В СБУ не выполнили постановление Херсонского суда об освобождении капитана "Норда"

Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице.

То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался (до основного заседания).