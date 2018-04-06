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А было ли отравление? Мнение Алексея Пушкова
Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал запись разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой. Запись, напомним, была опубликована в эфире программы «60 минут» в эфире ТК «Россия1». По словам Юлии Скрипаль, с её отцом сейчас "всё нормально, он спит". После этого заявления россиянки, пребывающей в одной из клиник Британии, Алексей Пушков выразил сомнение относительно того, что Скрипали были отравлены.
В Твиттере Пушков пишет:
Напомним, что в Британии утверждают, что Сергей и Юлия Скрипаль в начале марта были отравлены нервнопаралитическим газом из семейства «Новичок». При этом никто в Лондоне так и не смог дать однозначного ответа на простые вопросы:
первое: почему не отравились те, кто «отравленных» Скрипалей обнаружил?
второе: каким образом стало известно, какой именно антидот вводить «отравленным» Скрипалям, если в Британии упорно утверждают, что такой газ как «Новичок» в Соединённом королевстве никогда не синтезировался?
третье: на каком основании обвиняется Россия, если даже в британской лаборатории Портон-Даун на днях заявили, что не имеют никаких доказательств того, что «Новичок» производится в России?
В Твиттере Пушков пишет:
На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, её фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчёт обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 (британский, - прим. «ВО») премьер-министр Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?
Напомним, что в Британии утверждают, что Сергей и Юлия Скрипаль в начале марта были отравлены нервнопаралитическим газом из семейства «Новичок». При этом никто в Лондоне так и не смог дать однозначного ответа на простые вопросы:
первое: почему не отравились те, кто «отравленных» Скрипалей обнаружил?
второе: каким образом стало известно, какой именно антидот вводить «отравленным» Скрипалям, если в Британии упорно утверждают, что такой газ как «Новичок» в Соединённом королевстве никогда не синтезировался?
третье: на каком основании обвиняется Россия, если даже в британской лаборатории Портон-Даун на днях заявили, что не имеют никаких доказательств того, что «Новичок» производится в России?
Использованы фотографии: Фейсбук
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