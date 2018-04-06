11:55 06 апреля
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Что нового увидим на параде Победы?

В текущем году на параде Победы в Москве будут представлены несколько новинок, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова.



Генерал-полковник возглавит командование парадом на Красной площади.


По словам Салюкова, «зрители парада Победы увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль "Патруль"».

Он добавил, что всего в составе механизированной колонны по Красной площади пройдут более 120-ти единиц современного вооружения и военной техники.

Как отметила газета «Красная звезда», тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались в подмосковном Алабине еще 28 марта. С понедельника к ним присоединится воздушная составляющая парада. Что касается ночных тренировок на Красной площади, то они пройдут 26 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция назначена на 6 мая.

Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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Комментарии 31

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:02
    Парад. Парад это хорошо, а еще бы не мешало бы захваченные знамена ДАИШ и к мавзолею бросить, а их у нас уже предостаточно...
    svp67
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:10
      Будет интересно , так что ждем парад Победы .
      Spartanez300
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 08:14
        Неумолимо приближается так любимый Народом и ненавидимый всеми русофобами праздник! good
        Новая техника - это хорошо!
        Охотовед 2
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:12
      Парад всегда хорошо , а особенно когда покажут что то новое.
      cniza
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:20
      тоже блин нашли противника .
      просто экспл
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 08:31
      svp67.....Парад это хорошо, а еще бы не мешало бы захваченные знамена ДАИШ и к мавзолею бросить, а их у нас уже предостаточно...

      Непристало военной державе, забрасывать Кремль бандитскими тряпками. Уж если бросать знамёна, так тех стран, которые этих бандитов выкормили. Но эти страны мы, пока, ещё не победили.
      askort154
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 08:48
      Пару фото, но почему новинки. Только БМПТ "Терминатор" новинка





      Владыка Ситх
      1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 09:39
        Интересно, почему с машины сняли гранатомёты? Не увидели пользы от них?
        nesvobodnye
      2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:15
        но почему новинки. Только БМПТ "Терминатор"
        Тайфун-К 4*4, чем не новинка:
        Paranoid50
    6. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:00
      Парад интересно, но не очень важно. Когда в войсках вся эта красота появится?
      Серж Горелый
    7. ioan-e (Борис) Сегодня, 10:07
      Мавзолей опять стыдливо задрапируют! Заколебали уже, от того что его закрывают, он существовать не перестает на красной площади!
      ioan-e
    8. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:15
      Цитата: svp67
      захваченные знамена ДАИШ

      Нечего поганить брусчатку террористическим тряпьём.
      Серый брат
  2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 08:31
    Пора бы уже и Су-57 пролет сделать
    Вояджер
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:36
    У меня младший сын в этом году марширует в парадной коробке. Жду,с ума схожу! Нечасто такое бывает в жизни!
    konstantin68
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 08:43
      konstantin68...У меня младший сын в этом году марширует в парадной коробке. Жду,с ума схожу! Нечасто такое бывает в жизни!

      Да уж ! Это войдёт в историю семейного рода. Поздравляю! good
      askort154
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:54
      Поздравляю!!!!!!!
      д^Амир
    3. Дед Мозай Сегодня, 10:00
      Память на всю жизнь и рассказы для потомков, не меньше!
      Дед Мозай
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 08:38
    Вояджер....Пора бы уже и Су-57 пролет сделать

    Наверняка, пара или тройка пройдётся.
    askort154
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:58
    Супер!
    Мультики бесплатные тоже будут?
    Denis Obukhov
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:35
      Мультики бесплатные тоже будут?
      А у вас денег не хватает в кинотеатр сходить? Обязательно нужно вылезти с проевшей темечко либеральной подковыркой.
      rotmistr60
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:08
    Цитата: konstantin68
    У меня младший сын в этом году марширует в парадной коробке. Жду,с ума схожу! Нечасто такое бывает в жизни!

    Поздравляю. У меня младший брат участвовал - медаль дали "Участник парада"...
    Ingvar0401
  7. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:13
    волнуюсь за Армату. как бы опять чего не случилось)
    Rossia
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:18
      Цитата: Rossia
      волнуюсь за Армату. как бы опять чего не случилось)

      А что случилось с "Арматой" именно на параде? Я смотрел парад. Нормально прошли. Не за "Армату" вы волнуетесь, а пытаетесь добавить свою ложку дегтя.
      Piramidon
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:27
        А Вы увидели у меня слово "парад"? помимо парада в статье упоминаются ночные тренировки и генеральная репетиция.
        Rossia
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:17
      Цитата: Rossia
      волнуюсь за Армату. как бы опять чего не случилось)

      Волноваться надо если ты её на своей улице увидишь.
      Серый брат
  8. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:31
    "Терминатор"-это хорошо"....Но....как-то,обыденно ! Когда же,наконец,увидим: бластеры.....аннигиляторы....транквилизаторы...! what
    Nikolaevich I
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:32
    Увидеть что-то новенькое из боевой техники всегда приятно. Но еще более приятно это поступление этого новенького в войска. А парад будет как всегда на высоте это без сомнения.
    rotmistr60
  10. Single (Виктор) Сегодня, 10:00
    ... Летуны уже тренируются. Сам видел - Ту-160 а за ним четверка ТУ-22м3... Красота. Жаль фотоаппарата под рукой не оказалось...
    Single
  11. Дед Мозай Сегодня, 10:04
    День Победы, как он был от нас далёк,
    Как в костре потухшем таял уголёк.
    Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
    Этот день мы приближали, как могли.
    Дед Мозай
  12. Victor_B (Виктор) Сегодня, 10:12
    А по моему гвоздем парада будет снова шествие "Бессмертного полка"!

    В Торонто снова тысячи людей выйдут. Много тысяч!
    Victor_B
  13. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:11
    Что нового увидим на параде Победы?
    Межконтинентальную баллистическую ракету тип "ВВП" аналогов в мире нету, сделано в СССР....ыыы wassat
    пс. Новинок хватает, правда не все покажут точно и не все расскажут, очень секретно.... crying
    XXXIII
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