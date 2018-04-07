Как Европа превратилась в американскую полуколонию

Семьдесят лет назад, 4 апреля 1948 года, Конгрессом США был принят закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший осуществление четырехлетней программы «помощи Европе». В действительности, закон, принятый конгрессменами и подписанный президентом США Гарри Трумэном, представлял собой реализацию знаменитого «Плана Маршалла».Вторая мировая война в корне изменила политическое и экономическое лицо Европы. Впервые под фактическим контролем «русских», а именно так на Западе определяли Советский Союз, оказалась вся Восточная Европа и половина Германии, причем существовал очень большой риск победы коммунистов в Греции. Во Франции и Италии коммунистические партии приобрели колоссальное влияние и набрали огромную численность – во Франции в ФКП состояло 908 тысяч человек, а в Италии – около 2 млн человек. Пропорционально росту численности, увеличивалось и реальное политическое влияние коммунистов, что ставило Европу перед риском прихода к власти во Франции и Италии если не коммунистических, то смешанных правительств, которые могли бы ориентироваться на дружеские отношения с Советским Союзом. Коммунисты проходили в парламенты европейских государств, участвовали в создании правительств. Это был грандиозный прорыв по сравнению с довоенной эпохой и он не мог не пугать американскую элиту. Европа переживала и колоссальные социально-экономические проблемы. Экономическая инфраструктура многих европейских государств была разрушена войной, Германия находилась под оккупацией союзных войск и западные руководители не знали, что делать с ней в дальнейшем.Еще в 1944 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау разработал «Программу по предотвращению развязывания Германией 3-й мировой войны», которая получила название «план Моргентау». Согласно этой программе, Германия должна была быть расчленена, перестать существовать как единое государство, ее промышленные районы переданы под международный контроль, тяжелая промышленность ликвидирована и запрещена, полностью ликвидированы вооруженные силы. Моргентау считал, что деиндустриализация Германии раз и навсегда покончит с реваншистскими настроениями. Однако, после разгрома Германии и последующих политических изменений в жизни Европы, ситуация изменилась.12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн выступил со знаменитой речью перед американским Конгрессом, изложив в выступлении основные пункты своего плана, получившего название «Доктрина Трумэна». Президент подчеркивал, что странам Восточной Европы навязали тоталитарные режимы, обещал помощь Греции и Турции, которым вскоре были предоставлены значительные финансовые средства. Но стержнем доктрины был пересмотр концепции Франклина Рузвельта и проталкивание концепции «однополярного мира», в котором лидирующая роль должна была принадлежать Соединенным Штатам. После разгрома гитлеровской Германии ключевым противником и соперником США автоматически становился Советский Союз.План Маршалла во многом был логическим продолжением трумэновской доктрины. Генерал армии Джордж Маршалл, в годы войны занимавший пост начальника штаба армии (главнокомандующего сухопутными войсками), 21 января 1947 года был назначен государственным секретарем США (министром иностранных дел). В основе плана Маршалла лежало стремление к экономическому доминированию США, что могло быть достигнуто приобретением контроля над европейской экономикой. «Объединение Европы», о котором так много говорили всю последующую половину ХХ века, явилось результатом именно плана Маршалла, предусматривавшего уничтожение таможенных барьеров в самой Европе и формирование единого европейского рынка. Также должны были быть уничтожены таможенные барьеры между Европой и США, что обеспечивало американским компаниям европейское сырье по низким ценам.Разумеется, формально американское руководство позиционировало новую стратегию как направленную на восстановление европейской экономики. Почти все страны Западной Европы понесли колоссальный ущерб в результате войны, причем это касалось и Великобритании, которая не была оккупирована немецкими войсками. Лондон потратил на войну 25 млрд фунтов стерлингов, внешний долг королевства вырос в три раза, а производство сократилось на 20%, в некоторых отраслях – и на 30% по сравнению с довоенным уровнем. Великобритания была вынуждена ввести карточную систему распределения продовольствия. Если так обстояли дела в Британии, на территории которой не было сухопутных боев, то можно представить себе масштабы экономического кризиса, вызванного войной, в странах континентальной Европы.Сильнее всего пострадала Германия, в которой были уничтожены 5 млн домов и квартир, разрушены коммуникации, предприятия, учреждения социальной инфраструктуры. Кроме того, из стран Восточной Европы и из советской оккупационной зоны в Западную Германию, контролировавшуюся английскими, американскими и французскими войсками, прибыло более 12 млн беженцев. Это вызвало дальнейший рост безработицы и проблемы с продовольствием, потребление которого составляло лишь чуть более 60% от довоенного уровня. Поскольку прежде в Германию поставлялось зерно и мясо из Восточной Европы, а теперь эти поставки прекратились, ухудшилось продовольственное снабжение населения.В Европе была разрушена транспортная инфраструктура, что лишало европейские страны возможности полноценного сообщения, а восстановление инфраструктуры было трудоемкой и очень дорогой задачей, решить которую европейские страны были не в состоянии. Соединенные Штаты выдавали план Маршалла за великодушное оказание европейским государствам экономической помощи, преследуя, разумеется, собственные интересы. Правительствам стран Западной Европы, оказавшимся в сложной ситуации, не оставалось иного выхода, как идти на удовлетворение американских предложений.