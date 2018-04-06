А было ли отравление? Мнение Алексея Пушкова

На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, её фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчёт обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 (британский, - прим. «ВО») премьер-министр Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой. Запись, напомним, была опубликована в эфире программы «60 минут» в эфире ТК «Россия1». По словам Юлии Скрипаль, с её отцом сейчас "всё нормально, он спит". После этого заявления россиянки, пребывающей в одной из клиник Британии, Алексей Пушков выразил сомнение относительно того, что Скрипали были отравлены.В Твиттере Пушков пишет:Напомним, что в Британии утверждают, что Сергей и Юлия Скрипаль в начале марта были отравлены нервнопаралитическим газом из семейства «Новичок». При этом никто в Лондоне так и не смог дать однозначного ответа на простые вопросы:первое: почему не отравились те, кто «отравленных» Скрипалей обнаружил?второе: каким образом стало известно, какой именно антидот вводить «отравленным» Скрипалям, если в Британии упорно утверждают, что такой газ как «Новичок» в Соединённом королевстве никогда не синтезировался?третье: на каком основании обвиняется Россия, если даже в британской лаборатории Портон-Даун на днях заявили, что не имеют никаких доказательств того, что «Новичок» производится в России?