) ракетного крейсера, а капитан рыболовецкого судна - здоровье такое, какое есть...
          Володин
          1. лысова (владимир) Сегодня, 06:31
            Экипажу пришлось признаться, что они граждане Украины. ( РИА Новости, сегодня ) Говорят - вынудили.
            лысова
            1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:35
              Цитата: лысова
              Экипажу пришлось признаться, что они граждане Украины. ( РИА Новости, сегодня ) Говорят - вынудили.

              факты в студию.
              Дедкастарый
              1. лысова (владимир) Сегодня, 06:44
                Сегодня в новостях РИА НОВОСТИ.
                лысова
              2. лысова (владимир) Сегодня, 06:48
                Кусочек из из РИА НОВОСТИ --- " ... Позже адвокаты моряков сообщили, что задержанных вынуждали признать себя украинцами, а капитана сейнера похитили: представители морской охраны №23 подошли к судну и попросили капитана выйти "на секундочку", после чего его увезли в неизвестном направлении.

                РИА Новости https://ria.ru/world/20180406/1518035234.html
                лысова
          2. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:42
            Если бы этот капитан, как вы говорите, "разыгрывал кисельную барышню", он бы в первый день сдал российский паспорт и переобулся бы в "украинца" вместе со всей командой
            что бы это ему дало? срок как украинцу, а с паспортом РФ еще есть возможность вернуться, так что Ваши аргументы мимо.. а про здоровье.. он капитан судна, неважно какого, а тут "в обмороки падает".. не верю (с, Станиславский) а так, конечно, желаю всем вернуться из застенок
            dik-nsk
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:21
        То что делают наши нам не скажут..Вон через Керчь прошла колонна ..БТРы82...Один даже без колеса на жесткой сцепке тащил другой..Движуха идет.Правда неизвестно куда..
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Spartanez300
        В Укропии нет ни власти не закона , что они и подтверждают .

        наши,тоже что то не убиваются в стараниях освободить капитана и экипаж.ждут когда капитан помрёт ? тогда-да,появятся поводы выразить озабоченности и сожаления.
        210окв
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:37
          Цитата: 210окв
          210окв (дмитрий) Сегодня, 06:21 ↑
          То что делают наши нам не скажут..Вон через Керчь прошла колонна ..БТРы82.

          на Херсон...за Кэпом поехали...ага...щщщас...
          Дедкастарый
      3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:28
        Дедкастарый
        ... что то не убиваются в стараниях освободить капитана и экипаж.ждут когда капитан помрёт ?
        А вы знаете точно какие меры предпринимаются? Или вы хотите, чтобы дипломаты, спецслужбы рассказывали СМИ о каждом своем шаге? Как только было объявлено о создании группы по борьбе с украинским пиратством и и возможности перекрытия для украинских судов возможности рыбачить, так сразу и судья принял обдуманное и правильное решение. А вот это совсем не серьезно
        ждут когда капитан помрёт ? тогда-да,появятся поводы выразить озабоченности и сожаления
        rotmistr60
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:55
      Тут либо силовой захват на что наши мягкотелые политики вряд ли пойдут , либо обмен . Я думаю например США или тот же Израиль не стали бы церемонится и заморачиваться что бы отбить своих граждан .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 05:59
        А чему удивляться, если у власти в Украине преступники, пришедшие на крови государственного переворота. Нынешняя власть в Киеве незаконная по форме, бандитская по сути и нацистская по идеологии. Нацизм – официальная политическая идеология.
        Чёрный
        1. next322 (алекс) Сегодня, 06:30
          Цитата: Чёрный
          если у власти в Украине преступники, пришедшие на крови государственного переворота. Нынешняя власть в Киеве незаконная по форме

          Россия признала эту власть.....И даже поддерживает с ней дипломатические отношения....
          next322
        2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:32
          Цитата: rotmistr60
          А вы знаете точно какие меры предпринимаются? Или вы хотите, чтобы дипломаты, спецслужбы рассказывали СМИ о каждом своем шаге?

          нет,не знаю,потому что не говорят. обычно при таких эксцессах,следуют заявления мид-где?
          Цитата: rotmistr60
          А вот это совсем не серьезно

          Цитата: rotmistr60
          Как только было объявлено о создании группы по борьбе с украинским пиратством и и возможности перекрытия для украинских судов возможности рыбачить, так сразу и судья принял обдуманное и правильное решение

          ииииии? "сбу" послушала ?
          Цитата: rotmistr60
          А вот это совсем не серьезно

          правда ? при давлении 200 на 100 ???
          Дедкастарый
    3. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:11
      Да украинские власти своими действиями своих напугали до истерики и тремора.По сообщениям с мест на промысел выходят единицы вместо тысяч.Боятся мести.
      Хотя,кто для этих властей свой?
      ПалБор
  2. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 06:01
    Таскают сволочи этого несчастного капитана, точно, как фашисты заперли их в этой душегубки и маринуют их там покуда вместе с рыбой не задохнутся, как это понимать?
    Сволочи поганые.
    Humans War
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:01
    Махновщина! И ни один не говорит на мове... Не любят "державного"? А какого вообще - суд освободил, а арест продолжается?
    Короче, закрывать Азовское море от Укропской плавающей нечисти. Совсем. wassat
    Горный стрелок
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:39
      Цитата: Горный стрелок
      Махновщина! И ни один не говорит на мове... Не любят "державного"? А какого вообще - суд освободил, а арест продолжается?

