11:55 06 апреля
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Вертолёт Bell 212 ВМС Италии упал в море в ходе учений. Есть жертвы

Стало известно о том, что в ночь на пятницу 6 апреля потерпел крушение вертолёт ВМС Италии, участвовавший в маневрах «Спокойное море». На борту вертолёта Bell SH 212, входившего в авиационное крыло корабля "Comandante Borsini" итальянских ВМС, находились пять человек. На данный момент известно о гибели одного из итальянских военнослужащих.

Заявлено, что Андреа Фацио (имя военнослужащего) умер уже после того, как вместе с другими военнослужащими был поднят с поверхности Средиземного моря, в которое и упал вертолёт.

Из заявления пресс-службы ВМС Италии:
Андреа Фацио скончался в ходе реанимационных мероприятий.



Bell 212 – многоцелевой вертолёт производства американской компании Bell и итальянской Agusta.

Вертолёт Bell 212 ВМС Италии упал в море в ходе учений. Есть жертвы


Вертолёты такого типа эксплуатируются в вооружённых силах стран НАТО ровно 50 лет. Начало эксплуатации было положено в 1968 году. Пассажировместимость вертолёта – 8 человек.

О причинах крушения вертолёта ВМС Италии не сообщается. На "Comandante Borsini" прибыла комиссия из числа представителей министерства обороны.

Использованы фотографии: Facebook/Wayne Camilleri
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Комментарии 17

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:35
    Что ни день, то падение.
    Сергей985
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 09:40
      Эпидемия падежа летательных аппаратов на западе...
      Грэг Миллер
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:41
      Цитата: Сергей985
      Что ни день, то падение.

      Факт. Вот к чему приводит резкое увеличение её использования. Техника то уже старенькая, вот и не выдерживает...Вот жили себе тихо, а тут решили нам угрожать, а оно во как
      svp67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:44
        Цитата: svp67
        Техника то уже старенькая, вот и не выдерживает...

        Впору вспомнить слова матрасов о "дряхлеющем наследии СССР" . А сами-то что : лучше ?
        bouncyhunter
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:48
          Цитата: bouncyhunter
          Впору вспомнить слова матрасов о "дряхлеющем наследии СССР"

          НАФТАЛИНОВАЯ... они так нашу технику охарактеризовали... У них то похоже и нафталин нет...
          svp67
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:53
            Цитата: svp67
            НАФТАЛИНОВАЯ... они так нашу технику охарактеризовали...

            Поливать грязью всё советское/русское у них считается хорошим тоном .
            Цитата: svp67
            У них то похоже и нафталин нет...

            Так тогда и техники скоро не будет - моль слопает .
            bouncyhunter
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:57
              Цитата: bouncyhunter
              Так тогда и техники скоро не будет - моль слопает .

              Я не возражаю...
              svp67
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:46
        Еще пара катастроф, в нас пальцем тыкать станут. Заорут , что Путин порчу навел.
        Сергей985
    3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 09:50
      Не падает только то, что не летает. В принципе, это норма, учитывая сколько учений сейчас у "западных партнеров". Заодно и развенчивается миф о исключительной надежности западной техники. Либерасты негодуют.

      Команданте Барзини - смешное название))
      Генерал Песчаных Карьеров
    4. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:18
      Карма видать. feel Хотя может оказаться "концы в воду", вроде в в.Гуте много кого поймали, похоже "готовятся".
      Мих1974
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:40
    На амерскую технику падеж напал. Сибирская язва наверное.
    Egorovich
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:40
    На Сша и их союзников напала "падучая", которая косит авиацию практически ежедневно. Это уже трудно списать просто на статистический случай.
    rotmistr60
  4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:50
    Андреа Фацио (имя военнослужащего)

    ...а то бы мы гадали "а что такое "Андреа"?!"...
    Avis-bis
  5. nikolas 83 (николай) Сегодня, 09:55
    Во Франции упал военный вертолет .Погибли 2 человека.
    nikolas 83
  6. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 09:59
    Это что? уже к десятку счет приближается?
    Представляю вой наших так называемых либералов, случись у нас такое.

    До сих пор эхо разносится по поводу потери двух истребителей на Кузнецове. laughing
    Товарищ Берия
  7. san4es Сегодня, 10:17
    На борту вертолётаSH 212, входившего в авиационное крыло корабля "Comandante Borsini" итальянских ВМС, находились пять человек.

    hi Неудобен Bell для "Borsini".
    2016 г
    san4es
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:00
    Вертолёты такого типа эксплуатируются в вооружённых силах стран НАТО ровно 50 лет.
    А потому что надо менять или продолжать наступать на грабли советов, ездить , летать, ходить по морю, пока дырки сквозные не появятся.... crying
    XXXIII
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