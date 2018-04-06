07:36 06 апреля
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Миссия ОЗХО проинспектировала Россию. А в США когда собираются?

Ведомственное издание министерства обороны «Красная звезда» сообщает о том, что специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в России была проведена инспекция. Эта инспекция обращает на себя повышенное внимание в связи с последними событиями, когда официальный Лондон продолжает беспочвенные обвинения в адрес Российской Федерации по делу о якобы отравлении в Солсбери шпиона Скрипаля и его дочери.

В инспекционную группу, как отмечено, входили специалисты из технического секретариата Организации по запрещению химического оружия. О том, какие именно объекты проверялись этой комиссией на территории России, министерство обороны не сообщает. Можно предположить, что это одно из предприятий, на котором ранее была завершена работа по уничтожению последних объёмов арсенала химического оружия в РФ.

Миссия ОЗХО проинспектировала Россию. А в США когда собираются?



При этом нет никаких данных о том, инспектирует ли ОЗХО объекты, например, в США или Британии? Напомним, что именно с Соединёнными Штатами Америки Россия подписывала в своё время соглашение об утилизации химоружия. Россия свои обязательства выполнила полностью, а у США по-прежнему сохраняется внушительные арсенал химического оружия. При этом Вашингтон шлёт отговорки из серии: «У нас на это пока нет средств». Это при военном бюджете в 700 млрд долларов?..

Кстати, если ОЗХО инспектирует объекты в России, то почему же комиссия этой организации в течение целого года с момента происшествия в сирийском Хан-Шейхуне так и не удосужилась доехать до этого города? Зато обвинять «режим Асада» и правительственные войска САР бросились молниеносно – ровно так же, как сегодня Лондон беспочвенно обвиняет Россию по ситуации со Скрипалями.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:47
    Может , выйти из этого договора, и прекратить пускать в Россию на режимные объекты всякую гадость типа инспекторов, а в реальности шпионов?
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 06:53
      Ну всё...не дай Бог в магазинах гречку увидят... wassat ...и понесётся по--новой.."В России ОВ продаются прямо в магазинах" laughing
      Чёрный
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:54
      Цитата: Геркулесыч
      Может , выйти из этого договора, и прекратить пускать в Россию на режимные объекты всякую гадость типа инспекторов, а в реальности шпионов?

      Нет смысла. Поверьте, сейчас от них больше пользы, чем вреда.
      А вообще новость полностью звучит так:
      Представители Минобороны РФ заявили, что на минувшей неделе в России побывали специалисты ОЗХО.
      Помимо прочего, Россию также навестила инспекция специалистов из Португалии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года.
      Данный документ создан, чтобы регулировать меры по укреплению доверия и безопасности между странами.
      Также в газете ВС РФ "Красная звезда" говорится о том, что Россия провела две инспекции. Речь идет о проверке в США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также об инспекции в Ирландии под эгидой ОБСЕ.
      svp67
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:57
      ОЗХО это одна из комнатных собачек США и ее вассалов , вряд ли от них стоит ждать каких то инспекций которые не в угоду хозяевам . Матрасия в итоге наплевала на этот договор а почему мы тогда должны его соблюдать и тем более принимать какие то комиссии .
      Spartanez300
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:02
        Цитата: Spartanez300
        ОЗХО это одна из комнатных собачек запада , вряд ли от них стоит ждать каких то инспекций которые не в угоду хозяевам .

        А ничего, что там и наши спецы есть?
        svp67
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 07:07
          А ничего, что там и наши спецы есть?
          ну, зачем вы так жестоко, вот, как теперь людям кричать "матрасы все купили", не разобравшись в вопросе? wink laughing
          dik-nsk
          1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:32
            Порядочные люди прежде чем вклиниться в чужой разговор разрешение спрашивают .
            Spartanez300
        2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:08
          Если эта организация работает только в угоду запада и в одностороннем порядке , тогда какой смысл нахождения там наших специалистов request .
          Spartanez300
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:51
    Здесь четко действует принцип - "Что положено Юпитеру, то не положено Быку". Практически все международные организации играют на стороне англосаксов. И от этого пока ни куда не деться.
    rotmistr60
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:53
      Позорище..Нечего их сюда вообще пускать.Нас сделали виновными во всем,а мы как и прежде мечем бисер перед свиньями..
      Цитата: rotmistr60
      Здесь четко действует принцип - "Что положено Юпитеру, то не положено Быку". Практически все международные организации играют на стороне англосаксов. И от этого пока ни куда не деться.
      210окв
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:57
      Цитата: rotmistr60
      . Практически все международные организации играют на стороне англосаксов. И от этого пока ни куда не деться.

      А вот не соглашусь. Мы САМИ сдали свои позиции и сейчас получаем оплеухи из-за этого. Терять легко, а вот восстанавливать будет очень тяжело и по этому надо проводить АКТИВНУЮ политику в этом вопросе, отбивая "позицию, за позиций", переходя от "рубежа к рубежу"
      svp67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:26
        Сергей hi
        Цитата: svp67
        Мы САМИ сдали свои позиции и сейчас получаем оплеухи из-за этого. Терять легко, а вот восстанавливать будет очень тяжело и по этому надо проводить АКТИВНУЮ политику в этом вопросе, отбивая "позицию, за позиций", переходя от "рубежа к рубежу"

        Подписываюсь под каждым словом ! soldier
        bouncyhunter
    3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:22
      Цитата: rotmistr60
      Здесь четко действует принцип - "Что положено Юпитеру, то не положено Быку". Практически все международные организации играют на стороне англосаксов. И от этого пока ни куда не деться.

      А есть ли смысл нам препятствовать проверкам и поднимать шум по этому поводу? Пусть проверяют. Что они там найдут? Часть тела от мертвого осла (уши в лучшем случае). Я считаю, что Россия пошла на уничтожение своего ХО потому, что не рассматривает его применение в качестве эффективного средства поражения в локальных и глобальных конфликтах. ЯО гораздо эффективнее и удобнее в применении, безопаснее в хранении и сложнее в распространении. И мировая общественность на ЯО возбуждается гораздо меньше, чем на ХО. А то, что п-сы свое ХО до сих пор не уничтожили, дает нам повод "динамить" вопросы о ядерном разоружении. Как-то: на очередном бла-бла-бла-заседании с п-сами о необходимости ядерного разоружения всегда можно заявить: "Вот, когда вы свое ХО уничтожите, вот тогда и поговорим за ядерное."
      Вежливый Лось
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 06:54
    Мы как всегда...Зачем в данной политической ситуации вообще что то соблюдать?!Матрасники по программе Открытое небо,наши самолёты не пускают,а мы всякие комиссии принимаем на секретные объекты!Договор по Про нарушен,так что можем смело размещать радары и ракеты на Кубе!И сколько ещё таких примеров?!В современном мире,честность и доброту давно принимают за трусость и слабость..пора бы уже это понять
    Magic Archer
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:55
    Посмотрели, убедились... и остались при своём мнении. А мнение должно быть едино, как у хозяина. bully
    a.s.zzz888
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:57
    Все эти "обследования" это задел на будущее, мол нашли то-то и то-то, а почему не обнародовали, да для объективности и достоверности перепроверяли неоднократно, мол не поверили носам и глазам своим.
    ul_vitalii
  6. лысова (владимир) Сегодня, 07:08
    Лепет какой то - проверки. Какое государство допустит, хрен знает кого, к засекреченным объектам и чем там занимаются только определённому кругу известно. Официальная показуха.
    лысова
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