Спираль торговой войны закручивается: Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами

Несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа,

Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары на $ 100 млрд., передает РИА Новости Напомним, ранее американские власти приняли решение повысить действующие в отношении товаров из КНР пошлины на $ 50 млрд. в связи с «нарушением китайской стороной интеллектуальных прав на американскую продукцию». В Пекине анонсировали ответные меры на ту же сумму.Как объяснил Трамп, подобные меры Вашингтон может принять на фоне «несправедливых ответных действий Китая».говорится в заявлении президента.Он также поручил министру сельского хозяйства «использовать его широкие полномочия для реализации плана по защите американских фермеров и сельскохозяйственных интересов».Американский тарифный план базируется на разделе 301 закона о торговле от 1974 года, который уже являлся предметом разбирательств в ВТО. Тогда в торговой организации отметили, что «экономически сильные государства не должны угрожать экономике других стран своими односторонними действиями». В ВТО также добавили, что «американский торговый закон соответствует правилам Всемирной торговой организации, поскольку США явно, официально, неоднократно и безоговорочно» подтвердили, что будут вводить пошлины только на основе результатов дискуссий в ВТО.