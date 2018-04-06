11:52 06 апреля
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Постпред Британии в ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

Британия продолжает отсылки к литературным произведениям вместо предоставления хоть каких-то доказательств своих слова о «вине России» в странном «отравлении» Сергея и Юлии Скрипаль. Напомним, что на днях глава МИД Британии Борис Джонсон решил заняться цитированием «Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского, на что получил ответ от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова обвинила Джонсона в том, что тот на самом деле плохо знаком с творчеством Достоевского.

Теперь к упоминанию литературных произведений прибегает постпред Британии в ООН Карен Пирс. Пирс пытается объяснить, по каким причинам Лондон не допускает Россию в расследованию отравления в Солсбери, хотя Москва неоднократно просила об этом при учёте того, что в клинике находятся российские граждане. В своей попытке объясниться Пирс не нашла ничего уместнее, как сравнить Россию с персонажем-«злодеем» из произведений Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

Из заявления Карен Пирс:
Разрешить российским специалистам участвовать в расследовании на фоне того, что российские власти нами считаются наиболее вероятными виновниками отравления в Солсбери, это всё равно что пригласить в Скотланд-Ярд профессора Мориарти.



Постпред Британии в ООН сравнила Россию с профессором Мориарти


А современное британское следствие Пирс, упоминая Скотланд-Ярд, ассоциирует с инспектором Лестрейдом?

При этом Пирс в очередной раз использовала главный для Запада по нынешним временам «довод»: «с большой долей вероятности». Как видно, презумпция невиновности на фоне этой антироссийской истерии приказала долго жить...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:38
    Воистину сказано, в чём сам замешан - вали на другого.
    Хагалаз
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:48
      Постпред Британии в ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

      Предлагаю В.Небензя в ответ сравнить Британию с соловьём-разбойником , которому постоянно зуб свистящий выбивают .
      bouncyhunter
      1. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 08:55
        Собака Баскервилей -Англия, а Баскервили-сша !!!
        mig29mks
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:00
          На картине Тереза Мэй, с прической Бориса Джонсона и в цилиндре wassat эдакий собирательный образ британского истеблишмента wassat
          хрыч
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:27
        Цитата: bouncyhunter
        Предлагаю В.Небензя в ответ сравнить Британию с соловьём-разбойником , которому постоянно зуб свистящий выбивают .

        Павел, а не находите тут сходство?

        И по мне Англия тут не в роли Шапокляк....
        Да и еще. Мы жалуемся, что наши много времени на ответ тратят, но Захарова то значительно быстрее БорИсу дала ответ ПРЕКРАСНОЙ цитатой из "Преступления и наказания". А вот английский полпред ДОЛГО провозился, видимо первый раз Конан Дойля то перечитал....
        svp67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:37
          Цитата: svp67
          не находите тут сходство?

          Цитата: svp67
          И по мне Англия тут не в роли Шапокляк....

          Нахожу , и на роль старухи Шляпоквок другое англоязычное государство давно заявило свои претензии .
          Цитата: svp67
          А вот английский полпред ДОЛГО провозился, видимо первый раз Конан Дойля то перечитал....

          А я вообще не уверен что она Конан-Дойля читала . Так , кино посмотрела ...
          bouncyhunter
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:57
        Паша, прЮвет! Уж больно у тебя ролик длинный.
        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:00
          Салют , Слава ! hi Так я спецом подлиннее вставил , чтобы те , кто этот фильм не смотрел прониклись моментом , тыксызыть . wink
          bouncyhunter
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:58
      свихнуться можно.от уровня современных "политков".. и эти люди, правят миром мы уже в "паралельном мире" ?.
      Дедкастарый
      1. volodya (владимир) Сегодня, 09:02
        Цитата: Дедкастарый
        свихнуться можно.от уровня современных "политков".. и эти люди, правят миром мы уже в "паралельном мире" ?.
        volodya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:41
          так, мешают же стать счастливыми!
          роман66
          1. volodya (владимир) Сегодня, 11:25
            Цитата: роман66
            так, мешают же стать счастливыми!

            Это точно!!!
            volodya
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 08:38
    Тогда Англия это Лестрейд
    Magic Archer
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 09:10
      глава МИД Британии Борис Джонсон решил заняться цитированием «Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского,
      пусть почитает роман "И*Д*И*О*Т"....
      Дедкастарый
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:42
    Совсем тему потерял, поспред!
    Какой Мориарти? Если б так, то следовало возгордиться нашим доморощеным "владыкам" трёх заборов и четырёх ручьёв, да и то в своей вотчине! а за бугром их обдерут как ... шенки они вислоухие. по сравнению с забугорными гиенами!
    rocket757
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:47
      Да вы на ее рожу посмотрите...


      Карен Пирс
      ууу...кошмар на улице Вязов .
      Подумалось...может и она гречку со Скрипалем жрала запивая шотландским виски.
      Тот же ЛЕХА
      1. Тралл Сегодня, 08:52
        Зато как модно одевается smile
        Тралл
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:11
          В Афгане её стиль оценят! Самое то. на моджахедов давить.
          Хотя они кажись ничего не боятся!
          В принципе всё равно, роль нам назначена и поломать такую игру можно только реальной силой ... потому как правда этим не нужна вовсе!
          Тут бы Петра Великого в помощь призвать, Товарища Сталина! шоб надавал, заслуженного, потомкам! Но, реинкарнация, эт уж совсем фантазия, потому будем скрипеть зубами и делать свое дело, если наши лопоухие верхние опять всё не обоср .... . Надоело.
          rocket757
        2. japs (Юрий) Сегодня, 11:24
          Тралл
          "Зато как модно одевается"

          Мне кажется, я ее на Комаровке видел. Курами не она торгует?
          japs
          1. Slon_on (Пётр) Сегодня, 11:30
            Я такую видел на станции метро "Уручье" - семками барыжила "у мяшечках"
            Slon_on
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Да вы на ее рожу посмотрите...

        Да , такое лучше детям и нервным людям на ночь не показывать ... belay
        bouncyhunter
      3. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 09:00
        Она была мужиком или до сих пор им является, трансгендер сэр!!!
        mig29mks
      4. To be or not to be Сегодня, 09:01
        Да вы сами посмотрите на этот цирк.На их поведение при чтении написанного на бумаге- ерзают . глазки бегают.руками манипулируют
        Полная версия заседания Совета безопасности ООН по делу " Скрипаля"
        Сморите сами всего 1 час 42 минуты laughing
        Мимика и жесты лжи: 10 признаков
        https://sobesednik.ru/psychology/20130512-mimika-
        i-zhesty-lzhi-10-priznakov
        "Мимика лжи

        1. При подаче ложной информации человек в той или иной степени испытывает волнение, которое можно уловить в его голосе, взгляде, движениях. Можно заметить изменения в речи, в движениях и в поведении человека. Например, изучая мимику лжи и характерные для неё жесты имеет смысл обращать на следующие голосовые и речевые параметры.

        2. В момент оглашения ложной информации у человека непроизвольно меняется интонация, происходит ускорение или замедление, или растягивание речи. Голос может задрожать. Меняется и тембр голоса, может появиться внезапная охриплость или, наоборот, проскочить высокие ноты. Некоторые люди начинают заикаться."
        ........
        To be or not to be
      5. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 09:27
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Карен Пирс
        ууу...кошмар на улице Вязов .

        Да это же Киркоров после дружеской попойки на пасеке.
        Вежливый Лось
      6. роман66 (роман) Сегодня, 09:42
        вспомнилось... кошмар, на улице Язов!
        роман66
      7. den3080 Сегодня, 11:35
        товаровед овощного магазина... советских времён wink
        den3080
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:06
      Цитата: rocket757
      Совсем тему потерял, поспред!
      Какой Мориарти? Если б так, то следовало возгордиться нашим доморощеным "владыкам" трёх заборов и четырёх ручьёв,
      Виктор, Вы напомнили мне один фильм...

      sabakina
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:53
        Приветствую Вячеслав soldier
        Как такой фильм забыть? Первый настоящий советский мюзикл-фэнтэзи. Тогда я был юн и всё казалось ярче, звучало чище ... прикол, что посмотрел впервые, я его, вдали, вдали, вокруг всё было такое зелёное и сочное, что вспоминать тошно! А фильм был хорош! МУЗЫКА, АКТЁРЫ!!! Засмотрели мы его до "дыр" в плёнке!!! Как на базу возвращались, так любимые фильмы смотреть.
        Вот такие яркие воспоминания.
        rocket757
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:42
    "Скажите честно, что это вы отравили, и тогда поговорим!".
    Denis Obukhov
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:58
      Цитата: Denis Obukhov
      "Скажите честно, что это вы отравили, и тогда поговорим!".

      напоминает : сознайся: срок скостят..
      Дедкастарый
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:43
        а на стенке камеры обязательно надпись :"федот, не верь следователю!"
        роман66
  5. Vard Сегодня, 08:45
    А мне честно говоря страшно... страна с ядерным оружием и неадекватным руководством... Чего им ещё в голову взбредёт...
    Vard
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:13
      Цитата: Vard
      страна с ядерным оружием

      Эта страна не может использовать своё ЯО без санкции американского офицера. Такой есть на каждой из 4-х подводных лодок вооружённых "Трайдентами".
      Серый брат
  6. Иеремия (Виталий) Сегодня, 08:50
    Ну, Лестрейд в произведениях Дойля всегда выступал, как образец тупости и косности. а Мориарти всегда, несмотря на его преступления, выступал, как чуть ли не гений пусть и преступный......Таким сравнением можно и гордиться...., но не обижаться точно
    Иеремия
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:43
      Цитата: Иеремия
      Ну, Лестрейд в произведениях Дойля всегда выступал, как образец тупости и косности

