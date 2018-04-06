11:53 06 апреля
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Спираль торговой войны закручивается: Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами

Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на $ 100 млрд., передает РИА Новости.



Напомним, ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из КНР пошлины на $ 50 млрд. в связи с «нарушением китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию». В Пекине анонсировали ответные меры на ту же сумму.


Как объяснил Трамп, подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий Китая».

Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа,
говорится в заявлении президента.

Он также поручил министру сельского хозяйства «использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите американских фермеров и сельскохозяйственных интересов».

Американский тарифный план базируется на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже являлся предметом разбирательств в ВТО. Тогда в торговой организации отметили, что «экономически сильные государства не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями». В ВТО также добавили, что «американский торговый закон соответствует правилам Всемирной торговой организации, поскольку США явно, официально, неоднократно и безоговорочно» подтвердили, что будут вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. AleksPol (Александр) Сегодня, 09:16
    Трамп с цепи сорвался wink Так вот про кого говорила их представитель . Для китайцев это не страшно , они любят собак .
    AleksPol
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:25
      К торговой войне США и Китая подключили военный флот

      https://lenta.ru/news/2018/04/06/flotilii/
      Hammerlock
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:38
        Как сказал кто-то из древних: "Если товары не могут пересекать границы, их пересекают армии."
        Грэг Миллер
        1. DMoroz Сегодня, 10:18
          Типичная англосаксонская политика - "подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий..." абсолютно любого государства. Формат справедливости определяют самостоятельно и предпочитают чтобы никаких ответных действий после их выпадок к ним не предпринималось... (А нас то за шо?)
          DMoroz
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:30
        «Несправедливые ответные действия Китая». . В этом вся суть "исключительной нации".
        oleg-gr
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:43
      это корейцы любят собак , а китайцы любят всё , они всеядны
      просто экспл
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:16
    Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на $ 100 млрд.

    Вторая (и почему-то думается - не последняя) часть Марлезонского балета .
    bouncyhunter
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:25
    Ну вот и в ВТО согласились на то что США в своих правах правее всех остальных. Вот только как вести торговлю с мошенниками? Поговорка о джентельменах меняющих правила игры по ходу самой игры становится все актуальней.
    Тем более американскую дубину, в виде вооружённых сил, перестают бояться.
    василий50
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:17
      Думается, что в данной партии два игрока друг друга стоят. Один безсовестно меняет правила под себя, дрогой столь же безсовестно копирует всё, до чего дотянется. Один жонглирует правилами, другой правом интеллектуальной собственности.
      Хагалаз
  4. К0щей Сегодня, 09:26
    самое прекрасное в этом, что ответные меры Китая ослабят США. а еще это никак негативно на нас не скажется - они и так порушили с нами почти все, что можно)
    К0щей
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:26
    на $ 100 млрд.
    Широко шагнул коль решил нагреть Китай еще на 100 млрд. не получив еще и запланированные изначально 50 млрд. Интересно, а штаны не лопнут в промежности от такого шпагата? Эта закручивающаяся интрига с "торговой войной" вызывает огромный интерес. И в первую очередь из-за последующих действий Китая.
    rotmistr60
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:25
      Цитата: rotmistr60
      Широко шагнул коль решил нагреть Китай еще на 100 млрд

      Китай? Он то тут каким боком? \\\\\\\\\\\\ввозную пошлину заплатят их контрагенты в юсэй.. А в целом это просто вызовет рост цен в штатах ,разгонит инфляцию.
      dvina71
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:45
        Китай? Он то тут каким боком?
        Простым. При увеличение пошлины на ввозимый товар его стоимость на этом рынке возрастает, а значит он становится менее востребованым. Количество приобретение такого товара уменьшается, а значит страна, производящая этот товар несет убытки. Если бы Китаю это было до фени, то он бы и не реагировал на это.
        rotmistr60
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 09:26
    Даа противоречия нарастают what
    чтобы по этому поводу сказал бы классики политэкономии Маркс и Ленин?
    Ссора коммунисто-капиталистического Китая с капиталистической страной США...война или не война...быть или не быть.
    Вот винегрет образовался в политике мировой...что дальше то произойдет... как разрешится это противоречие?what
    Тот же ЛЕХА
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 09:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...что дальше то произойдет... как разрешится это противоречие?what


      Кто то надорвется...
      НасРать
      1. den3080 Сегодня, 10:04
        и это не будет Китай... что-то мне подсказывает
        den3080
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:26
    ...пошлины... И санкции, несли забудьте про санкции, и чем больше их будет тем лучше!))))
    gukoyan
  8. prior (Влад) Сегодня, 10:38
    Не изучают в американских школах незабвенного дедушку Крылова, а зря.

    СИНИЦА

    Синица на море пустилась:
    Она хвалилась,
    Что хочет море сжечь.
    Расслабилась тотчас о том по свету речь.
    Страх обнял жителей Нептуновой* столицы;
    Летят стадами птицы;
    А звери из лесов сбегаются смотреть,
    Как будет Океан и жарко ли гореть.
    И даже, говорят, на слух молвы крылатой
    Охотники таскаться по пирам
    Из первых с ложками явились к берегам,
    Чтоб похлебать ухи такой богатой,
    Какой-де откупщик*, и самый тороватый*,
    Не давывал секретарям.
    Толпятся: чуду всяк заранее дивится,
    Молчит и, на море глаза уставя, ждет;
    Лишь изредка иной шепнет:
    "Вот закипит, вот тотчас загорится!"
    Не тут-то: море не горит.
    Кипит ли хоть? - И не кипит.
    И чем же кончились затеи величавы?
    Синица со стыдом всвояси уплыла;
    Наделала Синица славы,
    А моря не зажгла
    Примолвить к речи здесь годится,
    Но ничьего не трогая лица,
    Что делом, не сведя конца,
    Не надобно хвалиться.
    prior
  9. Васян1971 (Василий) Сегодня, 10:47
    " Как объяснил Трамп, подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий Китая»."
    Канешна! Все ответные действия на амэриканские наезды являются "несправедливыми" по определению.
    Васян1971
    1. den3080 Сегодня, 11:26
      ну да... а нас-то за шо??? там похоже взаимное обучение происходит рагуле-матрасное и побеждают рагули.

      читал как-то про интересные опыты)) группа людей с высоким развитием интеллекта и поглупее, равное количество, совместные задания, в течении какого-то приличного времени.
      так вот по всей серии тестов: более умные становились глупее, опускались к уровню своих глупых партнеров.
      хотя казалось (исследователи были уверены), что должно быть наоборот... (дарвин тому порукой как бы:)))
      den3080
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:48
    Спираль торговой войны закручивается: Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами
    Жми на гашетку, товарищ трамп, родина тебя не забудет... ыыыы wassat.....
    XXXIII
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:45
    Чтото Трамп размахался шашкой, сук под собой рубит. Очень много американских товаров делают в Китае.

    Такое ощущение, что Трамп это Горбачёв 2.0
    Генерал Песчаных Карьеров
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