Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В СБУ не выполнили постановление Херсонского суда об освобождении капитана "Норда"
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» решением Херсонского городского суда был освобождён непосредственно после судебного заседания. Однако при этом было заявлено, что Владимир Горбенко освобождается «до основного разбирательства». По последним данным, сегодня в 12:00 по местному времени суд соберётся снова, чтобы вынести окончательный вердикт по мере пресечения для российского гражданина.
РИА Новости приводит заявление Владимира Горбенко:
Адвокат россиянина отметил, что сотрудники СБУ фактически проигнорировали решение Херсонского суда и, нарушая закон, оставили Владимира Горбенко фактически под стражей.
Из заявления адвоката, которое приводит «Интерфакс»:
Местные СМИ сообщают, что у здания суда произошла потасовка, в ходе которых украинских пограничников назвали клоунами. Кадры представлены в YouTube:
РИА Новости приводит заявление Владимира Горбенко:
Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице.
Адвокат россиянина отметил, что сотрудники СБУ фактически проигнорировали решение Херсонского суда и, нарушая закон, оставили Владимира Горбенко фактически под стражей.
Из заявления адвоката, которое приводит «Интерфакс»:
То есть, органы службы безопасности и погранслужбы в нарушение всех норм продолжили удерживать человека, когда уже не имели права этого делать и привезли его в суд, в надежде, что судья изберёт меру пресечения, но судья во всем разобрался (до основного заседания).
Местные СМИ сообщают, что у здания суда произошла потасовка, в ходе которых украинских пограничников назвали клоунами. Кадры представлены в YouTube:
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти