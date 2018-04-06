07:36 06 апреля
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А было ли отравление? Мнение Алексея Пушкова

Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой. Запись, напомним, была опубликована в эфире программы «60 минут» в эфире ТК «Россия1». По словам Юлии Скрипаль, с её отцом сейчас "всё нормально, он спит". После этого заявления россиянки, пребывающей в одной из клиник Британии, Алексей Пушков выразил сомнение относительно того, что Скрипали были отравлены.



В Твиттере Пушков пишет:
На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, её фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчёт обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 (британский, - прим. «ВО») премьер-министр Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?



Напомним, что в Британии утверждают, что Сергей и Юлия Скрипаль в начале марта были отравлены нервнопаралитическим газом из семейства «Новичок». При этом никто в Лондоне так и не смог дать однозначного ответа на простые вопросы:

первое: почему не отравились те, кто «отравленных» Скрипалей обнаружил?

второе: каким образом стало известно, какой именно антидот вводить «отравленным» Скрипалям, если в Британии упорно утверждают, что такой газ как «Новичок» в Соединённом королевстве никогда не синтезировался?

третье: на каком основании обвиняется Россия, если даже в британской лаборатории Портон-Даун на днях заявили, что не имеют никаких доказательств того, что «Новичок» производится в России?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. Комментарий был удален.
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:16
      Алексей Пушков выразил сомнение относительно того, что Скрипали были отравлены.
      сомнения появились сразу,после того как не пустили и не показали "жертв".( в отличие от Литвиненко)
      Дедкастарый
      1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:19
        Очень запутанное дело , как бы сказал доктор Ватсон yes . А ведь верно а было ли вообще отравление или просто разыгранный спектакль request .
        Spartanez300
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:24
          первое: почему не отравились те, кто «отравленных» Скрипалей обнаружил?

          Да действительно ...
          боевое отравляющее вещество поражает органы человека с тяжелейшими последствиями...а тут мы видим выздоровление Юлии ...я уж не говорю о британском полицейском который уже практически здоров...интересненький расклад по британски получается...в очередной раз англосаксы весь мир развели с этим Новичком...ну жулье ...лохотронщики.
          Тот же ЛЕХА
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:01
          Цитата: Spartanez300
          Очень запутанное дело , как бы сказал доктор Ватсон yes . А ведь верно а было ли вообще отравление или просто разыгранный спектакль request .

          Скорее всего не было никакого отравления-укол через одежду или в открытую часть тела наркотика в большой дозе или препарата для общей анестезии.
          Балу
      2. Чёрный Сегодня, 06:20
        Недавно британские СМи выдвинули новую версию - яд был в гречке. У меня вопрос: А как тогда пострадал британский полицейский? Он сожрал гречку у скрипалей? wassat
        Чёрный
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:23
          Черный hi -полицейский за них тарелки облизывал! lol
          Геркулесыч
          1. Чёрный Сегодня, 06:43
            Факты: 1. в лаборатории Солсбери заявили что принадлежность яда к какой-то стране не определили 2. Там же сказали - антидота от этого яда нет. 3. А234 БОЕВОЕ ОВ 4. Исход от этого ОВ при поражении только смерть.5. Юлия Скрипаль здорова как никогда и ее отец пошел на поправку.6. А были ли Скрипали вообще отравлены? Может постановка спецслужб...За вранье и провокацию со Скрипалями Мэй надо отправить в отставку, а клоуна и дЭбила Джонсона уволить с МИДа, наградить метлой и заставить мести королевскую площадь, на большее не потянет.
            Чёрный
        2. demo (Ван) Сегодня, 07:12
          Они соображали "на троих".
          demo
        3. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:23
          Конечно. Просто позвали поужинать.
          Такая хорошая традиция.

