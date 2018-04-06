07:37 06 апреля
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В России нет олигархов. Из заявления Дмитрия Пескова

Глава пресс-службы Кремля ответил на вопрос журналистов о том, жаловались ли олигархи президенту на то, что в их отношении США вводят санкции. По словам Дмитрия Пескова, в России олигархов нет. РБК приводит заявление Дмитрия Пескова:

Саму фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов. От представителей российского бизнеса никаких заявления по этому поводу (по санкциям) не поступало.


В России нет олигархов. Из заявления Дмитрия Пескова



Напомним, что ранее в западной прессе были опубликованы материалы, в которых сообщалось, что США к 5 апреля введут санкции в отношении 5-10 представителей крупного российского бизнеса. На данную минуту данных о попадании в новый санкционный список кого-либо из представителей крупного частного бизнеса нет.

Дмитрий Песков:
Эти новостные поводы достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счёт мы не видим.


По словам Дмитрия Пескова, ситуация остаётся сложной, но сообщениями СМИ Кремль руководствоваться не может.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:34
    В России нет олигархов. Из заявления Дмитрия Пескова
    Дедкастарый
  2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:35
    Песков всё больше вызывает омерзение своим враньём.
    lis-ik
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:37
    В России нет алигархов -последнего вчера живьем сварили! !! wassat
    Геркулесыч
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