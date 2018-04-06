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В Латвии заявили, что "чисток" в русских школах не будет

Информационная служба радио Baltkom приводит заявление заместителя главы центра государственного языка Латвии Ингриды Берзини по поводу массовой проверки знания латышского языка в школах национальных меньшинств. По словам представительницы указанного центра, в первую очередь будет проведена проверка в отношении педагогического состава этих школ (главным образом – русских).

Ингрида Берзиня при этом утверждает, что проверка уровня знания латышского языка согласована с самими учебными заведениями и «не приведёт ни к каким чисткам».

В Латвии заявили, что "чисток" в русских школах не будет



Берзиня:
Все эти проверки были согласованы со школами. Часть учебных заведений уже получили оповещение со всеми деталями о предстоящих проверках. Там указано и то, что мы готовы пойти навстречу учителям и выбрать для проверок время, удобное для них. Ни один инспектор не явится в школу без предупреждения. Мы все примем во внимание и приложим наши усилия к тому, чтобы не мешать учебному процессу. Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка.


Замглавы центра государственного языка заявляет, что в случае плохого знания латышского учителем (или незнания) в отношении педагога будет назначаться штраф.

При этом г-жа Берзиня не сообщила, какое число учителей в Латвии было оштрафовано и уволено в связи с плохим знанием латышского языка в ходе предыдущих проверок, самая масштабная из которых проводилась в 2014-2015 годах.

Напомним, что на неделе в Риге прошла крупная акция в поддержку обучения в школах национальных меньшинств на родном языке.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 06:04
    А ведь они потом будут на голубом глазу утверждать что хотели как лучше... Но эти русские...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:08
      Что поделаешь если в Латвии власть подхалимов и лизоблюдов , сами напрашиваются на плохое отношение к ним со стороны России .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 06:13
        На встрече с прибалтийскими шестёрками Трамп сказал, что только "очень тупые люди" не хотят дружить с Россией laughing !.....занавес...
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:18
          Слава hi
          В Латвии заявили, что "чисток" в русских школах не будет

          А мы вот прям так им сразу и поверили . no
          bouncyhunter
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:07
    Нарушение прав человека в Латвии в чистом виде...нашему МИДу надобно поднять в очередной раз перед англосаксами в ООН эту проблему...и долбить их этим с большим упорством регулярно каждый день...прибалты сами дают нам в руки повод для давления на них.
    Тот же ЛЕХА
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:08
    Нуу если они уже вот такие карикатурки рисуют,....то что-то я сомневаюсь....



    тираж газетки всего 84 000, при двухмиллионной Латвии, - но как мы знаем количество не важно, главное вектор от властей уже задан.
    DEZINTO
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:15
      Мерзкий рисунок... Терпеть ненавижу это подленькое "национал-хуторянское". Та же ВНА - только мельче...
      Горный стрелок
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:09
    Однако, это может реальным бунтом кончиться... Латвия - самая русскоязычная из Шпротландий... Зачем они это делают? "Раскочегарить" народ легко. Успокоить будет невозможно...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 06:18
      Цитата: Горный стрелок
      Однако, это может реальным бунтом кончиться... Латвия - самая русскоязычная из Шпротландий... Зачем они это делают?

      Дык для того и делают....Если реально вспыхнет бунт( в чём я СИЛЬНО сомневаюсь), то давить его будут жёстко, не исключено, что при помощи тех же солдат нато. И что РФ делать в этой ситуации?....При любом раскладе РФ сделают виноватой. Вмешаемся - обвинят в агрессии, не вмешаемся - обвинят в том, что "сдали" своих. Плюс остальным покажут, вот мол так будет с каждым и Россия вам не поможет.....так что не все так просто.
      Чёрный
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:18
    «не приведёт ни к каким чисткам»
    "Спасибо", успокоила. Прибалтийские младоевропейцы усердно роют под себя яму. Если бы не такое количество русскоязычных проживающих в этих странах, то Россия давно бы перекрыла кислород этим фашиствующим режимчикам. Они на русских молиться должны, что благодаря им еще существуют как государства.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:21
    Нужно свою проверку там устроить, тотально всю власть на прием к психиатрам! Интересно, а почему Кремль забыл о Русском населении Прибалтики? Хотя, там и о населении России также не сильно и помнят!
    Геркулесыч
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:15
    Буза будет, следом люди не смогут найти работу и будут социально ограничены.
    ul_vitalii
  8. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 07:30
    Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка.
    Супер. Как в американских фильмах. Застал мужик жену в постели с любовником, а она и говорит, "милый, это не то, что ты думаешь". laughing Так и тут, типа это политика, но это не то что вы думаете. Отвечать всё равно придётся, тогда и свой латышский забудут. Припомнят им и неграждан и всё остальное.
    Orionvit
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