11:54 06 апреля

Российская ПВО уничтожила 17 вражеских беспилотников в Сирии

В Москве прошла Международная конференция по безопасности, в которой приняли участие представители нескольких десятков стран мира. На конференции от российских военноначальников прозвучало несколько интересных заявлений.

Так, согласно утверждению главы Минобороны Сергея Шойгу, за последние три месяца российские системы ПВО, развернутые в Сирии, сбили 17 беспилотных летательных аппаратов. Министр не уточнил, какие зенитно-ракетные комплексы были для этого задействованы, однако скорее всего по вражеским целям работал "Панцирь-С", в задачи которого и входит уничтожение низколетящих низкоскоростных объектов

В свою очередь начальник Главного оперативного управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о том, что военное руководство США намерено не допустить дальнейшее продвижение сирийской армии на восток, чем поставило под угрозу единство и целостность Арабской Республики.




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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:18
    Российская ПВО уничтожила 17 вражеских беспилотников в Сирии
    "глобал хоук" или те,из говна,палок и скотча,что в Хмеймим ?
    Дедкастарый
  2. шурави (Владимир) Сегодня, 10:37
    А чего беспилотниками не прощупали ещё до сих пор американские базы?
    шурави
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:38
    Цитата: Дедкастарый
    Российская ПВО уничтожила 17 вражеских беспилотников в Сирии
    "глобал хоук" или те,из говна,палок и скотча,что в Хмеймим ?

    Для "Панциря" как раз ..."те,из говна,палок и скотча,что в Хмеймим..." сложнее сбить чем "Global Hawk". Хавк- сладкая цель для ПВО,он не для этого создавался.
    konstantin68
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