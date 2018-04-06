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Спираль торговой войны закручивается: Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами
Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на $ 100 млрд., передает РИА Новости.
Напомним, ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из КНР пошлины на $ 50 млрд. в связи с «нарушением китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию». В Пекине анонсировали ответные меры на ту же сумму.
Как объяснил Трамп, подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий Китая».
Он также поручил министру сельского хозяйства «использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите американских фермеров и сельскохозяйственных интересов».
Американский тарифный план базируется на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже являлся предметом разбирательств в ВТО. Тогда в торговой организации отметили, что «экономически сильные государства не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями». В ВТО также добавили, что «американский торговый закон соответствует правилам Всемирной торговой организации, поскольку США явно, официально, неоднократно и безоговорочно» подтвердили, что будут вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.
Напомним, ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из КНР пошлины на $ 50 млрд. в связи с «нарушением китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию». В Пекине анонсировали ответные меры на ту же сумму.
Как объяснил Трамп, подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий Китая».
Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа,говорится в заявлении президента.
Он также поручил министру сельского хозяйства «использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите американских фермеров и сельскохозяйственных интересов».
Американский тарифный план базируется на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже являлся предметом разбирательств в ВТО. Тогда в торговой организации отметили, что «экономически сильные государства не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями». В ВТО также добавили, что «американский торговый закон соответствует правилам Всемирной торговой организации, поскольку США явно, официально, неоднократно и безоговорочно» подтвердили, что будут вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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