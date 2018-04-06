В России нет олигархов. Из заявления Дмитрия Пескова

Саму фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов. От представителей российского бизнеса никаких заявления по этому поводу (по санкциям) не поступало.

Эти новостные поводы достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счёт мы не видим.