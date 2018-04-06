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Что нового увидим на параде Победы?
В текущем году на параде Победы в Москве будут представлены несколько новинок, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова.
Генерал-полковник возглавит командование парадом на Красной площади.
По словам Салюкова, «зрители парада Победы увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль"».
Он добавил, что всего в составе механизированной колонны по Красной площади пройдут более 120-ти единиц современного вооружения и военной техники.
Как отметила газета «Красная звезда», тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в подмосковном Алабине еще 28 марта. С понедельника к ним присоединится воздушная составляющая парада. Что касается ночных тренировок на Красной площади, то они пройдут 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция назначена на 6 мая.
Генерал-полковник возглавит командование парадом на Красной площади.
По словам Салюкова, «зрители парада Победы увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль"».
Он добавил, что всего в составе механизированной колонны по Красной площади пройдут более 120-ти единиц современного вооружения и военной техники.
Как отметила газета «Красная звезда», тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в подмосковном Алабине еще 28 марта. С понедельника к ним присоединится воздушная составляющая парада. Что касается ночных тренировок на Красной площади, то они пройдут 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция назначена на 6 мая.
Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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