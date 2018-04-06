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Вертолёт Bell 212 ВМС Италии упал в море в ходе учений. Есть жертвы
Стало известно о том, что в ночь на пятницу 6 апреля потерпел крушение вертолёт ВМС Италии, участвовавший в маневрах «Спокойное море». На борту вертолёта Bell SH 212, входившего в авиационное крыло корабля "Comandante Borsini" итальянских ВМС, находились пять человек. На данный момент известно о гибели одного из итальянских военнослужащих.
Заявлено, что Андреа Фацио (имя военнослужащего) умер уже после того, как вместе с другими военнослужащими был поднят с поверхности Средиземного моря, в которое и упал вертолёт.
Из заявления пресс-службы ВМС Италии:
Bell 212 – многоцелевой вертолёт производства американской компании Bell и итальянской Agusta.
Вертолёты такого типа эксплуатируются в вооружённых силах стран НАТО ровно 50 лет. Начало эксплуатации было положено в 1968 году. Пассажировместимость вертолёта – 8 человек.
О причинах крушения вертолёта ВМС Италии не сообщается. На "Comandante Borsini" прибыла комиссия из числа представителей министерства обороны.
Заявлено, что Андреа Фацио (имя военнослужащего) умер уже после того, как вместе с другими военнослужащими был поднят с поверхности Средиземного моря, в которое и упал вертолёт.
Из заявления пресс-службы ВМС Италии:
Андреа Фацио скончался в ходе реанимационных мероприятий.
Bell 212 – многоцелевой вертолёт производства американской компании Bell и итальянской Agusta.
Вертолёты такого типа эксплуатируются в вооружённых силах стран НАТО ровно 50 лет. Начало эксплуатации было положено в 1968 году. Пассажировместимость вертолёта – 8 человек.
О причинах крушения вертолёта ВМС Италии не сообщается. На "Comandante Borsini" прибыла комиссия из числа представителей министерства обороны.
Использованы фотографии: Facebook/Wayne Camilleri
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