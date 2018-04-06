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Миссия ОЗХО проинспектировала Россию. А в США когда собираются?
Ведомственное издание министерства обороны «Красная звезда» сообщает о том, что специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в России была проведена инспекция. Эта инспекция обращает на себя повышенное внимание в связи с последними событиями, когда официальный Лондон продолжает беспочвенные обвинения в адрес Российской Федерации по делу о якобы отравлении в Солсбери шпиона Скрипаля и его дочери.
В инспекционную группу, как отмечено, входили специалисты из технического секретариата Организации по запрещению химического оружия. О том, какие именно объекты проверялись этой комиссией на территории России, министерство обороны не сообщает. Можно предположить, что это одно из предприятий, на котором ранее была завершена работа по уничтожению последних объёмов арсенала химического оружия в РФ.
При этом нет никаких данных о том, инспектирует ли ОЗХО объекты, например, в США или Британии? Напомним, что именно с Соединёнными Штатами Америки Россия подписывала в своё время соглашение об утилизации химоружия. Россия свои обязательства выполнила полностью, а у США по-прежнему сохраняется внушительные арсенал химического оружия. При этом Вашингтон шлёт отговорки из серии: «У нас на это пока нет средств». Это при военном бюджете в 700 млрд долларов?..
Кстати, если ОЗХО инспектирует объекты в России, то почему же комиссия этой организации в течение целого года с момента происшествия в сирийском Хан-Шейхуне так и не удосужилась доехать до этого города? Зато обвинять «режим Асада» и правительственные войска САР бросились молниеносно – ровно так же, как сегодня Лондон беспочвенно обвиняет Россию по ситуации со Скрипалями.
В инспекционную группу, как отмечено, входили специалисты из технического секретариата Организации по запрещению химического оружия. О том, какие именно объекты проверялись этой комиссией на территории России, министерство обороны не сообщает. Можно предположить, что это одно из предприятий, на котором ранее была завершена работа по уничтожению последних объёмов арсенала химического оружия в РФ.
При этом нет никаких данных о том, инспектирует ли ОЗХО объекты, например, в США или Британии? Напомним, что именно с Соединёнными Штатами Америки Россия подписывала в своё время соглашение об утилизации химоружия. Россия свои обязательства выполнила полностью, а у США по-прежнему сохраняется внушительные арсенал химического оружия. При этом Вашингтон шлёт отговорки из серии: «У нас на это пока нет средств». Это при военном бюджете в 700 млрд долларов?..
Кстати, если ОЗХО инспектирует объекты в России, то почему же комиссия этой организации в течение целого года с момента происшествия в сирийском Хан-Шейхуне так и не удосужилась доехать до этого города? Зато обвинять «режим Асада» и правительственные войска САР бросились молниеносно – ровно так же, как сегодня Лондон беспочвенно обвиняет Россию по ситуации со Скрипалями.
Использованы фотографии: МО РФ
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