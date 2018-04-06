Постпред Британии в ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

Разрешить российским специалистам участвовать в расследовании на фоне того, что российские власти нами считаются наиболее вероятными виновниками отравления в Солсбери, это всё равно что пригласить в Скотланд-Ярд профессора Мориарти.

Британия продолжает отсылки к литературным произведениям вместо предоставления хоть каких-то доказательств своих слова о «вине России» в странном «отравлении» Сергея и Юлии Скрипаль. Напомним, что на днях глава МИД Британии Борис Джонсон решил заняться цитированием «Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского, на что получил ответ от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова обвинила Джонсона в том, что тот на самом деле плохо знаком с творчеством Достоевского.Теперь к упоминанию литературных произведений прибегает постпред Британии в ООН Карен Пирс. Пирс пытается объяснить, по каким причинам Лондон не допускает Россию в расследованию отравления в Солсбери, хотя Москва неоднократно просила об этом при учёте того, что в клинике находятся российские граждане. В своей попытке объясниться Пирс не нашла ничего уместнее, как сравнить Россию с персонажем-«злодеем» из произведений Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.Из заявления Карен Пирс:А современное британское следствие Пирс, упоминая Скотланд-Ярд, ассоциирует с инспектором Лестрейдом?При этом Пирс в очередной раз использовала главный для Запада по нынешним временам «довод»: «с большой долей вероятности». Как видно, презумпция невиновности на фоне этой антироссийской истерии приказала долго жить...