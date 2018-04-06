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В России нет олигархов. Из заявления Дмитрия Пескова
Глава пресс-службы Кремля ответил на вопрос журналистов о том, жаловались ли олигархи президенту на то, что в их отношении США вводят санкции. По словам Дмитрия Пескова, в России олигархов нет. РБК приводит заявление Дмитрия Пескова:
Напомним, что ранее в западной прессе были опубликованы материалы, в которых сообщалось, что США к 5 апреля введут санкции в отношении 5-10 представителей крупного российского бизнеса. На данную минуту данных о попадании в новый санкционный список кого-либо из представителей крупного частного бизнеса нет.
Дмитрий Песков:
По словам Дмитрия Пескова, ситуация остаётся сложной, но сообщениями СМИ Кремль руководствоваться не может.
Саму фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов. От представителей российского бизнеса никаких заявления по этому поводу (по санкциям) не поступало.
Напомним, что ранее в западной прессе были опубликованы материалы, в которых сообщалось, что США к 5 апреля введут санкции в отношении 5-10 представителей крупного российского бизнеса. На данную минуту данных о попадании в новый санкционный список кого-либо из представителей крупного частного бизнеса нет.
Дмитрий Песков:
Эти новостные поводы достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счёт мы не видим.
По словам Дмитрия Пескова, ситуация остаётся сложной, но сообщениями СМИ Кремль руководствоваться не может.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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