      Только в фильмах Масленникова. У Дойла он описан как крепкий середнячок. Не блистает, но ординарные преступления раскрывает успешно.
      Avis-bis
  7. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 08:54
    Речь о менталитете, они могут доказывать, что мягкий лучше твердого, а мы нет. Они шакальей слюной захлебываются готовя новую конкисту по Югославской схеме, и такое поведение стимулируют наши Федеральные руководители в сфере экономики - Набиуллина, Орешкин и прочая руководящая масса.
    pavelpavel
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:00
      Руководство в сфере экономики? Вы шутите? А я наивный думал, что сфера руководства эт полный консенсус "слуг народа" сверху и .... + олигархат, толстопузы, а вот тут возможно самые сверху которые!
      rocket757
    2. japs (Юрий) Сегодня, 11:35
      pavelpavel
      "...и прочая руководящая масса..."

      К сожалению, количество этих масс гораздо шире. Некому нажать спуск унитаза...
      japs
  8. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:01
    Утешает одно - хоть эта дама читала Конан-Дойля, в отличии от Бори Джонсона. Который читать, видимо, не умеет...
    Ingvar0401
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:57
      Ну почему не умеет? Иттон как ни как заканчивал.
      Мож у него просто в любимы Маркиз де Сад и Барон Мюнхаузен были?
      rocket757
  9. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:04
    Профессор Мариарти подданый её величества, преступник, мафиози,но не отравитель.Отравлена гражданка России, которая не представляет угрозы нашему государству, т.е. нам это не надо. Необходимость есть у Терезы Мей, поправить свои политические дела, и у ФША укрепить свои позиции для переговоров с Путиным, гейропейские шавки за малую косточку с барского стола вой подхватили. Вот и нарисовался кружок членов, а проще врагов мира, готовых на все, ради повелителя. Надоели эти тупоголовые фуфлыжники.
    Ст.пропорщик
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:26
      Цитата: Ст.пропорщик
      Профессор Мариарти подданый её величества, преступник, мафиози,но не отравитель

      Отравителем(причём, газовым wassat ) у Конан-Дойля был персонаж рассказа "Москательщик на покое", старик Дж.Эмберли.
      Paranoid50
  10. ASed (Александр) Сегодня, 09:14
    Надо было в ответ сравнить Британию с попугаем Флинта.
    ASed
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:44
      обидно за попугая!
      роман66
  11. BAI Сегодня, 09:15
    А чего от них ждать. Америкосы открыто заявили:
    "У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет, — сказала Хейли. — На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать".

    "Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", — пояснила постпред США при ООН.

    Ну и англичане ничем не отличаются.
    BAI
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:06
      "Наши" толстопузы не принимают такого вовсе ... они уже в очередь, лизнуть полосатым всё что подставят!
      "Национальная элита", как нам болтающий усатый галстук на уши вешал.
      Впрочем, капиталы у них там, чего теперь менжеваться?
      rocket757
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:20
    Каждый уважающий себя английский джентльмен сегодня старается показать, что и он хоть что-то читал в своей жизни, даже если почерпнул поверхностную информацию из интернета. Что-то говорить нужно когда фактов нету и не предвидится.
    rotmistr60
  13. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 09:57
    А мне Британия напоминает Урию Гипа- омерзительного подонка из романа Диккенса.
    паниковский
  14. Zubr Сегодня, 09:58
    wassat wassat Какая бурная фантазия у наших заклятых друзей, этот случай должен обязательно быть рассмотрен в современной психиатрии.
    Zubr
  15. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 10:28
    Подавайте иски в суды по защите чести. Вместо демонстраций знаний литературной классики.
    zapfen
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:59
      В Лондонский Высокий Суд, я так полагаю?
      rocket757
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 10:29
    Снова эти Highly Likely (Весьма вероятно)- Хигли Хикли.
    Altona
  17. colonel (Валерий) Сегодня, 11:08
    Ну ладно, Россия - Мориарти, Скотланд-Ярд - Лестрейд. Но кто же тогда Холмс и Ватсон, неужели.........
    colonel
  18. Knizhnik (Knizhnik) Сегодня, 11:39
    Англии сейчас очень не хватает того, что олицетворял персонаж Холмса - честность, порядочность, следование фактам. Как там сказал Лестрейд (в фильме, в книге этой гениальной сценки нет) - "да ладно, обойдёмся без него", и Ватсон ответил - "к сожалению, придётся обходится без него". Вот и нынешние Лестрейды и обходятся без указанных качеств...
    Knizhnik
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