В Латвии заявили, что "чисток" в русских школах не будет

Все эти проверки были согласованы со школами. Часть учебных заведений уже получили оповещение со всеми деталями о предстоящих проверках. Там указано и то, что мы готовы пойти навстречу учителям и выбрать для проверок время, удобное для них. Ни один инспектор не явится в школу без предупреждения. Мы все примем во внимание и приложим наши усилия к тому, чтобы не мешать учебному процессу. Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка.

Информационная служба радио Baltkom приводит заявление заместителя главы центра государственного языка Латвии Ингриды Берзини по поводу массовой проверки знания латышского языка в школах национальных меньшинств. По словам представительницы указанного центра, в первую очередь будет проведена проверка в отношении педагогического состава этих школ (главным образом – русских).Ингрида Берзиня при этом утверждает, что проверка уровня знания латышского языка согласована с самими учебными заведениями и «не приведёт ни к каким чисткам».Берзиня:Замглавы центра государственного языка заявляет, что в случае плохого знания латышского учителем (или незнания) в отношении педагога будет назначаться штраф.При этом г-жа Берзиня не сообщила, какое число учителей в Латвии было оштрафовано и уволено в связи с плохим знанием латышского языка в ходе предыдущих проверок, самая масштабная из которых проводилась в 2014-2015 годах.Напомним, что на неделе в Риге прошла крупная акция в поддержку обучения в школах национальных меньшинств на родном языке.