      СБУ видимо "вертела " суд"...
      Цитата: Горный стрелок
      Короче, закрывать Азовское море от Укропской плавающей нечисти. Совсем

      good
      Дедкастарый
  4. next322 (алекс) Сегодня, 06:03
    мдя.....обидно что за трусость, беспринципность власти РФ ,приходится отвечать простым гражданам России,некоторым даже ценой собственной жизни
    next322
  5. saltickov. (Михаил) Сегодня, 06:15
    У американцев уже бы шестой флот вошел и разбомбил все к чертовой матери,чего мы все выжидаем никакой официальной ответной политики.Нет бомбить конечно не надо,но и молча спускать на тормозах,что там власти охренели совсем.Сколько можно утираться.Так вот раз уже накинулись нас бить толпой то хоть одному надо съездить по зубам будет очень дохотчево .Нет правда попробуй арестуй американца,скандал военные действия,наших можно гнобить.И еще значит показали как то давно по ящику как испанские рыбаки вышли на демонстрацию,в их водах ловили рыбу не то итальянцы не то французы,так вот на следующий день вышла военная эскадра и разогнала все эти судёнышки.Так вот надо защищать своих граждан.
    saltickov.
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:18
    И долго мы этот фарс молча терпеть должны? Есть у нас спецподразделения , отправить в Херсон, чтобы они не только капитана -город вернули России!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:40
      Цитата: Геркулесыч
      И долго мы этот фарс молча терпеть должны?

      а какие не терпим ? на то и терпилы...
      Дедкастарый
  7. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 06:23
    Хватит быть обеспокоенными. Пора становиться ответственными и за своих граждан, и за своё имущество. В суде, том самом, где оштрафовали Россию, уже должны лежать исковые заявления...Смотреть наэтих политических клоунов надоело. Начинайте, наконец-то, уважать самих себя...
    Esoteric
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:27
      Цитата: Esoteric
      Начинайте, наконец-то, уважать самих себя...

      ... ершиком (с).
      Цитата: Объявление в мужском туалете
      Мужчины! Пользуйтесь ершиком! Уважайте себя!!
      Голован Джек
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:40
        Цитата: Голован Джек
        Мужчины! Пользуйтесь ершиком! Уважайте себя!!

        belay а бумагой можно ? feel
        Дедкастарый
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:11
          Цитата: Дедкастарый
          а бумагой можно ?

          Нет.
          Уважать - только ершиком.
          Голован Джек
          1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:17
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Дедкастарый
            а бумагой можно ?

            Нет.
            Уважать - только ершиком.

            чёрт...
            Дедкастарый
  8. demo (Ван) Сегодня, 07:08
    То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался (до основного заседания).
    Хоть и не хочется говорить об этой "недостране", но молчать не возможно.
    Все беззаконие, творящееся в Украине, пытаются облечь в "законные одежды".
    Весь маразм этого "действа" - Майдан, с первой секунды и по сегодняшний день - жестокая насмешка над логикой и здравым смыслом.
    Прагматичные, до мозга костей, американцы, подрядили бандеровцев, без совести и моральных основ, на организацию переворота в стране.
    Совершив первый акт государственного преступления, никто не успокоился (не для этого все совершалось) и началось накручивание одного преступления на другое.
    Это необходимо для того, чтобы люди просто перестали чего бы то ни было бояться.
    "Гуляй рванина. Завтра уже не будет" - символ сегодняшнего дня.
    Пустить "под откос" страну, без возможности что-либо потом изменить - вот лейб-мотив событий.
    Ради чего?
    Ради того, чтобы страна превратилась в Бандерштат?
    Нет. Для того, чтобы потом, в последнем акте, столкнуть это полу коричневую субстанцию с Россией.
    План разработан шикарно.
    Только последствия будут ох какие жуткие.
    Для всех.

    Мы, Россия, живем с розовыми повязками на глазах.
    Весь мир уже давно отошел от правил применения в международных отношениях такого принципа, как принцип права.
    Югославия, Ирак 1,Ирак 2, Ливия, Палестина, Сирия и множество иных примеров говорит что принцип права закона заменен принципом права сильного.
    Честных методов нет и не будет.
    И очень жаль, что мы не смогли адаптировать свои принципы к изменившимся условиям.
    И основная претензия к Путину.
    Он пытается играть в шахматы с теми, которые предпочитают играть в "Чапая".
    К чему это приведет и приводит?
    А вот к чему:

    Как надо на такое реагировать?
    Ровным счетом так же.
    А мы будем сопли на кулак наматывать.
    demo
  9. Глушь (Станислав) Сегодня, 07:24
    Безобразие это нужно конечно кончать, понятно что руководство России старается избежать силового воздействия (чего от него ждут), но рано или поздно на это придется пойти. Если человек задался целью получить по морде-рано или поздно он этого добьется. Чем дольше тянем - тем выше ставки в этой игре. Сначала похищали отдельных людей, военнослужащих, теперь вот судно. А дальше что? Нельзя забывать что есть и воздушные суда, к которым у бандерлогов такие же претензии. Не хотелось бы услышать однажды о принудительной посадке самолета с пассажирами.
    Группу захвата около рыбаков конечно же уже ждут, будем надеяться что освободят иными способами.
    Глушь
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