После окончания войны европейские страны стремились к оперативному восстановлению разрушенных объектов промышленности, однако США как раз не были в этом заинтересованы. Поэтому, хотя Европа требовала от США поставок промышленного оборудования, Вашингтон поставлял не средства производства, а уже готовую продукцию. При этом основное место в поставках из Соединенных Штатов занимало продовольствие – излишки американского агропромышленного комплекса, которые надо было где-то реализовывать. Разумеется, о реальном восстановлении европейской промышленности речь не шла.Двусторонние соглашения, заключенные в рамках плана Маршалла между США и европейскими странами, предусматривали многочисленные препятствия для свободной торговли европейских государств, пользовавшихся американской помощью. Разумеется, основные ограничения были направлены на воспрепятствование торговле с СССР и странами социалистического лагеря. Франция, к примеру, не имела права импортировать уголь из Польши, стоимость которого тогда оценивалась в 12 долларов за 1 тонну, а была вынуждена ввозить дорогой американский уголь по цене в 20 долларов за тонну.США получили фактический контроль над европейской финансовой системы. 20% от суммы помощи европейские государства должны были погашать с помощью экспорта в Соединенные Штаты сырья, необходимого для нужд американской промышленности. Таким образом, США все больше закабаляли европейские страны, обеспечивая себя дешевым сырьем и усиливая контроль над европейской экономикой.Естественно, что получив экономические рычаги влияния на европейские страны, США могли проталкивать и свои политические интересы. В первую очередь, Вашингтон потребовал от стран Западной Европы, получающих американскую экономическую помощь, удаления коммунистов из правительств и ужесточения политики в отношении коммунистических партий. Фактически многие европейские страны превращались в полуколонии США, но их руководство шло на этот шаг сознательно, опасаясь утраты собственной власти и перехода ее в руки коммунистических и социалистических партий. Ведь экономический кризис, социальная напряженность, рост авторитета и влияния коммунистов ставили под угрозу позиции правых и правоцентристских партий Европы, крупных промышленников и землевладельцев.С планом Маршалла были вынуждены согласиться 17 капиталистических стран, которые получали от США в общей сложности около 20 млрд долларов помощи. На самом деле, Вашингтон перечислил странам Европы меньшую сумму – от 13 до 17 млрд долларов, при этом 2,8 млрд долларов получила Великобритания, 2,5 млрд долларов – Франция, по 1,3 млрд – Италия и Западная Германия, еще 1 млрд – Нидерланды. Среди других получателей помощи фигурировали Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Свободная территория Триест, Турция, Швеция и Швейцария.Реализация плана Маршалла не имела однозначных последствий. С одной стороны, европейские государства, разоренные войной, без американской помощи действительно не смогли бы восстановить свою экономику столь быстро. Американская помощь способствовала улучшению социально-экономической ситуации в странах Западной Европы, снижению социальной напряженности.Одним из важных последствий этой помощи стало восстановление в европейских странах позиций мелкой буржуазии – среднего класса. В США понимали, что именно средний класс является главным противником социалистических революций в европейских странах, поэтому и обеспечивали условия для его возрождения. К особенно значительным последствиям экономическая помощь США привела Западную Германию, которая смогла достаточно быстро оправиться от пережитой войны и разрухи и восстановить как промышленность, так и относительно высокий уровень потребления, вновь превратившись в развитую в экономическом отношении страну.Экономическая помощь по плану Маршалла имела и идеологическое значение. Если бы Европа оставалась полуразрушенной, медленно восстанавливая свою инфраструктуру собственными силами, то эта ситуация демонстрировала бы крах капиталистической модели и показывала бы Советский Союз и социализм в более выгодном свете. Вашингтону экономически благополучная Европа была нужна как красивая картинка, которая бы показывала преимущества капиталистической экономики над социализмом. Собственно, по тем же правилам впоследствии осуществлялась помощь и Южной Корее, и Японии, и Тайваню, которые превратились в такие же «витрины капитализма», только уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Благодаря плану Маршалла, европейские страны фактически попали в кабальную зависимость от США, причем не только в экономическую, но и в политическую зависимость. До сих пор Западная Европа расхлебывает последствия плана Маршалла, заключающиеся в фактической утрате политического суверенитета. Европейские страны были обречены следовать в фарватере американской внешней политики, придерживаясь выбранного Вашингтоном курса даже тогда, когда самим европейским государствам это было совершенно невыгодно (речь идет, в первую очередь, о Франции или Италии, для которых геополитическое противостояние с Советским Союзом и социалистическим лагерем было лишено всякого смысла).Таким образом, план Маршалла был блестящим ходом американского руководства. Сначала Вашингтон путем экономической помощи поставил европейские страны в состояние экономической зависимости от американской политики, а затем стал определять и политический курс Западной Европы. С целью дальнейшего подчинения европейских стран американским интересам, практически одновременно с планом Маршалла началось создание НАТО – Североатлантического альянса, в который вошла большая часть стран, получавших от США экономическую помощь. Если план Маршалла был экономическим выражением начала «Холодной войны», то создание блока НАТО стало военно-политическим актом, символизировавшим начало новой эпохи.План Маршалла был рассчитан на четыре года, но свернули его не в 1952 году, а в 1951 году. Причиной тому стала Корейская война, на проведение которой Соединенным Штатам потребовались немалые средства. Но главных целей Вашингтон сумел добиться и за те три года с 1948 по 1951 гг., пока США реализовывали свою хитрую стратегию экономической помощи. Западная Европа оказалась под политическим и экономическим контролем Вашингтона, после чего США сосредоточили внимание на Восточной и Юго-Восточной Азии, разумеется, не забывая контролировать и политические процессы в европейских странах.