          А вообще этот фарс может ещё долго продолжаться, и к любопытным последствиям привести.
          Korsar4
      3. Чёрный Сегодня, 06:23
        Цитата: Дедкастарый
        Алексей Пушков выразил сомнение относительно того, что Скрипали были отравлены.
        сомнения появились сразу,после того как не пустили и не показали "жертв".( в отличие от Литвиненко)

        5 апреля, в 20:44
        Просто пили "Первачок", привезенный Юлей из России и закусывли гречкой, ну и перехватили малость... wassat
        Чёрный
      4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:13
        дедкестарому
        Скрипалей обнаружили в общественном месте. Обнаружил их полицай которого объявили тоже пострадавшим. А куда делись остальные посетители общественного места вместе с обслуживающим персоналом?
        Очень похоже на какое то криминальное действо тем что никто ничего не видел-не слышал. Хотя вроде всё происходило в городке среди бела дня.
        василий50
      5. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 07:19
        Цитата: Дедкастарый
        ( в отличие от Литвиненко)

        У Литвиненко, который был "отравлен" полонием, на фото, где он лысый, волосы "выпали" только на голове, но не на груди, не на руках и брови на месте. Странная лучевая болезнь. А было ли отравление?
        Orionvit
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:21
    Это и правда было ОВ? Да, вот ведь жертвы ЕГ. Сейчас выяснится, что и антидота на эти "Новички" не существует... А что же тогда "нашли" эти клоуны в костюмах химзащиты? Как же так? laughing
    Горный стрелок
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:22
    Действительно с каждым днем возникает все больше сомнений в факте отравления как такового. Поэтому английская сторона и не подпускает наших представителей к "пострадавшим".
    rotmistr60
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:25
    Что тут рассуждать, ибо все умные люди давным -давно поняли, что это по-га-ный фарс, который закончился пшиком! !!
    Геркулесыч
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 07:05
      Геркулесыч.....который закончился пшиком! !!

      Только вони много от этого пшика, чего они и хотели.
      askort154
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:10
        Так всегда, как только в наш адрес выплескивают порцию лжи, потом очень много вони, как побочный эффект, от очередного бла бла бла!
        Геркулесыч
    2. demo (Ван) Сегодня, 07:21
      На основании этого "пшика" нас мордуют, как никогда!
      На основании "постановки" в провинциальном The Globe [Theatre] совершены недружественные шаги десятками стран в отношении нашей страны.
      Ранее на такое заурядное событие, как ликвидация шпиона и врага никто бы не обратил внимание.
      Это было негласно всеми признано.
      А если такого события нет?
      Тогда надо его придумать и выдать за факт.
      А доказательства?
      Какие?
      Мы же джентльмены. Верьте нам на слово.
      Только когда посмотришь на послужной список этих гавриков, то понимаешь одно - такие верить можно, если они сидят в клетке, с ядром на ноге.
      И просят пить.
      В других случаях британцы - самая ядовитая порода человекообразных аспидов.
      demo
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 07:24
      Фигасе пшик. 20 стран Российских дипломатов выставили. И вдобавок навесили на Россию обвинение, ни много ни мало, а в применении химического оружия на территории другого государства.
      Orionvit
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:57
    Сомнения в отравлении скрипалей, может быть у нормальных людей. А вот наглы, и иже с ними вызывают большие сомнения в их адекватности. angry
    a.s.zzz888
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:05
    В наглую госпитализировали с простудой, а теперь она и говорит, что чувствует себя хорошо, насморк прошел, горло не болит. А отца простатит замучил, проходит курс лечения, где теперь деньги брать, сама не знаю.
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:23
      Виталий , привет ! hi Все прекрасно понимают что "дело Скрипалей" состряпано на ровном месте . Но не все говорят об этом вслух , потому как (цитирую Лаврова) "США выкрутили им руки" . negative
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:36
        Здравствуй, Паша! hi Всё верно smile
        ul_vitalii
  7. гильза (максим) Сегодня, 07:08
    И толку то? Иные методы общения. Иные нужны.
    гильза
  8. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:09
    Предавший раз, предаст и снова, выходит Скрипаль с дочей пошли на сделку со спецслужбами. Оно конечно понятно выбора, то у них нет или ломать комедь либо покоиться с миром.
    Alex66
  9. Комментарий был удален.
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